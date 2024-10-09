We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
モニターとTVのメリットを1台に。
おすすめ製品はこちら
【選べる接続方法】
USB Type-C端子を搭載した製品なら、ケーブル1本でディスプレイ接続、給電（USB PD）、データ転送をスムーズに行い、ノートパソコンとのセットアップも瞬時に完了。LAN端子を搭載したモデルでは安定した高速ネットワーク接続も可能です。HDMI端子のうちeARCに対応したモデルなら、サウンドバーに接続できるのはもちろん、様々な機器に接続でき、用途に合わせてカスタマイズが可能です。
※製品ごとに搭載端子は異なります。
【パソコンとの接続も簡単に】
ケーブル接続だけでなく、LG MyView Smart Monitor とLG gramなどのノートパソコンをワイヤレスでも接続可能です。「Windows」キーと「K」キーのショートカットを使って、素早くモニターと接続できます。
【設置場所に合わせて選ぶサイズ】
同じ解像度であれば、モニターの画面サイズが大きいほど、物理的に大きく画面表示ができます。表示したい大きさ、モニターとの距離、設置するスペースなどに応じてお選びいただけます。デスクでモニターとして使用する事が多い方には27インチまで、少し離れてTVのように視聴する事が多い方には31.5インチがおすすめです。
【鮮やかで自然な美しい色合いの映像表示】
写真家やグラフィックデザイナーなど、多くの画像や映像の専門家が好んで使用するとされているIPSパネルは、あらゆる角度から見ても色変化が少なく、発色が鮮やか、かつ自然な色合いを表示することができます。また、遮光性が高く、深い黒が表現でき、コントラスト比が高いとされるVAパネルの製品もラインアップしています。