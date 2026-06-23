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キャンペーン概要
特典内容
対象製品をご購入で
壁掛け工事の実施、または壁寄せスタンドを
ご購入で、かかった費用の半額・
- キャッシュバック金額は、壁掛け工事費用または壁寄せスタンド購入費用の半額を上限とし、
最大30,000円となります。（10円以下切捨てとなります）
- ※ご応募時に壁掛け工事証明書類、または壁掛け金具・壁寄せスタンドのレシートまたは領収書画像が必要となります。
- ※金額のみ記載の書類の場合は工事内容がわかる明細をアップロードしてください。
指定のWEBサイトへレビュー投稿で
- 指定WEBサイト：LG公式オンラインショップ ／ 製品を購入したECサイト
- ※レビュー投稿の際は、ステルスマーケティング規制対応のため投稿文の【冒頭】に、【PR】の記入が必須条件となります。
対象モデル・特典一覧
|キャッシュバック
対象モデル
|特典①
ご購入時
|特典②
壁掛けor
壁寄せスタンド
|特典③
レビュー投稿
|OLED97G6PJA
|100,000円
|30,000円
|5,000円
|OLED83G6PJA
|30,000円
|30,000円
|5,000円
|OLED77G6PJB
|30,000円
|30,000円
|5,000円
|OLED65G6PJB
|30,000円
|30,000円
|5,000円
|OLED55G6PJB
|20,000円
|30,000円
|5,000円
|OLED65C6PJA
|15,000円
|―
|5,000円
|OLED55C6PJA
|15,000円
|―
|5,000円
|OLED48C6PJA
|5,000円
|―
|5,000円
|OLED42C6PJA
|5,000円
|―
|5,000円
|OLED65B5PJA
|―
|―
|5,000円
|OLED55B5PJA
|―
|―
|5,000円
|OLED48B5PJA
|―
|―
|5,000円
キャンペーンに関する
お問い合わせ
お問い合わせ内容を確認させていただき、
入力していただきましたメールアドレスに
ご返信いたします。
受付時間：平日10：00～17：00※土・日・祝日を除く
お問い合わせへのご返答はお日にちを要する場合が
ございますので予めご了承ください。
- ※キャンペーン専用の外部リンクへ接続します。
- ※必ず@lg-campaign.jpからのメールアドレスを
受信できるように設定してください
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