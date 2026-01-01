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LG PuriCare™ Pet Gen3 ペット向け空気清浄機 ペットのニオイ・抜け毛対策／360°空気清浄／サーキュレーター搭載／ペットモード
立体的な気流で、室内を効率よく循環
ペットや小さなお子様が呼吸する高さから、遠くの空間まで隅々まで空気を清浄。
室内のどこに置いても、均等かつ効果的に空気をキレイに。
ペットの抜け毛やニオイ、
空気中の花粉、有害物質をまとめてケア
HEPA＆光触媒（脱臭）フィルター搭載
ペット臭・ペット由来のアレル物質・花粉を99%除去
光触媒(脱臭)
フィルター
テスト
ペットの抜け毛による根詰まりを防ぐプレフィルター・HEPAフィルター・光触媒（脱臭）フィルターの3層フィルターでペットの気になるニオイ、ペット由来のアレル物質、花粉、微細なホコリを99％以上除去。
※限定的な空間における実験結果となります。
ペットの抜け毛、微細な粒子も逃さずキャッチ
PM2.5に対応、さらにはPM1.0レベルの微細な粒子まで細密に感知。
サーキュレーター搭載
お部屋の隅々ホコリまでを引き寄せ清浄
遠くまでキレイな空気を送り、室内を循環させて汚れた空気を近くに寄せて清浄。空気清浄機のまわりだけでなく、リビングやキッチンのすみずみまで素早くキレイにします。
上下左右から背面まで強力に均等に清浄
360°すべての方向で汚れた空気を吸引。サーキュレーターで、キレイな空気を送り出し、すき間なく清浄。
1台2役。省スペース＆省エネ設計
スマートディスプレイ
空気の質が直感的に分かる
ほこりやニオイの状況を、パネルで確認可能。
* ほこりレベルとニオイレベルを同時に判断し、悪い方のレベルを表示します。
* 画像はイメージです。
スマートモード
空気の状態に合わせて賢く運転
ファン風量、風向きを自動で調整し、空気をキレイに。
ペットと過ごす空間に特化したペットモード搭載
ペットのニオイ・抜け毛対策に
空気の汚れ具合を感知し、パワフルかつ効果的に運転。
お部屋の中に漂うペット臭、換毛期のペットの抜け毛もまとめてキャッチ。
イオナイザー搭載
清浄＋イオンのダブルケア
イオンの力で、浮遊する汚れやニオイにアプローチ。
LG ThinQ™アプリ対応
外出先から空気をケア。
帰宅後も安心。
LG ThinQアプリなら、遠隔操作はもちろん、リアルタイムで空気の状態をいつでも確認可能。
来客前やお子様、ペットのいる空間も常に清潔な空気環境を保てます。
* スマートフォン- Android OS 7.0以上iOS 12.0以上、インターネット接続できる環境-プロバイダの契約が必要です。
* 無線 LAN ルーターを経由してインターネットに接続する必要があります。
* 本機は、2.4GHz帯のネットワークにのみ対応しています。
* 画像はイメージです。
ペットの毛も、手間なくお手入れ
ホコリやペットの毛が付着したプレフィルターは、水洗い、または掃除機で吸い取るだけ。
光で再生する脱臭力
太陽光や蛍光灯に当てると脱臭性能が再生。
常に強力な脱臭性能を発揮。
ペットと暮らす毎日に寄り添う空気清浄機
LG PuriCare™ お客様の声
※本レビューは、他機種（AS607HWT0/AS657DWT1）に関する一般的な使用感を紹介したものであり、掲載製品の性能・効果を保証するものではありません。
*¹ 試験方法：25㎥（約6畳）の密閉した試験空間でネコから抽出されたアレル物質を浮遊させ、アレル物質をELISA法で測定。試験対象：浮遊したアレル物質。試験結果：約30分で99.9％抑制。運転モード シューティングエアーモードで実施。 試験機関：Environmental Allergens Info and Care, Inc. 。 試験報告書：CR221353J。 認証日付：2022年6月10日。 試験機関での効果であり、実際空間における実証ではありません。ご使用の状況や使い方によって効果は異なります。
*² 試験方法：1㎥の密閉した試験空間で日本電機工業会 自主基準( JEM1467 附属書 B「脱臭性能試験」)の性能評価試験にて実施。臭気成分：①ペット臭・生ごみ臭を想定したアンモニア、②体臭・タバコ臭を想定した酢酸と③アセトアルデヒド。試験結果：ペット臭99%、生ごみ臭99%、体臭98%、タバコ臭98%、アセトアルデヒド95%（30分後の除去結果）、風量8、シューティングエアー2で実施。 試験機関：暮らしの科学研究所株式会社 。 試験報告書：LSRL-52042-F097。 認証日付：2022年6月30日。 脱臭効果は周囲環境（温度・湿度）、運転時間、フィルターの使用期間・劣化状況、臭気によって異なります。密閉した試験空間での効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。
*³ 試験方法：25㎥（約6畳）の密閉した試験空間でスギ花粉のアレル物質を浮遊させ、アレル物質をELISA法で測定。試験対象：浮遊したアレル物質。試験結果：約30分で99.7％抑制。運転モード シューティングエアーモードで実施。 試験機関：Environmental Allergens Info and Care, Inc. 。 試験報告書：CR221352J。 認証日付：2022年6月10日。 試験機関での効果であり、実際空間における実証ではありません。ご使用の状況や使い方によって効果は異なります。
*⁴ 試験方法：25㎥（約6畳）の密閉した試験空間で日本電機工業会 自主基準(HD-131)の性能評価試験にて実施。試験対象：浮遊した1種類の菌。試験結果：約30分で99.99％抑制。 風量8、シューティングエアー2で実施。 試験機関：暮らしの科学研究所株式会社 。 試験報告書：LSRL-F097。 認証日付：2022年6月30日。 試験機関での効果であり、実際空間における実証ではありません。ご使用の状況や使い方によって効果は異なります。
*⁵ PM2.5とは2.5㎛以下の微小粒子状物質の総称です。「PuriCare」では0.1㎛未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去するものではありません。判定基準：0.1～2.5㎛の微小粒子状物質を約8畳の密閉した試験空間で99%除去する時間が90分以内であること。日本電機工業会 自主基準(JEM1467 附属書 C「集じん性能試験」)の性能評価試験にて実施。試験対象：試験粉じん。風量8、シューティングエアー2で実施。 -試験機関：暮らしの科学研究所株式会社 。 試験報告書：LSRL-52052-F097。 認証日付：2022年7月15日。 試験機関での効果であり、実際空間における実証ではありません。ご使用の状況や使い方によって効果は異なります。
*⁶ 日本電機工業会 自主企画(JEM1467)に基づく試験方法により算出。1日にタバコ5本吸った場合の目安。ご使用状況やにおいの種類・強さによってお手入れや交換が必要になる場合があります。
*⁷ 試験方法：6㎥の密閉した試験空間で本機から20㎝の距離で猫の被毛200gを20分かけてトレイから落とし、フィルターに付着した猫の被毛との差分を算出。試験対象：猫の被毛。試験結果：空間に漂う抜け毛に対して、ペットモード使用時にオートモードの約30倍の集塵。運転モード ペットモードで実施。 試験機関：Environmental Allergens Info and Care, Inc. 。 試験報告書：CR221358J。 認証日付：2022年6月10日。 試験機関での効果であり、実際空間における実証ではありません。ご使用の状況や使い方によって効果は異なります。 本製品は空気清浄機能である空気循環と集塵機能によって被毛を集塵しますが、床に落ちた被毛は集塵しません。
* 画像・動画はイメージです。実際の使用と異なる場合がございます。
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