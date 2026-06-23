有機ELゲーミングモニター No.1記念キャンペーン 最大3,000円キャッシュバック 有機ELゲーミングモニター No.1記念キャンペーン 最大3,000円キャッシュバック

キャンペーン概要

対象期間

  • 購入期間：2026.6.9［火］～7.31［金］
  • 応募期間：2026.6.25［木］～8.31［月］

特典内容

豪華な3つの特典でお買い得！ 豪華な3つの特典でお買い得！

特典1 特典1

対象製品をご購入で

最大100,000円 キャッシュバック ! 最大100,000円 キャッシュバック !
特典2 特典2

壁掛け工事の実施、または壁寄せスタンドを
ご購入で、かかった費用の半額・

最大30,000円 キャッシュバック ! 最大30,000円 キャッシュバック !
キャッシュバック金額は、壁掛け工事費用または壁寄せスタンド購入費用の半額を上限とし、
最大30,000円となります。（10円以下切捨てとなります）
※ご応募時に壁掛け工事証明書類、または壁掛け金具・壁寄せスタンドのレシートまたは領収書画像が必要となります。
※金額のみ記載の書類の場合は工事内容がわかる明細をアップロードしてください。
特典3 特典3

指定のWEBサイトへレビュー投稿で

5,000円 キャッシュバック ! 5,000円 キャッシュバック !
指定WEBサイト：LG公式オンラインショップ ／ 製品を購入したECサイト
※レビュー投稿の際は、ステルスマーケティング規制対応のため投稿文の【冒頭】に、【PR】の記入が必須条件となります。

対象モデル・特典一覧

キャッシュバック
対象モデル		 特典①
ご購入時		 特典②
壁掛けor
壁寄せスタンド		 特典③
レビュー投稿
OLED97G6PJA 100,000円 30,000円 5,000円
OLED83G6PJA  30,000円 30,000円 5,000円
OLED77G6PJB  30,000円 30,000円 5,000円
OLED65G6PJB  30,000円 30,000円 5,000円
OLED55G6PJB  20,000円 30,000円 5,000円
OLED65C6PJA  15,000円 5,000円
OLED55C6PJA  15,000円 5,000円
OLED48C6PJA  5,000円 5,000円
OLED42C6PJA  5,000円 5,000円
OLED65B5PJA 5,000円
OLED55B5PJA 5,000円
OLED48B5PJA 5,000円

キャンペーン対象製品の
ご購入はコチラ

下記のLG指定販売店で購入した
製品も対象です。

  • エディオン（実店舗）
  • コジマ（実店舗）
  • ビックカメラ（実店舗）
  • ヤマダデンキ（実店舗）
  • ヨドバシカメラ（実店舗）

※五十音順

※LG指定販売店またはLG公式オンラインショップでのご購入が必須となります。

キャンペーンに関する
お問い合わせ

お問い合わせ内容を確認させていただき、
入力していただきましたメールアドレスに
ご返信いたします。

受付時間：平日10：00～17：00※土・日・祝日を除く

お問い合わせへのご返答はお日にちを要する場合が
ございますので予めご了承ください。

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  • ※必ず@lg-campaign.jpからのメールアドレスを
    受信できるように設定してください

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