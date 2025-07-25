LG gram Pro 16｜ノートパソコン｜インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 355｜メモリ32GB｜SSD 512GB｜Windows 11 Home｜Copilot+ PC｜16インチ アンチグレア IPS｜2026年モデル

※ 文書は20万文字以上は保存されません。上限1,000件まで保存できます。gram AIはノートPC内のデータを用いて検索結果と回答を提供します。また、回答内容は状況により変わる可能性があり、必ずしも正確な結果を得られるとは限りません。

※ PC画面は約2秒ごとにキャプチャされ、保存の最大容量は約13GBです。キャプチャ画像は一定の時間が経過すると自動削除されます。機能の有無・保存期間・容量は、gram chat上部の歯車アイコンから設定できます。

※ 本機能の基本設定は無効になっています。利用時は有効化してください。

※ 制限事項：①手書き文字・ぼやけた画像・装飾フォントの検索は困難な場合があります。②検索はスペースを含む完全一致のみです。③音声キャプチャの使用は計算処理性能を低下させる場合があります。

※ 本機能は失われたファイルを復元するものではなく、キーワード検索で直前の画面へ戻るための補助機能です。必要なファイルはコピー＆ペーストで取得できます。

※ 音声コマンドで操作できる主な設定：ダークモード／[Fn]ロック／バッテリーいたわり充電／AIバッテリー使用量検知／リーダーモード／タッチパッド／バッテリー節約モード／USB Type-Cオフライン充電／明るさ／音量