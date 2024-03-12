UM3DG 系列 - 43 吋電子顯示屏

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LG UHD 顯示屏
超高清解像度
超高清解像度
高效視頻編碼
高效視頻編碼
*高效視頻編碼
超窄邊框及纖薄機身
超窄邊框及纖薄機身
內置揚聲器
內置揚聲器
獲 IP5x 認證設計
獲 IP5x 認證設計
支援 15 度傾斜安裝
15 度傾斜安裝
* 支援最多 15° 的向下式傾斜安裝。（於溫度 30°C 及 濕度 50% 的狀態下）
遙距監控
遙距監控
簡易操作
簡易操作
高效強大的 webOS 智能顯示平台
高效強大的 webOS 智能顯示平台
各種感測應用程式
各種感測應用程式
兼容影音控制系統
兼容影音控制系統
*網絡控制
兼容視像會議系統
兼容視像會議系統
*使用 HDMI 線連接
ENERGY STAR® 認證
所有規格
電源
-
電源供應
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
電源類型
內置電源
音效
-
喇叭（內置）
是 (10W x 2)
環境狀況
-
操作溫度
0 °C to 40 °C
-
操作濕度
10 % to 80 %
語言
-
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic
配件
-
選購
Stand(ST-653T), Wall bracket(LSW240B)
-
基本
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, Regulation Book, Phone to RS232C Gender
功能 - 硬件
-
Wi-Fi/BT（內置）
是
-
加速（陀螺儀）感應器
否
-
自動亮度感應器
是
-
BLU 感應器
否
-
電流感應器
否
-
風扇（內置）
否
-
濕度感應器
否
-
內部記憶體 (eMMC)
8GB
-
本機密鑰操作
是
-
像素感應器
否
-
電源指示燈
否
-
近距離感測功能
否
-
溫度感應器
是
OPS 兼容性
-
OPS 電源內置
否
-
OPS 類別兼容
否
特殊功能
-
傾斜度（朝上）
不適用
-
敷形塗層（電源板）
是
-
陽光直射
不適用
-
IP 級別
IP5X
-
覆蓋觸控兼容性
不適用
-
電源保護
不適用
-
智能校準
不適用
-
傾斜度（朝下）
Max. 15 degree
認證
-
ERP / 能源之星
YES(NewErP) / YES
-
EMC
FCC Class "A" / CE / KC
-
ePEAT（只限美國）
否
-
安全
CB / NRTL
面板
-
背光類型
邊緣
-
長寬比
16:9
-
亮度
350nit (Typ.)
-
色深（色彩數目）
10.7 億種顏色
-
色域
BT709 95%
-
對比度
1,200:1
-
Dynamic CR
500,000:1
-
壽命
50,000 小時（最少）
-
實際解像度
3840 x 2160 (UHD)
-
運作時間（小時/日）
18/7
-
面板技術
IPS
-
縱向/橫向
是/是
-
QWP（四分之一波片）
不適用
-
更新率
60Hz
-
回應時間
8ms (G to G)
-
螢幕尺寸（吋）
43
-
表面處理（霧度）
Haze 1%
-
透明度
不適用
-
觀賞角度（水平 x 垂直）
178º x 178º
耗電量
-
智能節能 (70%)
50W
-
BTU（英國熱單位）
239 BTU/Hr(Typ.), 359 BTU/Hr(Max.)
-
DPM
0.5W
-
關機
0.5W
-
最大
105W
-
標準
70W
軟件兼容性
-
Mobile CMS
是
-
Connected Care
是
-
Promota
是
-
SuperSign Cloud
否
-
SuperSign CMS
是
-
SuperSign Control+
是
-
SuperSign WB
是
連接性
-
音訊輸入
否
-
音訊輸出
是
-
Daisy Chain
否
-
DP 輸入
否
-
DP 輸出
否
-
DVI-D 輸入
否
-
外置喇叭輸出
否
-
HDMI 輸入
是 (3ea)
-
HDMI 輸入（HDCP 版本）
2.2/1.4
-
HDMI 輸出
否
-
紅外線輸入
是
-
紅外線輸出
否
-
RGB 輸入
否
-
RJ45(LAN) 輸入
是 (1ea)
-
RJ45(LAN) 輸出
否
-
RS232C 輸入
是
-
RS232C 輸出
是
-
觸控 USB
否
-
USB 輸入
USB2.0 Type A (1ea)
機械規格
-
VESA 標準安裝介面
200 x 200 mm
-
邊框色彩
Black
-
邊框闊度
T/R/L: 8.4mm, B: 14.4mm
-
紙箱尺寸（闊 x 高 x 深）
1060.0 x 660.0 x 152.0mm
-
把手
否
-
顯示器尺寸（闊 x 高 x 深）
962.5 x 556.8 x 39.9mm (without LG Logo)
-
顯示器尺寸（連支架）（闊 x 高 x 深）
962.5 x 613.1 x 290.0mm
-
包裝後的重量
13.7Kg
-
重量（屏身）
11.2Kg
-
重量（屏身+支架）
11.8Kg
功能 - 軟件
-
設定數據複製
是
-
自動設定 ID
是
-
背光同步
否
-
BEACON
是
-
啟動標誌圖像
是
-
亮度補償
否
-
Cisco 認證
是
-
控制管理員
是
-
已連接 Crestron
是
-
外部輸入旋轉
是
-
故障處理
是
-
無間播放
是
-
共同管理
是
-
HDMI-CEC
是
-
ISM 方式
是
-
本機內容排定
是
-
本機網絡同步
是
-
網絡準備
是
-
無訊號影像
是
-
操作系統版本 (webOS)
webOS 4.1
-
PBP
否
-
PIP
否
-
Play Via URL
是
-
PM 模式
是
-
Pro:Idiom
是
-
RS232C 同步
是
-
掃描反轉
否
-
旋轉螢幕
是
-
Screen Share
是
-
SI 伺服器設定
是
-
智能節能
是
-
SNMP
是
-
狀態投遞
是
-
圖塊模式設定
是
-
USB Plug & Play
是
-
Video Tag
是（4 個影片標籤）
-
網絡喚醒
是
-
webRTC
是
-
灰階白平衡設定
否