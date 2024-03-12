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XE3C 系列 - 75 吋高亮度顯示屏

功能

圖庫

規格

支援

XE3C 系列 - 75 吋高亮度顯示屏

75XE3C

XE3C 系列 - 75 吋高亮度顯示屏

(2)
智能亮度控制 1
呈現出眾影像

智能亮度控制

自動亮度感應器及預設時間排程器可最大限度節省能源。
呈現出眾影像

先進局部光暗控制技術

顯示屏上，特定位置的背光效果可自由調控，令對比更鮮明，影像倍加細緻，清晰鮮明。
*55XE3C：160 塊
呈現出眾影像

QWP（四分之一波片技術）

FPR（薄膜式圖案化延遲器）技術與 QWP 技術融合，讓觀看者即使在佩戴太陽眼鏡的情況下也能看得很清晰。
先進 IPS 科技

廣闊視角

IPS 科技更有效控制液晶，不論從任何視角都看到色彩一致的影像。
先進 IPS 科技

防止反光情況

產品設有抗反光外層，減少外部燈光與背光反射之間的干擾。
設計符合 IP56 級別，防塵防濕1
產品可靠耐用

設計符合 IP56 級別，防塵防濕

保護塗層可保障顯示屏，免受塵埃、鐵屑、濕氣及其他惡劣環境損壞，使電路板更加可靠耐用。
產品可靠耐用

高溫下仍可流暢運作

顯示屏可於高溫下運作，同時能減少散熱設備的使用，有效節省成本。
產品可靠耐用

更佳的散熱管理

環境密封結構有效防水，且防塵防煙。散熱管理方式避免 LCD、電路/電源板及太陽照射引起過熱。全面獨立運作，適合室外使用，而無需空氣過濾器。
擁有 9.5 mm 防護玻璃 1
產品可靠耐用

擁有 9.5 mm 防護玻璃

設計有助保護顯示屏，避免於戶外使用時遭損壞。設有 OCA*，可防止陽光直射而出現過熱。
節省成本

使用 M 面板，減低能源消耗

M 面板的能源效益超卓，能大幅節省成本，
相比傳統 RGB 面板減少能源消耗約 3%*。
*於相同亮度下
網絡監控 1
操作輕易

網絡監控

透過內置網絡監控，透過監控顯示屏的溫度、像素、環境光線及陀螺儀感應等，實時掌握顯示屏的運作。
操作輕易

座架靈活

使用活動式支架，顯示屏可獨立而站，方便整理電線。
列印

所有規格

語言

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic

電源

  • 電源供應

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • 電源類型

    內置電源

音效

  • 喇叭（內置）

環境狀況

  • 操作溫度

    -30 °C to 50 °C

  • 操作濕度

    5 % to 100 %

OPS 兼容性

  • OPS 電源內置

  • OPS 類別兼容

配件

  • 選購

    Enclosure Stand (ST-750X), Handle

  • 基本

    Remote Controller, Manual, QSG, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, USB cable, HDMI cable

功能 - 硬件

  • Wi-Fi/BT（內置）

  • 加速（陀螺儀）感應器

  • 自動亮度感應器

  • BLU 感應器

  • 電流感應器

  • 風扇（內置）

  • 濕度感應器

  • 內部記憶體 (eMMC)

    8GB

  • 本機密鑰操作

  • 像素感應器

  • 電源指示燈

  • 近距離感測功能

  • 溫度感應器

面板

  • 背光類型

    直接

  • 長寬比

    16:9

  • 亮度

    3,000nit (Typ.), 2,400nit (Min.)

  • 色深（色彩數目）

    10.7 億種顏色

  • 色域

    NTSC 72%

  • 對比度

    1,200:1

  • Dynamic CR

    500,000:1

  • 壽命

    50,000 小時（標準）

  • 實際解像度

    3840 x 2160 (UHD)

  • 運作時間（小時/日）

    24/7

  • 面板技術

    IPS / M+

  • 縱向/橫向

    是/否

  • QWP（四分之一波片）

  • 更新率

    60Hz

  • 回應時間

    8ms (G to G)

  • 螢幕尺寸（吋）

    75

  • 表面處理（霧度）

    Haze 3%

  • 透明度

    不適用

  • 觀賞角度（水平 x 垂直）

    178º x 178º

特殊功能

  • 傾斜度（朝上）

    不適用

  • 敷形塗層（電源板）

  • 陽光直射

  • IP 級別

    不適用

  • 覆蓋觸控兼容性

    不適用

  • 電源保護

    不適用

  • 智能校準

    不適用

  • 傾斜度（朝下）

    不適用

認證

  • ERP / 能源之星

    否/否

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ePEAT（只限美國）

  • 安全

    CB / UL / cUL

防護玻璃

  • 抗反射

  • 防護等級

    YES (P2A)

  • 紅外線 - 阻力 (IR)

  • 防碎

  • 回火/化學強化

    回火強化

  • 厚度

    9.5mm

專用功能 - 觸控

  • 介面

    不適用

  • 準確度（標準）

    不適用

  • 可觸控對象大小

    不適用

  • 多點觸控

    不適用

  • 操作系統支援

    不適用

  • 防護玻璃厚度

    不適用

  • 防護玻璃傳輸

    不適用

  • 回應時間（Windows 10 PC 上的「Paint」應用程式）

    不適用

軟件兼容性

  • Mobile CMS

  • Connected Care

  • Promota

  • SuperSign Cloud

  • SuperSign CMS

  • SuperSign Control+

  • SuperSign WB

連接性

  • 音訊輸入

  • 音訊輸出

  • Daisy Chain

  • DP 輸入

    是 (HDCP 1.3)

  • DP 輸出

  • DVI-D 輸入

  • 外置喇叭輸出

  • HDMI 輸入

    是 (1ea)

  • HDMI 輸入（HDCP 版本）

    2.2

  • HDMI 輸出

  • 紅外線輸入

  • 紅外線輸出

  • RGB 輸入

  • RJ45(LAN) 輸入

    是 (1ea)

  • RJ45(LAN) 輸出

  • RS232C 輸入

  • RS232C 輸出

  • 觸控 USB

  • USB 輸入

    USB3.0 Type A (1ea)

機械規格

  • VESA 標準安裝介面

    不適用

  • 邊框色彩

    Black

  • 邊框闊度

    T/R/L/B : 110/73.3/73.3/230mm

  • 紙箱尺寸（闊 x 高 x 深）

    1292 x 2296 x 468mm

  • 把手

  • 顯示器尺寸（闊 x 高 x 深）

    1075.6 x 2361.6 x 218.9mm

  • 顯示器尺寸（連支架）（闊 x 高 x 深）

    1075.6 x 2361.6 x 218.9mm

  • 包裝後的重量

    247Kg

  • 重量（屏身）

    180Kg

  • 重量（屏身+支架）

    不適用

功能 - 軟件

  • 設定數據複製

  • 自動設定 ID

  • 背光同步

  • BEACON

  • 啟動標誌圖像

  • 亮度補償

  • Cisco 認證

  • 控制管理員

  • 已連接 Crestron

  • 外部輸入旋轉

  • 故障處理

  • 無間播放

  • 共同管理

  • HDMI-CEC

  • ISM 方式

  • 本機內容排定

  • 本機網絡同步

  • 網絡準備

  • 無訊號影像

  • 操作系統版本 (webOS)

    webOS 3.0

  • PBP

  • PIP

  • Play Via URL

  • PM 模式

  • Pro:Idiom

  • RS232C 同步

  • 掃描反轉

  • 旋轉螢幕

  • Screen Share

  • SI 伺服器設定

  • 智能節能

  • SNMP

  • 狀態投遞

  • 圖塊模式設定

  • USB Plug & Play

  • Video Tag

    是（2 個影片標籤）

  • 網絡喚醒

  • webRTC

  • 灰階白平衡設定

耗電量

  • BTU（英國熱單位）

    2559 BTU/Hr(Typ.), 3412 BTU/Hr(Max.)

  • DPM

    1W

  • 關機

    0.5W

  • 最大

    1000W

  • 標準

    750W (Full White) 403W (IEC 62087)