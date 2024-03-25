基本配送・設置につきまして

*80インチ以上の場合、別途下見費用(3,850円税込)が発生します。下見当日に設置担当者に直接お支払いください。(現金のみ対応)

*下見の結果、通常搬入が困難な場合はクレーン作業等が発生します。あらかじめご了承ください。(金額等は設置担当者に直接ご確認ください。)