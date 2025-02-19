About Cookies on This Site

Windows 11デバイスのご紹介
Windows 11 Proデバイスのご紹介
Windows 11の壁紙を映し出すノートパソコンの画像。右側に「Copilot+ PC」のロゴも表示されている。全体的なレイアウトが、このデバイスでのAIを活用したWindowsエクスペリエンスを強調している。

これまでで最速､
そして最もスマートな
Windows PC

これまでで最速､<br>そして最もスマートな<br>Windows PC

もっと遊べる
もっと楽しい

制限なくプレイ。Windowsは、どのOSよりも多くのゲームタイトルに対応しています。

*画像はイメージです。

アダプターを置いて出かけよう

ローカル動画再生で最大21.5時間。Copilot+ PCなら、充電を気にせずリラックスして楽しめます。

*動画再生時間はJEITA動作時間測定法（Ver.3.0）に基づきます。デバイス、設定、使用状況などの要因によって大きく異なります。*画像はイメージです。

重い作業も､軽々

最も負荷の高い編集作業も難なくこなせるから、作業に集中できて効率を落としません。

*画像はイメージです。

ワンクリックで､
もっとできる

理解・ライティング・次の一手まで、瞬時のショートカットでサポート。画像も認識できるので、時間を節約して集中をキープできます。

*画像アクションをデバイス間でご利用いただけるようになりました。その他のアクションはデバイスの地域、言語、文字設定によって異なります。一部のアクションにはサブスクリプションが必要です。詳細はaka.ms/copilotpluspcsをご覧ください。 *画像はイメージです。

欲しいものを、すぐ見つける

宿題？ レシピ？ YouTube 動画？
── 脇道に逸れても時間を遡って、PC上の作業にすぐ戻れます。ヒントをひと言伝えれば、Recallが探し出します。

あなたの言葉で探せる検索

ファイル名もキーワードも不要。必要なことをそのまま説明すれば、PCが見つけます。

*Windows Hello Enhanced Sign-in Securityが必要です。特定のテキスト、画像、ドキュメント形式でのみ動作します。特定の言語（英語、中国語（簡体字）、フランス語、ドイツ語、日本語、スペイン語）向けに最適化されています。詳細はaka.ms/copilotpluspcsをご覧ください。 *画像はイメージです。

大切なものを守る

これまでで最もセキュアなWindows PC。ハードウェアベースの多層セキュリティで、重要なデータを保護します。

*Windows Hello Enhanced Sign-in Securityが必要です。特定のテキスト、画像、ドキュメント形式でのみ動作します。特定の言語（英語、中国語（簡体字）、フランス語、ドイツ語、日本語、スペイン語）向けに最適化されています。詳細はaka.ms/copilotpluspcsをご覧ください。 *画像はイメージです。

あなたに合った
LG Copilot+ PCを見つけよう

LG gram Pro 16
（16Z90TS）

詳しくはこちら

LG gram 16
（16Z90TL）

詳しくはこちら

LG gram 17
（17Z90TL）

詳しくはこちら
明るいオレンジ色のグラデーションを背景にした、Word、Excel、PowerPoint、Outlook、OneDriveなどのMicrosoft 365アプリケーションのカラフルな3Dアイコンの画像。

発想し､創り､
成し遂げる

Copilot in Microsoft 365とともに