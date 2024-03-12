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LG 有機ELテレビの特長
世界で初めて有機ELテレビの大型化に成功し、10年連続で有機ELテレビ世界出荷台数1位を誇るLG。
最新パネルとAIプロセッサーによる映像技術と業界最高レベルの高輝度・高純度の色、臨場感あふれるバーチャルサウンドで、想像を超える映像体験をお楽しみいただけます。またデザインにもこだわり、薄いベゼルや、壁にピッタリ密着させて設置できるOne Wall Designなど、お客様のライフスタイルにフィットするテレビを提案しています。
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