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83V型 Wallpaper 4K有機ELテレビ LG OLED evo AI W6

83V型 Wallpaper 4K有機ELテレビ LG OLED evo AI W6

OLED83W6PJA
Front view of 83V型 Wallpaper 4K有機ELテレビ LG OLED evo AI W6 OLED83W6PJA
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV
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Front view of 83V型 Wallpaper 4K有機ELテレビ LG OLED evo AI W6 OLED83W6PJA
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV
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LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV

主な機能

  • 83V型の大画面で1cmの薄さを実現したWallpaper Design
  • 4Kで165Hzの高速ワイヤレス伝送に対応したZero Connect Box
  • 最新のAIエンジン「alpha 11 AI Processor 4K Gen3」が映像やサウンドを最適化
  • Hyper Radiant Colorテクノロジーによる鮮烈で鮮やかな映像再現
  • 環境の明暗に左右されない忠実で変化の少ない画質
もっと見る
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV is recognized as the CNN underscored Best of CES 2026, based on overall picture quality, design, and innovation.

CNN Underscored - CES 2026 ベスト

LG OLED evo W6

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV is recognized as the TechRadar Best in Show CES 2026, based on its panel performance and LG’s latest-generation image processing.

TechRadar - CES 2026 ベスト

LG OLED evo W6

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV is recognized as the T3 CES 2026 Best in Show for its top-tier image quality.

T3 - CES 2026 ベスト・イン・ショー

LG OLED evo W6

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV is recognized as the HDTVTest Best TV of CES 2026, based on overall picture quality, design, and innovation.

HDTVTest - CES 2026 ベストTV

LG OLED evo W6

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV is recognized as a USA Today Top Pick of CES 2026.

USA Today‐CES 2026のトップピック

LG OLED evo W6

2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Cybersecurity category for LG Shield

CES Innovation Awards – Honoree (LG Sheild)

LG Shield適用TV OSプラットフォーム

2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category for Multi-AI

CES Innovation Awards – Honoree (Multi - AI)

Multi-AIアーキテクチャ

AVForums Editor’s Choice badge as Best Smart TV System for 8 consecutive years, including 2025/26

AVForumsエディターズチョイス—ベストスマートTVシステム 2025/26

「8年連続ベストスマートTVシステム」

*CES Innovation Awardsは、審査員に提出された説明資料に基づいています。CTAは、提出された内容や主張の正確性を検証しておらず、受賞対象の製品をテストしていません。

Wallpaper LG OLED evo AI W6が選ばれる理由

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with 9mm-range Wallpaper Design highlights its ultra-slim side profile against a dark backdrop, emphasizing seamless integration into the space through its remarkably thin form.

薄さ1cm未満のWallpaperデザイン

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV showcases 4K 165Hz True Wireless performance with Zero Connect Box, maintaining a clean cable-free setup while delivering high picture quality.

ワイヤレスで4K/165Hzに対応

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, driven by Hyper Radiant Color Tech, shows X3.9 Brighter visuals with alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, Reflection Free Premium, and Perfect Black and Perfect Color badges in a pentagon layout.

Hyper Radiant Colorテクノロジー

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, featuring Perfect Black & Perfect Color with Reflection Free, shows a split planetary scene contrasting weaker blacks on the left with clearer detail, deeper blacks, and more vivid color expression on the right.

昼夜で変わらない黒と色

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV features AI Hub for Personalization, with a LG AI symbol above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.

直感的でスマートな操作

LG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity.

強固なセキュリティ対策

わずか1cm未満の薄さと卓越した画質

LG OLED evo AIのフラグシップとして2026年に登場したWallpaperデザインのLG OLED evo AI W6。テレビ本体の薄さわずか9.95mmの美しい佇まいの中に最先端の技術が集約されています。4Kで最大165Hzの高速ワイヤレス伝送が可能なZero Connect Boxによって、電源コード以外の各種ケーブル類をテレビから切り離し、視覚的な映像劣化を感じさせない、画面だけがそこにあるような没入感あふれる映像体験と、壁にピタリと密着するデザイン(*1)。壁と一体化しているかのような高いインテリア性を両立しました。


さらに、「Hyper Radiant Colorテクノロジー」による、これまでにないまばゆいまでの明るさと、吸い込まれるような漆黒、まるで本物を見ているかのような色彩、驚くほどの低反射が、あらゆる環境下で卓越した映像美をお届けします。

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV is installed in a living room with city views, showing a vivid sunset coastal scene with on-screen icons reading “9mm-range Wallpaper Design,” “Hyper Radiant Color Tech,” and “World’s First 165Hz True Wireless.”

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV is installed in a living room with city views, showing a vivid sunset coastal scene with on-screen icons reading “9mm-range Wallpaper Design,” “Hyper Radiant Color Tech,” and “World’s First 165Hz True Wireless.”

* 画像または映像はイメージです。本画像は展示用のガラス什器に設置した際のイメージです。本什器は非売品です。また、電源コードを接続する必要があります。

1cm未満の薄さによる空間の美学

9.95mmのWallpaperデザインは、壁に溶け込み、あたかも建築の一部のような佇まいを提供。
インテリア性を損なうと敬遠される要素になっているテレビオフ時の黒画面も、洗練された空間の一部として機能します。

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV appears across two living spaces: one scene dissolves from a ballet painting in a river-view room to an island landscape in a city-view room, while another space remains fixed with a vibrant seaside painting.

* 画像または映像はイメージです。本画像は展示用のガラス什器に設置した際のイメージです。本什器は非売品です。また、電源コードを接続する必要があります。

Hyper Radiant Colorテクノロジー

より明るく、より高純度な色

Hyper Radiant ColorテクノロジーのBrightness Booster UltraとプライマリーRGBタンデム構造によって、従来の有機ELと比較して、最大で3.9倍(*4)もの明るさを実現。LGの先進技術が引き出す高純度な色彩が、これまでにない美しくリアルな映像を描き出します。

LG OLED evo W6 displays on-screen icons for 3.9x Brighter peak brightness, Perfect Black and Perfect Color, Reflection Free Premium, and alpha 11 AI Processor 4K Gen3 above a cosmic burst of purple and blue particles forming a whale shape.

LG OLED evo W6 displays on-screen icons for 3.9x Brighter peak brightness, Perfect Black and Perfect Color, Reflection Free Premium, and alpha 11 AI Processor 4K Gen3 above a cosmic burst of purple and blue particles forming a whale shape.

Brightness Booster Ultra

より明るくなって映像の表現力がさらに向上

「alpha11 AI Processor 4K Gen3」の新たな輝度向上アルゴリズムと光制御アルゴリズムにより、ピーク輝度が最大3.9倍(*4)に向上。ハイライト（明るい部分）をより鮮やかに、ディテールまでくっきりと描き出します。

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with Brightness Booster Ultra shows a dark scene where glowing particles surrounding a whale silhouette, delivering up to 3.9x brighter peak brightness with higher luminance and clearer detail.

Perfect Black / Perfect Color / 100% Color Fidelity / 100% Color Volume / Reflection Free Premium(*5)

明るい環境でも暗い環境でも
忠実で変化の少ない画質

LGの有機ELテレビは、正確な色再現性に加え、0～500ルクスというさまざまな明るさの環境下でも、一貫した黒や色を表示できることが特長です。さらに、映像表示の妨げとなる映り込みを極限まで抑える性能も兼ね備えており、これらの卓越した画質性能は、米国の安全と信頼の代名詞として絶大な影響力を持つ「UL」や、世界的な認証機関「Intertek」によって証明されています。

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color accuracy and Reflection-Free.

Intertek Reflection Free Premium(*5)

驚くべき低反射で
明るい環境下でも漆黒の再現

明るい環境下で気になる、画面への光の映り込み。特に暗い映像では、画面が見えづらくなった経験がある方も少なくないと思います。LG OLED evo AI W6の有機ELディスプレイは、驚くほどの低反射を実現。一般的なアンチグレアコーティングのように、光の吸収・拡散による顕著な黒の浮き(グレー化)や再現性の低下を起こすことなく、高い色再現性を維持します。この卓越した低反射性能は、世界的な認証機関「Intertek」によっても証明されています。

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV features the Eyesafe RPF 40 from UL certification badge, indicating verified reduced blue light performance.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV features the Eyesafe RPF 40 from UL certification badge, indicating verified reduced blue light performance.

「Eyesafe認証」が証明する、ブルーライトを抑えた目に優しいパネル(*6)

Alpha11 AI Processor 4K Gen3(*7)

映像の処理も､サウンドの臨場感も､AIが最適化

LGが有機ELモデルに特化した設計・開発をしている専用のAIエンジン『alpha11 AI Processor 4K Gen3』は、webOSの快適な操作性や利便性を提供するだけでなく、ディープラーニング技術によって映像と音声も高度に処理。より自然で美しい映像と、臨場感あふれる音響体験をもたらします。

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV’s alpha 11 AI Processor 4K Gen3 glows in purple and blue light on a dark circuit board, highlighting the Dual AI Engine and delivering NPU up to x5.6 faster, CPU 50% faster, and GPU 70% stronger performance.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV’s alpha 11 AI Processor 4K Gen3 glows in purple and blue light on a dark circuit board, highlighting the Dual AI Engine and delivering NPU up to x5.6 faster, CPU 50% faster, and GPU 70% stronger performance.

安心のパネル5年保証(*8)

LG公式ホームページで製品登録(無料)を行うと、通常1年間のパネル保証が5年間に延長されます。

インテリアも演出

LG Gallery+(*1)

テレビが、あなた好みのインテリアに

空間を彩る100種類以上のアート作品やアンビエント動画などのビジュアルコンテンツをご用意。ライブラリーは定期的に更新されるため、その時々の気分やお部屋の雰囲気にマッチしたコンテンツをいつでもお楽しみいただけます。

薄さ1cm未満のLG OLED evo AIで
最高の映像体験を

AI HDRリマスター

従来の映像も
美しいHDR画質に

従来の映像(SDR)画質もAIが色や明るさ、コントラストを最適化してHDR品質に変換。まるで、目の前に広がる実際の風景のようなダイナミックで美しい画質を提供します。

3つのAI機能でもっと便利に

Google GeminiとMicrosoft Copilotにいろんなことを話してみよう

やってみたいことや、もっと詳しく知りたいことがあれば、Google GeminiやMicrosoft Copilotに相談してみましょう。あなたが知りたいことをテレビが答えてくれます。

あなた好みのコンテンツをおすすめ

AIコンシェルジュがあなたの視聴傾向を分析し、好みにぴったりの映像コンテンツや、視聴中の番組に関連する最新情報をご提案します。

リモコンに話しかければあなたに最適な視聴環境に

AIボタンを押しながら話しかければ、音声操作はもちろん、アカウントが自動的に切り替わり、個人個人の視聴傾向に応じたおすすめコンテンツや、よく使用するアプリの順番、さらに、表示された複数枚の画像や音を選ぶだけであなた好みの画質・音質に切り換わります。

LG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity. A CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is also shown.

LG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity. A CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is also shown.

LG Shield

インターネットに
接続するからこそ、
確かな安心を

7つの強固なセキュリティ技術を誇るLG Shieldが、あなたの大切な個人情報やプライバシーを強力に保護します。

インターネットに<br>接続するからこそ、<br>確かな安心を 詳しくはこちら

webOS Re:New Program

テレビを最大5年間無料でアップグレード(*16)

LG Quad Protection is shown through four proteLG Quad Protection is shown through four protection icons on a yellow background. Each icon features Lightning Strikes Protection, Humidity Protection, Surge Protection, and webOS Protection with LG Shield. ction icons on a yellow background. Each icon features Lightning Strikes Protection, Humidity Protection, Surge Protection, and webOS Protection with LG Shield.

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4つの保護機構

より永く使っていただきたいから

LG Shieldによるソフトウェア面の保護に加え、コーティングによる基板の保護、コンデンサによる落雷などの高電圧からの保護、サージ保護機能による半導体の保護など、ハードウェア面も故障が起きづらいよう設計されています。

AIマジックリモコン(*17)

直感的でスマートな操作を実現

便利になった反面、少し操作が複雑になった近年のスマートテレビ。LGテレビとAIマジックリモコンがその悩みを解決します。リモコンを上下左右に振ってポインタを動かし、目的の場所でホイールボタンを押し込むだけ。まるでPCのマウスのような、快適な使い心地を提供します。

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.

1cm未満のWallpaperモデルと
ワイヤレス接続でも
ゲーミングデバイスの最高峰

VRR(AMD FreeSync Premiumテクノロジー/NVIDIA® G-SYNC® Compatible)

画面の表示エラーを軽減して
より高まるリアリティ(*18)

画面のズレやカクつきを軽減するVRR(可変リフレッシュレート)適用時に4K解像度で165Hzまで対応｡PCのゲームでも表示のエラーの少ない、なめらかでリアリティあふれる動きで楽しめます。PCのゲーム表示でも安心のNVIDIA G-SYNC Compatible､AMD FreeSync Premium テクノロジーに対応しています｡

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with Ultra-smooth and tear-free gameplay features on-screen 165Hz, NVIDIA G-SYNC, and AMD FreeSync Premium logos.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with Ultra-smooth and tear-free gameplay features on-screen 165Hz, NVIDIA G-SYNC, and AMD FreeSync Premium logos.

VESA DSC(*19)

高精細な美しいゲーム世界を楽しもう

4Kの高精細かつ高リフレッシュレートでも視覚的な劣化を抑えて圧縮するVESAのDSCに対応。高精細でありながら、遅延の影響が少ないままゲームの世界を美しく表現します。

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with VESA Display Stream Compression highlights VESA-certified DSC support for visually lossless gaming over HDMI 2.1.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with VESA Display Stream Compression highlights VESA-certified DSC support for visually lossless gaming over HDMI 2.1.

NVIDIA GeForce NOW(*20)

高精細なゲームをゲーム機なしで

HDRの4K/120Hz対応ゲームをクラウドで提供するNVIDIA GeForce Nowに対応。高性能なゲーム機を購入しなくても、コントローラーさえあれば高精細で滑らかな動きでゲームを楽しめます。

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with NVIDIA GeForce NOW showcases 4K 120Hz HDR cloud gaming capability.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with NVIDIA GeForce NOW showcases 4K 120Hz HDR cloud gaming capability.

Intertek Qualified Gaming Performance(*21)

ゲームでも最高のパフォーマンスを提供する有機EL

LG有機ELテレビの0.1msの応答速度によって、残像を感じさせないクリアな映像表示を実現。高速な画面遷移の際のにじみを抑え、ターゲットをしっかりと視認できます。また、テレビがゲーム信号を受信すると、各種映像補正を自動的にオフにして映像を画面に最短で届けるALLMに対応。遅延が少なくクリアな映像で、ゲームを優位に導きます。その優れたゲーミング性能はIntertekの認証で証明されています。

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with Low input-lag features 0.1ms response time, shown with ALLM and Intertek certification badges.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with Low input-lag features 0.1ms response time, shown with ALLM and Intertek certification badges.

ClearMR 10000

高速な応答速度の証明

その高速な応答速度は、ディスプレイの統一団体であるVESAから「ClearMR 10000」の認証を取得したことによって証明されています。また、HDRゲームの安定した画質の提供を目的とした業界団体「HGiG」の基準に準拠。HDRゲームも安定した美しい映像でプレイできます。

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with ClearMotion features VESA-certified ClearMR 10000 and HGiG support.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with ClearMotion features VESA-certified ClearMR 10000 and HGiG support.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with Game Dashboard and Optimizer shows side-by-side game screens and an on-screen menu for adjusting gameplay settings such as refresh rate, latency, and visual modes in real time.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with Game Dashboard and Optimizer shows side-by-side game screens and an on-screen menu for adjusting gameplay settings such as refresh rate, latency, and visual modes in real time.

ゲームダッシュボード / ゲームオプティマイザ

ゲーム設定も手軽に

テレビがゲームの映像信号を受信すると、自動的にゲーム専用のインターフェースに切り替わります。ゲームの状態確認や変更頻度の高い機能の調整ができるゲームダッシュボードと、ゲームに関連する設定項目を集約したゲームオプティマイザで、設定変更もスムーズに。
リアルタイムで進行するゲームでも、短時間でより有利な設定に素早く調整できます。

あらゆるコンテンツを極上の環境で

FILMMAKER MODE™(*22)

映画そのものの魅力をありのままに

映画製作者の意図を忠実に再現する「FILMMAKER MODE」は、フレーム補間などの映像補正をオフにし、ありのままの美しさを表現。まるで映画館にいるかのような、本格的な映画体験をもたらします。

Dolby Atmos®(*23)

全方位から音が降り注ぐ

「Dolby Atmos®」 映像と調和しながら、あらゆる方向を縦横無尽に音が移動。まるで映画の世界に飛び込んだような、リアルで没入感あふれる視聴体験をお届けします。

子供たちと祖父母が明るいリビングルームのソファに座り、リモコンを手にテレビを見ています。

子供たちと祖父母が明るいリビングルームのソファに座り、リモコンを手にテレビを見ています。

すべての人が映像を
心から楽しめるように

多様な色覚特性に合わせて配色を最適化する機能(*24)や、対応する人工内耳と接続して音声をよりクリアにお届けする機能(*25)、そして目への負担を軽減するブルーライト低減機能などを搭載しています。LGエレクトロニクスは、すべてのお客様が快適に製品をお使いいただけるよう、多様なニーズに寄り添ったアクセシビリティ機能を提供します。

免責事項  

 

* この製品詳細ページの上記の画像はすべてイメージです。  

* 仕様および機能は、地域、モデル、サイズによって異なります。  

* サービス提供は国と地域によって異なります。  

* パーソナライズサービスは、サードパーティ製のアプリケーションのポリシーによって使用できない場合があります。  

* ネットワークを介するスマートサービスおよび機能(ストリーミングアプリを含む)を利用するには、LGアカウント(作成無料)と、それに関連する利用規約への同意が必要です。LGアカウントを使用しない場合、外部デバイス接続(HDMI経由など)および地上波テレビとしてのみご利用いただけます。  

*本ページに表示されているコンテンツは、実際のGallery+サービスで利用可能なコンテンツと異なる場合があります。

1) 設置環境により、テレビと壁の間にわずかな空間が生じる可能性があります。  

2) LG Gallery+のサブスクリプションが必要です。これにより、すべてのコンテンツと機能にアクセスできます。  

3) Zero Connect Boxをキャビネットに設置した場合、キャビネットの素材や厚さによって信号干渉が発生する可能性があります。また、Zero Connect Boxは、テレビの受信部より低い位置に設置する必要があります。  

4) OLED B5(2025年モデル)シリーズとのAPL 3%時の比較です。  

5) 取得した認証番号および内容は以下の通りとなります。  

  UL Perfect Black(Verify ID：V183632)：0～500lxの環境下で黒の輝度が0.24nit以下であること  

  UL Perfect Color(Verify ID：V569367)：環境光0～500lxで色の変化が99%以上維持されること  

  UL eyesafe® CPF 60(Verify ID： V745354)：高い概日リズム保護性能60%以上(CPF60)を達成し、可視光全域(380‒780nm)における概日リズム刺激量(ΔCI)を18%低減すること  

  Intertek Reflection Free Premium(Certification No：3KRQ0587-04)：画面の反射率が1%未満であり、周囲の光の映り込みを極限まで低減する性能を有すること  

  Intertek 100% Color Fidelity(Certification No：24KRQ0950-02)：500lxの環境下でCIE DE2000基準の125のカラーパターンすべての色差(ΔE)が2未満であること  

  Intertek 100% Color Volume(Certification No：25KRQ1124-01)：デジタルシネマ規格の色域DCI-P3に対して100%以上のカラーボリューム性能を有すること  

6) UL eyesafe® CPF 60(Verify ID：V745354)：高い概日リズム保護性能60%以上(CPF60)を達成し、可視光全域(380‒780nm)における概日リズム刺激量(ΔCI)を18%低減すること  

7) 性能比はC5シリーズ(2025年モデル)のα9 AI Processor 4K Gen8との比較です。  

8) 2年目以降は、技術料・出張料が別途発生します。  

9) Google Photoアカウントへログインしていて、アプリ内に10枚以上の写真がある場合に使えます。  

10) 提供されるコンテンツは地域によって異なり、変更される場合があります。  

11) 設定を有効にする必要があります。なお、機能オン時は待機中の消費電力が若干高くなります。  

12) Matter対応のWi-Fiデバイスをサポートしています。「Matter」対応のサービスと機能は、接続デバイスによって異なる場合があります。ThinQとMatterの最初の接続はThinQモバイルアプリ経由で行う必要があります。  

13) 音声メニューで設定を有効にする必要があります。  

14) インターネット接続が必要です。また、LGのアカウント登録が必要になります。  

15) ご利用にはインターネット接続が必要です。  

16) webOS Re:Newはソフトウェアアップグレードプログラムであり、一部のモデルでのみご利用いただけます。アップグレードの適用日や機能、アプリケーション、サービスはモデルや地域によって異なる場合があります。  

17) AIマジックリモコンのデザインや機能は地域と対応言語によって異なります。  

18) VRRは対応した機器、GPUを搭載したPCまたはグラフィックカードとの接続が必要です。また165Hz以下対応の出力機器の場合、機器側の最大リフレッシュレートに依存します。  

19) 接続するPCまたはゲーム機がDSCをサポートしている必要があります。  

20) NVIDIA GeForce Nowのご利用にはインターネットの接続が必要です。また、サービスプロバイダーとの契約およびゲームタイトルには別料金が発生します。ゲームパッドは別売です。  

21) Intertek Qualified Gaming Performance (Certification No：25KRQ0495-01)：応答速度、入力遅延、色再現性などの項目において、Intertekが定める優れたゲーミング性能の基準を満たしていること  

22) FILMMAKER Ambient MODEは、UHD Alliance, Inc.の商標です。アンビエントFILMMAKER MODEは環境光センサーの設定を有効にする必要があります。有効の場合Apple TV+およびAmazon Prime Videoでは自動的に開始されます。  

23) Dolby、ドルビー、Dolby Atmos、Dolby Vision、およびダブルD記号は、アメリカ合衆国またはその他の国におけるドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。  

24) 色覚を調整する機能はすべての方が見えることを保証するものではありません。  

25) LE Audio対応かつ機器として対応する人工内耳に接続が必要です。

プリント

仕様

  • ゲーム機能 - AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー

  • ゲーム機能 - NVIDIA® G-SYNC® Compatible

  • 映像(表示) - 画面タイプ

    4K OLED

  • 映像(表示) - リフレッシュレート(垂直走査周波数)

    120Hz (VRR 165Hz)

  • 映像(処理) - HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • 映像(処理) - 映像エンジン

    デュアルエンジン搭載α11 AI Processor 4K Gen3

  • オーディオ - Dolby Atmos

  • オーディオ - スピーカー

    4.2ch

  • オーディオ - 実用最大出力(JEITA)

    60W

  • 映像(表示) - 広色域

    Perfect Color

  • 外形寸法/重量 - 外形寸法 (WxHxD, mm) テレビスタンド含まず

    1844 x 1061 x 9.95

  • 外形寸法/重量 - 本体質量 テレビスタンド含まず (kg)

    22.5

全てのスペック

映像(表示)

  • 画面タイプ

    4K OLED

  • 画素数(水平×垂直)

    4K (3840 x 2160)

  • リフレッシュレート(垂直走査周波数)

    120Hz (VRR 165Hz)

  • 広色域

    Perfect Color

映像(処理)

  • 映像エンジン

    デュアルエンジン搭載α11 AI Processor 4K Gen3

  • QFT (Quick Frame Transport)

  • 動きくっきり

    OLED Motion

  • 映像モード

    9モード

  • FHR(ハイフレームレート)

    4K 120fps (HDMI、USB)

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

  • ダイナミックトーンマッピング

    ●(ダイナミックトーンマッピングウルトラ)

  • 調光技術

    ピクセル自発光

  • オートキャリブレーション

  • AI アップスケーリング

    α11 AI アップスケーリング 4K

  • AI映像プロ

  • AIジャンル選択

    ●(SDR/HDR)

  • QMS (Quick Media Switching)

ゲーム機能

  • HGiGゲームモード

  • ALLM(自動低遅延モード)

  • Dolby Vision for Gaming (4K 120Hz)

  • AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー

  • ゲームオプティマイザ

    ● (ゲームダッシュボード)

  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible

  • 応答速度

    0.1ms以下

  • VRR(可変リフレッシュレート)

    最大 165Hz

SMART TV

  • オペレーティングシステム

    webOS 26

  • モバイルリモートアプリ

    ●(LG ThinQ)

  • Apple Airplay

  • USBカメラ対応

  • マルチビュー

  • LG Channels

  • 音声認識

  • ホームハブ

    ●(Google Home, LG ThinQ)

  • ハンズフリー音声認識

  • Google Cast

  • フルウェブブラウザ

  • Apple Home

  • いつでもOK

  • AI Chatbot

オーディオ

  • 実用最大出力(JEITA)

    60W

  • テレビサウンドモード共有

  • AIサウンド

    α11 AIサウンドプロ ( 11.1.2chバーチャルサウンド)

  • オーディオコーデック

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (マニュアル参照)

  • クリアボイスプロ

  • Dolby Atmos

  • サウンド同期

  • 同時音声出力

  • スピーカー方式

    ダウンファイアリング方式

  • スピーカー

    4.2ch

  • WOWオーケストラ

接続性

  • HDMI入力端子

    4ポート ( 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • HDMI ARC(Audio Return Channel)

    eARC(HDMI 3)

  • 有線LAN(RJ45)

    1

  • Bluetooth

    Yes (v 5.3)

  • RF入力端子(アンテナ/ケーブル)

    2

  • Simplink (HDMI CEC)

  • 光デジタル音声出力端子(S/PDIF)

    1

  • Wi-Fi

    Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax､a/b/g/n/ac対応)

  • USB端子

    2(USB2.0)

アクセシビリティ機能

  • ハイコントラスト

  • グレースケール

  • 色の反転

外形寸法/重量

  • 外形寸法 (WxHxD, mm) テレビスタンド含まず

    1844 x 1061 x 9.95

  • 本体質量 テレビスタンド含まず (kg)

    22.5

  • テレビスタンド (WxD, mm)

    - x -

  • 外形寸法 (WxHxD, mm) テレビスタンド含む

    - x - x -

  • 梱包質量 (kg)

    35.0

  • 梱包サイズ (WxHxD, mm)

    2030 x 1110 x 195

  • VESA規格 (WxH, mm)

    - x -

電源

  • 電源入力

    AC 100V~ 50/60Hz

  • 消費電力(待機時)

    0.5W

付属品

  • リモコン

    AIマジックリモコン(MR26)

  • 電源ケーブル

    ●(ゼロコネクトボックス用)

テレビ放送

  • デジタル放送受信機

    ISDB-T (地上波), ISDB-S (衛星放送)

  • マルチチューナー

    チューナー数 3

レビュー

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