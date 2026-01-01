LG PuriCare™ Pet Gen3 ペット向け空気清浄機 ペットのニオイ・抜け毛対策／360°空気清浄／サーキュレーター搭載／ペットモード

*¹ 試験方法：25㎥（約6畳）の密閉した試験空間でネコから抽出されたアレル物質を浮遊させ、アレル物質をELISA法で測定。試験対象：浮遊したアレル物質。試験結果：約30分で99.9％抑制。運転モード シューティングエアーモードで実施。 試験機関：Environmental Allergens Info and Care, Inc. 。 試験報告書：CR221353J。 認証日付：2022年6月10日。 試験機関での効果であり、実際空間における実証ではありません。ご使用の状況や使い方によって効果は異なります。

*² 試験方法：1㎥の密閉した試験空間で日本電機工業会 自主基準( JEM1467 附属書 B「脱臭性能試験」)の性能評価試験にて実施。臭気成分：①ペット臭・生ごみ臭を想定したアンモニア、②体臭・タバコ臭を想定した酢酸と③アセトアルデヒド。試験結果：ペット臭99%、生ごみ臭99%、体臭98%、タバコ臭98%、アセトアルデヒド95%（30分後の除去結果）、風量8、シューティングエアー2で実施。 試験機関：暮らしの科学研究所株式会社 。 試験報告書：LSRL-52042-F097。 認証日付：2022年6月30日。 脱臭効果は周囲環境（温度・湿度）、運転時間、フィルターの使用期間・劣化状況、臭気によって異なります。密閉した試験空間での効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

*³ 試験方法：25㎥（約6畳）の密閉した試験空間でスギ花粉のアレル物質を浮遊させ、アレル物質をELISA法で測定。試験対象：浮遊したアレル物質。試験結果：約30分で99.7％抑制。運転モード シューティングエアーモードで実施。 試験機関：Environmental Allergens Info and Care, Inc. 。 試験報告書：CR221352J。 認証日付：2022年6月10日。 試験機関での効果であり、実際空間における実証ではありません。ご使用の状況や使い方によって効果は異なります。

*⁴ 試験方法：25㎥（約6畳）の密閉した試験空間で日本電機工業会 自主基準(HD-131)の性能評価試験にて実施。試験対象：浮遊した1種類の菌。試験結果：約30分で99.99％抑制。 風量8、シューティングエアー2で実施。 試験機関：暮らしの科学研究所株式会社 。 試験報告書：LSRL-F097。 認証日付：2022年6月30日。 試験機関での効果であり、実際空間における実証ではありません。ご使用の状況や使い方によって効果は異なります。

*⁵ PM2.5とは2.5㎛以下の微小粒子状物質の総称です。「PuriCare」では0.1㎛未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去するものではありません。判定基準：0.1～2.5㎛の微小粒子状物質を約8畳の密閉した試験空間で99%除去する時間が90分以内であること。日本電機工業会 自主基準(JEM1467 附属書 C「集じん性能試験」)の性能評価試験にて実施。試験対象：試験粉じん。風量8、シューティングエアー2で実施。 -試験機関：暮らしの科学研究所株式会社 。 試験報告書：LSRL-52052-F097。 認証日付：2022年7月15日。 試験機関での効果であり、実際空間における実証ではありません。ご使用の状況や使い方によって効果は異なります。

*⁶ 日本電機工業会 自主企画(JEM1467)に基づく試験方法により算出。1日にタバコ5本吸った場合の目安。ご使用状況やにおいの種類・強さによってお手入れや交換が必要になる場合があります。

*⁷ 試験方法：6㎥の密閉した試験空間で本機から20㎝の距離で猫の被毛200gを20分かけてトレイから落とし、フィルターに付着した猫の被毛との差分を算出。試験対象：猫の被毛。試験結果：空間に漂う抜け毛に対して、ペットモード使用時にオートモードの約30倍の集塵。運転モード ペットモードで実施。 試験機関：Environmental Allergens Info and Care, Inc. 。 試験報告書：CR221358J。 認証日付：2022年6月10日。 試験機関での効果であり、実際空間における実証ではありません。ご使用の状況や使い方によって効果は異なります。 本製品は空気清浄機能である空気循環と集塵機能によって被毛を集塵しますが、床に落ちた被毛は集塵しません。

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