もっと遊べる
もっと楽しい
制限なくプレイ。Windowsは、どのOSよりも多くのゲームタイトルに対応しています。
*画像はイメージです。
アダプターを置いて出かけよう
ローカル動画再生で最大21.5時間。Copilot+ PCなら、充電を気にせずリラックスして楽しめます。
*動画再生時間はJEITA動作時間測定法（Ver.3.0）に基づきます。デバイス、設定、使用状況などの要因によって大きく異なります。*画像はイメージです。
重い作業も､軽々
最も負荷の高い編集作業も難なくこなせるから、作業に集中できて効率を落としません。
*画像はイメージです。
ワンクリックで､
もっとできる
理解・ライティング・次の一手まで、瞬時のショートカットでサポート。画像も認識できるので、時間を節約して集中をキープできます。
*画像アクションをデバイス間でご利用いただけるようになりました。その他のアクションはデバイスの地域、言語、文字設定によって異なります。一部のアクションにはサブスクリプションが必要です。詳細はaka.ms/copilotpluspcsをご覧ください。 *画像はイメージです。
*Windows Hello Enhanced Sign-in Securityが必要です。特定のテキスト、画像、ドキュメント形式でのみ動作します。特定の言語（英語、中国語（簡体字）、フランス語、ドイツ語、日本語、スペイン語）向けに最適化されています。詳細はaka.ms/copilotpluspcsをご覧ください。 *画像はイメージです。
大切なものを守る
これまでで最もセキュアなWindows PC。ハードウェアベースの多層セキュリティで、重要なデータを保護します。
