About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
UM3DG 系列 - 49 吋電子顯示屏

功能

圖庫

規格

支援

UM3DG 系列 - 49 吋電子顯示屏

49UM3DG-B

UM3DG 系列 - 49 吋電子顯示屏

(4)

LG UHD 顯示屏

超高清解像度

透過高於全高清畫質四倍的解像度，廣闊視角配合 LG IPS 面板，呈現更加清晰逼真細緻的畫面。

超高清解像度

高效視頻編碼

UM3DG 系列支援有助高效壓縮或解壓高容量的超高清內容 ( HEVC*)，播放超高質影片時的網絡流量為目前 H.264 編碼的一半。

高效視頻編碼

超窄邊框及纖薄機身

UM3DG 系列的邊框纖幼，外觀更薄，既節省空間又方便安裝。精緻設計能改善整個空間美感，螢幕體驗更令吸引觀眾。

超窄邊框及纖薄機身

內置揚聲器

內置揚聲器營造豐富音效，無需購買或安裝外置揚聲器。

內置揚聲器

獲 IP5x 認證設計

IP5x 防塵認證確保產品全面防塵，減少效能退化的機會。

獲 IP5x 認證設計

支援 15 度傾斜安裝

顯示器置於高位時通常會傾斜放置，以便舒適觀賞。有見及此，UM3DG 系列支援 15 度傾斜安裝*。

15 度傾斜安裝

* 支援最多 15° 的向下式傾斜安裝。（於溫度 30°C 及 濕度 50% 的狀態下）

遙距監控

出現問題（例如外力導致產品傾斜）時，UM3DG 系列會向用家即時發送電郵通知，讓用家即時操作顯示器。

遙距監控

簡易操作

其他型號需要各種按鈕以作操控，而 UM3DF 系列則化繁為簡，只需使用一支操縱桿即可輕易進行各種操作，例如電源開關、輸入/設定操作及音量調整。

簡易操作

高效強大的 webOS 智能顯示平台

內置 SoC 能夠同時執行多個作業並可流暢地播放內容，而無需使用媒體播放器。另設 LG webOS 平台，圖形用戶介面簡單直接，應用程式開發工具亦更方便使用。

高效強大的 webOS 智能顯示平台

各種感測應用程式

有了 LG webOS 智能顯示平台，透過 USB 輕鬆支援或連接外部感測器。無需另購軟件或媒體播放器來建立增值方案，減低整體保養成本。

各種感測應用程式

兼容影音控制系統

UM3DG 系列得到 Crestron Connected 認證，更能高效兼容專業影音控制功能，達到無縫整合及自動操控*，提高管理效率。

兼容影音控制系統

*網絡控制

兼容視像會議系統

UM3DG 系列已獲 Cisco 兼容認證，確保帶來優質視像會議體驗。此系統能有效地整合控制*，快捷地進行視像會議，無需浪費時間於設定畫質或變更來電輸入。

兼容視像會議系統

*使用 HDMI 線連接
列印

所有規格

電源

  • 電源供應

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • 電源類型

    內置電源

音效

  • 喇叭（內置）

    是 (10W x 2)

環境狀況

  • 操作溫度

    0 °C to 40 °C

  • 操作濕度

    10 % to 80 %

語言

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

配件

  • 選購

    Stand(ST-653T)

  • 基本

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, Regulation Book, Phone to RS232C Gender

功能 - 硬件

  • Wi-Fi/BT（內置）

  • 加速（陀螺儀）感應器

  • 自動亮度感應器

  • BLU 感應器

  • 電流感應器

  • 風扇（內置）

  • 濕度感應器

  • 內部記憶體 (eMMC)

    8GB

  • 本機密鑰操作

  • 像素感應器

  • 電源指示燈

  • 近距離感測功能

  • 溫度感應器

OPS 兼容性

  • OPS 電源內置

  • OPS 類別兼容

特殊功能

  • 傾斜度（朝上）

    不適用

  • 敷形塗層（電源板）

  • 陽光直射

    不適用

  • IP 級別

    IP5X

  • 覆蓋觸控兼容性

    不適用

  • 電源保護

    不適用

  • 智能校準

    不適用

  • 傾斜度（朝下）

    Max. 15 degree

認證

  • ERP / 能源之星

    YES(NewErP) / YES

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ePEAT（只限美國）

  • 安全

    CB / NRTL

面板

  • 背光類型

    邊緣

  • 長寬比

    16:9

  • 亮度

    350nit (Typ.)

  • 色深（色彩數目）

    10.7 億種顏色

  • 色域

    BT709 95%

  • 對比度

    1,100:1

  • Dynamic CR

    500,000:1

  • 壽命

    50,000 小時（最少）

  • 實際解像度

    3840 x 2160 (UHD)

  • 運作時間（小時/日）

    18/7

  • 面板技術

    IPS

  • 縱向/橫向

    是/是

  • QWP（四分之一波片）

    不適用

  • 更新率

    60Hz

  • 回應時間

    8ms (G to G)

  • 螢幕尺寸（吋）

    49

  • 表面處理（霧度）

    Haze 3%

  • 透明度

    不適用

  • 觀賞角度（水平 x 垂直）

    178º x 178º

耗電量

  • 智能節能 (70%)

    60W

  • BTU（英國熱單位）

    290 BTU/Hr(Typ.), 409 BTU/Hr(Max.)

  • DPM

    0.5W

  • 關機

    0.5W

  • 最大

    120W

  • 標準

    85W

軟件兼容性

  • Mobile CMS

  • Connected Care

  • Promota

  • SuperSign Cloud

  • SuperSign CMS

  • SuperSign Control+

  • SuperSign WB

連接性

  • 音訊輸入

  • 音訊輸出

  • Daisy Chain

  • DP 輸入

  • DP 輸出

  • DVI-D 輸入

  • 外置喇叭輸出

  • HDMI 輸入

    是 (3ea)

  • HDMI 輸入（HDCP 版本）

    2.2/1.4

  • HDMI 輸出

  • 紅外線輸入

  • 紅外線輸出

  • RGB 輸入

  • RJ45(LAN) 輸入

    是 (1ea)

  • RJ45(LAN) 輸出

  • RS232C 輸入

  • RS232C 輸出

  • 觸控 USB

  • USB 輸入

    USB2.0 Type A (1ea)

機械規格

  • VESA 標準安裝介面

    300 x 300 mm

  • 邊框色彩

    Black

  • 邊框闊度

    T/R/L: 9.9mm, B: 14.4mm

  • 紙箱尺寸（闊 x 高 x 深）

    1197.0 x 775.0 x 162.0mm

  • 把手

  • 顯示器尺寸（闊 x 高 x 深）

    1098.6 x 633.3 x 39.9mm (without LG Logo)

  • 顯示器尺寸（連支架）（闊 x 高 x 深）

    1098.6 x 694.3 x 290.0mm

  • 包裝後的重量

    18.8Kg

  • 重量（屏身）

    15.4Kg

  • 重量（屏身+支架）

    16.0Kg

功能 - 軟件

  • 設定數據複製

  • 自動設定 ID

  • 背光同步

  • BEACON

  • 啟動標誌圖像

  • 亮度補償

  • Cisco 認證

  • 控制管理員

  • 已連接 Crestron

  • 外部輸入旋轉

  • 故障處理

  • 無間播放

  • 共同管理

  • HDMI-CEC

  • ISM 方式

  • 本機內容排定

  • 本機網絡同步

  • 網絡準備

  • 無訊號影像

  • 操作系統版本 (webOS)

    webOS 4.1

  • PBP

  • PIP

  • Play Via URL

  • PM 模式

  • Pro:Idiom

  • RS232C 同步

  • 掃描反轉

  • 旋轉螢幕

  • Screen Share

  • SI 伺服器設定

  • 智能節能

  • SNMP

  • 狀態投遞

  • 圖塊模式設定

  • USB Plug & Play

  • Video Tag

    是（4 個影片標籤）

  • 網絡喚醒

  • webRTC

  • 灰階白平衡設定