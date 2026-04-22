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これからを長く支える一台に。
購入後も続く安心と、
感想へのお礼を。
キャンペーン概要
対象期間
- 購入期間
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- 応募期間
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特典内容
- 特典1
- ※キャッシュバック金額の詳細は対象モデルをご確認ください。
- 特典2
- ※LG公式オンラインショップ/Amazon.co.jpの販売元「LGダイレクトショップ」でのご購入は最長5年保証、LG指定販売店でのご購入は最長4年保証となります。
- ※長期保証の適用には製品登録が必要です。
- ※保証限度額は製品本体のご購入金額です。
ご注意：先行予約特別価格でのご購入は、
キャッシュバックの対象外です。
- キャッシュバックの適用には対象期間中にLG指定販売店またはLG公式オンラインショップでご購入後、LG公式サイトで製品登録の上、指定のWEBサイト＊1へ製品のレビューを投稿＊2しご応募いただくことが条件となります。
- ＊1 指定WEBサイト：LG公式オンラインショップ ／ 製品を購入したECサイト
- ＊2 レビュー投稿時は、ステルスマーケティング規制対応のため投稿文の【冒頭】に、【PR】の記入が必須条件となります。
5,000円キャッシュバック
対象モデル
3,000円キャッシュバック
対象モデル
キャンペーン対象製品の
ご購入はコチラ
下記のLG指定販売店で購入した
製品も対象です。
- アプライド（実店舗）
- アプライド PayPayモール店（ネットショップ）
- アプライド 楽天市場店（ネットショップ）
- ECカレント（ネットショップ）
- e-best（ネットショップ）
- エディオン（実店舗）
- ケーズデンキ（実店舗）
- ケーズデンキオンラインショップ（ネットショップ）
- コジマ（実店舗）
- コジマ Amazon店（ネットショップ）
- コジマ auPAYマーケット店（ネットショップ）
- コジマ dショッピング店（ネットショップ）
- コジマ PayPayモール店（ネットショップ）
- コジマ 楽天市場店（ネットショップ）
- コストコ（実店舗）
- サンエー（実店舗）
- 上新電機 Joshin（実店舗）
- Joshin webショップ他サイト（ネットショップ）
- ソフマップ（実店舗）
- Sofmap Digital Collection（ネットショップ）
- ソフマップ PayPayモール店（ネットショップ）
- ツクモ（実店舗）
- ツクモネットショップ（ネットショップ）
- dショッピング（ネットショップ）
- 特価COM（ネットショップ）
- パソコン工房（実店舗）
- パソコン工房（ネットショップ）
- ビックカメラ（実店舗）
- ビックカメラ Amazon店（ネットショップ）
- ビックカメラ JREモール店（ネットショップ）
- 100満ボルト（実店舗）
- ヤマダ電機（実店舗）
- ヨドバシカメラ（実店舗）
- 楽天エディオン（ネットショップ）
- 楽天ビック（ネットショップ）
※五十音順
※LG指定販売店またはLG公式オンラインショップでのご購入が必須となります。
キャンペーンに関する
お問い合わせ
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