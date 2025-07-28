Skip to Content Skip to Accessibility Help
Smart TV LG QNED evo AI MiniLED QNED93 4K 2025 55 pouces
55QNED93A6A_EU E.pdf
Classe énergétique : CH

Caractéristiques

Galerie

Spécifications

Avis

Où acheter

Assistance

  • Vue avant et latérale de la TV LG QNED evo QNED92, logo QNED evo AI dans le coin supérieur. La TV LG QNED evo représente des textures colorées semblables à de la peinture, réunies.
  • LG Smart TV LG QNED evo AI MiniLED QNED93 4K 2025 55 pouces, 55QNED93A6A
  • Vue arrière de la TV LG QNED evo QNED92.
  • Vue latérale orientée vers la gauche de la TV LG QNED evo QNED92.
  • Vue avant et latérale de la Smart TV LG QNED evo AI QNED92 4K montrant ses dimensions de longueur, largeur, hauteur et profondeur.
  • Splashes of paint burst from the floor up in diverse colors. Intertrek certification that shows independent testing placed below the image. The title talks about LG's new and unique wide color gamut technology that allows you to see vivid color on your screen.
  • 3D holographic flower in many different shades and hues against a black background. The definition and detail of the flower shows off QNED MiniLED's capability to produce visuals with exceptional color, brightness, and contrast. The title talks about how MiniLED and enhances clarity and provides exceptional contrast.
  • The alpha 8 AI Processor Gen2 lights up orange and pink, and colorful bolts of light shoot out from it. The title talks about how the processor delivers 4K quality, stunning color and brightness. Image text reads approximately 1.7 times NPU greater Al Neural Processing and 1.4 times CPU Faster Operation.
  • Parrot on a tree branch in vivid color. The title talks about how LG Al Picture Pro made impressive visual enhancements to the scene's resolution, brightness, depth, and clarity.
  • A family sits on a couch facing a LG QNED TV sitting above a TV stand with a little girl pointing to a screen depicting two dolphins. The title talks about how you can enjoy high resolution on a massive screen.
  • LG TV screen with an AI Magic Remote on the foreground. The AI button is highlighted and a speech bubble shows text, suggest a movie I like. On the screen we see the user icon E, indicating how AI Voice ID was able to identify which user it was and give personalized recommendations just based on their voice.
  • LG AI Magic Remote with the AI button highlighted. Around it are the different functionalities that a user can access from the button. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. The text explains that the LG AI Magic Remote completes your AI experience with a dedicated AI button and can be used like an air mouse. Just point and click.
  • Close-up of an LG TV screen showing how AI Search works. A small chat window is open showing how the user asked for what sports games are available. AI search responded via chat and by showing thumbnails of available content. There is also a prompt to ask Microsoft Copilot.
  • LG AI Magic Remote in front of an LG TV screen. On the screen is a personalized greeting from the LG AI with custom keywords based on the user's search and watch history. By the remote is an icon and label showing that the AI Concierge functionality is easily accessible with one short press on the AI button.
  • A family sits on a couch facing a LG QNED TV sitting above a TV stand with a little girl pointing to a screen depicting two dolphins. The title talks about how you can enjoy high resolution on a massive screen.
Fonctionnalités principales

  • Toute nouvelle palette de couleurs incroyablement riche Dynamic QNED Color Pro
  • Qualité d’image 4K, son visuel et surround amélioré du processeur alpha 8 AI de 2ème génération
  • Nouveau bouton AI, commandes vocales, fonctions glisser-déposer sur la télécommande AI Magic Remote
  • Une clarté accrue et un contraste exceptionnel avec MiniLED
  • Haute résolution sur un grand écran de TV ultra large
Plus
Logo Trusted Reviews

Trusted Reviews(QNED93A, 65”)

Noirs incroyablement profonds et technologie HDR puissante
Le logo de T3.

T3 - (QNED93/92)

« Elle est très lumineuse et offre une expérience de noir absolu idéale également. » (03/2025)

Badge Prix de l’innovation CES avec une citation du lauréat 2025.

Prix de l’innovation CES - Lauréat 2025 (webOS Re:New Program)

Cybersécurité

Logo AVForums Editor’s Choice pour LG webOS 24, comme meilleur système Smart TV 2024/2025.

AVForums Editor’s Choice - Meilleur système Smart TV 2024/25

« webOS 24 continue d’offrir une expérience intelligente élégante, rapide et facile à utiliser, en plus d’être épurée. »

*Les Prix de l’innovation du CES sont basés sur les documents descriptifs qui ont été soumis au jury. La CTA (Consumer Technology Association) n’a pas vérifié l’exactitude des informations envoyées ni des revendications faites et n’a pas testé l’appareil ayant reçu la récompense.

LG QNED TV sur un fond sombre et coloré. À l’écran se trouve une œuvre d’art lumineuse et colorée qui présente la technologie de couleurs QNED et la capacité d’afficher un large spectre de couleurs avec un contraste important. Le logo Toute nouvelle LG QNED evo AI est présent. Avec des sous-titres évoquant la MiniLED de QNED et le nouveau processeur IA alpha. Le titre dit : Chaque couleur est redéfinie, pour une nouvelle expérience.

Chaque couleur est redéfinie, pour une nouvelle expérience

*Les modèles QNED et QNED evo sont équipés de différentes solutions de couleurs qui utilisent la dernière technologie de gamme de couleurs élargie unique de LG, qui inclut le remplacement des points quantiques.

Qualité de l’image webOS pour l’IA Design Qualité du son Divertissement

Toutes nouvelles couleurs dynamiques QNED Color Pro

Grâce à la nouvelle technologie de gamme de couleurs élargie unique de LG, vous pouvez profiter de couleurs réalistes et éclatantes sur votre écran.

Des éclaboussures de peinture éclatent en hauteur depuis le sol dans diverses couleurs.

Certification Intertrek pour un volume de couleurs à 100 % par rapport au DCI-P3.

Volume de couleur à 100 % certifié avec LG QNED evo

*Le volume de la gamme de couleurs d’affichage (CGV) est équivalent ou dépasse le CGV de l’espace colorimétrique DCI-P3 comme vérifié indépendamment par Intertek.

MiniLED avec technologie de variation de précision

La technologie MiniLED, alimentée par le nouveau processeur IA alpha, offre un contraste ultra-précis et des détails réalistes sur la LG QNED evo.

Fleur holographique en 3D dans de nombreuses nuances différentes sur un fond noir. La définition et les détails de la fleur montrent la capacité de la MiniLED de QNED à produire des visuels aux couleurs, à la luminosité et au contraste exceptionnels.

*Les spécifications peuvent varier en pouces, selon les modèles et régions. 

Le NOUVEAU Processeur IA alpha plus intelligent et plus rapide, issu d’une décennie d’innovation

Le moteur IA de notre processeur est capable de reconnaître le contenu par genre. Sur la base de ces informations, il offre les paramètres de qualité d’image les plus adaptés pour une meilleure profondeur et des détails plus précis.

Le processeur alpha 8 AI de 2ème génération s’illumine en violet et rose et des éclairs de couleur fusent de celui-ci. Le titre évoque la façon dont le processeur offre une qualité 4K, des couleurs et une luminosité époustouflantes. Le texte de l’image affiche environ 1,7 fois le traitement neuronal par IA NPU et 1,4 fois le fonctionnement plus rapide du processeur.

*Comparé au processeur d’entrée de gamme de la même année Smart TV alpha 7 AI de 8ème génération basé sur une comparaison des spécifications internes.

Donnez vie à chaque image avec AI Picture Pro

La mise à l’échelle supérieure IA et le mappage de tonalité dynamique analysent les éléments de chaque image pour améliorer la résolution, la luminosité, la profondeur et la clarté.

Des lignes s’animent sur une image très terne et presque grise d’un perroquet dans une forêt, comme si un superordinateur analysait les éléments dans le cadre. Un laser trace la silhouette du perroquet, puis il est amélioré pour être plus lumineux, plus net et plus coloré. L’arrière-plan se transforme également de gauche à droite avec un contraste, une profondeur et des couleurs désormais améliorés.

*La mise à l’échelle supérieure IA et la cartographie tonale dynamique Pro s’appliquent aux modèles QNED92, QNED9M et QNED85.

*AI Picture Pro ne prendra pas en charge les contenus protégés par le droit d’auteur sur les services OTT.

*La qualité de l’image ayant subi la mise à l’échelle peut varier en fonction de la résolution de l’image d’origine.

La future génération de LG AI TV

En savoir plus

La télécommande AI Magic Remote complète l’AI Experience

Contrôlez facilement votre TV avec la télécommande AI Magic Remote, sans aucun appareil supplémentaire ! Avec un capteur de mouvement et une molette de défilement,  pointez et cliquez pour l’utiliser comme une souris aérienne ou parlez simplement pour profiter des commandes vocales.

*Le design, la disponibilité et les fonctionnalités de la télécommande AI Magic Remote peuvent varier selon la région et la langue prise en charge, même sur un modèle identique.

*Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter une connexion Internet.

*La fonction AI Voice Recognition est uniquement fournie dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.

Family of four is gathered around an LG AI TV. A circle appears around the person holding the remote showing their name. This showcases how AI Voice ID recognizes each user's voice signature. The webOS interface then shows how the AI automatically switches the account and recommends personalized content.

AI Voice ID

AI Voice ID de LG reconnaît la signature vocale unique de chaque utilisateur et offre des recommandations personnalisées dès que vous parlez.

*Du contenu réduit ou limité peut être affiché selon la région ou la connectivité au réseau.

*Voice ID est disponible selon la région et le pays sur les TV OLED, QNED, NanoCell et UHD sortis à partir de 2024.

*Elle fonctionne uniquement avec les applications prenant en charge le compte Voice ID.

Gros plan d’un écran de LG QNED TV montrant le fonctionnement de la recherche par IA, AI Search. Une petite fenêtre de chat est ouverte, montrant comment l’utilisateur a demandé les jeux de sport disponibles. La recherche par IA a répondu par chat et en montrant des vignettes des contenus disponibles. On voit aussi une invite à faire une demande à Microsoft Copilot.

AI Search

Demandez quoi que ce soit à votre TV. L’IA intégrée reconnaît votre voix et fournit rapidement des recommandations personnalisées selon vos demandes. Vous pouvez également obtenir des résultats et des solutions supplémentaires avec Microsoft Copilot.

*La recherche par IA est disponible sur les téléviseurs OLED, QNED, NanoCell et UHD sortis à partir de 2024. 

*Les États-Unis et la Corée utilisent le modèle LLM.

*Une connexion à Internet est requise. 

Le contenu de science-fiction est diffusé sur un écran de téléviseur LG QNED TV. Sur l’écran se trouve l’interface AI Chatbot. L’utilisateur a envoyé un message au Chatbot indiquant que l’écran est trop sombre. Le Chatbot a proposé des solutions à la demande. Toute la scène est également divisée en deux. Un côté est plus sombre, l’autre est plus lumineux, montrant comment le AI Chatbot a résolu le problème pour l’utilisateur automatiquement.

AI Chatbot

Interagissez avec le AI Chatbot via votre télécommande AI Magic Remote et répondez à toutes les préoccupations, de la configuration des paramètres au dépannage. L’IA peut comprendre l’intention des utilisateurs et fournir des solutions immédiates.

*Une connexion à Internet est requise.

*L’AI Chatbot est uniquement fourni dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.

*Il est possible de lier l’AI Chatbot au service client.

Télécommande AI Magic Remote de LG en face d’un écran de LG TV. L’écran affiche un message d’accueil personnalisé de LG AI avec des mots clés personnalisés en fonction de l’historique de recherche et de visionnage de l’utilisateur. À côté de la télécommande se trouve une icône et une étiquette montrant que la fonctionnalité AI Concierge est facilement accessible en appuyant brièvement sur le bouton IA.

AI Concierge

Une simple pression sur le bouton IA de votre télécommande ouvre votre AI Concierge qui fournit des mots clés et des recommandations personnalisés en fonction de votre historique de recherche et de visionnage. 

*Les menus et applications pris en charge peuvent varier selon les pays.

*Les menus affichés peuvent varier à la sortie du produit.

*Les recommandations de mots clés varient en fonction de l’application et du moment de la journée.

AI Picture Wizard

Des algorithmes avancés apprennent vos préférences en passant en revue 1,6 milliard de possibilités d’image. En fonction de vos choix, votre TV crée une image personnalisée rien que pour vous.

AI Sound Wizard

Choisissez le son que vous aimez parmi une sélection de clips sonores. À partir de 40 millions de paramètres, l’IA crée un profil sonore adapté à vos préférences.

Logo et nom du programme webOS Re:New avec le badge du lauréat du prix de l’innovation CES 2025 à côté.

Nouvelles mises à jour pour 5 ans avec le programme webOS Re:New primé

Obtenez des mises à jour complètes et profitez des avantages des dernières fonctionnalités et logiciels. Sentez-vous en sécurité en sachant que webOS, lauréat de l’innovation CES dans la catégorie cybersécurité, protège votre vie privée et vos données.

*Le nouveau programme webOS Re:New s’applique aux TV OLED/QNED/NanoCell/UHD 2025.

*Le programme webOS Re:New prend en charge un total de quatre mises à jour sur cinq ans, le seuil est la version pré-installée de webOS, et la programmation des mises à jour peut varier de la fin du mois au début de l’année.

*Les mises à jour et la programmation de certaines fonctionnalités, d’applications et de services peuvent varier selon le modèle et la région.

*Mises à jour disponibles pour les modèles OLED 2022 et UHD 2023 et ultérieurs.

Découvrez ce que la LG AI TV peut faire pour vous !

AI Voice ID

AI Search

AI Chatbot et AI Picture/Sound Wizard

AI Concierge

Télécommande de TV devant un écran de LG TV avec Home Hub. Toutes les fonctionnalités et commandes sur d’autres appareils intelligents sont affichées.

Home Hub, la plateforme tout-en-un pour votre maison intelligente

Gérez facilement divers appareils ménagers LG, ainsi que vos appareils Google Home et plus encore. Contrôlez toute votre maison avec cette fonctionnalité pratique ultime, grâce à un tableau de bord unique et intuitif. 

*LG est compatible avec les appareils WiFi « Matter ».Les services et fonctionnalités pris en charge par « Matter » peuvent varier selon les périphériques connectés. La connexion initiale pour ThinQ et Matter doit se faire via l’application mobile ThinQ.

*L’utilisation de la fonction vocale mains libres sans une télécommande est uniquement possible avec le processeur alpha 9 IA et le processeur alpha 11 IA. Il peut varier selon les produits et régions.

TV ultra large

Regardez tous vos films, événements sportifs et jeux préférés sur la TV LG Ultra Big. Plongez dans la haute résolution sur un très grand écran.

Une fille et un chien sont assis devant une LG QNED TV installée sur un mur représentant trois éléphants marchant vers l’extérieur au-dessus d’une LG Soundbar.

*La QNED92 est disponible dans un maximum de 85 pouces. Les pouces peuvent varier selon la région.

Design fin

Ajoutez une touche moderne avec un design élégant qui s’intègre dans votre intérieur de façon harmonieuse.

LG QNED TV au-dessus d’un tiroir de TV dans un espace de vie moderne. La LG QNED TV représente un arrière-plan abstrait en vert, rouge et orange.

LG QNED TV au-dessus d’un tiroir de TV dans un espace de vie confortable. La LG QNED TV représente un arrière-plan abstrait en orange, jaune, violet et rose.

Affinez votre son pour un effet percutant avec AI Sound Pro

Un homme jouant de la guitare, une femme chantant dans un micro et un homme jouant du piano sont représentés. Les ondes sonores qui en proviennent montrent l’émission sonore et comment la qualité sonore est améliorée avec AI Clear Sound.

AI Clear Sound 

La correction précise des tonalités améliore la clarté du son pour une expérience audio exceptionnelle.

La LG QNED TV représente un homme sur une moto avec des cercles violets abstraits sortant de la roue pour visualiser l’émission sonore.

Dynamic Sound Booster alimenté par un processeur IA

Le traitement IA améliore le son de la TV pour une expérience sonore plus puissante.

Salon avec une LG TV à fixation murale. Les ondes sonores sont représentées graphiquement pour remplir l’espace montrant comment les canaux virtuels 9.1.2 créent une expérience son surround pour l’utilisateur.

Son surround pour une immersion totale avec canaux virtuels 9.1.2

Profitez de l’expérience son surround avec votre LG TV.  L’IA utilise des algorithmes d’apprentissage pour donner l’impression que le son provient de canaux 9.1.2 tout autour de vous.

*AI Clear Sound doit être activé par le biais du menu Mode son.

*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

Enrichissez votre son avec la LG TV et la LG Soundbar 

Salon avec une LG QNED TV et une LG Soundbar avec des graphiques représentant la façon dont les deux appareils remplissent l’espace avec un son multi-surround.

WOW Orchestra, son immersif grâce à une synergie parfaite

Les LG QNED TVs et les LG Soundbars sont parfaitement assorties, conçues pour fonctionner ensemble harmonieusement afin de fournir des environnements sonores multi-surround.

La LG Soundbar se trouve sous la LG QNED TV. Sur l’écran de TV se trouve l’interface utilisateur pour les commandes de volume de la Soundbar et de la TV.

La WOW Interface vous permet de contrôler le son plus facilement depuis votre TV

*La Soundbar peut être achetée séparément. 

*Le contrôle du mode de la Soundbar peut varier selon les modèles de soundbar.

*Veuillez noter que le service peut être indisponible au moment de l’achat. Une connexion au réseau est requise pour les mises à jour. 

*Les modèles de Soundbar compatibles avec la TV peuvent varier selon la région et le pays.

*L’utilisation de la télécommande LG TV est limitée à certaines fonctionnalités uniquement.

Trouvez la meilleure paire LG Soundbar et LG TV

*Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle. Veuillez consulter chaque page produit pour connaître les caractéristiques détaillées.

Une personne dans son salon qui tient son téléphone. Sur le téléphone se trouve une icône de transmission montrant que l’écran du téléphone est mis en miroir sur la TV. Sur la TV, on voit un match de basket et sur le côté se trouve l’écran mis en miroir, montrant les statistiques du joueur.

Maximisez le plaisir : utilisez plusieurs écrans avec Multi View

Profitez au maximum de votre TV avec Multi View. Mettez en miroir vos appareils via Google Cast et AirPlay. Divisez votre écran en deux vues séparées pour un divertissement multi-écran harmonieux.

*Les paramètres d’image et de son sur les deux écrans sont les mêmes. 

*Apple, le logo Apple, Apple TV, AirPlay et HomeKit sont des marques commerciales déposées d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.

*L’assistance pour AirPlay 2, HomeKit, et Google Cast peuvent varier selon la région et la langue.

Écran d’accueil LG Channels montrant la variété du contenu disponible sur une LG TV.

Diffusez une variété de contenus. Gratuitement. 

Le service de streaming exclusif de LG, LG Channels, propose une vaste sélection de chaînes à la demande et en direct gratuitement à portée de doigts. 

*Le contenu et les applications disponibles peuvent varier selon le pays, le produit et la région. 

Trois icônes différentes qui montrent comment LG Channels peut être utilisé simplement sans avoir besoin de s’abonner, de payer ou de configurer un décodeur périphérique.

Sans frais. Sans contrat. Sans câble.

Vous n’avez qu’à vous connecter et commencer à regarder sans vous préoccuper de frais dissimulés ou devoir installer un décodeur. 

Le Portail de jeux transforme votre TV en plateforme de jeu ultime

Jouez à des milliers de jeux directement sur votre LG TV en accédant à GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, l’application Boosteroid et l’application Xbox ! Profitez d’une grande variété de jeux, des titres AAA à jouer avec la manette aux jeux casual jouables avec votre télécommande.

*La prise en charge du Portail de jeux peut varier selon les pays.

*La prise en charge des services cloud gaming et des jeux sur le Portail de jeux peut varier selon les pays.

*Certains services de gaming peuvent nécessiter un abonnement et une manette.

Gameplay avancé

Vivez une expérience de jeu optimale grâce au VRR 144 Hz et à l’AMD FreeSync Premium. Jouez à votre jeu sans retard d’affichage ou flou de mouvement. 

Deux images d’une voiture dans un jeu vidéo côte à côte. Une image affiche beaucoup de flou de mouvement. L’autre est nette, avec une parfaite mise au point, présentant la fréquence d’images élevée de la LG QNED TV. Le logo VRR et le logo 144 Hz sont affichés dans le coin en haut à droite.

*QNED92 fonctionne uniquement avec les jeux ou PC qui prennent en charge les 144 Hz.

*HGiG est un groupe de sociétés bénévoles de l’industrie des jeux et des écrans de télévision qui se réunissent pour définir et mettre à la disposition du public des lignes directrices visant à améliorer les expériences de jeu HDR des consommateurs.

*La prise en charge de HGiG peut varier selon le pays.

Meilleure TV QNED pour films

Regardez les films prendre vie dans votre home cinéma avec un son immersif et le FILMMAKER Mode qui s’adapte à l’éclairage de l’environnement pour une qualité d’image qui satisfait aux normes les plus élevées du réalisateur.

Dolby Vision et FILMMAKER Mode

Vivez l’expérience cinéma tel que le réalisateur l’a imaginée avec Dolby Vision et FILMMAKER MODE qui s’adapte à l’environnement et maintient les visuels aussi près que possible de leur forme originale.

Dolby Atmos

Laissez le son surround réaliste bouger tout autour de vous, vous donnant l’impression d’être au centre de l’action.

*FILMMAKER MODE est une marque commerciale d’UHD Alliance, Inc. 

*FILMMAKER MODE ambiant avec Dolby Vision est pris en charge.

*FILMMAKER MODE ambiant démarre automatiquement sur AppleTV+ et l’application Amazon Prime Video.

*QNED92 ne prend pas en charge le FILMMAKER MODE ambiant.

LG TVs présentant à l’écran des œuvres d’art colorées mettant en valeur la nouvelle technologie de reproduction des couleurs éclatantes et dynamiques de LG QNED. Le logo TOUTE NOUVELLE LG QNED evo AI est également présent.

Découvrez la nouvelle QNED evo

Découvrez la nouvelle QNED evo En savoir plus

*Toutes les images du produit ci-dessus sont fournies à titre d’illustration seulement. Référez-vous aux images de la galerie pour une représentation plus précise.

*Toutes les images ci-dessus sont simulées.

*La disponibilité du service varie selon la région et le pays.

*Les services personnalisés peuvent varier en fonction des politiques de l’application tierce. 

*La télécommande AI Magic Remote peut nécessiter un achat séparé en fonction de la taille, du modèle et de la région de votre TV.

Imprimer

Toutes les caractéristiques

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

Ce qu’ils en disent

