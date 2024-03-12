55 吋 UHD IR 觸控數碼顯示屏

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LG TR3DK 系列讓課堂教學進入全新層次
課室內正在上課，牆上的 TR3DK 顯示屏正顯示課堂資料，畫面亦同步共享至學生的平板電腦上。
多種教學範本
學生正在使用 TR3DK 顯示屏功能表上的各種尺標模型解題。
多點觸控
課室內，幾個學生同時在 TR3DK 顯示屏屏幕上寫字。
* 寫作應用程式最多可識別 10 個觸控點。
易於儲存、導入及匯出
(用戶可以瀏覽儲存在 USB 上的資料)。
課堂資料可以在課後透過 TR3DK 顯示屏的導入和匯出功能共享。
無線 ScreenShare
LG TR3DK 顯示屏可透過應用程式和網站輕鬆與多個裝置實時共享螢幕。
* 為了更穩定的連接，我們建議安裝專用應用程式 (LG CreateBoard Share)。
LG ConnectedCare DMS
it_經理透過_lg_connectedcare_dms_管理/控制 TR3DK 顯示屏的狀態。
*「LG ConnectedCare DMS」維修保養服務因應不同地區而異，因此請向你所在地區的 LG 銷售員了解詳情。
* LG ConnectedCare DMS 目前在雲端環境支援 TR3DJ/TR3PJ/TR3DK 系列 (更多有待揭曉)。
用戶可以為八個類別設定接收警告/錯誤訊號的閾值：顯示器溫度、CPU 使用情況等。 問題的當前狀態可輕易地按類別顯示，從而能够快速實時回應。 可以使用 LG ConnectedCare DMS 解決方案遠端系統管理問題。
閾值設定
用戶可為八個不同類別設定閾值，包括顯示屏溫度、記憶體使用情况或訊號等，並根據閾值設定接收警告或錯誤通知。
監控及故障診斷
工程師可以實時檢查裝置狀態並進行遙距診斷。此外，亦可以對當前的狀況狀態進行分類，以便查看和快速反應。
狀況管理
可透過 LG ConnectedCare DMS 解決方案遙距管理狀況，使管理更加安全高效，有利於課堂更穩定運作。
支援藍牙連接
TR3DK 顯示屏可以透過藍牙無線連接至鍵盤、滑鼠和揚聲器等裝置。
C-type 鏈接
TR3DK 顯示屏可透過 USB-C 輕鬆傳輸數據，更可以最高 65W 充電。
安全功能
所有規格
音效
-
喇叭（內置）
是 (15W x 2)
環境狀況
-
操作溫度
0 °C to 40 °C
-
操作濕度
10 % to 90 %
語言
-
OSD
English, Denmark, Finnish, German, Korean, Norwegian, Polski, Portugues(Europe), Portugues(Brazil), Romanian, Spanish, Swedish, Hungarian, Thai
電源
-
電源供應
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
電源類型
內置電源
功能 - 硬件
-
Wi-Fi/BT（內置）
是
-
自動亮度感應器
是
-
內部記憶體 (eMMC)
32GB
-
本機密鑰操作
否
-
電源指示燈
是
-
溫度感應器
否
OPS 兼容性
-
OPS 電源內置
是
-
OPS 類別兼容
是（插槽）
配件
-
選購
Wall Mount(WM-L000S), Floor Stand(ST-000F, ST-860F)
-
基本
Power Cord 3M*1, USB Cable (Type A-Type B) 5M*1, HDMI Cable 3M*1, Writing Pen*2pcs, User Manual, QSG, Carton Box, Remote Controller(include battery 2ea), Wifi module
面板
-
背光類型
直接
-
長寬比
16:9
-
亮度
390nit (Typ., without Glass)
-
色深（色彩數目）
1,670 萬種顏色
-
色域
NTSC 72%
-
對比度
1,200:1
-
Dynamic CR
5,000:1
-
壽命
50,000 小時 (L30)
-
實際解像度
3840 x 2160 (UHD)
-
運作時間（小時/日）
16/7
-
面板技術
IPS
-
縱向/橫向
否/是
-
更新率
60Hz
-
回應時間
8ms (G to G)
-
螢幕尺寸（吋）
55
-
表面處理（霧度）
Haze 25%
-
觀賞角度（水平 x 垂直）
178º x 178º
認證
-
ERP / 能源之星
是/否
-
EMC
FCC Class "A" / CE
-
安全
CB / NRTL
專用功能 - 觸控
-
介面
USB2.0
-
準確度（標準）
±1mm
-
可觸控對象大小
Ø2 mm ↑
-
多點觸控
最大40 點 (Windows)，最多32 點 (Android)
-
操作系統支援
Windows 7/8/10/Linux/Mac/Android (Linux/Mac Support one point touch)
-
防護玻璃厚度
3mm (Anti-Glare)
-
防護玻璃傳輸
0.88
-
回應時間（Windows 10 PC 上的「Paint」應用程式）
5ms ↓
CONNECTIVITY
-
音訊輸入
是
-
音訊輸出
是
-
DP 輸入
否
-
DP 輸出
否
-
DVI-D 輸入
否
-
外置喇叭輸出
否
-
HDMI 輸入
是 (3ea)
-
HDMI 輸入（HDCP 版本）
2.2
-
HDMI 輸出
是
-
紅外線輸入
否
-
RGB 輸入
是
-
RJ45(LAN) 輸入
是 (1ea)
-
RJ45(LAN) 輸出
是
-
RS232C 輸入
是
-
RS232C 輸出
否
-
觸控 USB
USB2.0 Type B (2ea)
-
USB 輸入
USB3.0 Type A (4ea)、USB2.0 Type A (1ea)、USB Type C (1ea)
專用功能 - 創建板
-
Bluetooth
藍牙 5.0
-
CPU
Quad core A55
-
GPU
Mail G52 Multicore 2
-
LAN
Gigabit LAN
-
記憶體 (RAM)
4GB
-
作業系統版本(Android)
Android 11
-
儲存空間
32GB
-
Wi-Fi
802.11a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6)
機械規格
-
VESA 標準安裝介面
400 x 200 mm
-
邊框色彩
Black
-
邊框闊度
T/R/L/B : 18/18/18/45mm
-
紙箱尺寸（闊 x 高 x 深）
1401 × 859 × 220mm
-
把手
否
-
顯示器尺寸（闊 x 高 x 深）
1271 × 774 × 87mm
-
包裝後的重量
34.5Kg
-
重量（屏身）
26.1Kg
功能 - 軟件
-
設定數據複製
否
-
啟動標誌圖像
是
-
已連接 Crestron
否
-
HDMI-CEC
否
-
網絡準備
否
-
PBP
是 (2PBP)
-
PIP
是
-
PM 模式
否
-
Screen Share
是
-
智能節能
是
-
網絡喚醒
是
耗電量
-
BTU（英國熱單位）
580 BTU/Hr(Typ.), 1348 BTU/Hr(Max.)
-
DPM
0.5W
-
關機
0.5W
-
最大
395W
-
標準
170W
軟件兼容性
-
Connected Care
是
特殊功能
-
敷形塗層（電源板）
是