75V型 4K Smart液晶テレビ LG QNED70

1) *映像、画像は最大で4K相当の画質にアップスケールされます。表示される画質はソース映像または画像の解像度によって異なる場合があります。

2)*音質は視聴環境によって変わる場合があります。

3)*マルチAIサーチ（Google Gemini/Microsoft Copilot）は、2022年以降に発売されたモデルを含む、webOS Re:New Program対応のOLED/MRGB/QNED/NANO/4K UHDモデルでご利用いただけます。音声IDは対応しているアプリのみ利用できます。

4)*AI音声IDのサポートは、地域と国によって異なる場合があります。また、2024年以降にリリースされたOLED、QNED、NANO 4K UHD TV、および2026年以降にリリースされたMRGB、FHD TVでご利用いただけます。

*AI音声IDアカウントをサポートしているアプリでのみ機能します。

*似た声の人物によってロックが解除される可能性があります。また、健康上の理由やその他の要因で声質が変化した場合、認識が正常に機能しないことがあります。

5)*これらの機能の一部は、特定の地域やモデルではサポートされていない場合があります。

6)*アップデート後は表示されるメニューが異なる可能性があります。

*webOS Re:Newはソフトウェアアップグレードプログラムであり、一部のモデルでのみご利用いただけます。アップグレードの数およびRe:Newサポート期間は、製品、モデル、または地域によって異なる場合があります。

7)*AIマジックリモコンのデザイン、可用性、機能は、同じモデルであっても地域と対応言語によって異なる場合があります。

*機能によってはインターネット接続が必要です。

8) *FLMMAKER MODEは、UHD Alliance, Inc.の商標です。FILMMAKER MODEに対応するAppleTV+とAmazon Prime Videoのコンテンツを再生した場合は、自動的に適用されます。

9)*VRR(可変リフレッシュレート)は接続した機器が対応している場合にのみ有効にできます。

*HGiGとはHDRでの消費者ゲーム体験に関する統一基準を策定することを目的としたゲームおよびテレビディスプレイの業界団体です。

10)*Bluetooth Ultra Low Latencyは、一部の2026年製LG TVにのみ適用されます。ULLコントローラーの機能は、互換性のあるデバイスに接続した場合にのみサポートされます。ULLモードでは、1台のコントローラー（ゲームパッド）のみ接続可能です。

他のBluetoothデバイスの使用に影響が出る可能性があります。最適なパフォーマンスを得るには、イーサネットまたは5GHz Wi-Fi接続を推奨します。

11)*クラウドゲーミングサービスのサポート状況は異なる場合があります。一部のゲーミングサービスをご利用いただくにはサブスクリプションとゲームパッドのご購入が必要です。ゲームパッドは別売りです。

13)*LG Gallery+のサブスクリプションが必要です。これにより、すべてのコンテンツと機能にアクセスできます。

14)*提供されるコンテンツは地域によって異なり、変更される場合があります。

15)* LGは、Matter対応のWi-Fiデバイスをサポートしています。「Matter」対応のサービスと機能は、接続デバイスによって異なる場合があります。ThinQとMatterの最初の接続はThinQモバイルアプリ経由で行う必要があります。

16)* 色覚を調整する機能はすべての方が見えることを保証するものではありません。

* LE Audio対応かつ機器として対応する人工内耳に接続が必要です。