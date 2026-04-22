LG gramご購入キャンペーン 最大5,000円キャッシュバックさらに長期保証 LG gramご購入キャンペーン 最大5,000円キャッシュバックさらに長期保証

これからを長く支える一台に。
購入後も続く安心と、
感想へのお礼を。

キャンペーン概要

対象期間

購入期間
2026年4月22日［水］−2026年7月20日［月］ 2026年4月22日［水］−2026年7月20日［月］
応募期間
2026年8月20日［木］まで

特典内容

特典1
最大5,000円キャッシュバックさらに長期保証
※キャッシュバック金額の詳細は対象モデルをご確認ください。
特典2
さらに長期保証
※LG公式オンラインショップ/Amazon.co.jpの販売元「LGダイレクトショップ」でのご購入は最長5年保証、LG指定販売店でのご購入は最長4年保証となります。
※長期保証の適用には製品登録が必要です。
※保証限度額は製品本体のご購入金額です。

ご注意：先行予約特別価格でのご購入は、
キャッシュバックの対象外です。

キャッシュバックの適用には対象期間中にLG指定販売店またはLG公式オンラインショップでご購入後、LG公式サイトで製品登録の上、指定のWEBサイト＊1へ製品のレビューを投稿＊2しご応募いただくことが条件となります。
＊1 指定WEBサイト：LG公式オンラインショップ ／ 製品を購入したECサイト
＊2 レビュー投稿時は、ステルスマーケティング規制対応のため投稿文の【冒頭】に、【PR】の記入が必須条件となります。

5,000円キャッシュバック
対象モデル

LG gram pro AI
17Z90U-GU85J
画像：17Z90U-GU85J
LG gram AI
14Z95U-GU86J
画像：14Z95U-GU86J

3,000円キャッシュバック
対象モデル

LG gram pro AI
17Z90U-VP55J
画像：17Z90U-VP55J
LG gram AI
14Z95U-GS53J
画像：14Z95U-GS53J

キャンペーン対象製品の
ご購入はコチラ

下記のLG指定販売店で購入した
製品も対象です。

  • アプライド（実店舗）
  • アプライド PayPayモール店（ネットショップ）
  • アプライド 楽天市場店（ネットショップ）
  • ECカレント（ネットショップ）
  • e-best（ネットショップ）
  • エディオン（実店舗）
  • ケーズデンキ（実店舗）
  • ケーズデンキオンラインショップ（ネットショップ）
  • コジマ（実店舗）
  • コジマ Amazon店（ネットショップ）
  • コジマ auPAYマーケット店（ネットショップ）
  • コジマ dショッピング店（ネットショップ）
  • コジマ PayPayモール店（ネットショップ）
  • コジマ 楽天市場店（ネットショップ）
  • コストコ（実店舗）
  • サンエー（実店舗）
  • 上新電機 Joshin（実店舗）
  • Joshin webショップ他サイト（ネットショップ）
  • ソフマップ（実店舗）
  • Sofmap Digital Collection（ネットショップ）
  • ソフマップ PayPayモール店（ネットショップ）
  • ツクモ（実店舗）
  • ツクモネットショップ（ネットショップ）
  • dショッピング（ネットショップ）
  • 特価COM（ネットショップ）
  • パソコン工房（実店舗）
  • パソコン工房（ネットショップ）
  • ビックカメラ（実店舗）
  • ビックカメラ Amazon店（ネットショップ）
  • ビックカメラ JREモール店（ネットショップ）
  • 100満ボルト（実店舗）
  • ヤマダ電機（実店舗）
  • ヨドバシカメラ（実店舗）
  • 楽天エディオン（ネットショップ）
  • 楽天ビック（ネットショップ）

※五十音順

※LG指定販売店またはLG公式オンラインショップでのご購入が必須となります。

キャンペーンに関する
お問い合わせ

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ご返信いたします。

受付時間：平日10：00～17：00※土・日・祝日を除く

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