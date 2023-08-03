色彩の真実、黒の深淵へと最接近するために。IPSパネルの世界的リーディングカンパニー・LGだからこそ到達できた、ここが液晶の映しうるリアリティの最前線。緻密さ、鮮やかさ、みずみずしさ、あらゆる表現力が並みいる液晶のいまだ知らない新領域へ。LGのIPSパネルを前にしたときあなたの視界に迫るのは、奥底から胸を揺さぶる前人未踏の映像美です。