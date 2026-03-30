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再入荷のお知らせは更新済みです
LG SIGNATURE OLED T
世界初の“猫思い”
空気清浄機 AeroCatTower
愛猫家・愛猫のための新発想マルチ機能空気清浄機
シートへ温熱機能をプラス
1年中安心してくつろげる特等席に
体重変化もスマホで確認
体重の急激な変化や肥満のリスクもアプリでお知らせ
ペットモード搭載
猫がシート上にいる時は、静かに運転
360°汚れた空気を吸引
プレフィルター・HEPAフィルター・光触媒(脱臭)フィルター搭載
AeroCatTower
独自OS搭載のLG Smart Monitor Swing
仕事も遊びも、クリエイティブに
日常を変える次世代モニター
4K/IPS・タッチ操作に対応した
31.5型大画面ディスプレイ
ストリーミング再生も高画質で
*移動する際は転倒しないようゆっくりと持ち運びください。フローリング等の環境でご使用の場合、床に傷がついたりへこんでしまう恐れがあります。市販の傷防止用シートやマット等を使用してください。
*画像や動画はイメージです。
LG Smart Monitor Swing
CineBeamS
超単焦点4Kコンパクトプロジェクター
全ての壁が、最高のスクリーン。
*この超短焦点のプロジェクターの投影距離は8.1〜39.3 cmで、一般的なプロジェクターよりずっと短くなっています。 *このプロジェクターにバッテリーは内蔵されていません。操作を行うには、電源ケーブルまたは外部バッテリーの接続が必要です。 *画像はイメージです。
超短焦点
壁から40cmの距離で、
100インチ大画面
壁からわずか、最短8cmで40インチ、40cm離せば最大100インチの大画面投影が可能です。
雲がかかった山の画像を映し出すLG CineBeam
*画像はイメージです。
*画像や動画はイメージです。
4K 100インチ
“ディテールくっきり”
圧倒的な4Kレーザーの映像美を
どこにでも
明るく、豊かな色彩と深みのある黒色を表現する高画質をたった1.9kg、小さく軽いコンパクトさで実現。どこにおいても高速補正をするので、簡単に設置できます。