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65V型 4K有機ELテレビ LG OLED evo AI C6

65V型 4K有機ELテレビ LG OLED evo AI C6

OLED65C6PJA
Front view of 65V型 4K有機ELテレビ LG OLED evo AI C6 OLED65C6PJA
LG OLED evo AI C6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a riverside cityscape at sunset on screen.
The front view of LG OLED evo AI C6, released in 2026, features a slim black bezel, with a vivid, sculpted swirl of layered rainbow tones flowing across the screen.
The front view of the LG OLED evo AI C6, released in 2026, displays an image of layered, multicolored forms, featuring Hyper Radiant Color Tech, Perfect Black & Perfect Color, along with the World’s No.1 OLED TV for 13 Years badge.
LG OLED evo AI C6 shown in front and side views highlights a 77-inch display with a 1711 mm-wide screen, an overall height of 982 mm, and an ultra-slim 47.1 mm depth without a stand.
LG OLED evo AI C6 featuring Hyper Radiant Color Tech, delivering Perfect Black, Perfect Color, X3.2 brighter display, and alpha 11 AI Processor 4K Gen3 with Dual AI Engine.
LG OLED evo AI C6 with Brightness Booster Pro shows a dark scene where glowing particles surrounding a deer silhouette, delivering up to 3.2x brighter peak brightness with higher luminance and clearer detail.
LG OLED evo AI C6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color volume and color fidelity.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG OLED evo AI C6 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG OLED evo AI C6 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG OLED evo AI C6 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG Shield, applied to LG OLED evo AI C6, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
LG OLED evo AI C6 for Unbeatable Gameplay in 4K 165Hz shows a high-speed racing game with a yellow open-wheel car in motion, bold “WIN” text on screen, and NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium logos at the top.
LG OLED evo AI C6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a riverside cityscape at sunset on screen.
Front view of 65V型 4K有機ELテレビ LG OLED evo AI C6 OLED65C6PJA
LG OLED evo AI C6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a riverside cityscape at sunset on screen.
The front view of LG OLED evo AI C6, released in 2026, features a slim black bezel, with a vivid, sculpted swirl of layered rainbow tones flowing across the screen.
The front view of the LG OLED evo AI C6, released in 2026, displays an image of layered, multicolored forms, featuring Hyper Radiant Color Tech, Perfect Black & Perfect Color, along with the World’s No.1 OLED TV for 13 Years badge.
LG OLED evo AI C6 shown in front and side views highlights a 77-inch display with a 1711 mm-wide screen, an overall height of 982 mm, and an ultra-slim 47.1 mm depth without a stand.
LG OLED evo AI C6 featuring Hyper Radiant Color Tech, delivering Perfect Black, Perfect Color, X3.2 brighter display, and alpha 11 AI Processor 4K Gen3 with Dual AI Engine.
LG OLED evo AI C6 with Brightness Booster Pro shows a dark scene where glowing particles surrounding a deer silhouette, delivering up to 3.2x brighter peak brightness with higher luminance and clearer detail.
LG OLED evo AI C6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color volume and color fidelity.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG OLED evo AI C6 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG OLED evo AI C6 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG OLED evo AI C6 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG Shield, applied to LG OLED evo AI C6, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
LG OLED evo AI C6 for Unbeatable Gameplay in 4K 165Hz shows a high-speed racing game with a yellow open-wheel car in motion, bold “WIN” text on screen, and NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium logos at the top.
LG OLED evo AI C6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a riverside cityscape at sunset on screen.

主な機能

  • 最新のAIエンジン「alpha 11 AI Processor 4K Gen3」が映像やサウンドを最適化
  • Brightness Boosterによる鮮やかでくっきりとした映像
  • 環境の明暗に左右されない忠実で変化の少ない画質
  • 4K/165HzとVRRに対応。有機ELの美しい画面でスムーズなゲームプレイ環境を提供
  • 知りたいこと、やりたいことに応えてくれる生成AIのGoogle GeminiとMicrosoft Copilot対応
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LG Shieldに授与された2026 CES Innovation Awards Honoreeバッジ（サイバーセキュリティ部門）

CES Innovation Awards - 2026 Honoree

LG Shield適用テレビOSプラットフォーム

マルチAIに対する2026 CES Innovation Awards Honoree（人工知能部門）バッジ

CES Innovation Awards - 2026 Honoree

マルチAIアーキテクチャ

「最優秀スマートTVシステム」AVForums Editor’s Choiceバッジを2025/26年を含め8年連続で受賞

AVForums Editor's Choice - Best Smart TV System 2025/26

「8年連続で最優秀スマートTVシステムに選出」

*CES Innovation Awardsは、審査員に提出される説明文書に基づいて決定されます。全米家電協会（CTA）は、いかなる提出書類あるいは主張に関しても、その正確性の検証は行っていません。また、受賞製品の試験も行っていません。

LG OLED evo C6が選ばれる理由

暗闇の中で鮮やかに輝く孔雀が、眩いばかりの羽を広げるシーンをBrightness Booster搭載のLG OLED evo AI C6が映し出す。すみずみまで明るく、きめ細やかなディテールと圧倒的なコントラストを実現している。

Brightness Booster

昼夜で変わらない黒と色

昼夜で変わらない黒と色

大画面で臨場感あふれるゲームプレイ

大画面で臨場感あふれるゲームプレイ

AIがテレビを進化させる

AIがテレビを進化させる

パーソナライズできるAI Hub

直感的でスマートな操作

LG Shieldで保護

強固なセキュリティ対策

Brightness Booster

映像表現がより鮮やかに

さらに高性能になったalpha 11 AI Processor 4K Gen3による光増幅アルゴリズムによって、今まで以上に明るく鮮やかな映像表現が可能になりました。

LG OLED evo AI C6 with Brightness Booster shows a dark scene where a brilliantly illuminated peacock spreads its radiant, glowing feathers, delivering brighter highlights with improved detail and striking contrast.

Perfect Black / Perfect Color / 100% Color Fidelity / 100% Color Volume(*1)

明るい環境でも暗い環境でも忠実で変化の少ない画質

LGの有機ELテレビは、正確な色再現性に加え、0～500ルクスというさまざまな明るさの環境下でも、一貫した黒や色を表示できることが特長です。その卓越した色再現力は、米国の安全と信頼の代名詞として絶大な影響力を持つ「UL」や、世界的な認証機関「INTERTEK」によって証明されています。

LG OLED evo AI C6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color volume and color fidelity.

LG OLED evo AI C6 features the Eyesafe RPF 40 from UL certification badge, indicating verified reduced blue light performance.

LG OLED evo AI C6 features the Eyesafe RPF 40 from UL certification badge, indicating verified reduced blue light performance.

「Eyesafe認証」が証明する、ブルーライトを抑えた目に優しいパネル(*2)

Alpha 11 AI Processor 4K Gen3(*3)

映像の処理も､サウンドの臨場感も､AIが最適化

LGが有機ELモデルに特化した設計・開発をしている専用のAIエンジン『Alpha 11 AI Processor Gen3』は、webOSの快適な操作性や利便性を提供するだけでなく、ディープラーニング技術によって映像と音声も高度に処理。より自然で美しい映像と、臨場感あふれる音響体験をもたらします。

LG OLED evo C6 AI TV’s alpha 11 AI Processor 4K Gen3 glows in purple and blue light on a dark circuit board, highlighting the Dual AI Engine and delivering NPU up to x5.6 faster, CPU 50% faster, and GPU 70% stronger performance.

LG OLED evo C6 AI TV’s alpha 11 AI Processor 4K Gen3 glows in purple and blue light on a dark circuit board, highlighting the Dual AI Engine and delivering NPU up to x5.6 faster, CPU 50% faster, and GPU 70% stronger performance.

世界中から愛される
LG有機ELテレビ

AIがもたらす美しい映像、臨場感あふれるサウンド、そしてユーザビリティ。テレビの理想を追いかけてきたLGの有機ELテレビで最高の視聴体験を。

AI HDRリマスター

従来の映像も
美しいHDR画質に

従来の映像(SDR)画質もAIが色や明るさ、コントラストを最適化してHDR品質に変換。まるで、目の前に広がる実際の風景のようなダイナミックで美しい画質を提供します。

3つのAI機能でもっと便利に

Google GeminiとMicrosoft Copilotにいろんなことを話してみよう

やってみたいことや、もっと詳しく知りたいことがあれば、Google GeminiやMicrosoft Copilotに相談してみましょう。あなたが知りたいことをテレビが答えてくれます。

あなた好みのコンテンツをおすすめ

AIコンシェルジュがあなたの視聴傾向を分析し、好みにぴったりの映像コンテンツや、視聴中の番組に関連する最新情報をご提案します。

リモコンに話しかければあなたに最適な視聴環境に

AIボタンを押しながら話しかければ、音声操作はもちろん、アカウントが自動的に切り替わり、個人個人の視聴傾向に応じたおすすめコンテンツや、よく使用するアプリの順番、さらに、表示された複数枚の画像や音を選ぶだけであなた好みの画質・音質に切り換わります。

LG Shieldエンブレムが、セキュリティアイコンと共に暗い背景に表示され、プライバシー、データセキュリティ、システム整合性に対するwebOSの保護を強調している。CES Innovation Awards 2026 Honoreeバッジも表示されている。

LG Shieldエンブレムが、セキュリティアイコンと共に暗い背景に表示され、プライバシー、データセキュリティ、システム整合性に対するwebOSの保護を強調している。CES Innovation Awards 2026 Honoreeバッジも表示されている。

LG Shield

インターネットに
接続するからこそ
確かな安心を

7つの強固なセキュリティ技術を誇るLG Shieldが、あなたの大切な個人情報やプライバシーを強力に保護します。

webOS Re:New Program

テレビを最大5年間無料でアップグレード(*7)

LG Quad Protectionが、黄色の背景に4つの保護アイコンで示される。各アイコンは、落雷保護、湿気保護、サージ保護、LG ShieldによるwebOS保護を表している。

LG Quad Protectionが、黄色の背景に4つの保護アイコンで示される。各アイコンは、落雷保護、湿気保護、サージ保護、LG ShieldによるwebOS保護を表している。

4つの保護機構

より永く使っていただきたいから

LG Shieldによるソフトウェア面の保護に加え、コーティングによる基板の保護、コンデンサによる落雷などの高電圧からの保護、サージ保護機能による半導体の保護など、ハードウェア面も故障が起きづらいよう設計されています。

AIマジックリモコン(*8)

直感的でスマートな操作を実現

便利になった反面、少し操作が複雑になった近年のスマートテレビ。LGテレビとAIマジックリモコンがその悩みを解決します。リモコンを上下左右に振ってポインタを動かし、目的の場所でホイールボタンを押し込むだけ。まるでPCのマウスのような、快適な使い心地を提供します。

LG NANO 4K UHD AI NU80 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.

ゲーミングデバイスとしても最高峰の
LG有機ELテレビ

高応答速度/低遅延

ターゲットを逃さないくっきりした表示

LG有機ELテレビの0.1msの応答速度によって、残像を感じさせないクリアな映像表示を実現。高速な動きの画面遷移の際のにじみを抑え、ターゲットをしっかりと視認できます。また、テレビがゲーム信号を受信すると、各種映像補正を自動的にオフにして映像を画面に最短で届けるALLMに対応。遅延が少なくクリアな映像で、ゲームを優位に導きます。

ClearMR 10000

高速な応答速度の証明

その高速な応答速度は、ディスプレイの統一団体であるVESAから「ClearMR 10000」の認証を取得したことによって証明されています。また、HDRゲームの安定した画質の提供を目的とした業界団体「HGiG」の基準に準拠。HDRゲームも安定した美しい映像でプレイできます。

VRR(AMD FreeSync Premiumテクノロジー/NVIDIA® G-SYNC® Compatible)

画面の表示エラーを軽減して
より高まるリアリティ(*9)

画面のズレやカクつきを軽減するVRR(可変リフレッシュレート)適用時に4K解像度で165Hzまで対応｡PCのゲームでも表示のエラーの少ない、なめらかでリアリティあふれる動きで楽しめます。PCのゲーム表示でも安心のNVIDIA G-SYNC Compatible､AMD FreeSync Premium テクノロジーに対応しています｡

4K 165Hzで圧倒的なゲームプレイを実現するLG OLED evo AI C6が、黄色のオープンホイールカーが疾走する高速レースゲームを映し出している。画面上部に太字の「WIN」という文字、NVIDIA G-SYNCおよびAMD FreeSync Premiumのロゴが表示されている。

VESA DSC

高精細な美しいゲーム世界を楽しもう

4Kの高精細かつ高リフレッシュレートでも視覚的な劣化を抑えて圧縮するVESAのDSCに対応。高精細でありながら、遅延の影響が少ないままゲームの世界を美しく表現します。

高精細なゲームをゲーム機なしで

HDRの4K/120Hz対応ゲームをクラウドで提供するNVIDIA GeForce Nowに対応。高性能なゲーム機を購入しなくても、コントローラーさえあれば高精細で滑らかな動きでゲームを楽しめます。

Game DashboardとOptimizer搭載のLG OLED evo AI C6が、ゲーム画面を並べて表示するとともに、リフレッシュレート、レイテンシー、ビジュアルモードなどのゲームプレイ設定をリアルタイムで調整できる画面上メニューを映し出す。

Game DashboardとOptimizer搭載のLG OLED evo AI C6が、ゲーム画面を並べて表示するとともに、リフレッシュレート、レイテンシー、ビジュアルモードなどのゲームプレイ設定をリアルタイムで調整できる画面上メニューを映し出す。

ゲームダッシュボード / ゲームオプティマイザ

ゲーム設定も手軽に

テレビがゲームの映像信号を受信すると、自動的にゲーム専用のインターフェースに切り替わります。ゲームの状態確認や変更頻度の高い機能の調整ができるゲームダッシュボードと、ゲームに関連する設定項目を集約したゲームオプティマイザで、設定変更もスムーズに。

リアルタイムで進行するゲームでも、短時間でより有利な設定に素早く調整できます。

空間をも演出するLG OLED evo AI C6

空間を演出する洗練されたデザイン

極細ベゼルを採用し、映像への没入感を高めるシンプルなデザイン。どんなインテリアにも自然に馴染み、リビングの空間をスタイリッシュに演出します。

超薄型デザインと極細ベゼルを備えたLG OLED evo AI C6がスタイリッシュなリビング空間に壁掛けで設置されている。画面には夕暮れ時の川辺の都市景観が映し出されている。

超薄型デザインと極細ベゼルを備えたLG OLED evo AI C6がスタイリッシュなリビング空間に壁掛けで設置されている。画面には夕暮れ時の川辺の都市景観が映し出されている。

インテリアも演出

LG OLED evo AI C6がGoogleフォトの家族スナップショットをグリッド表示している。一方スマートフォンにはアルバムリストが表示され、家族旅行アルバムの切り替えがオンになっている。

LG OLED evo AI C6がGoogleフォトの家族スナップショットをグリッド表示している。一方スマートフォンにはアルバムリストが表示され、家族旅行アルバムの切り替えがオンになっている。

マイフォト(*12)

お気に入りの写真で、
お部屋を自分らしく

スマホのGoogle Photoと簡単にリンク。フォトライブラリに保存した思い出の写真を、テレビを大画面のフォトフレームにして楽しめます。

赤いコンソールの上にある緑の壁に壁掛けで設置されたLG OLED evo AI C6が、天気、スポーツスコア、TV Scheduler、Home Hubを含む情報ボードを表示している。

LG OLED evo AI C6 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

インフォメーションボード

知りたい情報を
ひとまとめに

天気予報やスポーツニュース、Googleカレンダーの予定など、日常に必要な情報を一画面で確認できるダッシュボード機能を搭載。スマート家電の通知や見たい番組の視聴予約も、この画面ひとつでスマートに管理できます。

LG Channels

日本でお馴染みの動画サービスも、無料のコンテンツも

日本国内で人気の主要ストリーミングサービスに幅広く対応。無料でさまざまな映像コンテンツを楽しめる「LG Channels」で新しい発見や楽しいコンテンツに出会えるかもしれないので、ぜひ試してみてください。

LG OLED evo AI C6 with Smart Connectivity displays the Home Hub interface on screen, showing connections to Google Home and LG ThinQ, with panels for TV, devices, and apps in a single control layout.

LG OLED evo AI C6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a riverside cityscape at sunset on screen.

ホームハブ(*13)

テレビが
スマートホームの拠点に

家中のスマートデバイスを一つにまとめる便利な機能。Google HomeなどのIoTデバイスと連携し、テレビのリモコンや画面から直感的にコントロールできます。

あらゆるコンテンツを極上の環境で

映画そのものの魅力をいつでもありのまま

HDR映像をフレーム単位で調整するDolby Visionと映画品質を忠実に再現するFILMMAKER MODE(*14)をサポート。

さらに、環境光センサーが周囲の明るさを検知し、昼夜を問わず映画の世界観を美しく表現するアンビエントFILMMAKER MODEを搭載しました。映像制作者が思い描いた映画の魅力を、明るいリビングでもそのままお楽しみいただけます。

Dolby Atmos®(*15)

全方位から音が降り注ぐ「Dolby Atmos®」 映像と調和しながら、あらゆる方向を縦横無尽に音が移動。まるで映画の世界に飛び込んだような、リアルで没入感あふれる視聴体験をお届けします。

あらゆるスポーツの試合に没頭

TruMotion機能を備えたLG OLED evo AI C6が、分割画面のサッカーシーンでモーションスムージングを示している。TruMotionオフ時のぼやけた動きと、TruMotionオン時の鮮明でクリアな動きを対比させ、高速スポーツにおける明瞭さを際立たせている。

TruMotion機能を備えたLG OLED evo AI C6が、分割画面のサッカーシーンでモーションスムージングを示している。TruMotionオフ時のぼやけた動きと、TruMotionオン時の鮮明でクリアな動きを対比させ、高速スポーツにおける明瞭さを際立たせている。

TruMotion

映像に合わせてフレーム補間で最適化

映画やスポーツ、アニメやドラマなど、コンテンツに応じて適切な疑似フレームを挿入。動きの速いシーンでも残像感を抑え、よりスムーズな映像体験を実現します。

明るいリビングルームで、子どもたちと祖父母がソファに並んで座り、リモコンを手にテレビを見ている。

明るいリビングルームで、子どもたちと祖父母がソファに並んで座り、リモコンを手にテレビを見ている。

すべての人が映像を
心から楽しめるように

多様な色覚特性に合わせて配色を最適化する機能や、対応する人工内耳と接続して音声をよりクリアにお届けする機能、そして目への負担を軽減するブルーライト低減機能などを搭載していま。LGエレクトロニクスは、すべてのお客様が快適に製品をお使いいただけるよう、多様なニーズに寄り添ったアクセシビリティ機能を提供します。

免責事項

* 13年連続有機ELテレビ世界シェアNo.1について
出典: Omdia‒TV Sets(Emerging Technologies)Market Tracker、2013‒2025年、有機ELテレビ出荷台数ベース。本データは出典元のレポートを根拠としたものであり、LG Electronicsが保証するものではありません。詳しくはOmdiaのホームページをご確認ください。

* この製品詳細ページの上記の画像はすべてイメージです。

* 仕様および機能は、地域、モデル、サイズによって異なります。

* サービス可用性は国と地域によって異なります。

* パーソナライズサービスは、サードパーティ製のアプリケーションのポリシーによって使用できない場合があります。

* ネットワークを介するスマートサービスおよび機能(ストリーミングアプリを含む)を利用するには、LGアカウント(作成無料)と、それに関連する利用規約への同意が必要です。LGアカウントを使用しない場合、外部デバイス接続(HDMI経由など)および地上波テレビとしてのみご利用いただけます。

*本ページに表示されているコンテンツは、実際のGallery+サービスで利用可能なコンテンツと異なる場合があります。

1) 取得した認証番号および内容は以下の通りとなります。

  UL Perfecrt Black(Verify ID V183632)：0～500lxの環境下で黒の輝度が0.24nit以下であること

  UL Perfect Color(Verify ID V569367)：環境光0～500lxで色の変化が99%以上維持さること

  Intertek 100% Color Fidelity(Certification No：24KRQ0950-02)：500lxの環境下でCIE DE2000基準の125のカラーパターンすべての色差(ΔE)が2未満であること

  Intertek 100% Color Volume(Certification No：25KRQ1124-01)：デジタルシネマ規格の色域DCI-P3に対して100%以上のカラーボリューム性能を有すること

2) UL eyesafe® CPF 60(Verify ID: V745354)：高い概日リズム保護性能60%以上(CPF60)を達成し、可視光全域(380‒780nm)における概日リズム刺激量(ΔCI)を18%低減すること

3) 性能比はC5シリーズ(2025年モデル)のalpha 9 AI Processor 4K Gen8との比較です。

4) 音声メニューで設定を有効にする必要があります。

5) ご利用にはインターネット接続が必要です。

6) インターネットの接続が必要です。また、LGのアカウント登録が必要になります。

7) webOS Re:Newはソフトウェアアップグレードプログラムであり、一部のモデルでのみご利用いただけます。アップグレードの適用日や機能、アプリケーション、サービスはモデルや地域によって異なる場合があります。

8) AIマジックリモコンのデザインや機能は地域と対応言語によって異なります。

9) VRRは対応した機器、GPUを搭載したPCまたはグラフィックカードとの接続が必要です。また165Hz以下対応の出力機器の場合、機器側の最大リフレッシュレートに依存します。

10) NVIDIA GeForce Nowのご利用にはインターネットの接続が必要です。また、サービスプロバイダーとの契約およびゲームタイトルには別料金が発生します。ゲームパッドは別売です。

11) LG Gallery+はサブスクリプション契約が必要です。

12) Google Photoアカウントへログインしていて、アプリ内に10枚以上の写真がある場合に使えます。

13) Matter対応のWi-Fiデバイスをサポートしています。「Matter」対応のサービスと機能は、接続デバイスによって異なる場合があります。ThinQとMatterの最初の接続はThinQモバイルアプリ経由で行う必要があります。

14) FILMMAKER Ambient MODEは、UHD Alliance, Inc.の商標です。アンビエントFILMMAKER MODEは環境光センサーの設定を有効にする必要があります。有効の場合AppleTV+およびAmazon Primeビデオでは自動的に開始されます。

15) Dolby、ドルビー、Dolby Atmos、Dolby Vision、およびダブルD記号は、アメリカ合衆国またはその他の国におけるドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。

プリント

仕様

  • 映像(表示) - 画面タイプ

    4K OLED

  • 映像(表示) - リフレッシュレート(垂直走査周波数)

    120Hz (VRR 165Hz)

  • 映像(表示) - 広色域

    Perfect Color

  • 映像(処理) - 映像エンジン

    デュアルエンジン搭載α11 AI Processor 4K Gen3

  • 映像(処理) - HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • ゲーム機能 - NVIDIA® G-SYNC® Compatible

  • ゲーム機能 - AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー

  • オーディオ - 実用最大出力(JEITA)

    40W

  • オーディオ - スピーカー

    2.2ch

  • オーディオ - Dolby Atmos

  • 外形寸法/重量 - 外形寸法 (WxHxD, mm) テレビスタンド含まず

    1441 x 826 x 45.1

  • 外形寸法/重量 - 本体質量 テレビスタンド含まず (kg)

    16.6

全てのスペック

映像(表示)

  • 画面タイプ

    4K OLED

  • 画素数(水平×垂直)

    4K (3840 x 2160)

  • リフレッシュレート(垂直走査周波数)

    120Hz (VRR 165Hz)

  • 広色域

    Perfect Color

映像(処理)

  • 映像エンジン

    デュアルエンジン搭載α11 AI Processor 4K Gen3

  • 動きくっきり

    OLED Motion

  • QMS (Quick Media Switching)

  • QFT (Quick Frame Transport)

  • AIジャンル選択

    ●(SDR/HDR)

  • AI HDR Remastering

  • AI映像プロ

  • AI アップスケーリング

    α11 AI アップスケーリング 4K

  • オートキャリブレーション

  • 調光技術

    ピクセル自発光

  • ダイナミックトーンマッピング

    ●(ダイナミックトーンマッピングウルトラ)

  • FILMMAKER MODE™

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FHR(ハイフレームレート)

    4K 120fps (HDMI、USB)

  • 映像モード

    9モード

  • 自動輝度調整

ゲーム機能

  • HGiGゲームモード

  • VRR(可変リフレッシュレート)

    最大 165Hz

  • 応答速度

    0.1ms以下

  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible

  • ゲームオプティマイザ

    ● (ゲームダッシュボード)

  • AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー

  • Dolby Vision for Gaming (4K 120Hz)

  • ALLM(自動低遅延モード)

SMART TV

  • オペレーティングシステム

    webOS 26

  • Apple Home

  • AI Chatbot

  • AI Magic Remote

    ●（同梱)

  • AI Voice ID

  • いつでもOK

  • フルウェブブラウザ

  • Google Cast

  • ハンズフリー音声認識

  • ホームハブ

    ●(Google Home, LG ThinQ)

  • LG Channels

  • LG Shield

  • マルチビュー

  • My Page

  • モバイルリモートアプリ

    ●(LG ThinQ)

  • USBカメラ対応

  • Apple Airplay

  • 音声認識

オーディオ

  • 実用最大出力(JEITA)

    40W

  • 同時音声出力

  • Adaptive Acoustic Tuning

  • AIサウンド

    α11 AIサウンドプロ ( 11.1.2chバーチャルサウンド)

  • オーディオコーデック

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (マニュアル参照)

  • クリアボイスプロ

  • Dolby Atmos

  • サウンド同期

  • テレビサウンドモード共有

  • スピーカー方式

    ダウンファイアリング方式

  • スピーカー

    2.2ch

  • WOWオーケストラ

接続性

  • HDMI入力端子

    4ポート ( 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • HDMI ARC(Audio Return Channel)

    eARC(HDMI 2)

  • Bluetooth

    Yes (v 5.3)

  • 有線LAN(RJ45)

    1

  • RF入力端子(アンテナ/ケーブル)

    2

  • Simplink (HDMI CEC)

  • 光デジタル音声出力端子(S/PDIF)

    1

  • USB端子

    2(USB2.0)

  • Wi-Fi

    Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax､a/b/g/n/ac対応)

アクセシビリティ機能

  • ハイコントラスト

  • 色の反転

  • グレースケール

外形寸法/重量

  • 外形寸法 (WxHxD, mm) テレビスタンド含まず

    1441 x 826 x 45.1

  • VESA規格 (WxH, mm)

    300 x 200

  • 本体質量 テレビスタンド含む (kg)

    18.4

  • 本体質量 テレビスタンド含まず (kg)

    16.6

  • テレビスタンド (WxD, mm)

    470 x 230

  • 外形寸法 (WxHxD, mm) テレビスタンド含む

    1441 x 880 x 230

  • 梱包質量 (kg)

    26.3

  • 梱包サイズ (WxHxD, mm)

    1600 x 950 x 200

電源

  • 電源入力

    AC 100V~ 50/60Hz

  • 消費電力(待機時)

    0.5W

付属品

  • リモコン

    AIマジックリモコン(MR26)

  • 電源ケーブル

    テレビ直付け

テレビ放送

  • デジタル放送受信機

    ISDB-T (地上波), ISDB-S (衛星放送)

  • マルチチューナー

    チューナー数　3

レビュー

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