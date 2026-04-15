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85V型 4K液晶テレビ LG UHD NU850

85V型 4K液晶テレビ LG UHD NU850

85NU850BPJA
Front view of 85V型 4K液晶テレビ LG UHD NU850 85NU850BPJA
LG NANO 4K UHD AI NU85の正面図と側面図。画面幅1,890 mm、画面高さ1,088 mm、スタンド付き高さ1,148 mm、奥行き72.4 mm、スタンド設置面積1,565×362 mmの85インチディスプレイを強調している。
Nano Detail Enhancer搭載のLG NANO 4K UHD AI NU85が、羽根の画像を映し出す。alpha AIプロセッサーが微細な質感を検知し、コントラストと奥行きを強化して、より鮮明かつ立体感のある4K映像を実現している。
LG NANO 4K UHD AI NU85が、SDRとHDR10 Proを比較する分割風景画像でHDR10 Proの性能を示している。夕焼けの湖のシーンにおいて、より明るいハイライト、より深い陰影、強化されたコントラストを実現し、豊かなディテールと明瞭さを実現している。
LG NANO 4K UHD AI NU85の第9世代alpha 7 AIプロセッサー4Kが、黄色い回路基板の中央で輝き、よりスマートで強力なAI処理を強調している。これにより、コントラストと奥行きが向上し、4K画像の鮮明さが向上する。
4K Super UpscalingとDynamic Tone Mapping搭載のLG NANO 4K UHD AI NU85が、アシカの水中シーンを映し出す。AIが各フレームを認識し、4K解像度までアップスケールする。
LG ShieldがLG QNED evo AI QNED85に適用されていることが、中央のLG Shieldロゴ、下部のセキュリティアイコン、上部の2026 CES Innovation Awards Honoreeバッジによって示され、データとシステムを保護することを表している。
2026 CES Innovation Awards Honoree（人工知能部門）バッジは、Google GeminiとMicrosoft Copilotを活用したマルチAI検索を評価するものです。
Front view of 85V型 4K液晶テレビ LG UHD NU850 85NU850BPJA
LG NANO 4K UHD AI NU85の正面図と側面図。画面幅1,890 mm、画面高さ1,088 mm、スタンド付き高さ1,148 mm、奥行き72.4 mm、スタンド設置面積1,565×362 mmの85インチディスプレイを強調している。
Nano Detail Enhancer搭載のLG NANO 4K UHD AI NU85が、羽根の画像を映し出す。alpha AIプロセッサーが微細な質感を検知し、コントラストと奥行きを強化して、より鮮明かつ立体感のある4K映像を実現している。
LG NANO 4K UHD AI NU85が、SDRとHDR10 Proを比較する分割風景画像でHDR10 Proの性能を示している。夕焼けの湖のシーンにおいて、より明るいハイライト、より深い陰影、強化されたコントラストを実現し、豊かなディテールと明瞭さを実現している。
LG NANO 4K UHD AI NU85の第9世代alpha 7 AIプロセッサー4Kが、黄色い回路基板の中央で輝き、よりスマートで強力なAI処理を強調している。これにより、コントラストと奥行きが向上し、4K画像の鮮明さが向上する。
4K Super UpscalingとDynamic Tone Mapping搭載のLG NANO 4K UHD AI NU85が、アシカの水中シーンを映し出す。AIが各フレームを認識し、4K解像度までアップスケールする。
LG ShieldがLG QNED evo AI QNED85に適用されていることが、中央のLG Shieldロゴ、下部のセキュリティアイコン、上部の2026 CES Innovation Awards Honoreeバッジによって示され、データとシステムを保護することを表している。
2026 CES Innovation Awards Honoree（人工知能部門）バッジは、Google GeminiとMicrosoft Copilotを活用したマルチAI検索を評価するものです。

主な機能

  • 進化したAIプロセッサーによる高画質・高精細な4K映像
  • AIによる音質最適化で、空間を包み込むような立体音響を提供
  • 映画視聴、スポーツ観戦、ゲーミングなど、多彩なコンテンツを最適化
  • 最新AIが直感的な操作をサポートする、スマートなテレビ体験
  • 安心の最大5年間のOS無償アップグレードと強固なセキュリティ技術
もっと見る

大画面にふさわしい
高精細で鮮明な映像を

あらゆるシーンの豊かなディテールを鮮明に描きだす精密映像拡張技術がフレーム単位で分析。
きめ細かく明るさやコントラスト、ディテールを最適化。
高度なアップスケーリングのアルゴリズムが低解像度の映像も4K画質に仕上げます。
お気に入りの映像を大画面で、より鮮明で高精細な画質でお楽しみください。

精密映像拡張技術

コントラストを調整し、より自然な奥行きを

高性能な映像エンジン『α7 AI プロセッサー』が、映像をきめ細かく分析してディテールを再現。
コントラストと奥行きを強化し、より立体感のある映像に仕上げます。

Nano Detail Enhancer搭載のLG NANO 4K UHD AI NU85が、羽根の画像を映し出す。alpha AIプロセッサーが微細な質感を検知し、コントラストと奥行きを強化して、より鮮明かつ立体感のある4K映像を実現している。

HDR10 Pro(*1)

HDR映像をさらに印象的に

LGの独自HDR拡張技術「HDR10 Pro」は、本来は単一の輝度データしかもたないHDR10やHLGのフォーマットをフレーム単位で解析、調整することで、より鮮やかでリアリティあふれる映像に仕上げます。

LG NANO 4K UHD AI NU85が、SDRとHDR10 Proを比較する分割風景画像でHDR10 Proの性能を示している。夕焼けの湖のシーンにおいて、より明るいハイライト、より深い陰影、強化されたコントラストを実現し、豊かなディテールと明瞭さを実現している。

LG NANO 4K UHD AI NU85が、SDRとHDR10 Proを比較する分割風景画像でHDR10 Proの性能を示している。夕焼けの湖のシーンにおいて、より明るいハイライト、より深い陰影、強化されたコントラストを実現し、豊かなディテールと明瞭さを実現している。

α7 AI Processor Gen9

さらに強化された映像エンジン

演算処理と映像処理を強化したα7 AI Processor Gen9によって、映像技術が従来よりもさらに向上。
緻密な最適化によって、より鮮やかで立体的な4K映像を提供します。

LG NANO 4K UHD AI NU85の第9世代alpha 7 AIプロセッサー4Kが、黄色い回路基板の中央で輝き、よりスマートで強力なAI処理を強調している。これにより、コントラストと奥行きが向上し、4K画像の鮮明さが向上する。

LG NANO 4K UHD AI NU85の第9世代alpha 7 AIプロセッサー4Kが、黄色い回路基板の中央で輝き、よりスマートで強力なAI処理を強調している。これにより、コントラストと奥行きが向上し、4K画像の鮮明さが向上する。

あらゆるコンテンツを極上の環境で

LG NANO 4K UHD AI NU85が設置されたスタジオで、監督がコントロールパネルで映画を編集している。画面左下には「FILMMAKER MODE」のロゴが表示されている。

LG NANO 4K UHD AI NU85が設置されたスタジオで、監督がコントロールパネルで映画を編集している。画面左下には「FILMMAKER MODE」のロゴが表示されている。

FILMMAKER MODE™(*4)

映画そのものの魅力を
ありのままに

映画製作者の意図を忠実に再現する「FILMMAKER MODE」は、フレーム補間などの映像補正をオフにし、ありのままの美しさを表現。まるで映画館にいるかのような、本格的な映画体験をもたらします。

TruMotion

動きの激しい映像もなめらかに

AIがコンテンツのジャンルを自動で判別し、TruMotion（フレーム補間機能）の強弱を最適化します。動きの激しいスポーツの映像はより滑らかに表現するなど、視聴している映像に合わせて自然で美しい視聴体験を提供します。

動きの激しい映像もなめらかに

大画面でゲームを楽しもう

60Hz対応の一般的なテレビでは数少ないVRR（可変リフレッシュレート）に対応し、ティアリング（画面のズレ）やカクつきを低減します。さらに、ゲームの映像信号を認識すると自動的に低遅延モード（ALLM）へ切り替わります。 クラウドゲーミング（GeForce NOW、Xbox）にも対応しているため、テレビにゲームパッドをつなぐだけで、すぐに本格的なゲームの世界をお楽しみいただけます。

究極のゲームプレイを実現するLG NANO 4K UHD AI NU85が、なめらかな動きを強調する比較インセット付きで、高速なアクションゲームシーンを映し出す。最大60Hz、VRR、ALLM、HGiG、GeForce NOWをサポートする。

Bluetooth Ultra Low Latencyコントローラーに対応
Bluetooth Ultra Low Latency搭載のLG NANO 4K UHD AI NU85の画面に「Razer Wolverine V3 Bluetooth」と表示されたワイヤレスゲームコントローラーが表示され、応答性の高いゲームプレイのために最適化されたBluetoothコントローラーサポートを示している。
Bluetooth Ultra Low Latencyコントローラーに対応
Bluetooth Ultra Low Latency搭載のLG NANO 4K UHD AI NU85の画面に「Razer Wolverine V3 Bluetooth」と表示されたワイヤレスゲームコントローラーが表示され、応答性の高いゲームプレイのために最適化されたBluetoothコントローラーサポートを示している。

Bluetooth Ultra Low Latencyコントローラーに対応

入力遅延はわずか1,000分の2.5秒未満に抑えます。クラウドゲーミングでも、有線接続のゲームパッドのような、よりリアルタイムな操作で楽しめます。

用意するのはゲームパッドだけ

クラウドゲーミング(Xbox/NVIDIA GeForce Now)で数千にもおよぶゲームを楽しめます。webOSのゲームハブで手軽にゲーム(有料/無料)を見つけて世界中のプレイヤーと遊んでみませんか？

LG AI TVが選ばれる理由

見る人すべてに最適化したスマートな視聴環境を提供

LG AI TVについて

AIを活かしたテレビのメリット

Google GeminiとMicrosoft Copilotにいろんなことを話してみよう

やってみたいことや、もっと詳しく知りたいことがあれば、Google GeminiかMicrosoft Copilotに相談してみましょう(*9)。あなたが知りたいことをテレビが答えてくれます。

あなた好みのコンテンツをおすすめ(*10)

AIコンシェルジュがあなたの視聴傾向をもとに、映像コンテンツや視聴中のコンテンツの関連するおすすめも含めた最新の情報を提供します。

あなたの声を聞いて専用のマイページに(*11)

別売のマジックリモコンやスマートフォンアプリ「LG ThinQ」を使って話しかけるだけで、あなた専用のIDへスムーズに切り替わります。マイページ(*12)には、天気などの日常情報やお気に入りのスポーツのスコアが一覧で表示されます。

AI Chatbot搭載のLG NANO 4K UHD AI NU85が、突然の電源遮断問題を特定する画面メッセージを映し出す。ユーザー操作を待たずに解決策を提示し、テレビインターフェースを通じた能動的なAI検知とガイダンスを示す。

AIチャットボット*13

使い方に困ったり、
変だな？と思ったりしたときは

操作がわからなかったり、正常な動作ではないと感じたときは、AIチャットボットに相談してみてください。もし故障の可能性があるときは診断プログラムへご案内します。

LG Shieldエンブレムが、セキュリティアイコンと共に暗い背景に表示され、プライバシー、データセキュリティ、システム整合性に対するwebOSの保護を強調している。CES Innovation Awards 2026 Honoreeバッジも表示されている。

LG Shieldエンブレムが、セキュリティアイコンと共に暗い背景に表示され、プライバシー、データセキュリティ、システム整合性に対するwebOSの保護を強調している。CES Innovation Awards 2026 Honoreeバッジも表示されている。

LG Shield

インターネットに接続するからこそ、確かな安心を

7つの強固なセキュリティ技術を誇るLG Shieldが、あなたの大切な個人情報やプライバシーを強力に保護します。

インターネットに接続するからこそ、確かな安心を LG Shieldの詳細をご覧ください

webOS Re:New Program(*14)

テレビを最大5年間無料でアップグレード

LG NANO 4K UHD AI NU85のホーム画面が、無料のライブTVチャンネル、映画、独占コンテンツを備えたLG Channelsインターフェースに移動する。支払い不要、サブスクリプション不要、セットトップボックス不要で何百ものエンターテインメントオプションに直接アクセスできることを強調している。

日本でお馴染みの動画サービスも、
無料のコンテンツも

日本国内で人気の主要ストリーミングサービスに幅広く対応。無料でさまざまな映像コンテンツを楽しめる「LG Channels」で新しい発見や楽しいコンテンツに出会えるかもしれないので、ぜひ試してみてください。

Smart Connectivity搭載のLG NANO 4K UHD AI NU85が、画面にHome Hubのインターフェースを映し出す。テレビ、デバイス、アプリ用のパネルを単一のコントロールレイアウトに統合し、LG ThinQとの接続状態を示している。

LG NANO 4K UHD AI NU80 with Smart Connectivity displays the Home Hub interface on screen, showing connections to LG ThinQ, with panels for TV, devices, and apps in a single control layout.

ホームハブ

家中のスマートホームを
一括管理

家中のスマートデバイスを「ホームハブ」の画面上一つに集約。MatterやGoogle Home、Amazon Alexaなどに対応し、異なるプラットフォームも含めたIoT機器を一括で接続・管理・操作できます。

明るいリビングルームで、子どもたちと祖父母がソファに並んで座り、リモコンを手にテレビを見ている。

明るいリビングルームで、子どもたちと祖父母がソファに並んで座り、リモコンを手にテレビを見ている。

すべての人が映像を
心から楽しめるように

多様な色覚特性に合わせて配色を最適化する機能(*17)や、対応する人工内耳と接続して音声をよりクリアにお届けする機能(*18)、そして目への負担を軽減するブルーライト低減機能などを搭載していま。LGエレクトロニクスは、すべてのお客様が快適に製品をお使いいただけるよう、多様なニーズに寄り添ったアクセシビリティ機能を提供します。

免責事項

 

* この製品詳細ページの上記の画像はすべてイメージです。より正確な情報については、ギャラリー画像をご覧ください。

* 仕様および機能は、地域、モデル、サイズによって異なります。

* サービス可用性は国と地域によって異なります。

* パーソナライズサービスは、サードパーティ製のアプリケーションのポリシーによって使用できない場合があります。

* ネットワークを介するスマートサービスおよび機能(ストリーミングアプリを含む)を利用するには、LGアカウント(作成無料)と、それに関連する利用規約への同意が必要です。LGアカウントを使用しない場合、外部デバイス接続(HDMI経由など)および地上波テレビとしてのみご利用いただけます。

*AI機能の一部は、特定の地域やモデルではサポートされていない場合があります。リリースの際には表示されるメニューが異なる可能性があります。キーワード提案は、アプリと時間帯によって異なります。

機能に関する注記

*1 HDR10 ProはHDRのフォーマットではなく、HDR10コンテンツ向けにフレーム単位で補正(Dynamic Tone Mapping)を適用するLGの独自機能です。

*2 映像、画像は最大で4K相当の画質にアップスケールされます。表示される画質はソース映像または画像の解像度によって異なる場合があります。

*3 音声は視聴環境によって異なる場合があります。

*4 FILMMAKER MODEは、UHD Alliance, Inc.の商標です。FILMMAKER MODEに対応するAppleTV+とAmazon Prime Videoのコンテンツを再生した場合は、自動的に適用されます。

*5 VRR(可変リフレッシュレート)は接続した機器が対応している場合にのみ有効にできます。

*6 HGiGとはHDRでの消費者ゲーム体験に関する統一基準を策定することを目的としたゲームおよびテレビディスプレイの業界団体です。

*7 クラウドゲーミングサービスのサポート状況は異なる場合があります。一部のゲーミングサービスをご利用いただくにはサブスクリプションとゲームパッドのご購入が必要です。ゲームパッドは別売りです。

*8 Bluetooth Ultra Low Latencyは、一部の2026年製LG TVにのみ適用されます。ULLコントローラーの機能は、互換性のあるデバイスに接続した場合にのみサポートされます。ULLモードでは、1台のコントローラー（ゲームパッド）のみ接続可能です。

  他のBluetoothデバイスの使用に影響が出る可能性があります。最適なパフォーマンスを得るには、イーサネットまたは5GHz Wi-Fi接続を推奨します。

*9 マルチAIサーチ（Google Gemini/Microsoft Copilot）は、2022年以降に発売されたモデルを含む、webOS Re:New Program対応のOLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHDモデルでご利用いただけます。音声IDは対応しているアプリのみ利用できます。

  AIサーチの利用には、インターネット接続が必要です。また、AIサービスの内容は変更される場合や、サブスクリプションが必要になる場合があります。この機能は地域やモデルによって異なる場合があり、LLM(大規模言語モデル)のサポートが提供されていない国ではご利用いただけません。

*10 AIコンシェルジュが提供する情報は一般的な情報提供のみを目的としており、正確でない場合があります。LG Electronicsは、関連する情報に基づいて行われたいかなる行動または決定についても、一切の責任または義務を負いません。

*11 音声IDのサポートは、地域と国によって異なる場合があります。また、2024年以降にリリースされたOLED、QNED、NANO 4K UHD TV、および2026年以降にリリースされたMRGB、FHD TVでご利用いただけます。音声IDアカウントをサポートしているアプリでのみ機能します。

  声質が似ている別の人物によってロックが解除される可能性があります。また、健康上の理由やその他の要因で声質が変化した場合、認識が正常に機能しないことがあります。

*12 「マイページ」機能は2026年モデルのOLED、MRGB、QNED、NANO 4K UHD TVに適用されます。提供されるウィジェットは国によって異なる場合があり、事前の通知なく変更または提供終了となることがあります。

*13 AIチャットボットのご利用にはインターネット接続が必要です。AIチャットボットをカスタマーサービスにリンクさせることもできます。

*14 webOS Re:Newはソフトウェアアップグレードプログラムであり、対応についてはモデルによって異なります。

  アップグレードの数およびRe:Newサポート期間は、製品、モデル、または地域によって異なる場合があります。使用できる機能、コンテンツ、サービスは通知なく変更されます。

*15 一部のLG Channelsのサポートは地域によって異なります。

*16 LGは、Matter対応のWi-Fiデバイスをサポートしています。「Matter」対応のサービスと機能は、接続デバイスによって異なる場合があります。ThinQとMatterの最初の接続はThinQモバイルアプリ経由で行う必要があります。

*17 色覚を調整する機能はすべての方が見えることを保証するものではありません。 

*18 LE Audio対応かつ機器として対応する人工内耳に接続が必要です。

プリント

全てのスペック

外形寸法/重量

  • 梱包サイズ (WxHxD, mm)

    2080 x 1215 x 169

  • 梱包質量 (kg)

    39.6

  • 外形寸法 (WxHxD, mm) テレビスタンド含まず

    1890 x 1088 x 72.4

  • 外形寸法 (WxHxD, mm) テレビスタンド含む

    1890 x 1148 x 362

  • テレビスタンド (WxD, mm)

    1565 x 362

  • 本体質量 テレビスタンド含まず (kg)

    29.6

  • 本体質量 テレビスタンド含む (kg)

    30.3

  • VESA規格 (WxH, mm)

    400 x 400

レビュー

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