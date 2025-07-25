We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
こんな花粉のお悩み
ありませんか？
花粉は外だけでなく、実は家の中にも
想像以上に潜んでいます。
花粉対策は
「室内に花粉を持ち込まない」ことも重要！
LGの花粉対策家電で
空気・衣類をケアし
花粉が気になる季節も快適な毎日に✨
花粉を持ち込まないためには？
花粉対策のプロが解説！
微小化した花粉とは？
花粉は、黄砂やPM2.5など大気汚染物質に接触すると、そのなかの硫酸塩や硝酸塩のような大気汚染物質によって、表面が傷つけられてしまいます。さらに小雨や湿気などの水分が入り込んで花粉が膨張し、最後には傷つけられた表面から破裂することが観測されています。その後、乾燥に伴って微小粒子になっていくのです。通常の花粉は直径20〜40㎛ほどですが、微小化した花粉はその十分の1、PM2.5以下の大きさの粒子になることもあります。
それほどまでに細かい粒子は、肺や気管支など体の奥深くまで入り込んでしまい、重いアレルギー症状を引き起こす可能性があります。それだけでなく、窓を閉めていても換気扇のフィルターをすり抜けてきたり、衣類の繊維やペットの毛の中に潜り込んで、家のなかに容易に侵入し、長く漂うことがありますので、注意が必要です。
屋外に比べれば花粉の量は少ないかもしれませんが、屋内では自然の風で花粉がどこかへ飛んでいくことがありません。放っておけば、花粉はカーペットなどの繊維に入り込んだり、部屋の隅のホコリに付着して蓄積していきます。清潔に除去されなければ、1年前の花粉でも、花粉症の原因物質を保ったまま、部屋に残っていることも珍しくありません。
それらは、人やペットが動いたり、掃除機やエアコンの風が吹くことで巻き上げられ、口や鼻から人体に吸い込まれていきます。仕事や学校で毎日外出する人でも、家の中で一日の半分近い時間を過ごすことになりますので、「おうち花粉」は、花粉に敏感な方々にとって重大な問題です。
専門家が実践する
「おうち花粉」対策
「おうち花粉」は、人の出入りが多い玄関や、外気が入る窓のそばや玄関、花粉の付いた衣類を収納するクローゼット、床はフローリングより畳、畳よりカーペットに多く隠れています。
対策のポイントは、それらを巻き上げることなく取り除くことです。また私の最近の研究結果では、微小化した花粉は一般的な掃除機のフィルターをすり抜けてしまうので、掃除がかえって花粉を撒き散らしている可能性があります。十分な高性能を持つ掃除機でない限り、拭き掃除でしっかり花粉を取り除いてから、掃除機をかけることをおすすめします。カーペットなど拭き掃除が難しいところは、粘着クリーナーなどを併用するとよいでしょう。
もっとも、そもそも花粉を家の中に入れなければ、問題が大きくなることはありません。換気扇から入る花粉までは避けられませんが、衣類に付いた花粉や微小化した花粉の侵入は防ぐことができます。
私はスギ花粉の飛散シーズンには、帰宅時には必ずコートや上着を玄関で脱ぎ、居室に持ち込まないようにしています。すでに実践している方は実感しているでしょうが、これは意外に効果の大きい「おうち花粉」対策です。
繊維の奥に入り込んだ
花粉のケアに
LGスタイラーは、衣類の花粉対策にお勧めのアイテムの一つだと考えられるでしょう。きれいな花粉ならともかく、微小化してコートなどの繊維の奥に入り込んだ花粉は、手で叩いたり、ブラシで払ったくらいでは落とすことができず、本当に厄介な存在です。
LGスタイラーが発する高温のスチームや振動は、そんな厄介な花粉*にアプローチが可能です。
＊ 試験方法：スギ花粉50mgをYシャツにふりかけ「除菌プラスコース（強力）」運転後、ELISA法でアレル物質を測定。 -試験機関：ITEA株式会社。試験報告書：T1610063。認証日付：2016年11月21日。試験機関で付着した花粉への効果であり、実際空間における実証ではありません。ご使用の状況や使い方によって効果は異なります。
最後に、花粉は木本類のスギやヒノキだけでなく、イネ科、ブタクサ、ヨモギといった草本類からも飛散しています。多くは夏から秋にかけてシーズンとなり、小さな波のような飛散ピークが何度もやってきます。
花粉に敏感な方々にとって、花粉対策はもはや1年を通した暮らしの課題であり、衣類のケアもより簡単で効果的な方法が求められています。
埼玉大学大学院理工学研究科教授
工学博士環境科学研究者
王青躍先生
都市大気汚染計測、対策技術、再生可能なエネルギーの研究と同時に、近年、都市部木本類と草本類の花粉とそれらのアレル物質の飛散挙動、PM2.5などの大気汚染による花粉症への増悪、花粉症や大気汚染対策について、NHK総合テレビの「おはよう日本」をはじめ、近年130回以上のテレビ番組等に出演・解説しています。そのほか、The Japan Timesなどの新聞、雑誌、ネットニュースでも研究成果が数多く紹介されています。科研費新学術領域研究や多数の基盤研究(B)代表者、東京都花粉症対策検討委員会委員などが歴任され、Journal of Hazardous Materials、Environmental Pollution、Environmental Science and Pollution Research、Atmospheric Environmentなどの著名国際誌での学術論文も150編以上掲載されています。
LGの花粉対策家電で
空気・衣類をケア✨
室内の空気をクリーンに保ち
ストレスのない空間づくりをサポート。
室内に入り込んだ花粉、PM2.5、
ペットのニオイ・抜け毛までしっかり集じん。
花粉対策はもちろん、
ワンちゃん・猫ちゃんと暮らす方向けモデル、
多機能タイプなど、ニーズに合わせた
ラインナップを展開しています。
LG PuriCare™ 注目製品
掛けるだけの新習慣。
衣類に付いた花粉も
その日のうちにキレイに。
スチームと振動ハンガーの力で
外出後に付いた衣類の花粉を99％低減。
さらには、除菌・脱臭・シワ伸ばしまで
1台でまとめてケアできます。
※1：試験方法：スギ花粉50mgをYシャツにふりかけ「除菌プラスコース（強力）」運転後、ELISA法でアレル物質を測定。-試験機関：ITEA株式会社。 試験報告書：T1610063。 認証日付：2016年11月21日。試験機関で付着した花粉への効果であり、実際空間における実証ではありません。ご使用の状況や使い方によって効果は異なります。
※2：試験方法：生きたダニをYシャツの胸部分に付着し「除菌・衛生しっかりコース」運転後、致死率を測定。-試験機関：ITEA株式会社。試験報告書：T1610063。認証日付：2016年11月21日。試験機関で付着した生きたダニへの効果であり、実際空間における実証ではありません。
※3：試験方法：複数の菌を減菌処理した試験布に滴下し、Ｙシャツ、寝具、ベビー用品のそれぞれ5か所に付着させ、「除菌コース」運転後測定。 -試験機関：(財)北里環境科学センター。試験報告書：北生発2017_0360。認証日付：2022年7月7日。試験機関で付着した菌への効果であり、実際空間における実証ではありません。すべての菌に対応するわけではありません。
※4：試験方法：複数のウイルスを滅菌処理した試験布に滴下し、Yシャツの襟、上半身中、上半身下、脇、袖口の5箇所に付着させ、「除菌コース」運転後測定。 -試験機関：(財)北里環境科学センター。試験報告書：北環発2017_0074。認証日付：2022年7月7日。試験機関で付着したウイルスへの効果であり、実際空間における実証ではありません。すべてのウイルスに対応するわけではありません。
※「除菌プラスコース」、「除菌/衛生コース」、「除菌コース」は機種によって名称が異なりますが、同じ機能のコースです。
LG Styler™ 注目製品
LG Styler™ 注目製品
「LG ThinQ™」アプリでさらに便利。
花粉が気になる季節も外出先からも室内・衣類の管理が可能。スマートフォンアプリから外出先でも運転開始、モード選択、空気の汚れ具合を確認可能。
帰宅前に作動させておくことで、室内の花粉やニオイを効率よく除去し、家に入る瞬間からクリーンな空気に。
LG Styler™は、衣類に合わせて、専用コースをアプリから追加ダウンロードして最適なケアが可能。離れていてもアプリからスタートや仕上がり確認ができるため、着たい衣類を仕上がり時間に合わせてかんたんに準備。
※接続にはWi-Fi環境が必要です。
※「ThinQ™」アプリのダウンロードが必要です。
※Wi-Fi機能はiOS 9.0以上、Android OS 4.1以上のスマートフォン端末でご利用できます。
公式オンラインショップ限定特典
【LG会員様限定】
初回限定5%OFF
【LG会員様限定】
安心の最長5年保証*1
【全員対象】
送料無料*2
*1 製品登録をしていただいた方が対象です。
*2 LGの委託業者が配送を行います。遠隔地配送対象エリアについては配送の際、追加手数料が発生します。