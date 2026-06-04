そんなおしゃれの困ったを解決！

The All LG Styler™ SC5MR80H［サイズ：縦196.5×横62×奥行き60cm］￥385,000［編集部調べ］（LGエレクトロニクス） モデル／シャツ￥38,500（デパリエ ニュウマン新宿店〈デパリエ〉） パンツ￥24,200（デミルクス ビームス 新宿〈デミルクス ビームス〉） ピアス￥31,020（ZUTTOHOLIC〈バルブス〉） リング￥21,450（ココシュニック〈ココシュニック オンキッチュ〉） その他／スタイリスト私物

一日着た服は思っている以上にホコリや花粉、臭いがついている上、しかもこれから気温差が大きい季節・汗ばむ季節を迎え、ますます毎日のケアが重要に。そこで働く女性のライフスタイルにぜひ取り入れて欲しいのが、衣類ケアの悩みを一台で解決してくれる家電「LG Styler™」です。

ハンガーに服を吊るして入れておくだけで、シワ、臭い、花粉・菌・ウイルスを自動で低減してくれるから、洗えないジャケットやコートなども、帰宅後すぐに入れておけば、翌朝にはフレッシュな状態で着ることができます。しかもリフレッシュコース標準なら48分、おいそぎ運転ならたったの23分で服がふんわりときれいに仕上がるから、慌ただしい朝に着たい服がシワシワ… なんて時にもぴったりなんです。もちろん省エネ設計でお財布に優しいのもポイント。

また時短ケアが叶うだけでなく、これまで自分でケアしにくかったデリケートな素材やデザイン性の高い服も自宅で簡単にケアができるので、諦めていたおしゃれにチャレンジしやすくなるのが何よりも嬉しいんです♡ おしゃれは働く女性のモチベーション！「LG Styler™」があれば、春のおしゃれがもっとラクに楽しめます。