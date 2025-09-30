We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
OLED77M4PJA
VGP2025 ～審査員特別賞～
【映像音響部会】特別賞(上位)
VGP2025 ～金賞～
【映像音響部会】4K有機ELテレビ(60型以上／チューナー別体モデル)
OLED65M4PJA
VGP2025 ～審査員特別賞～
【映像音響部会】特別賞(上位)
VGP2025 ～金賞～
【映像音響部会】4K有機ELテレビ(60型以上／チューナー別体モデル)
OLED97G4PJA
VGP2024 SUMMER ～審査員特別賞～
【映像音響部会】特別賞(上位)
OLED83G4PJA
VGP2024 SUMMER ～審査員特別賞～
【映像音響部会】特別賞(上位)
OLED77G4PJB
VGP2025 ～金賞～
【映像音響部会】4K有機ELテレビ(70型以上80型未満)
VGP2024 SUMMER
～審査員特別賞～
【映像音響部会】特別賞(上位)
VGP2024 SUMMER ～金賞～
【映像音響部会】4K有機ELテレビ(70型以上80型未満)
OLED65G4PJB
VGP2025 ～受賞～
【映像音響部会】4K有機ELテレビ(60型以上70型未満)
VGP2024 SUMMER
～審査員特別賞～
【映像音響部会】特別賞(上位)
VGP2024 SUMMER ～金賞～
【映像音響部会】4K有機ELテレビ(60型以上70型未満)
OLED55G4PJB
VGP2025 ～受賞～
【映像音響部会】4K有機ELテレビ(50型以上60型未満)
HiVi冬のベストバイ2024 ～1位～
直視型ディスプレイ部門(6) <有機EL、51型以上 60型以下>
VGP2024 SUMMER
～審査員特別賞～
【映像音響部会】特別賞(上位)
VGP2024 SUMMER
～受賞～
【映像音響部会】4K有機ELテレビ(50型以上60型未満)
OLED83C4PJA
VGP2024 SUMMER ～審査員特別賞～
【映像音響部会】特別賞(上位)
OLED77C4PJA
VGP2024 SUMMER ～審査員特別賞～
【映像音響部会】特別賞(上位)
OLED65C4PJA
VGP2024 SUMMER ～審査員特別賞～
【映像音響部会】特別賞(上位)
OLED55C4PJA
VGP2024 SUMMER
～審査員特別賞～
【映像音響部会】特別賞(上位)
VGP2024 SUMMER
～受賞～
【映像音響部会】4K有機ELテレビ(50型以上60型未満)
OLED48C4PJA
VGP2025 ～金賞～
【映像音響部会】4K有機ELテレビ(45型以上50型未満)
VGP2024 SUMMER
～審査員特別賞～
【映像音響部会】特別賞(上位)
OLED42C4PJA
VGP2025 ～金賞～
【映像音響部会】4K有機ELテレビ(45型未満)
HiVi冬のベストバイ2024 ～1位～
直視型ディスプレイ部門(5) <有機EL、50型以下>
HiVi夏のベストバイ2024 ～1位～
直視型ディスプレイ部門(5) <有機EL、50型以下>
VGP2024 SUMMER
～金賞～
【映像音響部会】4K有機ELテレビ(45型未満)
VGP2024 SUMMER
～審査員特別賞～
【映像音響部会】特別賞(上位)
OLED97M3PJA
VGP2024 SUMMER ～企画賞～
【映像音響部会】特別賞
OLED77M3PJA
VGP2024 SUMMER ～審査員特別賞～
【映像音響部会】特別賞(上位)
VGP2024 SUMMER ～企画賞～
【映像音響部会】特別賞
OLED88Z3PJA
VGP2024 ～総合金賞～
【映像音響部会】特別賞(上位)
VGP2024 ～金賞～
【映像音響部会】8K有機ELテレビ
OLED77G3PJA
VGP2024
～総合金賞～
【映像音響部会】特別賞(上位)
VGP2024
～金賞～
【映像音響部会】4K有機ELテレビ(70型以上80型未満)
VGP2023 SUMMER
～審査員特別賞～
【映像音響部会】特別賞(上位)
OLED65G3PJA
VGP2024
～総合金賞～
【映像音響部会】特別賞(上位)
VGP2024
～金賞～
【映像音響部会】4K有機ELテレビ(60型以上70型未満)
VGP2023 SUMMER
～審査員特別賞～
【映像音響部会】特別賞(上位)
VGP2023 SUMMER
～金賞～
【映像音響部会】4K有機ELテレビ(60型以上70型未満)
OLED55G3PJA
VGP2024 ～総合金賞～
【映像音響部会】特別賞(上位)
VGP2023 SUMMER ～審査員特別賞～
【映像音響部会】特別賞(上位)
OLED83C3PJA
VGP2024 ～総合金賞～
【映像音響部会】特別賞(上位)
VGP2023 SUMMER ～審査員特別賞～
【映像音響部会】特別賞(上位)
OLED65C3PJA
VGP2024 ～総合金賞～
【映像音響部会】特別賞(上位)
VGP2023 SUMMER ～審査員特別賞～
【映像音響部会】特別賞(上位)
OLED55C3PJA
VGP2024 ～総合金賞～
【映像音響部会】特別賞(上位)
VGP2024 ～受賞～
【映像音響部会】4K有機ELテレビ(50型以上60型未満)
VGP2023 SUMMER ～審査員特別賞～
【映像音響部会】特別賞(上位)
VGP2023 SUMMER ～受賞～
【映像音響部会】4K有機ELテレビ(50型以上60型未満)
HiVi夏のベストバイ2023 ～1位～
直視型ディスプレイ部門(6) <有機EL、51型以上 60型以下>
OLED48C3PJA
VGP2024 ～総合金賞～
【映像音響部会】特別賞(上位)
VGP2023 SUMMER ～審査員特別賞～
【映像音響部会】特別賞(上位)
OLED42C3PJA
VGP2024
～総合金賞～
【映像音響部会】特別賞(上位)
VGP2024
～金賞～
【映像音響部会】4K有機ELテレビ(45型未満)
HiVi冬のベストバイ
2023 ～1位～
直視型ディスプレイ部門(5) <有機EL、50型以下>
VGP2023 SUMMER
～審査員特別賞～
【映像音響部会】特別賞(上位)
VGP2023 SUMMER
～金賞～
【映像音響部会】4K有機ELテレビ(45型未満)
HiVi夏のベストバイ
2023 ～1位～
直視型ディスプレイ部門(5) <有機EL、50型以下>
42LX3QPJA
VGP2024 ～金賞～
【ライフスタイル分科会】そのほかディスプレイ
VGP2023 SUMMER ～金賞～
【ライフスタイル分科会】そのほかディスプレイ