UK767H 系列 - 55 吋 QNED 智能電視，配備 Pro:Centric 解決方案

透過 Apple AirPlay，無論從 iPhone 或 iPad 上的應用程式觀看電影和節目，還是分享 Apple 裝置上的照片、個人影片、遊戲等影視內容，住客都可以透過串流方式，將內容投放至 LG Pro:Centric 智能酒店電視上。住客只需在辦理入住手續後掃描螢幕上的 QR Code，即可將 iPhone 或 iPad 安全地與客房內的電視j直接配對。