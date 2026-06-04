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おしゃれが楽しい春の
衣類ケアが簡単に！
「LG Styler™」が
多忙な働く私の毎日の相棒
おしゃれをして出かけたくなる春。一方で、花粉が飛んだり、汗ばむ日もあったりして、毎日帰宅後のお洋服はケアが欠かせません。ゆえに自分でのお手入れが難しい服は、そもそも購入を諦めてしまうことも。そんなお悩みから解放してくれるのが「LG Styler™」です。着た服をハンガーに吊るして入れておくだけで、衣類のシワや臭い、ホコリ・花粉などを低減できる全く新しい発想の衣類ケア家電。今回、注目の春おしゃれアイテムとともに、その実力を紹介します。
こんな服のお悩みで、
おしゃれを諦めてませんか？
- クリーニングに頻繁に出せない（洗えない）
- シワになりやすい（アイロン掛けが面倒、時間がない）
- デリケートな素材やデザイン性のある服（自分でケアするのが難しい）
働く女性にとってきちんと感と清潔感は譲れないから、シワや臭いなどはもってのほか！ とは言え、「出勤前にアイロンがけをするのが実はとてもストレス」「着る機会が多いジャケットなどは頻繁にクリーニングに出せない…。臭いが気になる時もファブリックスプレーをシュッシュとするだけで済ませてしまいがち」「そもそも洗えない服はどんなに素敵でも泣く泣く購入を諦める」…のが実情。
そんなおしゃれの困ったを解決！
「LG Styler™」が
働く毎日を心地よくサポート
The All LG Styler™ SC5MR80H［サイズ：縦196.5×横62×奥行き60cm］￥385,000［編集部調べ］（LGエレクトロニクス） モデル／シャツ￥38,500（デパリエ ニュウマン新宿店〈デパリエ〉） パンツ￥24,200（デミルクス ビームス 新宿〈デミルクス ビームス〉） ピアス￥31,020（ZUTTOHOLIC〈バルブス〉） リング￥21,450（ココシュニック〈ココシュニック オンキッチュ〉） その他／スタイリスト私物
一日着た服は思っている以上にホコリや花粉、臭いがついている上、しかもこれから気温差が大きい季節・汗ばむ季節を迎え、ますます毎日のケアが重要に。そこで働く女性のライフスタイルにぜひ取り入れて欲しいのが、衣類ケアの悩みを一台で解決してくれる家電「LG Styler™」です。
ハンガーに服を吊るして入れておくだけで、シワ、臭い、花粉・菌・ウイルスを自動で低減してくれるから、洗えないジャケットやコートなども、帰宅後すぐに入れておけば、翌朝にはフレッシュな状態で着ることができます。しかもリフレッシュコース標準なら48分、おいそぎ運転ならたったの23分で服がふんわりときれいに仕上がるから、慌ただしい朝に着たい服がシワシワ… なんて時にもぴったりなんです。もちろん省エネ設計でお財布に優しいのもポイント。
また時短ケアが叶うだけでなく、これまで自分でケアしにくかったデリケートな素材やデザイン性の高い服も自宅で簡単にケアができるので、諦めていたおしゃれにチャレンジしやすくなるのが何よりも嬉しいんです♡ おしゃれは働く女性のモチベーション！「LG Styler™」があれば、春のおしゃれがもっとラクに楽しめます。
洗えない服のケアから
パンツのセンタープレスまで、
衣類ケアは「LG Styler™」に
全部おまかせ！
この春着たい
おしゃれアイテム3
リネンジャケット
ジャケット￥31,900・ニット￥17,600・パンツ￥17,600（デミルクス ビームス 新宿〈デミルクスビームス〉） ベルト￥13,200（プルミエt アロンディスモン NEWoMan新宿〈LEFIJE〉） バッグ￥14,300（アルテミス by ダイアナ アーバンドッグ ららぽーと豊洲店〈アルテミス by ダイアナ〉） ネックレス［短］￥36,300（ZUTTOHOLIC〈バルブス〉） ネックレス［長］￥7,920（アンタイトル） ブレスレット￥27,500（ココシュニック〈ココシュニック オンキッチュ〉）
スチームの力でシワ伸ばしやニオイ除去。さらには花粉やホコリまで99%※以上低減ご使用の状況や使い方によって効果は異なります。
麻素材のアイテムは、シワになりやすく、1日着るとくったりしがち…。こんな、とびきりおしゃれだけどケアが少し面倒なアイテムも「LG Styler™」におまかせ！ 本体内で循環するLG独自の強力なスチームのパワーでシワやニオイを隅々までオフし、仕上げは低温で優しく乾燥してくれるから、パリッとドライな素材感が簡単に復活。さらにハンガーラックを毎分最大350回振動させるダイナミックムービングハンガーが花粉やホコリをパワフル＆スピーディに除去。花粉が気になる季節のお助けアイテムとしても頼れる存在です。雨の日などの室内の湿気が気になるときには、10Lの除湿機が自動的に部屋全体の除湿までしてくれるという優秀っぷり！
スカーフ
スカーフ￥8,910（アンタイトル） シャツ￥26,400（プルミエ アロンディスモン NEWoMan新宿〈TICCA〉） パンツ￥23,100（デミルクス ビームス 新宿〈デミルクス ビームス〉） バッグ￥12,100（アルテミス by ダイアナ アーバンドッグ ららぽーと豊洲店〈アルテミス by ダイアナ〉） ピアス￥18,700（チビジュエルズ・ジャパン〈チビ・ジュエルズ〉） バングル￥9,350（ココシュニック〈ココシュニック オンキッチュ〉） リング￥4,620（ZUTTOHOLIC〈フル・オブ・グレイス〉）
多様なコースが40種類以上！
デリケートな素材も優しくケア
操作しやすいタッチ操作パネルでコースを選択。コースは、リフレッシュコース標準からおいそぎ、AI、ファーやシルク混などの素材や衣類の種類に合わせた専用コースまで、41種類から選択可能。コースに合わせた繊細なスチーム量コントロールと低温乾燥で丁寧にケアするから、シルクやカシミヤといったデリケート素材も安心です。内部にはハンガーラックの他、キャップを置いたり、スカーフが掛けられる棚が設置されているので、小物のケアにも最適。しかも「LG Styler™」の前面は姿見になっているので、スカーフを取り出したら、すぐにチェックしてお出かけができて便利！
フリルブラウス
ブラウス￥23,100（プルミエ アロンディスモン NEWoMan新宿〈プルミエ アロンディスモン〉） スカート￥20,900・バッグ￥11,000（アンタイトル） 手に持ったコート￥40,700（アルページュストーリー） 靴￥17,600（ダイアナ 銀座本店〈ダイアナ〉） 〝フル・オブ・グレイス〟のピアス￥11,220・〝バルブス〟のバングル￥45,540（ZUTTOHOLIC） リング￥20,240（チビジュエルズ・ジャパン〈チビ・ジュエルズ〉）
アイロンが難しいフリルも、
ビルトインハンディスチーマーでラクラク！
「LG Styler™」にはなんと、高圧ハンディースチーマーがセット！ クローゼットにしまってぺしゃんこになったフリル襟もパワフルな高圧スチームが瞬時に頑固なシワを除去してふんわりと仕上げるから、着たいと思ったときに時間をかけずに準備できます。小型、0.6kgと軽量で使いやすく、使用後は「LG Styler™」にスッキリ収納できるので場所を取らないのも嬉しいポイント。
これも便利！
パンツのセンタープレスもくっきりと！
ジャケパンなど、きちんとした仕事服が多いOggi世代にとって便利なのが、ドアの内側に搭載されたズボン折り目ケア. クリップにパンツを挟むだけで、座りジワなどの細かなシワを取り除き、パンツのセンタープレスをくっきりと。
※試験方法：試験機関でタバコ臭や生活臭などニオイの元となる18種のニオイを試験布に付着させ、「リフレッシュコース しっかり」運転後測定。試験機関：第三者機関 intertek。試験報告書：240300061SEL-001。認証日付：2024年4月15日。
※試験方法：スギ花粉をYシャツの胸の部分に付着し「花粉ケアコース」運転後測定。試験機関：Environmental Allergens Info and Care, Inc. 試験報告書：CR241491J。認証日付：2024年11月28日。試験機関で付着した花粉への効果であり、実際空間における実証ではありません。ご使用の状況や使い方によって効果は異なります。
※試験方法：ISO 12103-1（A2 Fine Test Dust）を1枚のシャツ（ポリエステル 65%、綿 35% 材質）の背中部位3ヶ所へ塗布し、「Fine dust removalコース」で運転後、測定。試験機関：第三者機関 intertek。試験報告書：230800161SEL-002。認証日付：2024年11月2日。試験結果は、使用環境などによって異なる場合があります。
撮影／谷口 巧 スタイリスト／角田かおる ヘア＆メイク／沼田真実（ilumini.） モデル／山賀琴子（Oggi専属アンバサダー） デザイン／Permanent Yellow Orange 構成／藤木広子
●この特集で使用した商品の価格はすべて、税込価格です。