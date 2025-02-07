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最長4年保証キャンペーン

 

LGエレクトロニクスジャパンは、製品登録をしていただくことで、通常の保証期間を延長し、最長4年保証として製品の無償修理サービスを提供します。 

■キャンペーン期間

2025年2月1日（土）～2025年6月30日（月）

※予定数に到達次第、上記期間より早く終了する場合があります。終了日が変更となる場合、終了１か月前にご案内いたします。 

■対象モデル

下記製品を日本国内でLGエレクトロニクスジャパンが販売した製品

 

  • UltraGear OLED（有機ELゲーミングモニター）の対象製品
    最長4年保証 【２年保証 + 延長保証2年】

  • LG MyView Smart Monitor（webOS搭載モニター）の対象製品
    最長4年保証 【3年保証 + 延長保証1年】

  • LG gram（モバイルPC）の対象製品
    最長4年保証 【1年保証 + 延長保証3年】

 

詳細な対象製品はリンク先（PDF 約160KB）より型番でご確認ください。

最長4年保証キャンペーン 対象製品一覧（PDF 約160KB）

■延長保証条件

当社保証条件に準じます。
保証条件は以下よりご確認ください。

保証とアフターサービスについて

■延長保証適用条件

製品ご購入後、製品登録をされた製品

製品登録は以下よりご対応いただけます。

製品登録

■注意事項

  • 保証書にはそれぞれ通常の保証年数が記載されています。 
  • 延長保証対象製品であっても、製品登録がない場合、保証期間は保証書記載の通常の保証期間のみです。 
  • 製品登録はご購入から3か月以内にご登録ください。 
  • 製品登録にはレシート等の購入証明、および製品の製造番号が必要です。 
  • 本延長保証はサービス代行会社【株式会社Warranty technology】に委託しております。保証状況や修理受付については下記へお問い合わせください。
    • 『修理受付センター』 0120-901-223(通話料無料)　24時間365日対応
    • サービス代行会社：株式会社Warranty technology

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