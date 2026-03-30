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12/30放送アメトーーク放送製品のご紹介！

12/30放送アメトーーク放送製品のご紹介！

メディア
露出製品のご紹介

LG SIGNATURE OLED Tの左隅の背景の中で泳いでいるクジラ。水位が下がると透明スクリーンが現れます。フレームがズームアウトし、ロビーのソファに座る人々の前に置かれたLG SIGNATURE OLED Tが見えます。夜の空に浮かぶ街のスカイラインを透明スクリーンの向こうに見ながら、 画面上をクジラが泳いでいます。

Tシリーズ


77V型

詳しくはこちら

M5シリーズ

 

97V型

詳しくはこちら

G5シリーズ

 

55 / 65 / 77 / 83V型

詳しくはこちら

C5シリーズ

 

42 / 48 / 55 / 65 / 77 / 83V型

詳しくはこちら
テレビ＋空気清浄機のお得なセットが登場！

テレビ＋空気清浄機のお得なセットが登場！

LG公式オンラインショップ限定

テレビ＋空気清浄機の
お得なセットが登場！

LG SIGNATURE OLED T

世界初の“猫思い”
空気清浄機 AeroCatTower

リビングにある空気清浄機の説明動画

愛猫家・愛猫のための新発想マルチ機能空気清浄機

寝室に設置された製品の上に座った猫が正面を向いている。

シートへ温熱機能をプラス

1年中安心してくつろげる特等席に

空気清浄機機能のついたペットケアトラッキングアプリの画面。猫が上に座っている。

体重変化もスマホで確認

体重の急激な変化や肥満のリスクもアプリでお知らせ

ペットモードの各サンプル画面

ペットモード搭載

猫がシート上にいる時は、静かに運転

エアロキャットタワー空気清浄機の汚染物質ろ過プロセスの画像

360°汚れた空気を吸引

プレフィルター・HEPAフィルター・光触媒(脱臭)フィルター搭載

AeroCatTower

独自OS搭載のLG Smart Monitor Swing

仕事も遊びも、クリエイティブに
日常を変える次世代モニター

4K/IPS・タッチ操作に対応した

31.5型大画面ディスプレイ
ストリーミング再生も高画質で

*移動する際は転倒しないようゆっくりと持ち運びください。フローリング等の環境でご使用の場合、床に傷がついたりへこんでしまう恐れがあります。市販の傷防止用シートやマット等を使用してください。

*画像や動画はイメージです。

LG Smart Monitor Swing

CineBeamS
超単焦点4Kコンパクトプロジェクター

全ての壁が、最高のスクリーン。

LG CineBeamが砂漠の画像を投影している。

LG CineBeamが砂漠の画像を投影している。

*この超短焦点のプロジェクターの投影距離は8.1〜39.3 cmで、一般的なプロジェクターよりずっと短くなっています。 *このプロジェクターにバッテリーは内蔵されていません。操作を行うには、電源ケーブルまたは外部バッテリーの接続が必要です。 *画像はイメージです。

超短焦点

壁から40cmの距離で、
100インチ大画面

壁からわずか、最短8cmで40インチ、40cm離せば最大100インチの大画面投影が可能です。

雲がかかった山の画像を映し出すLG CineBeam

*画像はイメージです。

*画像や動画はイメージです。

4K 100インチ

“ディテールくっきり”
圧倒的な4Kレーザーの映像美を
どこにでも

明るく、豊かな色彩と深みのある黒色を表現する高画質をたった1.9kg、小さく軽いコンパクトさで実現。どこにおいても高速補正をするので、簡単に設置できます。

短焦点でコンパクト

超短焦点（最短8センチ）

壁から40センチで100インチ、8センチで40インチ

軽量でコンパクト、持ち運びも快適

高画質な映像美

4K RGBレーザー

DCI-P3 154% (標準値)

コントラスト比450,000:1 

スマートな使い勝手

webOS搭載

自動画面調整

Dolby Atmos対応、ステレオスピーカー

USB Type-C™×2

CineBeam S

LG公式オンラインショップご購入特典 65V型以上の全てのテレビ（有機ELテレビ、液晶テレビ）が基本設置無料！　※壁掛け設置は対象外です。

LG公式オンラインショップご購入特典 65V型以上の全てのテレビ（有機ELテレビ、液晶テレビ）が基本設置無料！　※壁掛け設置は対象外です。