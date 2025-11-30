Smart TV LG OLED evo B4 4K de 83 pouces OLED83B4

*Le webOS Re:New Program prend en charge un total de quatre mises à jour du webOS sur cinq ans.

**La limite de mise à jour sur cinq ans du webOS Re:New Program correspond au lancement mondial de nouveaux produits.

***La première mise à niveau du webOS aura lieu deux ans après l’achat.

****Les clients reçoivent 5 versions du webOS, y compris la version du moment sur le lieu d’achat.

*****Des mises à niveau sont disponibles pour les modèles 2022, y compris tous les QNED OLED et 8K, et les modèles sortis après 2023 dont les UHD, NanoCell, QNED et OLED.

******Les fonctionnalités sont susceptibles d’être modifiées et certaines mises à jour des fonctionnalités, applications et services peuvent varier selon le modèle.