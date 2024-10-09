同じ解像度であれば、モニターの画面サイズが大きいほど、物理的に大きく画面表示ができます。表示したい大きさ、モニターとの距離、設置するスペースなどに応じてお選びいただけます。デスクでモニターとして使用する事が多い方には27インチまで、少し離れてTVのように視聴する事が多い方には31.5インチがおすすめです。