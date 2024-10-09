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より大きく、より鮮明に

97インチ壁掛け超大型テレビ。11年連続世界No.1、超大型有機ELテレビの国内シェアNo.1を示すロゴが配置されている。

*出典：Omdia-TV Sets(EmergingTechnologies)Market Tracker 、2013-2023年、有機ELテレビ出荷台数ベース、本データは出典元のレポートを根拠としたものです。詳しくはOmdiaのホームページをご確認ください。
*2024年1月～6月。70V型以上有機ELテレビ出荷台数ベース。Omdia・TV Sets(Emerging Technologies)Market Tracker調べ。
*画像はイメージです。

超大型テレビの魅力 製品の特長 公式限定特典 製品ラインアップ カタログダウンロード
超大型テレビの魅力


超大型テレビの魅力

まるで映画館にいるかのような
没入体験

スタジアムの臨場感を
自宅で

画面が大きいから
みんなで楽しめる

離れた場所からでも
見える

文字や番組表が
大きくて見やすい

LGだからこそできる
豊富なサイズラインアップ

LGは小型サイズといわれる42インチから、超大型サイズといわれる97インチまで、幅広いサイズラインアップを揃えています。豊富な選択肢の中から、ご家庭のスペースや使用用途に合わせたピッタリな一台をお選びいただけます。

有機ELテレビB4Eシリーズ登場

あなたのおうちにおすすめな
画面サイズの選び方

4Kテレビの適正視聴距離は画面の高さの約1.5倍、8Kテレビの適正視聴距離は画面の高さの約0.75～1倍

*画像はイメージです。


製品の特長

実際の色彩に忠実な映像で映画鑑賞を

実際の色彩に忠実な映像で映画鑑賞を

Dolby Vision® IQとFILMMAKER MODE™に対応したLGの有機ELテレビは、実際の映像に忠実な、鮮明かつ鮮やかな映像を映し出します。

Dolby Atmos®の音に包まれる音響体験

Dolby Atmos®の音に包まれる音響体験

LGの有機ELテレビはDolby Vision®とDolby Atmos®で、完璧なDolby体験を提供します。まるでその場にいるかのような没入感のあるオーディオをお楽しみください。 さらに、LGのサウンドバーを使用すれば、より壮大な音響を体験いただけます。

*画像はイメージです。

量子ドット液晶テレビ 75V型 QNED80JRA

最大可変リフレッシュレート144Hzの
遅延のないなめらかな動きを実現

HDMI2.1で規定されるeARC、VRR(可変リフレッシュレート)、ALLM(自動低遅延モード)、QMS(クイックメディアスイッチング)もサポート。最新のゲーム機も本来の性能を発揮します。

ゲームに必要な設定を集約

ゲームに必要な設定を集約

LGの有機ELテレビは、ゲーム環境を確認できるゲームダッシュボードや、ゲームに関する設定を集約させたゲームオプティマイザ機能を搭載しています。ゲーム操作の手を止めることなく素早く設定を変更することが可能です。

*画像はイメージです。

壁と一体化するOne Wall Design

壁と一体化するOne Wall Design

壁にぴったり密着させて設置ができるOne Wall Designは、LGならではの設置方法です。

インテリアと調和しシームレスで圧迫感のない印象を与えます。

*画像はイメージです。


サウンドバー

LGの超大型テレビをもっと楽しむために。

リビングルームで、LG Soundbar、LG TV、サブウーファーが音楽演奏を再生している。音波を表現する白い粒子がSoundbarから上方、前方へと飛んでいき、テレビから放射される。サブウーファーが下部から音響を生み出している。

WOW Orchestra

LGテレビとサウンドバーからのダブルサウンドで、圧倒的な没入感を体験しよう

LGリモコンが、下にLG Soundbarが置いてあるLG TVへと向けられている。LG TVの画面にSoundbar Controlメニューが表示されている。

WOW Interface

テレビの画面でサウンドバーの操作が可能

LG TVの下のLG Soundbarのクローズアップ。接続マークがLG SoundbarとLG TVの間に表示され、WOWCASTのワイヤレスオペレーションを示している。

WOWCAST Ready

ワイヤレス接続でHDMIケーブル不要、すっきり設置

*WOW OrchestraおよびWOW Interfaceの対応は2022年以降発売のOLED M/Z/G/C/B/A、QNED90/85および、2022年、2023年のQNED80シリーズです。

*WOWCAST Readyの対応は2023年以降のOLED M/Z/G/C/B/A、QNED90/85シリーズおよび、2023年のQNED80シリーズです。

*画像はイメージです。

公式オンラインショップ限定特典

【LG会員様限定】初回限定5%OFF

【LG会員様限定】
初回限定5%OFF

【LG会員様限定】5年延長保証

【LG会員様限定】
5年延長保証

【LG会員様限定】送料無料

【LG会員様限定】
送料無料


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サイズ別超大型有機ELテレビ
製品ラインアップ

97V型

83V型

77V型

4K有機ELテレビ ＋ サウンドバー セット

サウンドバー

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