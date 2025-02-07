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最長4年保証キャンペーン
LGエレクトロニクスジャパンは、製品登録をしていただくことで、通常の保証期間を延長し、最長4年保証として製品の無償修理サービスを提供します。
■キャンペーン期間
2025年2月1日（土）～2025年6月30日（月）
※予定数に到達次第、上記期間より早く終了する場合があります。終了日が変更となる場合、終了１か月前にご案内いたします。
■対象モデル
下記製品を日本国内でLGエレクトロニクスジャパンが販売した製品
- UltraGear OLED（有機ELゲーミングモニター）の対象製品
最長4年保証 【２年保証 + 延長保証2年】
- LG MyView Smart Monitor（webOS搭載モニター）の対象製品
最長4年保証 【3年保証 + 延長保証1年】
- LG gram（モバイルPC）の対象製品
最長4年保証 【1年保証 + 延長保証3年】
詳細な対象製品はリンク先（PDF 約160KB）より型番でご確認ください。
■注意事項
- 保証書にはそれぞれ通常の保証年数が記載されています。
- 延長保証対象製品であっても、製品登録がない場合、保証期間は保証書記載の通常の保証期間のみです。
- 製品登録はご購入から3か月以内にご登録ください。
- 製品登録にはレシート等の購入証明、および製品の製造番号が必要です。
- 本延長保証はサービス代行会社【株式会社Warranty technology】に委託しております。保証状況や修理受付については下記へお問い合わせください。
- 『修理受付センター』 0120-901-223(通話料無料) 24時間365日対応
- サービス代行会社：株式会社Warranty technology
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製品の登録
長く安心して製品をお使いいただくための第一歩。ぜひご登録ください。
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製品サポートFAQ
マニュアルダウンロード、トラブルシューティング、保証情報を検索する。
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お買い物サポート
注文履歴・FAQ
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修理のご相談・お申し込み
出張修理・宅配修理を承ります
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Live chat *オンラインショップ専用
購入前のご相談
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