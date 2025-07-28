*La mise à l’échelle supérieure IA et la cartographie tonale dynamique Pro s’appliquent aux modèles QNED92, QNED9M et QNED85.

*AI Picture Pro ne prendra pas en charge les contenus protégés par le droit d’auteur sur les services OTT.

*La qualité de l’image ayant subi la mise à l’échelle peut varier en fonction de la résolution de l’image d’origine.