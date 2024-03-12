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HBS-760
Bluetooth®ステレオヘッドセット TONE PRO™
全てのスペック
主な仕様
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本体カラー
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ブラック／レッド
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外形寸法（mm）
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W138×L171×T16.2
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重さ(g)
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34.2
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Bluetooth Version
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4.1(A2DP／AVRCP／HFP／HSP)
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連続音楽再生時間
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最大10.5時間
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充電時間
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2時間未満
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連続通話時間
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最大16時間
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連続待受時間
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最大540時間
付属品
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取扱説明書
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○
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USBケーブル
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○(電源アダプターヘッドは別売りです)
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イヤピース
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○(大／中／小)
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保証書
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○
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