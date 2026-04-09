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55V型 4K Smart液晶テレビ LG QNED70

55V型 4K Smart液晶テレビ LG QNED70

55QNED70BJA
Front view of 55V型 4K Smart液晶テレビ LG QNED70 55QNED70BJA
LG QNED AI QNED70
LG 55V型 4K Smart液晶テレビ LG QNED70, 55QNED70BJA
LG 55V型 4K Smart液晶テレビ LG QNED70, 55QNED70BJA
LG 55V型 4K Smart液晶テレビ LG QNED70, 55QNED70BJA
LG 55V型 4K Smart液晶テレビ LG QNED70, 55QNED70BJA
LG 55V型 4K Smart液晶テレビ LG QNED70, 55QNED70BJA
LG 55V型 4K Smart液晶テレビ LG QNED70, 55QNED70BJA
Front view of 55V型 4K Smart液晶テレビ LG QNED70 55QNED70BJA
LG QNED AI QNED70
LG 55V型 4K Smart液晶テレビ LG QNED70, 55QNED70BJA
LG 55V型 4K Smart液晶テレビ LG QNED70, 55QNED70BJA
LG 55V型 4K Smart液晶テレビ LG QNED70, 55QNED70BJA
LG 55V型 4K Smart液晶テレビ LG QNED70, 55QNED70BJA
LG 55V型 4K Smart液晶テレビ LG QNED70, 55QNED70BJA
LG 55V型 4K Smart液晶テレビ LG QNED70, 55QNED70BJA

主な機能

  • LG独自のDynamic QNED Colorにより、驚くほど豊かな色彩表現を実現
  • 受賞歴のあるwebOSが、Google GeminiとMicrosoft Copilotを搭載した先進的なAI体験を提供
  • AIボタンを押すと、LG Shieldに保護されたスマートかつパーソナライズされた体験を提供するAI Hubが起動

LG QNEDを選ぶ理由

Dynamic QNED Color搭載のLG QNED AI QNED70 Mini LEDが、画面全体を鮮やかでなめらかな多色の絵の具のような動きで満たし、100%カラーボリューム認証を取得した色彩の鮮やかさを提示する。

Dynamic QNED Color

Microsoft Copilot＆Google Geminiロゴ入りの背景に、受賞歴のあるマルチAI webOS搭載LG QNED AI QNED70 Mini LED。TVインターフェースからアクセスできるAI関連サービスのサポートを意味する。

受賞歴のあるマルチAI webOS

AI Hub搭載のLG QNED AI QNED70 Mini LED。リモコンのAIアイコン周りにAI Concierge、AI Voice ID、AI Chatbot、AI Picture Wizardなどのラベルが配されている。

パーソナライズできるAI Hub

LG Shieldエンブレムが、セキュリティアイコンと共に暗い背景に表示され、プライバシー、データセキュリティ、システム整合性に対するwebOSの保護を強調している。

LG Shieldで保護

Dynamic QNED Color

より純度の高い光で美しい色再現

LG独自のDynamic QNED Colorは、ブルーの光を、赤と緑の特殊な蛍光体でコントロール。

バックライトの光質から見直すことで、ワンランク上の色表現が可能になりました。

Dynamic QNED Color搭載のLG QNED AI QNED70 Mini LEDが、画面全体を鮮やかでなめらかな多色の絵の具のような動きで満たし、生き生きとした色彩表現と100%カラーボリュームを実現して、ダイナミックな映像体験を提供する。

Dynamic QNED Color搭載のLG QNED AI QNED70 Mini LEDが、画面全体を鮮やかでなめらかな多色の絵の具のような動きで満たし、生き生きとした色彩表現と100%カラーボリュームを実現して、ダイナミックな映像体験を提供する。

α7 AI Processor 4K Gen9

さらに強化された映像エンジン

演算処理と映像処理を強化したα7 AI Processor 4K Gen9によって、映像技術が従来よりもさらに向上。

緻密な最適化によって、より鮮やかで立体的な4K映像を提供します。

LG QNED AI QNED70 Mini LEDの第9世代alpha 7 AIプロセッサー4Kが、黄色い回路基板の中央で輝きを放つ。よりスマートで強力なAI処理によって、4Kイメージの鮮明さが増し、コントラストと奥行きが向上したことを示している。

LG QNED AI QNED70 Mini LEDの第9世代alpha 7 AIプロセッサー4Kが、黄色い回路基板の中央で輝きを放つ。よりスマートで強力なAI処理によって、4Kイメージの鮮明さが増し、コントラストと奥行きが向上したことを示している。

LG AI TVが選ばれる理由

LG AI TVはパーソナライズされたAI Hubで毎日をよりスマートにしながら、映像と音声を最適化

AI Hubの3つの優れたメリットを発見

Google GeminiとMicrosoft Copilotにいろんなことを話してみよう

やってみたいことや、もっと詳しく知りたいことがあれば、Google GeminiやMicrosoft Copilotに相談してみましょう。あなたが知りたいことをテレビが答えてくれます。(*3)

あなた好みのコンテンツをおすすめ

AIコンシェルジュがあなたの視聴傾向を分析し、好みにぴったりの映像コンテンツや、視聴中の番組に関連する最新情報をご提案します。

リモコンに話しかければあなたに最適な視聴環境に

AIボタンを押しながら話しかければ、音声操作はもちろん、アカウントが自動的に切り替わり、個人個人の視聴傾向に応じたおすすめコンテンツや、よく使用するアプリの順番、さらに、表示された複数枚の画像や音を選ぶだけであなた好みの画質・音質に切り換わります。

快適な操作性を追求し、
さらに進化したwebOS

LG Shieldエンブレムが、セキュリティアイコンと共に暗い背景に表示され、プライバシー、データセキュリティ、システム整合性に対するwebOSの保護を強調している。CES Innovation Awards 2026 Honoreeバッジも表示されている。

LG Shieldエンブレムが、セキュリティアイコンと共に暗い背景に表示され、プライバシー、データセキュリティ、システム整合性に対するwebOSの保護を強調している。CES Innovation Awards 2026 Honoreeバッジも表示されている。

LG Shield

インターネットに接続するからこそ
確かな安心を

7つの強固なセキュリティ技術を誇るLG Shieldが、あなたの大切な個人情報やプライバシーを強力に保護します。

インターネットに接続するからこそ<br>確かな安心を 詳しくはこちら

webOS Re:New Program

テレビを最大5年間無料でアップグレード(*7)

LG Quad Protectionが、黄色の背景に4つの保護アイコンで示される。各アイコンは、落雷保護、湿気保護、サージ保護、LG ShieldによるwebOS保護を表している。

LG Quad Protectionが、黄色の背景に4つの保護アイコンで示される。各アイコンは、落雷保護、湿気保護、サージ保護、LG ShieldによるwebOS保護を表している。

4つの保護機構

より永く使っていただきたいから

LG Shieldによるソフトウェア面の保護に加え、コーティングによる基板の保護、コンデンサによる落雷などの高電圧からの保護、サージ保護機能による半導体の保護など、ハードウェア面も故障が起きづらいよう設計されています。

AIマジックリモコン(*7)

2026年のスマートテレビ。LGテレビとAIマジックリモコンがその悩みを解決します。リモコンを上下左右に振ってポインタを動かし、目的の場所でホイールボタンを押し込むだけ。まるでPCのマウスのような、快適な使い心地を実現します。

LG QNED AI QNED70 Mini LEDは、パーソナライズを実現するAI Hubを搭載している。リモコンの上部に配置されたAIアイコンを囲むように、Multi AI Search、AI Concierge、AI Voice ID with My Page、AI Chatbot、AI Picture Wizard、AI Sound Wizardのラベルが配置されている。

あらゆるコンテンツを極上の環境で

LG QNED AI QNED70 Mini LEDがスタジオに設置されている。監督が画面に映し出された映像を編集しながら操作パネルで作業している。左下にFILMMAKER MODEのロゴが表示される。

LG QNED AI QNED70 Mini LEDがスタジオに設置されている。監督が画面に映し出された映像を編集しながら操作パネルで作業している。左下にFILMMAKER MODEのロゴが表示される。

FILMMAKER MODE™(*8)

映画そのものの魅力を
ありのままに

映画製作者の意図を忠実に再現する「FILMMAKER MODE」は、フレーム補間などの映像補正をオフにし、ありのままの美しさを表現。まるで映画館にいるかのような、本格的な映画体験をもたらします。

映像に合わせてフレーム補間で最適化

映画やスポーツ、アニメやドラマなど、コンテンツに応じて適切な疑似フレームを挿入。動きの速いシーンでも残像感を抑え、よりスムーズな映像体験を実現します。

気になる試合の状況を通知でお知らせ

お気に入りのチームを登録しておけば、他の番組やコンテンツを視聴していても、試合の開始やスコアの状況をポップアップでお知らせします。スポーツの熱狂を見逃しません。

ゲームも得意なLGテレビ

究極のゲームプレイ

大画面でゲームを楽しもう

60Hz対応の一般的なテレビでは数少ないVRR（可変リフレッシュレート）に対応し、ティアリング（画面のズレ）やカクつきを低減します。さらに、ゲームの映像信号を認識すると自動的に低遅延モード（ALLM）へ切り替わります。 クラウドゲーミング（GeForce NOW、Xbox）にも対応しているため、テレビにゲームパッドをつなぐだけで、すぐに本格的なゲームの世界をお楽しみいただけます。(*9)

LG QNED AI QNED70 Mini LEDは、究極のゲームプレイ向けに、スピーディーなアクションゲームのシーンを表示し、比較インセットでより滑らかな動きを強調しています。また、最大60Hz、VRR、ALLM、HGiG、GeForce NOWに対応しています。

用意するのはゲームパッドだけ
ゲーム設定も手軽に
用意するのはゲームパッドだけ
ゲーム設定も手軽に

用意するのはゲームパッドだけ

クラウドゲーミング(Xbox/NVIDIA GeForce Now)で数千にもおよぶゲームを楽しめます。webOSのゲームハブで手軽にゲーム(有料/無料)を見つけて世界中のプレイヤーと遊んでみませんか？(*11)

ゲーム設定も手軽に

テレビがゲームの映像信号を受信すると、自動的にゲーム専用のインターフェースに切り替わります。ゲームの状態確認や変更頻度の高い機能の調整ができるゲームダッシュボードと、ゲームに関連する設定項目を集約したゲームオプティマイザで、設定変更もスムーズに。

リアルタイムで進行するゲームでも、短時間でより有利な設定に素早く調整できます。

LG Gallery+で無限の傑作を発見

LG Gallery+(*12)

テレビが、あなた好みのインテリアに

空間を彩る100種類以上のアート作品やアンビエント動画などのビジュアルコンテンツをご用意。ライブラリーは定期的に更新されるため、その時々の気分やお部屋の雰囲気にマッチしたコンテンツをいつでもお楽しみいただけます。

お部屋を彩るBGMプレイヤー

お部屋を彩るBGMプレイヤー

ミュージックラウンジ

お部屋を彩るBGMプレイヤー

おすすめの音楽を再生したり、Bluetoothでスマホの曲を流したり。テレビをオーディオとして活用し、心地よい空間を演出します。

LG QNED AI QNED70 Mini LEDがGoogleフォトの家族スナップショットをグリッド表示している。一方スマートフォンにはアルバムリストが表示され、家族旅行アルバムの切り替えがオンになっている。

LG QNED AI QNED70 Mini LEDがGoogleフォトの家族スナップショットをグリッド表示している。一方スマートフォンにはアルバムリストが表示され、家族旅行アルバムの切り替えがオンになっている。

マイフォト(*13)

お気に入りの写真で、
お部屋を自分らしく

スマホのGoogle Photoと簡単にリンク。フォトライブラリに保存した思い出の写真を、テレビを大画面のフォトフレームにして楽しめます。

赤いコンソールの上にある緑の壁に壁掛けで設置されたLG QNED AI QNED70 Mini LEDが、天気、スポーツスコア、TV Scheduler、Home Hubを含む情報ボードを表示している。

LG Mini RGB evo AI MRGB9M shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

インフォメーションボード

日常の必須情報を、
この画面ひとつで

天気、ニュース、スケジュールをスマートに一覧表示。Home Hubと連携すれば、番組の視聴予約も逃さずチェックできます。

ギャラリーモード(*14)

空間インテリアを演出

ギャラリーモードをオンにすると、省エネモードでアート作品を表示。お部屋のインテリアを彩ります。

自動輝度調整

環境に合わせて画面を最適化

環境光センサーが周囲の明るさを認識して、画面の明るさを調整します。昼夜問わず鮮やかで美しい画質を提供します。

LG Channels

日本でお馴染みの
動画サービスも、
無料のコンテンツも

日本国内で人気の主要ストリーミングサービスに幅広く対応。無料でさまざまな映像コンテンツを楽しめる「LG Channels」で新しい発見や楽しいコンテンツに出会えるかもしれないので、ぜひ試してみてください。

Smart Connectivity搭載のLG QNED AI QNED70 Mini LEDが、画面にHome Hubのインターフェースを映し出す。テレビ、デバイス、アプリ用のパネルを単一のコントロールレイアウトに統合し、Google HomeとLG ThinQとの接続状態を示している。

スマートコネクティビティ

ホームハブ

家中のスマートホームを一括管理

家中のスマートデバイスを「ホームハブ」の画面上一つに集約。Matter(*15)やGoogle Home、Amazon Alexaなどに対応し、異なるプラットフォームも含めたIoT機器を一括で接続・管理・操作できます。

明るいリビングルームで、子どもたちと祖父母がソファに並んで座り、リモコンを手にテレビを見ている。

明るいリビングルームで、子どもたちと祖父母がソファに並んで座り、リモコンを手にテレビを見ている。

すべての人が映像を
心から楽しめるように

多様な色覚特性に合わせて配色を最適化する機能や、対応する人工内耳と接続して音声をよりクリアにお届けする機能(*18)、そして目への負担を軽減するブルーライト低減機能などを搭載しています。LGエレクトロニクスは、すべてのお客様が快適に製品をお使いいただけるよう、多様なニーズに寄り添ったアクセシビリティ機能を提供します。(*16)

免責事項

* この製品詳細ページの上記の画像はすべてイメージです。 

* 仕様および機能は、地域、モデル、サイズによって異なります。

* サービス可用性は国と地域によって異なります。

* パーソナライズサービスは、サードパーティ製のアプリケーションのポリシーによって使用できない場合があります。

* ネットワークを介するスマートサービスおよび機能(ストリーミングアプリを含む)を利用するには、LGアカウント(作成無料)と、それに関連する利用規約への同意が必要です。LGアカウントを使用しない場合、外部デバイス接続(HDMI経由など)および地上波テレビとしてのみご利用いただけます。

*本ページに表示されているコンテンツは、実際のGallery+サービスで利用可能なコンテンツと異なる場合があります。

1) *映像、画像は最大で4K相当の画質にアップスケールされます。表示される画質はソース映像または画像の解像度によって異なる場合があります。

2)*音質は視聴環境によって変わる場合があります。

3)*マルチAIサーチ（Google Gemini/Microsoft Copilot）は、2022年以降に発売されたモデルを含む、webOS Re:New Program対応のOLED/MRGB/QNED/NANO/4K UHDモデルでご利用いただけます。音声IDは対応しているアプリのみ利用できます。

4)*AI音声IDのサポートは、地域と国によって異なる場合があります。また、2024年以降にリリースされたOLED、QNED、NANO 4K UHD TV、および2026年以降にリリースされたMRGB、FHD TVでご利用いただけます。

*AI音声IDアカウントをサポートしているアプリでのみ機能します。

*似た声の人物によってロックが解除される可能性があります。また、健康上の理由やその他の要因で声質が変化した場合、認識が正常に機能しないことがあります。

5)*これらの機能の一部は、特定の地域やモデルではサポートされていない場合があります。

6)*アップデート後は表示されるメニューが異なる可能性があります。

*webOS Re:Newはソフトウェアアップグレードプログラムであり、一部のモデルでのみご利用いただけます。アップグレードの数およびRe:Newサポート期間は、製品、モデル、または地域によって異なる場合があります。

7)*AIマジックリモコンのデザイン、可用性、機能は、同じモデルであっても地域と対応言語によって異なる場合があります。

*機能によってはインターネット接続が必要です。

8) *FLMMAKER MODEは、UHD Alliance, Inc.の商標です。FILMMAKER MODEに対応するAppleTV+とAmazon Prime Videoのコンテンツを再生した場合は、自動的に適用されます。

 

9)*VRR(可変リフレッシュレート)は接続した機器が対応している場合にのみ有効にできます。

*HGiGとはHDRでの消費者ゲーム体験に関する統一基準を策定することを目的としたゲームおよびテレビディスプレイの業界団体です。

10)*Bluetooth Ultra Low Latencyは、一部の2026年製LG TVにのみ適用されます。ULLコントローラーの機能は、互換性のあるデバイスに接続した場合にのみサポートされます。ULLモードでは、1台のコントローラー（ゲームパッド）のみ接続可能です。

  他のBluetoothデバイスの使用に影響が出る可能性があります。最適なパフォーマンスを得るには、イーサネットまたは5GHz Wi-Fi接続を推奨します。

11)*クラウドゲーミングサービスのサポート状況は異なる場合があります。一部のゲーミングサービスをご利用いただくにはサブスクリプションとゲームパッドのご購入が必要です。ゲームパッドは別売りです。

13)*LG Gallery+のサブスクリプションが必要です。これにより、すべてのコンテンツと機能にアクセスできます。

14)*提供されるコンテンツは地域によって異なり、変更される場合があります。

15)* LGは、Matter対応のWi-Fiデバイスをサポートしています。「Matter」対応のサービスと機能は、接続デバイスによって異なる場合があります。ThinQとMatterの最初の接続はThinQモバイルアプリ経由で行う必要があります。

16)* 色覚を調整する機能はすべての方が見えることを保証するものではありません。 

* LE Audio対応かつ機器として対応する人工内耳に接続が必要です。

プリント

仕様

  • 映像(表示) - 画面タイプ

    4K QNED

  • 映像(表示) - リフレッシュレート(垂直走査周波数)

    60Hz

  • 映像(表示) - 広色域

    ダイナミックQNEDカラー

  • 映像(処理) - 映像エンジン

    α7 AI Processor 4K Gen9

  • 映像(処理) - HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • オーディオ - 実用最大出力(JEITA)

    20W

  • オーディオ - スピーカー

    2.0ch

  • オーディオ - Dolby Atmos

  • 外形寸法/重量 - 外形寸法 (WxHxD, mm) テレビスタンド含まず

    1228 x 715 x 70.8

  • 外形寸法/重量 - 本体質量 テレビスタンド含まず (kg)

    9.5

全てのスペック

映像(表示)

  • 画面タイプ

    4K QNED

  • バックライト方式

    直下型

  • 画素数(水平×垂直)

    4K (3840 x 2160)

  • リフレッシュレート(垂直走査周波数)

    60Hz

  • 広色域

    ダイナミックQNEDカラー

映像(処理)

  • 映像エンジン

    α7 AI Processor 4K Gen9

  • AI HDR Remastering

  • 映像モード

    9モード

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

  • ダイナミックトーンマッピング

  • オートキャリブレーション

  • 自動輝度調整

  • AI アップスケーリング

    4Kスーパーアップスケーリング

ゲーム機能

  • HGiGゲームモード

  • VRR(可変リフレッシュレート)

    最大 60Hz

  • ALLM(自動低遅延モード)

  • ゲームオプティマイザ

    ● (ゲームダッシュボード)

SMART TV

  • オペレーティングシステム

    webOS 26

  • Google Cast

  • モバイルリモートアプリ

    ●(LG ThinQ)

  • ホームハブ

    ●(Google Home, LG ThinQ)

  • 音声認識

  • LG Channels

  • Apple Home

  • Apple Airplay

  • USBカメラ対応

  • My Page

  • LG Shield

  • いつでもOK

  • AI Voice ID

  • AI Magic Remote

    ●（同梱)

  • AI Chatbot

  • フルウェブブラウザ

オーディオ

  • 実用最大出力(JEITA)

    20W

  • AIサウンド

    AIサウンドプロ(バーチャル9.1.2chサウンド)

  • WOWオーケストラ

  • スピーカー

    2.0ch

  • スピーカー方式

    ダウンファイアリング方式

  • テレビサウンドモード共有

  • 同時音声出力

  • サウンド同期

  • Dolby Atmos

  • クリアボイスプロ

  • オーディオコーデック

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (マニュアル参照)

  • Adaptive Acoustic Tuning

接続性

  • HDMI入力端子

    3ポート (eARC, ALLM対応)

  • Bluetooth

    Yes (v 5.3)

  • RF入力端子(アンテナ/ケーブル)

    2

  • Simplink (HDMI CEC)

  • USB端子

    1(USB2.0)

  • Wi-Fi

    Wi-Fi 5(IEEE802.11ac､a/b/g/n対応)

  • HDMI ARC(Audio Return Channel)

    eARC(HDMI 2)

  • 有線LAN(RJ45)

    1

アクセシビリティ機能

  • ハイコントラスト

  • 色の反転

  • グレースケール

外形寸法/重量

  • 外形寸法 (WxHxD, mm) テレビスタンド含まず

    1228 x 715 x 70.8

  • 梱包サイズ (WxHxD, mm)

    1356 x 805 x 120

  • 梱包質量 (kg)

    12.6

  • 外形寸法 (WxHxD, mm) テレビスタンド含む

    1228 x 776 x 230

  • テレビスタンド (WxD, mm)

    989 x 230

  • 本体質量 テレビスタンド含まず (kg)

    9.5

  • 本体質量 テレビスタンド含む (kg)

    9.6

  • VESA規格 (WxH, mm)

    300 x 200

電源

  • 電源入力

    AC 100V~ 50/60Hz

  • 消費電力(待機時)

    0.5W

付属品

  • リモコン

    AIマジックリモコン(MR26)

  • 電源ケーブル

テレビ放送

  • デジタル放送受信機

    ISDB-T (地上波), ISDB-S (衛星放送)

  • マルチチューナー

    チューナー数　2

レビュー

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