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基本配送・設置につきまして
基本配送
無料です。原則、玄関前でのお渡しとなります。
ただし、43インチ以上のテレビ、モニター、LG Stylerに限り、お客様がご指定する場所までお運びいたします。
基本設置
■ テレビ設置の対応範囲
・製品の開梱
・アンテナ線の取り付け
・付属スタンドの取り付け
・お使いのレコーダー等への配線 (3台まで)
・チャンネル設定
以下の内容については対応出来かねますので、ご了承ください。
・外付けHDD・USB・等の取り付けとインターネット接続
・壁掛け・天井吊りなどの特殊な設置
・テレビに付属するスタンド以外への設置
・テレビ台などの購入していない商品に関する作業
・液晶保護フィルム・耐震マット・耐震ベルト等の取り付け
*80インチ以上の場合、別途下見費用(3,850円税込)が発生します。下見当日に設置担当者に直接お支払いください。(現金のみ対応)
*下見の結果、通常搬入が困難な場合はクレーン作業等が発生します。あらかじめご了承ください。(金額等は設置担当者に直接ご確認ください。)
■ LG Styler設置の対応範囲
・製品の開梱
・電源確認
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製品の登録
長く安心して製品をお使いいただくための第一歩。ぜひご登録ください。
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製品サポートFAQ
マニュアルダウンロード、トラブルシューティング、保証情報を検索する。
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お買い物サポート
注文履歴・FAQ
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修理のご相談・お申し込み
出張修理・宅配修理を承ります
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Live chat *オンラインショップ専用
購入前のご相談
オペレーターとWebチャット
月～金(祝日・年末年始は除く)
10時～17時
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LINE
修理受付・製品の使い方など、購入後のお問い合わせ
オペレーターとLINE
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中
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お電話
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日本人スタッフが対応
月～土(年末年始は除く) 9時～18時
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Eメール
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