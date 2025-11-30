Smart TV LG OLED evo B4 4K de 83 pouces OLED83B4

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Fonctionnalités principales
- Un son et une image plus clairs grâce aux améliorations permises par le processeur 4K IA alpha 8.
- Contraste infini pour des visuels nets avec des noirs profonds et des blancs éclatants.
- 4 ans de mises à niveau garantis sur 5 ans avec le Re:New Program webOS.
- Dolby Atmos pour un son immersif et des graphismes incroyablement réalistes de Dolby Vision.
- Jeux fluides et non saccadés grâce au VRR, G-sync et Freesync
Un chef-d’œuvre sublimé par un savoir-faire éprouvé
Des années d’engagement en faveur de l’innovation ne peuvent être imitées du jour au lendemain. Le processeur alpha développé sur mesure et uniquement par le leader mondial de l’OLED élève l’expérience visuelle à de nouveaux sommets.
*Images d’écran simulées.
*Omdia. 11 ans N° 1 des meilleures ventes 2013-2023. Ce résultat ne constitue pas une approbation de LGE ou de ses produits. Consultez https://www.omdia.com/ pour plus de détails.
Qu’est-ce qui différencie LG OLED AI?
Processeur IA alpha 8
Habité par une intelligence qui fait autorité
La puce du processeur IA alpha 8 redéfinit l’OLED avec des raffinements qui ajoutent des détails profonds et réalistes.
Vous trouverez ci-dessous les spécifications du processeur IA alpha 8 par rapport au processeur IA alpha 5. Le processeur alpha 8 offre des performances d’IA 1,5 fois plus rapides, des capacités graphiques multipliées par 2,3 et des vitesses de traitement 1,8 fois plus rapides.
*La comparaison est basée sur un téléviseur conventionnel équipé d’un processeur IA alpha 5.
**Images d’écran simulées.
Une intelligence qui affine l’expérience OLED
LG OLED dans un espace de vie moderne affichant une prestation musicale à l’écran. Des vagues circulaires bleues représentant la personnalisation entourent le téléviseur et l’espace. Une femme aux yeux bleus perçants et au haut orange brûlé dans un espace sombre. Des lignes rouges représentant les améliorations de l’IA couvrent une partie de son visage, qui est lumineux et détaillé, tandis que le reste de l’image semble terne. TV OLED LG de laquelle des bulles sonores et des ondes sont émises depuis l’écran et remplissent l’espace.
Personnalisation de l’IA
Se synchronise avec la façon dont vous regardez
Une image adaptée à votre goût
Sélectionnez vos images préférées et l’AI Picture Wizard crée une image adaptée exactement à vos goûts uniques parmi 85 millions de possibilités, puis l’enregistre dans votre profil.
Une intelligence qui brille peu importe la lumière
De jour comme de nuit, le contrôle de la luminosité détecte la lumière dans votre espace et équilibre l’image en conséquence pour des visuels nets et clairs.
Nuit
Jour
AI Picture Pro
Un réalisme fou avec un charme authentique
AI Super Upscaling
L’IA affine la résolution
Après avoir défini le type d’image, AI Noise Reduction et AI Super Resolution subliment les scènes de manière réaliste.
*Images d’écran simulées.
AI Sound Pro
Entendez chaque détail du paysage sonore
Un son réaliste s’envole dans votre espace
Vivez la folle immersion d’un système de son surround virtuel 9.1.2 complet.
TV OLED LG de laquelle des bulles sonores et des ondes sont émises depuis l’écran et remplissent l’espace.
Un son percutant résonne
Les améliorations du processeur IA vous offrent un Dynamic Sound Booster plein de puissance.
Un homme conduisant une moto sur un chemin de terre avec des cercles lumineux autour de la moto.
Le son convient à tout ce que vous regardez
La calibration automatique du son équilibre l’audio en temps réel en fonction du genre pour une clarté riche.
TV OLED LG montrant des musiciens en train de jouer, avec des cercles lumineux autour des microphones et des instruments.
*Images d’écran simulées.
**Doit être activé par le biais du menu Mode Son.
***Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.
Un contraste infini crée un impact infini
Des scènes éclatent avec audace où les ombres les plus sombres et les lumières les plus brillantes s’entrelacent.
La Voie lactée remplit le ciel nocturne au-dessus d’une scène représentant un cayon. Au-dessus de l’image figure l’inscription « gris, ce n’est pas noir » en majuscules blanches et grasses sur une toile de fond noire. L’écran est divisé en deux parties verticales et il comprend les termes « Autres » et « LG OLED ». L’autre partie est nettement moins éclairée et moins contrastée, tandis que la partie contenant les termes LG OLED est lumineuse et très contrastée. La partie où figurent les termes LG OLED comprend également la certification Discomfort Glare Free (Sans reflets éblouissants).
*Images d’écran simulées.
**« Autres » se réfère à ce produit comme modèle OLED non brillant.
***Les panneaux du téléviseur LG OLED TV sont certifiés Discomfort Glare Free par UL selon la méthode d’évaluation Unified Glare Rating (UGR).
****La vérification est délivrée lorsque l’UGR est inférieure à 22 en regardant le téléviseur entre 70 lux et 300 lux.
*****Écran LG OLED appliqué uniquement aux modèles C4, B4 et CS4 a été vérifié par UL pour un Noir parfait mesuré en fonction des normes de reflet IDMS 11.5 Ring-light.
100 % des couleurs et du volume
Les scènes brillent de couleurs réalistes
Un volume de couleur 100 % renforce les teintes riches, tandis qu’une fidélité des couleurs 100 % préserve les nuances sans distorsion.
*La dalle LG OLED est certifiée par Intertek pour une fidélité des couleurs à 100 % mesurée selon CIE DE2000 avec 125 motifs de couleurs.
**Le volume de la gamme de couleurs d’affichage (CGV) est équivalent ou dépasse le CGV de l’espace colorimétrique DCI-P3, comme vérifié indépendamment par Intertek.
*La taille du cadre diffère selon la série et la taille de la dalle.
Vaste gamme de tailles
Dimensionnés pour s’adapter à tous les intérieurs
Découvrez les tailles pour tous les espaces et toutes les envies avec une gamme allant de 48″ à 77″.
Comparaison des TV OLED LG, des différentes tailles d’OLED B4, dont OLED B4 48″, OLED B4 55″, OLED B4 65″, OLED B4 77″.d
webOS Re:New Program
Une nouvelle télé tous les ans depuis 5 ans
Restez à jour avec des fonctionnalités et des technologies qui vous rendront la vie plus pratique grâce à 4 mises à niveau du webOS garanties sur 5 ans.
Le logo webOS Re:New Program sur un fond noir avec une sphère circulaire jaune, orange et violette en bas.
*Le webOS Re:New Program prend en charge un total de quatre mises à jour du webOS sur cinq ans.
**La limite de mise à jour sur cinq ans du webOS Re:New Program correspond au lancement mondial de nouveaux produits.
***La première mise à niveau du webOS aura lieu deux ans après l’achat.
****Les clients reçoivent 5 versions du webOS, y compris la version du moment sur le lieu d’achat.
*****Des mises à niveau sont disponibles pour les modèles 2022, y compris tous les QNED OLED et 8K, et les modèles sortis après 2023 dont les UHD, NanoCell, QNED et OLED.
******Les fonctionnalités sont susceptibles d’être modifiées et certaines mises à jour des fonctionnalités, applications et services peuvent varier selon le modèle.
webOS 24
Personnalisez votre expérience télé
Découvrez une télévision conçue pour vos attentes grâce à Mon compte, AI Picture Wizard, AI Concierge et Quick Cards.
*Les menus et applications pris en charge peuvent varier selon les pays et différer à leur sortie.
**Les recommandations de mots clés varient en fonction de l’application et de l’heure de la journée et ne sont fournies que dans les pays prenant en charge le NLP (traitement automatique des langues) dans leurs langues maternelles.
***S’applique aux modèles OLED/QNED/NanoCell/UHD fabriqués en 2023 et après.
****Un total de 4 mises à jour seront fournies sur une période de 5 ans et le calendrier peut varier en fonction de la région ou du pays.
*****Images d’écran simulées.
Connectez-vous à de magnifiques cinématographies et à de nombreux jeux d’arcade
Mode Dolby Vision et FILMMAKER
Des scènes de film plus vraies que nature prennent vie
Métamorphosez vos soirées cinéma. L’image ultra-vive Dolby Vision s’associe à la prise en charge du FILMMAKER MODE™ pour préserver l’intention du réalisateur, en optimisant la qualité de l’image et en garantissant l’absence de distorsion ou de surtraitement.
Der Startbildschirm von w"Un réalisateur devant un panneau de contrôle montant le film « Killers of the Flower Moon » sur un téléviseur LG OLED. Une citation de Martin Scorsese : « Pour un visionnage à domicile, chaque film doit être regardé en mode cinéaste », se superpose à l’image avec le logo « Killers of the Flower Moon », le logo Apple TV+ et un logo « Prochainement ». Logo Dolby Vision Logo FILMMAKER MODE™"ebOS 24 mit den Kategorien Home Office, Spiel, Musik, Heimzentrale und Sportkategorien. Im unteren Teil des Bildschirms werden unter „Deine Top-Empfehlungen“ personalisierte Empfehlungen angezeigt.
*Images d’écran simulées.
**FILMMAKER MODE est une marque déposée par UHD Alliance, Inc.
Dolby Atmos
De captivants environnements sonores vous envelopperont
Laissez l’action vous envelopper avec une clarté inégalée, des détails complexes et une grande profondeur spatiale grâce au Dolby Atmos.
Dans un espace de vie confortable et faiblement éclairé, un téléviseur LG OLED affiche un couple utilisant un parapluie et des cercles lumineux remplissent la pièce. Logo Dolby Atmos dans le coin inférieur gauche.
*Images d’écran simulées.
Approuvé par les réalisateurs pour le traitement avancé
Ultimate Gaming
Quand les actions les plus exigeantes ne ralentissent jamais
Équipez-vous pour la victoire avec l’AMD FreeSync Premium, la compatibilité G-SYNC, le mode 120 Hz et le VRR.
*Certifié pour d’excellentes performances de jeu et de temps de réponse ultra-rapides par Intertek.
**Le VRR (taux de rafraîchissement variable) s’étend sur une plage allant de 40 Hz à 120 Hz et est une spécification certifiée HDMI 2.1.
Des contrôles là où vous en avez besoin
Pas besoin de mettre en pause pour utiliser Game Optimizer et Game Dashboard.
L’exemple d’un jeu FPS avec le Game Dashboard apparaissant sur l’écran pendant le jeu. Une scène hivernale sombre avec le menu Game Optimizer apparaissant par-dessus le jeu.
*Game Dashboard est activé uniquement lorsque « Game Optimizer » et « Game Dashboard » sont activés.
**Images d’écran simulées.
Accédez à tous vos jeux préférés
Des milliers de jeux à portée de main. Explorez une bibliothèque de jeux épiques sur le cloud et jouez-y immédiatement sans jamais perdre de temps en téléchargements ou en mises à jour.
"Une image de l’écran d’accueil Boosteroid montrant « Trine 4 : The Nightmare Price ». Un écran d’accueil GeForce NOW affichant cinq vignettes de jeu différentes à droite. "
*Les partenariats pris en charge peuvent différer selon les pays.
**Un abonnement à GeForce NOW peut être requis.
***Un abonnement à Boosteroid peut être requis.
Durabilité
Découvrez la vision de l’OLED AI LG pour demain
Choisissez ce qui est bon pour la planète avec des emballages bio et légers et des références mondiales en matière de durabilité.
Emballage LG OLED sur fond beige avec arbres illustrés.
*Tous les modèles LG OLED 2024 sont emballés avec des matériaux écologiques.
Toutes les caractéristiques
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
