UL3Q-E 系列 - 50 吋 UHD 標準顯示屏

LG ConnectedCare* 服務是 LG 提供的雲端服務解決方案，透過這項額外選購的服務，維護工作變得快捷又方便。可以讓管理人員遙距監控客戶工作場所的顯示屏狀態，以進行故障診斷和遙距控制服務，支援客戶業務的穩定運作。

* LG ConnectedCare 服務的供應情況因地區而異，而且需另行購買。因此，請聯絡 LG 當地的銷售代表，獲取更多詳細資訊。