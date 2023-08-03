LG NanoCellテレビを使用して、お気に入りの映画や番組を生き生きとさせます。55インチ、65インチ、43インチのモデルがある最高のLED 4 Kテレビは、リビングに信じられない画質を提供します。私たちのNanoCellテクノロジーは、4 K解像度で純粋に驚くべきカラーを提供しています。今では、映画のすべてのレイヤーのライト、スポーツの中で最も滑らかな動作、さらにはゲームの中で最も細かいディテールを見る準備ができています。