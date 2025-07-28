We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Smart TV LG QNED evo AI MiniLED QNED92 4K 2025 65 pouces
Fonctionnalités principales
- Toute nouvelle palette de couleurs incroyablement riche Dynamic QNED Color Pro
- Qualité d’image 4K, son visuel et surround amélioré du processeur alpha 8 AI de 2ème génération
- Nouveau bouton AI, commandes vocales, fonctions glisser-déposer sur la télécommande AI Magic Remote
- Une clarté accrue et un contraste exceptionnel avec MiniLED
- Haute résolution sur un grand écran de TV ultra large
Trusted Reviews - Recommandé (65QNED93A)
Des noirs d'une profondeur impressionnante et une puissance HDR remarquable. (03/2025)
T3 - (QNED93/92)
"Il est très lumineux, c'est certain, et il parvient également assez bien à reproduire le noir véritable." (03/2025)
*Les Prix de l’innovation du CES sont basés sur les documents descriptifs qui ont été soumis au jury. La CTA (Consumer Technology Association) n’a pas vérifié l’exactitude des informations envoyées ni des revendications faites et n’a pas testé l’appareil ayant reçu la récompense.
*Les modèles QNED et QNED evo sont équipés de différentes solutions de couleurs qui utilisent la dernière technologie de gamme de couleurs élargie unique de LG, qui inclut le remplacement des points quantiques.
Toutes nouvelles couleurs dynamiques QNED Color Pro
Grâce à la nouvelle technologie de gamme de couleurs élargie unique de LG, vous pouvez profiter de couleurs réalistes et éclatantes sur votre écran.
*Le volume de la gamme de couleurs d’affichage (CGV) est équivalent ou dépasse le CGV de l’espace colorimétrique DCI-P3 comme vérifié indépendamment par Intertek.
MiniLED avec technologie de variation de précision
La technologie MiniLED, alimentée par le nouveau processeur IA alpha, offre un contraste ultra-précis et des détails réalistes sur la LG QNED evo.
*Les spécifications peuvent varier en pouces, selon les modèles et régions.
Le NOUVEAU Processeur IA alpha plus intelligent et plus rapide, issu d’une décennie d’innovation
Le moteur IA de notre processeur est capable de reconnaître le contenu par genre. Sur la base de ces informations, il offre les paramètres de qualité d’image les plus adaptés pour une meilleure profondeur et des détails plus précis.
*Comparé au processeur d’entrée de gamme de la même année Smart TV alpha 7 AI de 8ème génération basé sur une comparaison des spécifications internes.
Donnez vie à chaque image avec AI Picture Pro
La mise à l’échelle supérieure IA et le mappage de tonalité dynamique analysent les éléments de chaque image pour améliorer la résolution, la luminosité, la profondeur et la clarté.
*La mise à l’échelle supérieure IA et la cartographie tonale dynamique Pro s’appliquent aux modèles QNED92, QNED9M et QNED85.
*AI Picture Pro ne prendra pas en charge les contenus protégés par le droit d’auteur sur les services OTT.
*La qualité de l’image ayant subi la mise à l’échelle peut varier en fonction de la résolution de l’image d’origine.
La future génération de LG AI TV
La télécommande AI Magic Remote complète l’AI Experience
Contrôlez facilement votre TV avec la télécommande AI Magic Remote, sans aucun appareil supplémentaire ! Avec un capteur de mouvement et une molette de défilement, pointez et cliquez pour l’utiliser comme une souris aérienne ou parlez simplement pour profiter des commandes vocales.
*Le design, la disponibilité et les fonctionnalités de la télécommande AI Magic Remote peuvent varier selon la région et la langue prise en charge, même sur un modèle identique.
*Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter une connexion Internet.
*La fonction AI Voice Recognition est uniquement fournie dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.
*Du contenu réduit ou limité peut être affiché selon la région ou la connectivité au réseau.
*Voice ID est disponible selon la région et le pays sur les TV OLED, QNED, NanoCell et UHD sortis à partir de 2024.
*Elle fonctionne uniquement avec les applications prenant en charge le compte Voice ID.
*La recherche par IA est disponible sur les téléviseurs OLED, QNED, NanoCell et UHD sortis à partir de 2024.
*Les États-Unis et la Corée utilisent le modèle LLM.
*Une connexion à Internet est requise.
*Une connexion à Internet est requise.
*L’AI Chatbot est uniquement fourni dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.
*Il est possible de lier l’AI Chatbot au service client.
*Les menus et applications pris en charge peuvent varier selon les pays.
*Les menus affichés peuvent varier à la sortie du produit.
*Les recommandations de mots clés varient en fonction de l’application et du moment de la journée.
*Le nouveau programme webOS Re:New s’applique aux TV OLED/QNED/NanoCell/UHD 2025.
*Le programme webOS Re:New prend en charge un total de quatre mises à jour sur cinq ans, le seuil est la version pré-installée de webOS, et la programmation des mises à jour peut varier de la fin du mois au début de l’année.
*Les mises à jour et la programmation de certaines fonctionnalités, d’applications et de services peuvent varier selon le modèle et la région.
*Mises à jour disponibles pour les modèles OLED 2022 et UHD 2023 et ultérieurs.
Découvrez ce que la LG AI TV peut faire pour vous !
AI Voice ID
AI Search
AI Chatbot et AI Picture/Sound Wizard
AI Concierge
*LG est compatible avec les appareils WiFi « Matter ».Les services et fonctionnalités pris en charge par « Matter » peuvent varier selon les périphériques connectés. La connexion initiale pour ThinQ et Matter doit se faire via l’application mobile ThinQ.
*L’utilisation de la fonction vocale mains libres sans une télécommande est uniquement possible avec le processeur alpha 9 IA et le processeur alpha 11 IA. Il peut varier selon les produits et régions.
TV ultra large
Regardez tous vos films, événements sportifs et jeux préférés sur la TV LG Ultra Big. Plongez dans la haute résolution sur un très grand écran.
*La QNED92 est disponible dans un maximum de 85 pouces. Les pouces peuvent varier selon la région.
Design fin
Ajoutez une touche moderne avec un design élégant qui s’intègre dans votre intérieur de façon harmonieuse.
Affinez votre son pour un effet percutant avec AI Sound Pro
*AI Clear Sound doit être activé par le biais du menu Mode son.
*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.
Enrichissez votre son avec la LG TV et la LG Soundbar
*La Soundbar peut être achetée séparément.
*Le contrôle du mode de la Soundbar peut varier selon les modèles de soundbar.
*Veuillez noter que le service peut être indisponible au moment de l’achat. Une connexion au réseau est requise pour les mises à jour.
*Les modèles de Soundbar compatibles avec la TV peuvent varier selon la région et le pays.
*L’utilisation de la télécommande LG TV est limitée à certaines fonctionnalités uniquement.
Trouvez la meilleure paire LG Soundbar et LG TV
*Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle. Veuillez consulter chaque page produit pour connaître les caractéristiques détaillées.
*Les paramètres d’image et de son sur les deux écrans sont les mêmes.
*Apple, le logo Apple, Apple TV, AirPlay et HomeKit sont des marques commerciales déposées d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.
*L’assistance pour AirPlay 2, HomeKit, et Google Cast peuvent varier selon la région et la langue.
*Le contenu et les applications disponibles peuvent varier selon le pays, le produit et la région.
Le Portail de jeux transforme votre TV en plateforme de jeu ultime
Jouez à des milliers de jeux directement sur votre LG TV en accédant à GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, l’application Boosteroid et l’application Xbox ! Profitez d’une grande variété de jeux, des titres AAA à jouer avec la manette aux jeux casual jouables avec votre télécommande.
*La prise en charge du Portail de jeux peut varier selon les pays.
*La prise en charge des services cloud gaming et des jeux sur le Portail de jeux peut varier selon les pays.
*Certains services de gaming peuvent nécessiter un abonnement et une manette.
Gameplay avancé
Vivez une expérience de jeu optimale grâce au VRR 144 Hz et à l’AMD FreeSync Premium. Jouez à votre jeu sans retard d’affichage ou flou de mouvement.
*QNED92 fonctionne uniquement avec les jeux ou PC qui prennent en charge les 144 Hz.
*HGiG est un groupe de sociétés bénévoles de l’industrie des jeux et des écrans de télévision qui se réunissent pour définir et mettre à la disposition du public des lignes directrices visant à améliorer les expériences de jeu HDR des consommateurs.
*La prise en charge de HGiG peut varier selon le pays.
Meilleure TV QNED pour films
Regardez les films prendre vie dans votre home cinéma avec un son immersif et le FILMMAKER Mode qui s’adapte à l’éclairage de l’environnement pour une qualité d’image qui satisfait aux normes les plus élevées du réalisateur.
Dolby Vision et FILMMAKER Mode
Vivez l’expérience cinéma tel que le réalisateur l’a imaginée avec Dolby Vision et FILMMAKER MODE qui s’adapte à l’environnement et maintient les visuels aussi près que possible de leur forme originale.
*FILMMAKER MODE est une marque commerciale d’UHD Alliance, Inc.
*FILMMAKER MODE ambiant avec Dolby Vision est pris en charge.
*FILMMAKER MODE ambiant démarre automatiquement sur AppleTV+ et l’application Amazon Prime Video.
*QNED92 ne prend pas en charge le FILMMAKER MODE ambiant.
*Toutes les images du produit ci-dessus sont fournies à titre d’illustration seulement. Référez-vous aux images de la galerie pour une représentation plus précise.
*Toutes les images ci-dessus sont simulées.
*La disponibilité du service varie selon la région et le pays.
*Les services personnalisés peuvent varier en fonction des politiques de l’application tierce.
*La télécommande AI Magic Remote peut nécessiter un achat séparé en fonction de la taille, du modèle et de la région de votre TV.
