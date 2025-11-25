We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
UL3Q-E 系列 - 86 吋 UHD 標準顯示屏
LG webOS UHD 顯示屏
會議室的牆上安裝了標準顯示屏，屏幕上清晰展示會議內容。
* 此頁面的所有影像僅供參考。
超高清解像度的
卓越畫質
透過超高清解像度，令內容的色彩及細節更生動逼真。此外，廣闊視角可呈現清晰的內容。
高效強大的 LG webOS 6.1
LG webOS 6.1 智能顯示平台適用於 UL3Q 系統，以便流暢執行多項任務。LG webOS 智能顯示屏平台的 GUI 簡單直接，讓用家更加方便使用。**
* GUI：圖形用家介面
採用一致的邊框設計，方便安裝
UL3Q 系列採用一致均衡的邊框，締造視覺和諧的顯示解決方案。其特殊設計可簡化零售環境中的安裝，同時提供真正身歷其境般的觀賞體驗。精緻對稱的邊框可提升空間美感，將普通的顯示屏轉化為優雅的焦點。
自適應觀賞體驗
UL3Q 採用創新設計可支援上下傾斜，讓您體驗更強的靈活性。無論安裝在任何高度，顯示屏都能調整至觀眾視線水平，確保最大化互動效果。這種多功能設計同時改善空間使用率及提供舒適視覺體驗，從各個可視角度皆能清晰呈現資訊。
** 此顯示屏可上/下傾斜最多 15 度；請勿超過此範圍以免造成損壞。
遙距監控
網絡監控解決方案用法簡單，讓用家輕鬆使用。與網絡連接後，此方案讓用家隨時隨地透過手機和個人電腦進行操控，還可存取當前和以往的數據。用家可以實時監控、作出調查及遙控顯示屏。
內置亮度感應器
UL3Q 的前置感應器可自動調整亮度，以配合各種明亮環境，無需手動操作即可使觀賞品質及能源效益最大化。此自適應功能有助維持一致的顯示性能，同時節省電力，帶來可因應環境變化而轉變的視覺體驗。
進階安全架構
UL3Q 採用 LG 的增強核心保護 (EKP) 技術，保護關鍵資料免受未經授權的存取和潛在安全威脅。對資訊安全的承諾已通過 ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2 認證，讓企業在當今面對各種安全威脅的環境中，對敏感內容及業務運作的保障充滿信心。
屢獲殊榮的可持續發展
UL3Q 系列體現 LG Display 的 ESG 承諾：「為所有人締造更美好生活。」 憑藉全公司對環境責任的全情投入，我們榮獲 2025 年 EcoVadis 白金獎章，躋身可持續發展卓越表現的全球企業最前 1% 之列。
LG ConnectedCare
LG ConnectedCare* 服務是 LG 提供的雲端服務解決方案，透過這項額外選購的服務，維護工作變得快捷又方便。可以讓管理人員遙距監控客戶工作場所的顯示屏狀態，以進行故障診斷和遙距控制服務，支援客戶業務的穩定運作。
* LG ConnectedCare 服務的供應情況因地區而異，而且需另行購買。因此，請聯絡 LG 當地的銷售代表，獲取更多詳細資訊。
所有規格
面板
螢幕尺寸（吋）
86"
面板技術
ADS
背光類型
Direct
長寬比
16:9
實際解像度
3840x2160 (UHD)
更新率
60Hz
亮度
350nit (Typ.)
對比度
1,200:1
Dynamic CR
1,000,000:1
色域
DCI 80%
觀賞角度（水平 x 垂直）
178 x 178
色深（色彩數目）
Advanced 10bit, 1.07 Billion colors
回應時間
8ms (G to G)
表面處理（霧度）
1%
壽命
30,000Hrs (Min)
運作時間（小時/日）
16/7
縱向/橫向
Yes / Yes
連接性
HDMI 輸入
Yes(3), HDCP2.2/1.4
RS232C 輸入
Yes (1), 4pin Phone-jack
RJ45(LAN) 輸入
Yes (1)
USB 輸入
USB2.0 Type A(2)
音訊輸出
Yes (1)
RS232C 輸出
Yes
機械規格
邊框色彩
Black
邊框闊度
12.9mm Even
重量（屏身）
31.8
包裝後的重量
42.6
顯示器尺寸（闊 x 高 x 深）
1926.6 X 1098 X 60
VESA 標準安裝介面
600 x 400
紙箱尺寸（闊 x 高 x 深）
2080 X 220 X 1255
功能 - 硬件
內部記憶體 (eMMC)
8GB
Wi-Fi/BT（內置）
Yes
溫度感應器
Yes
自動亮度感應器
Yes
加速（陀螺儀）感應器
Yes
本機密鑰操作
Yes (Power On/Off only)
功能 - 軟件
操作系統版本 (webOS)
webOS6.1
本機內容排定
Yes
共同管理
Yes
USB Plug & Play
Yes
故障處理
Yes
啟動標誌圖像
Yes
無訊號影像
Yes
RS232C 同步
Yes
本機網絡同步
Yes
Screen Share
Yes
Video Tag
Yes(4, Max One HDMI input)
Play Via URL
Yes
旋轉螢幕
Yes
外部輸入旋轉
Yes
無間播放
Yes
圖塊模式設定
Yes (Max. 15x15)
設定數據複製
Yes
SNMP
Yes
ISM 方式
Yes
自動設定 ID
Yes
狀態投遞
Yes
控制管理員
Yes
已連接 Crestron
Yes
智能節能
Yes
PM 模式
Yes
網絡喚醒
Yes
網絡準備
Yes
BEACON
Yes
HDMI-CEC
Yes
SI 伺服器設定
Yes
webRTC
Yes
Pro:Idiom
Yes
環境狀況
操作溫度
0 °C to 40 °C (Portrait Scene : 0 °C to 35 °C)
操作濕度
10 % to 80 %
電源
電源供應
AC 100-240V~, 50/60Hz
電源類型
Built-In Power
耗電量
BTU（英國熱單位）
699.489BTU/Hr(Typ.), 979.284BTU/Hr(Max.)
智能節能 (70%)
143.5W
DPM
0.5W
關機
0.5W
最大
287 W
標準
205 W
音效
喇叭（內置）
Yes (10W X 2)
認證
安全
CB
EMC
FCC Class "B" / CE
ERP / 能源之星
NA(New ERP)/Yes
軟件兼容性
SuperSign CMS
Yes
SuperSign Control+
Yes
SuperSign WB
Yes
SuperSign Cloud
Yes
Mobile CMS
Yes
Connected Care
Yes
語言
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, polski
配件
基本
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, Regulation Book, Easy setup guide, Warranty Card, Phone to D-Sub9 Gender
特殊功能
敷形塗層（電源板）
Yes