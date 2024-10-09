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*出典：Omdia-TV Sets(EmergingTechnologies)Market Tracker 、2013-2023年、有機ELテレビ出荷台数ベース、本データは出典元のレポートを根拠としたものです。詳しくはOmdiaのホームページをご確認ください。
*2024年1月～6月。70V型以上有機ELテレビ出荷台数ベース。Omdia・TV Sets(Emerging Technologies)Market Tracker調べ。
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超大型テレビの魅力
LGだからこそできる
豊富なサイズラインアップ
LGは小型サイズといわれる42インチから、超大型サイズといわれる97インチまで、幅広いサイズラインアップを揃えています。豊富な選択肢の中から、ご家庭のスペースや使用用途に合わせたピッタリな一台をお選びいただけます。
あなたのおうちにおすすめな
画面サイズの選び方
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製品の特長
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サウンドバー
LGの超大型テレビをもっと楽しむために。
*WOW OrchestraおよびWOW Interfaceの対応は2022年以降発売のOLED M/Z/G/C/B/A、QNED90/85および、2022年、2023年のQNED80シリーズです。
*WOWCAST Readyの対応は2023年以降のOLED M/Z/G/C/B/A、QNED90/85シリーズおよび、2023年のQNED80シリーズです。
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公式オンラインショップ限定特典
【LG会員様限定】
初回限定5%OFF
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5年延長保証
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送料無料
サイズ別超大型有機ELテレビ
製品ラインアップ
97V型
83V型
77V型
4K有機ELテレビ ＋ サウンドバー セット
サウンドバー
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