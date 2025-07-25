「おうち花粉」は、人の出入りが多い玄関や、外気が入る窓のそばや玄関、花粉の付いた衣類を収納するクローゼット、床はフローリングより畳、畳よりカーペットに多く隠れています。

対策のポイントは、それらを巻き上げることなく取り除くことです。また私の最近の研究結果では、微小化した花粉は一般的な掃除機のフィルターをすり抜けてしまうので、掃除がかえって花粉を撒き散らしている可能性があります。十分な高性能を持つ掃除機でない限り、拭き掃除でしっかり花粉を取り除いてから、掃除機をかけることをおすすめします。カーペットなど拭き掃除が難しいところは、粘着クリーナーなどを併用するとよいでしょう。

もっとも、そもそも花粉を家の中に入れなければ、問題が大きくなることはありません。換気扇から入る花粉までは避けられませんが、衣類に付いた花粉や微小化した花粉の侵入は防ぐことができます。

私はスギ花粉の飛散シーズンには、帰宅時には必ずコートや上着を玄関で脱ぎ、居室に持ち込まないようにしています。すでに実践している方は実感しているでしょうが、これは意外に効果の大きい「おうち花粉」対策です。