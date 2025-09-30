About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

OLED77M4PJA

製品情報はこちら
VGP2025 審査員特別賞のロゴ。

VGP2025 ～審査員特別賞～

【映像音響部会】特別賞(上位)

VGP2025金賞のロゴ。

VGP2025 ～金賞～

【映像音響部会】4K有機ELテレビ(60型以上／チューナー別体モデル)

OLED65M4PJA

製品情報はこちら
VGP2025 審査員特別賞のロゴ。

VGP2025 ～審査員特別賞～

【映像音響部会】特別賞(上位)

VGP2025金賞のロゴ。

VGP2025 ～金賞～

【映像音響部会】4K有機ELテレビ(60型以上／チューナー別体モデル)

OLED97G4PJA

製品情報はこちら
VGP2024 SUMMER 審査員特別賞のロゴ。

VGP2024 SUMMER ～審査員特別賞～

【映像音響部会】特別賞(上位)

OLED83G4PJA

製品情報はこちら
VGP2024 SUMMER 審査員特別賞のロゴ。

VGP2024 SUMMER ～審査員特別賞～

【映像音響部会】特別賞(上位)

OLED77G4PJB

製品情報はこちら
VGP2025金賞のロゴ。

VGP2025 ～金賞～

【映像音響部会】4K有機ELテレビ(70型以上80型未満)

VGP2024 SUMMER 審査員特別賞のロゴ。

VGP2024 SUMMER
～審査員特別賞～

【映像音響部会】特別賞(上位)

VGP2024 SUMMER 金賞のロゴ。

VGP2024 SUMMER ～金賞～

【映像音響部会】4K有機ELテレビ(70型以上80型未満)

OLED65G4PJB

製品情報はこちら
VGP2025金賞のロゴ。

VGP2025 ～受賞～

【映像音響部会】4K有機ELテレビ(60型以上70型未満)

VGP2024 SUMMER 審査員特別賞のロゴ。

VGP2024 SUMMER
～審査員特別賞～

【映像音響部会】特別賞(上位)

VGP2024 SUMMER 金賞のロゴ。

VGP2024 SUMMER ～金賞～

【映像音響部会】4K有機ELテレビ(60型以上70型未満)

OLED55G4PJB

製品情報はこちら
VGP2025受賞のロゴ。

VGP2025 ～受賞～

【映像音響部会】4K有機ELテレビ(50型以上60型未満)

HiVi冬のベストバイ2024のロゴ。

HiVi冬のベストバイ2024 ～1位～

直視型ディスプレイ部門(6) <有機EL、51型以上 60型以下>

VGP2024 SUMMER 審査員特別賞のロゴ。

VGP2024 SUMMER
～審査員特別賞～

【映像音響部会】特別賞(上位)

VGP2024 SUMMER 受賞のロゴ。

VGP2024 SUMMER
～受賞～

【映像音響部会】4K有機ELテレビ(50型以上60型未満)

OLED83C4PJA

製品情報はこちら
VGP2024 SUMMER 審査員特別賞のロゴ。

VGP2024 SUMMER ～審査員特別賞～

【映像音響部会】特別賞(上位)

OLED77C4PJA

製品情報はこちら
VGP2024 SUMMER 審査員特別賞のロゴ。

VGP2024 SUMMER ～審査員特別賞～

【映像音響部会】特別賞(上位)

OLED65C4PJA

製品情報はこちら
VGP2024 SUMMER 審査員特別賞のロゴ。

VGP2024 SUMMER ～審査員特別賞～

【映像音響部会】特別賞(上位)

OLED55C4PJA

製品情報はこちら
VGP2024 SUMMER 審査員特別賞のロゴ。

VGP2024 SUMMER
～審査員特別賞～

【映像音響部会】特別賞(上位)

VGP2024 SUMMER 受賞のロゴ。

VGP2024 SUMMER
～受賞～

【映像音響部会】4K有機ELテレビ(50型以上60型未満)

OLED48C4PJA

製品情報はこちら
VGP2025金賞のロゴ。

VGP2025 ～金賞～

【映像音響部会】4K有機ELテレビ(45型以上50型未満)

VGP2024 SUMMER 審査員特別賞のロゴ。

VGP2024 SUMMER
～審査員特別賞～

【映像音響部会】特別賞(上位)

OLED42C4PJA

製品情報はこちら
VGP2025金賞のロゴ。

VGP2025 ～金賞～

【映像音響部会】4K有機ELテレビ(45型未満)

HiVi冬のベストバイ2024のロゴ。

HiVi冬のベストバイ2024 ～1位～

直視型ディスプレイ部門(5) <有機EL、50型以下>

HiVi夏のベストバイ2024のロゴ。

HiVi夏のベストバイ2024 ～1位～

直視型ディスプレイ部門(5) <有機EL、50型以下>

VGP2024 SUMMER 金賞のロゴ。

VGP2024 SUMMER
～金賞～

【映像音響部会】4K有機ELテレビ(45型未満)

VGP2024 SUMMER 審査員特別賞のロゴ。

VGP2024 SUMMER
～審査員特別賞～

【映像音響部会】特別賞(上位)

OLED97M3PJA

製品情報はこちら
VGP2024 SUMMER 企画賞のロゴ。

VGP2024 SUMMER ～企画賞～

【映像音響部会】特別賞

OLED77M3PJA

製品情報はこちら
VGP2024 SUMMER 審査員特別賞のロゴ。

VGP2024 SUMMER ～審査員特別賞～

【映像音響部会】特別賞(上位)

VGP2024 SUMMER 企画賞のロゴ。

VGP2024 SUMMER ～企画賞～

【映像音響部会】特別賞

OLED88Z3PJA

製品情報はこちら
VGP2024 総合金賞のロゴ。

VGP2024 ～総合金賞～

【映像音響部会】特別賞(上位)

VGP2024 金賞のロゴ。

VGP2024 ～金賞～

【映像音響部会】8K有機ELテレビ

OLED77G3PJA

製品情報はこちら
VGP2024 総合金賞のロゴ。

VGP2024
～総合金賞～

【映像音響部会】特別賞(上位)

VGP2024 金賞のロゴ。

VGP2024
～金賞～

【映像音響部会】4K有機ELテレビ(70型以上80型未満)

VGP2023 SUMMER 審査員特別賞のロゴ。

VGP2023 SUMMER
～審査員特別賞～

【映像音響部会】特別賞(上位)

OLED65G3PJA

製品情報はこちら
VGP2024 総合金賞のロゴ。

VGP2024
～総合金賞～

【映像音響部会】特別賞(上位)

VGP2024 金賞のロゴ。

VGP2024
～金賞～

【映像音響部会】4K有機ELテレビ(60型以上70型未満)

VGP2023 SUMMER 審査員特別賞のロゴ。

VGP2023 SUMMER
～審査員特別賞～

【映像音響部会】特別賞(上位)

VGP2023 SUMMER 金賞のロゴ。

VGP2023 SUMMER
～金賞～

【映像音響部会】4K有機ELテレビ(60型以上70型未満)

OLED55G3PJA

製品情報はこちら
VGP2024 総合金賞のロゴ。

VGP2024 ～総合金賞～

【映像音響部会】特別賞(上位)

VGP2023 SUMMER 審査員特別賞のロゴ。

VGP2023 SUMMER ～審査員特別賞～

【映像音響部会】特別賞(上位)

OLED83C3PJA

製品情報はこちら
VGP2024 総合金賞のロゴ。

VGP2024 ～総合金賞～

【映像音響部会】特別賞(上位)

VGP2023 SUMMER 審査員特別賞のロゴ。

VGP2023 SUMMER ～審査員特別賞～

【映像音響部会】特別賞(上位)

OLED65C3PJA

製品情報はこちら
VGP2024 総合金賞のロゴ。

VGP2024 ～総合金賞～

【映像音響部会】特別賞(上位)

VGP2023 SUMMER 審査員特別賞のロゴ。

VGP2023 SUMMER ～審査員特別賞～

【映像音響部会】特別賞(上位)

OLED55C3PJA

製品情報はこちら
VGP2024 総合金賞のロゴ。

VGP2024 ～総合金賞～

【映像音響部会】特別賞(上位)

VGP2024 受賞のロゴ。

VGP2024 ～受賞～

【映像音響部会】4K有機ELテレビ(50型以上60型未満)

VGP2023 SUMMER 審査員特別賞のロゴ。

VGP2023 SUMMER ～審査員特別賞～

【映像音響部会】特別賞(上位)

VGP2023 SUMMER 受賞のロゴ。

VGP2023 SUMMER ～受賞～

【映像音響部会】4K有機ELテレビ(50型以上60型未満)

HiVi夏のベストバイ2023のロゴ。

HiVi夏のベストバイ2023 ～1位～

直視型ディスプレイ部門(6) <有機EL、51型以上 60型以下>

OLED48C3PJA

製品情報はこちら
VGP2024 総合金賞のロゴ。

VGP2024 ～総合金賞～

【映像音響部会】特別賞(上位)

VGP2023 SUMMER 審査員特別賞のロゴ。

VGP2023 SUMMER ～審査員特別賞～

【映像音響部会】特別賞(上位)

OLED42C3PJA

製品情報はこちら
VGP2024 総合金賞のロゴ。

VGP2024
～総合金賞～

【映像音響部会】特別賞(上位)

VGP2024 金賞のロゴ。

VGP2024
～金賞～

【映像音響部会】4K有機ELテレビ(45型未満)

HiVi冬のベストバイ2023のロゴ。

HiVi冬のベストバイ
2023 ～1位～

直視型ディスプレイ部門(5) <有機EL、50型以下>

VGP2023 SUMMER 審査員特別賞のロゴ。

VGP2023 SUMMER
～審査員特別賞～

【映像音響部会】特別賞(上位)

VGP2023 SUMMER 金賞のロゴ。

VGP2023 SUMMER
～金賞～

【映像音響部会】4K有機ELテレビ(45型未満)

HiVi夏のベストバイ2023のロゴ。

HiVi夏のベストバイ
2023 ～1位～

直視型ディスプレイ部門(5) <有機EL、50型以下>

42LX3QPJA

製品情報はこちら
VGP2024 金賞のロゴ。

VGP2024 ～金賞～

【ライフスタイル分科会】そのほかディスプレイ

VGP2023 SUMMER 金賞のロゴ。

VGP2023 SUMMER ～金賞～

【ライフスタイル分科会】そのほかディスプレイ

LG会員になりませんか

LGでは会員向けにさまざまな特典をご用意しています。

ログイン会員登録

限定セール

会員登録で、LG公式サイトでのお買い物がもっとお得に！

メールマガジン

LGの最新製品やプロモーションに関するニュースを、いち早くお届けします

送料無料

LG.comでのオーダーは配送料無料！

カスタマーサポート

注文の確認・製品の使い方・修理の受付など、お困りごと全般に対応させていただきます。

お調べごとは24時間自動応答のAI Chatbotもご利用いただけます。

サポートページへ