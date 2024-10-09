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クリエイター向けLGモニター・PC特集

モニターとTVのメリットを1台に。

【コードレスでデュアルモニター】

在宅ワークがもっと快適に。HDMI接続はもちろん、ワイヤレス接続にも対応。高解像度モデルならさらに作業効率アップ。マルチタスク対応で複数の作業もスムーズ。エルゴノミクスデザインで長時間の仕事も疲れ知らずです。

【お部屋が極上のシアタールームに】

おうち時間がもっと充実。LGのテレビでも使われている独自のwebOSで、パソコンなどの外部機器なしにYoutubeなどのVODにダイレクトにアクセスでき、大好きなコンテンツを楽しめます。

※ご利用にはインターネットへの接続が必要です。また、各VODサービスと別途契約（有料）が必要な場合があります。

おすすめ製品はこちら

【世界中の600以上のコンテンツがここに】

パソコンなどの外部機器なしにYoutubeやTver、Prime Video、NetflixなどのVODにダイレクトにアクセスでき、大好きなコンテンツを楽しめます。

【リモコンで簡単操作】

付属のリモコンで、TVのように離れた場所からの操作も可能。さらに､スマホ用のアプリ｢LG ThinQ｣やマジックリモコン(別売)を使用すれば､音声検索機能なども可能になります。

【選べる接続方法】

USB Type-C端子を搭載した製品なら、ケーブル1本でディスプレイ接続、給電（USB PD）、データ転送をスムーズに行い、ノートパソコンとのセットアップも瞬時に完了。LAN端子を搭載したモデルでは安定した高速ネットワーク接続も可能です。HDMI端子のうちeARCに対応したモデルなら、サウンドバーに接続できるのはもちろん、様々な機器に接続でき、用途に合わせてカスタマイズが可能です。

※製品ごとに搭載端子は異なります。

【臨場感あふれるサウンド体験】

高出力ステレオスピーカーを搭載。音楽や映像のサウンドをもっとリッチに楽しみたい場合は、Bluetoothで外部スピーカーに接続が可能です。通常、外部スピーカーを接続した場合、モニターのスピーカーはオフになるのが一般的ですが、モニターと外部スピーカー両方からサウンドを出力することができます。音の強化のみならず、さらに、外部スピーカーをリアスピーカーに設定すると、前後から音を出力するリッチなサウンドを楽しむことができます。

【パソコンとの接続も簡単に】

ケーブル接続だけでなく、LG MyView Smart Monitor とLG gramなどのノートパソコンをワイヤレスでも接続可能です。「Windows」キーと「K」キーのショートカットを使って、素早くモニターと接続できます。

【スマホの画面をサクッと共有】

お手元のデバイスから画面をワイヤレス共有して、何気なく撮った写真や動画などの日常の記録も、LG MyView Smart Monitor の大画面でお楽しみいただけます。ほかにもBluetoothに対応したキーボード、マウス、スピーカーなどの周辺機器をワイヤレスで接続したり、スマホに入っているお好みの音楽をワイヤレスでLG MyView Smart Monitor のスピーカーから流すことも可能です。

【設置場所に合わせて選ぶサイズ】

同じ解像度であれば、モニターの画面サイズが大きいほど、物理的に大きく画面表示ができます。表示したい大きさ、モニターとの距離、設置するスペースなどに応じてお選びいただけます。デスクでモニターとして使用する事が多い方には27インチまで、少し離れてTVのように視聴する事が多い方には31.5インチがおすすめです。

【用途に合わせて選ぶ解像度】

フルHDに比べ4Kなど、解像度が高いほど、より高精細で美しい表示ができます。また、同じ画面サイズであれば、解像度が高いほど表示領域が広がるため、より広い作業領域を確保できます。一般的な縦横比16:9はもちろん、横に長いウルトラワイド21:9など用途に合わせて選べます。

【鮮やかで自然な美しい色合いの映像表示】

写真家やグラフィックデザイナーなど、多くの画像や映像の専門家が好んで使用するとされているIPSパネルは、あらゆる角度から見ても色変化が少なく、発色が鮮やか、かつ自然な色合いを表示することができます。また、遮光性が高く、深い黒が表現でき、コントラスト比が高いとされるVAパネルの製品もラインアップしています。

【忠実な色再現でクリエイティブ作業にもおすすめ】

「デジタルシネマ規格のDCI-P3に対応し、高い色再現性を実現したモデル」や「Windows標準規格の色域sRGBに対して高いカバー率を実現したモデル」をラインアップしています。コンテンツ制作者の意図通りの忠実で細やかな色合いの表示が可能なのでクリエイティブ作業にもおすすめです。

ラインアップは、こちら

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仕事も、遊びも、この1台。

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