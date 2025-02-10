About Cookies on This Site

【予約割引中】LG gram 14｜ノートパソコン｜AMD Ryzen™ AI 5 435 プロセッサ｜メモリ16GB｜SSD 256GB｜Windows 11 Pro ｜ Copilot+ PC｜14インチ アンチグレア IPS｜2026年モデル

【予約割引中】LG gram 14｜ノートパソコン｜AMD Ryzen™ AI 5 435 プロセッサ｜メモリ16GB｜SSD 256GB｜Windows 11 Pro ｜ Copilot+ PC｜14インチ アンチグレア IPS｜2026年モデル

14Z95U-VP53J
A front-facing view of the LG gram AI laptop with a 14-inch display. The image highlights key specifications shown on the screen, including Windows 11 Home Copilot+ PC, a WUXGA display, AMD Ryzen AI processor, and memory and storage configuration of 32 GB RAM and 2TB SSD.
A floating LG gram Pro AI laptop shown from multiple angles, highlighting its slim and lightweight design. The image presents key features including 1,120 g weight, 15.7 mm thin body, Windows 11 Home Copilot+ PC, AMD Ryzen AI processor, on-device and cloud AI support, a 14-inch 16:10 display, DCI-P3 99% color gamut, and a variable refresh rate of 60 Hz.
An LG gram laptop displayed at an angled position on a dark background, emphasizing its lightweight 1,120g body designed for a 14-inch size.
This image displays a MIL-STD-810H military durability certification badge indicating that the lightweight 14 inch rugged notebook computer has passed seven durability tests. Below the badge, a series of icons visually represents different test conditions, including shock, vibration, temperature variation, dust exposure, and other environmental stress scenarios.
A front-facing view of an LG gram laptop displaying a split-screen interface that represents on-device AI and cloud-based AI functions. Icons for gram chat cloud appear on both sides of the laptop, emphasizing dual AI operation within the system.
A visual illustration of an AMD Ryzen AI processor placed on a circuit board, symbolizing AI performance. The image highlights up to 50 TOPS processing capability and AMD Radeon Graphics, represented through a glowing AI-themed graphic background.
The image shows an open gram laptop displaying data dashboards on the screen, with “32 hrs” and “72Wh” shown beneath the product to highlight long battery life.
主な機能

  • 14インチ約1,120g¹ の身軽さ。片手で扱える軽量ボディにMIL規格準拠の堅牢性⁶を凝縮
  • 最大30.5時間（アイドル）² のロングバッテリー。 アダプター不要で、一日中どこでも作業に没頭可能
  • AMD Ryzen™ AI プロセッサ搭載。優れたAI処理能力と電力効率で、マルチタスクも快適に
  • 16:10 WUXGA³ IPSディスプレイ。 広い作業領域とDCI-P3 99%⁴ の広色域で、効率と没入感を両立
  • 充実のインターフェース。HDMI、USB Type-C™＆Aを本体に搭載。変換アダプター不要でスマートに接続
もっと見る

特別価格での予約販売期間【2026年2月19日～2026年4月1日23時59分】

※ログイン後に予約販売ボタンを押していただくと、クーポンが自動適用され、特別価格をご確認いただけます。

LG会員様限定 LG公式オンラインショップでご購入の全製品の保証期間を5年まで延長

LG会員様限定 LG公式オンラインショップでご購入の全製品の保証期間を5年まで延長

【LG会員様限定】

安心の最長5年保証*

LG公式オンラインショップでご購入、製品登録いただくと、
ご購入製品の保証期間を "無料で" 5年まで延長いたします。

*「安心の最長5年保証」の適用は、LG公式オンラインショップでのご購入後、製品登録をしていただくことが条件となります

LG指定販売店でのご購入製品も製品登録いただくと保証期間を“無料で” 4年まで延長いたします。詳しくはこちら

究極のポータビリティ。

真のポータビリティには、軽さだけでなく、バッグにすっきり収まる薄さと堅牢性、そして一日中駆動するスタミナが不可欠です。そのすべてを兼ね備えたLG gramなら、いつでも、どこでも、生産性を維持できます。

This image shows four real-life usage scenarios of the LG gram laptop, including carrying the device while walking through the city, using the laptop one-handed during live work or communication, traveling with the laptop in a backpack between locations, and working outdoors at a seaside café with creative applications open, highlighting everyday portability, mobility, and flexible performance.

身軽さを形に､
軽量極薄¹ ボディ。

バッグに美しく収まるスリムなボディと、わずか1,120g¹の軽さ。かさばらず、ストレスなく、どこへでも連れ出せます。

実証された⁶ 堅牢性。

米国MIL規格の厳格な耐久テストを7項目クリア⁶。軽さを損なうことなく、衝撃や振動、温度変化に耐え抜くタフネスを実現しました。毎日の移動を揺るぎない安心で支えます。

圧倒的なスタミナ。

大容量バッテリーとAIによる省電力制御により、外出先でも電力を気にせず使え、最大 18.5時間（動画）／30.5時間（アイドル）²の持続時間で、時間や場所を選ばずやりたいことに没頭できます。

すべて、流れるように。

AIの輝きと、出会う。

CPU／GPU／NPU × LPDDR5X 7500MHz× NVMe（Gen4）

AMD Ryzen AI 5 435 プロセッサとAMD Radeonグラフィックス による高速な応答性に加え、AI処理を担うNPUが、生成や解析を含む負荷の高いタスクでも安定したパフォーマンスを発揮します。 さらに、省電力設計と最大 16GB LPDDR5X メモリー、最大 256GB SSD NVMe（Gen4）、加えて M.2 拡張スロット×1 を実装。動画編集やAIタスクをスムーズに進められます。

50TOPS

AMD Ryzen AI プロセッサ

AMD Radeon

グラフィクス

'The image features an AMD Ryzen AI processor set against a vibrant, futuristic orange-toned background, with large semi-transparent “AI” text layered behind the chipset.

※ NPU/GPUの性能はプロセッサーにより異なり、記載のTOPSは最大値です。LGでは、SSDの増設については有償オプションサービス（国内販売品対象）を提供しています。対応可否・価格はモデルにより異なります。詳細はノートPC アップグレードサービスをご確認ください。

AIが、いつもそばに。
Dual AIとCopilot+ PC

LG独自のDual AIは、オンラインとオフライン、両方の環境でシームレスなAI体験を提供します。ネット環境がない場所でも、オンデバイスAIが作業をサポート。Copilot+ PCの先進機能とともに、進化したAIアシスタントを体感してください。

※ 本サービスは GPT4oの有料機能を提供しますが、検索連携およびコード編集機能には対応していません。gram chat Cloudはユーザー登録後の初年度は無料で、その後は有料サービスとなります。期間中に個別に通知され、任意で解除が可能です。また、gram On-Deviceは特定の単発リクエスト向けに設計されており、継続的な会話には対応しません。シンプルな一回完結の指示での利用を推奨します。

This image shows the slim LG Gram AI laptop viewed from the front against a minimalist background.

Dual AI

オンデバイスとクラウド､
AIを切れ目なく。

LG独自のAIモデル「EXAONE 3.5」を搭載。

gram chat On‑Deviceは、ネット接続がなくてもPC内の文書検索⁷ や要約が可能です。
gram chat Cloudは、オンラインの情報から回答を生成し、必要な情報にすぐアクセスできます。
2つのAIが連携し、シーンに応じて最適なサポートを提供します。


対応言語は英語・韓国語のみです。（2026年1月時点）

※ gram chat On‑DeviceはPC内に保存された文書と対話する機能であり、日常的な情報の応答やインターネット検索を要する質問は扱いません。

※ 初期利用時はOn‑Device AIが利用者に適応するための事前学習時間を要するため、一部機能が十分に動作しない場合があります。① gram chat On‑DeviceはPC内コンテンツのインデックス作成を必要とし、結果の提示まで時間を要することがあります。② バッテリー使用量の検知通知の利用には少なくとも80時間のパターン学習が必要です。

オフラインでも使える、オンデバイスAI。

ローカルファイルをもとに回答を生成

キーワードで最近見た画面を呼び出し

テキストやドキュメントをすぐに要約

音声コマンドで一部の設定を操作

※ 文書は20万文字以上は保存されません。上限1,000件まで保存できます。Dual AIはノートPC内のデータを用いて検索結果と回答を提供します。また、回答内容は状況により変わる可能性があり、必ずしも正確な結果を得られるとは限りません。

※ PC画面は約2秒ごとにキャプチャされ、保存の最大容量は約13GBです。キャプチャ画像は一定の時間が経過すると自動削除されます。機能の有無・保存期間・容量は、gram chat上部の歯車アイコンから設定できます。

※ 本機能の基本設定は無効になっています。利用時は有効化してください。

※ 制限事項：①手書き文字・ぼやけた画像・装飾フォントの検索は困難な場合があります。②検索はスペースを含む完全一致のみです。③音声キャプチャの使用は計算処理性能を低下させる場合があります。

※ 本機能は失われたファイルを復元するものではなく、キーワード検索で直前の画面へ戻るための補助機能です。必要なファイルはコピー＆ペーストで取得できます。

※ 音声コマンドで操作できる主な設定：ダークモード／[Fn]ロック／バッテリーいたわり充電／AIバッテリー使用量検知／リーダーモード／タッチパッド／バッテリー節約モード／USB Type-Cオフライン充電／明るさ／音量

Copilot+ PC
かつてない知性を。

重い作業も、スムーズに

要求の高い編集や大きなタスクもスムーズに処理し、作業の流れを止めずに続けられます。

ワンクリックで、即実行。

理解･生成･編集､移動まで。画像の内容認識にも対応し、作業をすばやく進められます。

すぐ見つかる、言葉で探せる

過去に見た画面をすばやく呼び出し、自然な言葉でPC内の情報を探せます。

大切なものを、守り抜く

Windows PCの中でも高いレベルのハードウェアベースのセキュリティを備え、大切なデータを確実に保護します。

※ Copilotを利用するにはWindows 11が必要です。一部の機能にはNPUが必要です。機能の提供時期や提供範囲は地域やデバイスにより異なります。詳細はこちらをご覧ください。

※ 一部のアクションの利用にはサブスクリプションが必要です。詳細はこちらをご覧ください。

※ 特定のテキスト・画像・ドキュメント形式のみ対応します。最適化された言語（英語、中国語［簡体字］、フランス語、ドイツ語、日本語、スペイン語）の一部で動作します。詳細はこちらをご覧ください。

※ Windows Helloの顔認証は、対応する一部のCopilot+ PCで利用できます。

細部まで鮮明､プロ基準の色再現。

350cd/㎡の輝度とDCI‑P3 99%（標準値）⁴ 対応の広色域IPSパネルが、微細な色調まで正確に再現。視野角が広く、角度を変えても色とコントラストが安定し、高品位な映像表現を維持します。

This image shows the display of the gram 14 inch laptop from the front, featuring colorful parrots set against a light green background, highlighting vivid colors and fine detail. Above the screen, icons represent key display specifications, including DCI-P3 99% (Typ.) color gamut, 1200:1 contrast, and 16:10 aspect ratio, indicating the display’s color range, contrast, and aspect ratio.

包まれる、立体音響。

Dolby Atmos⁸ が生み出す立体的なサウンドにより、音の広がりと奥行きを自然に再現します。

自由につながる、安心が続く。
This image shows an LG gram laptop connected with a tablet, smartphone, and desktop display, illustrating seamless multi-device syncing and content sharing across iOS, Android, and webOS using LG gram Link.

LG gram Link

マルチデバイスでつながる。
Android･iOS･webOSに対応｡

Androidでも､iOSでも､webOSでも。

LG gram Link※なら､ファイル共有､画面のミラーリングや拡張､
通知連携まで､デバイス間の操作をひとつにつなぎます。
OSの違いを気にせず､すべての端末をスムーズに使いこなせます。

※ モバイル端末にLG gram Linkアプリのインストールが必要です（iOS 16.4以降／Android 9以上）。

※ PC側のLG gram Linkのインストールには［LG Update］プログラムを利用できます。お使いのシステムに適したアプリを自動検索・インストールします（2024年以降発売モデルが対象）。

LG gram Linkの主な機能

複数デバイス間のファイル共有

クロスデバイスでの画面表示と操作

写真の検索と整理

PCでのモバイル通知・音声の確認

※ webOS連携機能は、webOS 26を搭載する製品のみ対応します。

※ ファイル共有はBluetooth経由により、ネットワーク接続なしで利用可能です。その他の機能は、ノートPCとモバイル端末が同一ネットワークに接続されている必要があります。

※ SmartMonitorへの対応は後日提供予定です。一部のスマートTVやモニターでは非対応の場合があります。

This image shows an LG Gram AI laptop on a dark background, illustrating remote security protection through ThinQ, with the device displayed as securely managed and protected even when accessed or controlled remotely.

LG ThinQ

リモートでロック・消去
LG ThinQでPCを遠隔管理

LG ThinQ により、紛失時でもLG gramを遠隔でロックしたり、端末内のデータを消去したりできます。消去データは復元されにくい形で処理され、情報への不正アクセスを防ぎます。

※ 本機能のご利用にはインターネット接続が必要です。

※ 本機能は2026年初頭から順次対応する予定です。対応機種および提供状況は国やモデルにより異なる場合があります。

シンプルに、すぐつながる。

シンプルに
すぐつながる

LG gram +view、高速ストレージ、大型モニターなど、さまざまな機器にすぐに接続できます。

海外出張や旅行の際も安心
 

国際保証サービス

詳しくはこちら

画面を見ながら相談できる
 

PCリモートサポートサービス

詳しくはこちら

購入前にノートPCに関する疑問やお悩みを相談できる

学生向けサービス

詳しくはこちら

SSDの増設にも対応
 

アップグレードサービス

詳しくはこちら

* 本ページに記載するすべての内容は、予告なく変更される可能性があります。

* 本ページに掲載するすべての画像はイメージです。画像は機能理解を高めるために演出されており、実際の使用体験とは異なる場合があります。

* 本ページに掲載するすべての画像内のタブレットとモバイルデバイス、その他、パソコン以外の機器は、パッケージに含まれません。

* 本製品は日本語キーボードを搭載しています。一部製品画像において日本仕様と異なるキーボードとなっている場合がございます。

* AMD、AMD Ryzen™ は Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。

* Dolby、Dolby Atmos およびダブルDシンボルは、Dolby Laboratories Licensing Corporationの登録商標です。

* Microsoft、Windows は Microsoft Corporationの商標です。

* iOS、Androidロゴは、それぞれApple Inc. および Google LLCの登録商標です。

* webOSはLG Electronics Inc. の商標です。

* USB Type-CとUSB-Cは、USB Implementers Forumの商標です。

 

*1 厚さおよび重量の数値は、最薄部および最軽量構成での測定値です。実際の値は構成や測定条件により異なる場合があります。寸法の詳細は製品仕様をご確認ください。

*2 記載されている駆動時間はJEITAバッテリ動作時間測定法（Ver. 3.0）に基づいて測定した結果です。使用する環境、使用状況、接続機器、システムの設定等に応じて大きく変わります。

*3 WUXGA（1920×1200）は、標準的なフルHD（1920×1080）よりも垂直方向の画素数が多い解像度です。

*4 DCI‑P3 99%（標準値）。DCI‑P3はDigital Cinema Initiatives（DCI）が定義した色域規格です。

*5 PCMag は Ziff Davis, LLC の商標で、許諾に基づき使用しています。許可を得て転載しています。© 2025 Ziff Davis, LLC. All Rights Reserved. 本記載はPCMag Readers’ Choice Awards の結果に基づくもので、LG gram は2025年のベスト・ノートPCブランドに選出されました。

*6 LG gramは、KOLAS認定の独立試験機関にて米国軍用規格MIL‑STD‑810Hに準拠した耐久試験（7項目）に合格しています。適用メソッド：500.6 低圧（高度）［手順I：保管／手順II：動作］、501.7 高温［手順I：保管／手順II：動作］、502.7 低温［手順I：保管／手順II：動作］、509.7 塩水噴霧、514.8 振動、516.8 衝撃［手順I：機能／手順IV：輸送落下］。すべての環境・条件で同様の性能を保証するものではありません。試験は管理された環境下で実施されたものであり、お客様による実験行為や故意による損傷は保証対象外です。これらの試験合格は軍事用途への適合を意味するものではありません。

*7 検索結果は検索時点のデータにより変動し、内容の正確性は保証されません。必要に応じてご確認ください。

*8 Dolby Atmosに関する性能記載は、Dolby Atmos 公式サイトの情報に基づきます。

プリント

全てのスペック

付属品

  • その他付属品

    インストールガイド、保証書

  • AC-DC アダプター

  • 電源ケーブル

  • USB Type-Cケーブル

バッテリー

  • バッテリー容量

    72Wh リチウムイオン(2セル)

  • 動作時間(動画再生時/アイドル時) *JEITAバッテリ動作時間測定法

    18.5時間/30時間

  • 充電時間

    最大3時間

通信機能

  • Bluetooth®

    Bluetooth® 5.4

  • ウェブカメラ

    FHD(1080p)

  • Wi-Fi

    Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax、a/b/g/n/ac対応)

デザイン

  • 本体カラー

    エッセンスシルバー

外形寸法/重量

  • 外形寸法(幅×奥行×高さ) *突起部含まず

    312×214.3×15.7 mm

  • 梱包時外形寸法

    552×308×69 mm

  • 梱包時重量

    1950g

  • 重量

    1120g

ディスプレイ

  • 輝度(標準値)

    350cd/㎡

  • 表示色

    約1677万色(8bit)

  • 色域(標準値)

    DCI-P3 99%

  • コントラスト比(標準値)

    1,200:1

  • パネルタイプ

    IPS

  • 表面処理

    アンチグレア

  • アスペクト比(水平:垂直)

    16:10

  • 最大リフレッシュレート(垂直走査周波数)

    60Hz

  • 解像度

    1920×1200(WUXGA)

  • 画面サイズ

    14.0型

省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度基準)

  • 区分

    12区分 15.2kWh/年(AAA)

基本仕様

  • 製品名

    14Z95U-VP53J

  • JANコード

    49-89027-034112

入力装置

  • キーボード

    日本語83キー(キーピッチ19.05×18.5mm、キ－ストローク1.65±0.2mm、バックライト)

  • ポインティングデバイス

    タッチパッド(107.6×65.6mm､スクロール/ジェスチャー機能対応)

出入力端子

  • HDMI出力

    ×1

  • ヘッドホン出力

    ステレオミニジャック(ヘッドホン出力､マイク入力共用)

  • USB Type-A

    ×2(USB 3.2 Gen1x1 最大5Gbps)

  • USB Type-C™

    ×2(USB 3.2 Gen2x1 最大10Gbps)

AC/DCアダプター

  • ACアダプター種類

    65W (AC 100V-240V 50/60Hz)

ソフトウェア

  • Dolby Atmos

  • LG Display Extension

  • LG Easy Guide / Troubleshooting Guide

  • LG gram Link

  • LG Lively Theme (Wall-paper/ icon)

  • LG On Screen Display 3

  • マカフィー® リブセーフ™ (30日無料体験版)

セキュリティ

  • 顔認証

  • TPM

    ハードウェアTPM

サウンド

  • 内蔵スピーカー

    1.5W+1.5W ステレオスピーカー

記憶装置

  • 内蔵ストレージ

    NVMe™ 256GB(PCIe4.0､空きスロット(M.2 )×1)

システム

  • グラフィックアクセラレーター

    AMD Radeon™グラフィックス

  • メモリ容量

    16GB(デュアルチャネル LPDDR5X 7500MHz / 増設不可)

  • オペレーティングシステム

    Windows 11 Pro

  • プロセッサー

    AMD Ryzen™ AI 5 435 プロセッサ

その他

  • 保証期間

    1年間(バッテリー6か月間)

