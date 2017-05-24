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LG gram Pro 17｜ノートパソコン｜インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 355｜メモリ32GB｜SSD 1TB｜Windows 11 Home｜Copilot+ PC｜17インチ アンチグレア IPS｜2026年モデル

LG gram Pro 17｜ノートパソコン｜インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 355｜メモリ32GB｜SSD 1TB｜Windows 11 Home｜Copilot+ PC｜17インチ アンチグレア IPS｜2026年モデル

17Z90U-GU88J
正面図
明るい背景の上に、軽量なノートパソコンが2台並んで表示されている画像。1台のノートパソコンは、スリムでコンパクトな背面デザインが強調されるように斜めに配置され、もう1台は開いた状態で、薄くて軽量なボディが強調されています。下部には主な仕様が表示されています。
暗い背景の中に浮かぶ軽量なLG gramのノートパソコンが描かれており、そのスリムでコンパクトなデザインが強調されている画像。上部のテキストでは、17インチサイズで重量がわずか1,379gであることが強調され、左下にはMIL-STDの耐久性認証バッジが表示されており、軍用規格に基づく耐久テストをクリアしていることを示しています。
ノートパソコンの画面が2つのセクションに分かれており、片側にはAI gram chat on-device、もう片側にはCloud上のAI gram chat cloudが表示されている画像。On-DeviceとCloudのAIチャットインターフェースを対比して示している。
青から紫へのグラデーション背景の中に Intel® Core™ Ultra プロセッサーが配置され、その背後に大きな半透明の「AI」という文字が重ねて表現されている画像。
グラデーション背景の中で、鮮やかでカラフルな液体のスプラッシュ表現が画面に映し出されたLG gram ノートパソコンのディスプレイ正面を示している画像。ディスプレイの上部には、17インチのIPSディスプレイ（視野角178°）、DCI-P3 99％（標準値）の色域、1200:1（標準値）のコントラスト比といった主要仕様を示すアイコンが表示されています。右側にはVESA DisplayHDR True Black 1000の認証バッジが表示されており、高いコントラストと豊かな色表現性能が強調されています。
開いているgramノートパソコンの画像。画面にはデータダッシュボードが映し出され、製品の下に表示された「27.5時間」と「77 Wh」の文字が長いバッテリー駆動時間を表している。
'画面上に動画編集コンテンツを表示したLG gram Proノートパソコンと、キーボード下部に配置された2つの青い円形ビジュアル要素を示す画像。
正面図
明るい背景の上に、軽量なノートパソコンが2台並んで表示されている画像。1台のノートパソコンは、スリムでコンパクトな背面デザインが強調されるように斜めに配置され、もう1台は開いた状態で、薄くて軽量なボディが強調されています。下部には主な仕様が表示されています。
暗い背景の中に浮かぶ軽量なLG gramのノートパソコンが描かれており、そのスリムでコンパクトなデザインが強調されている画像。上部のテキストでは、17インチサイズで重量がわずか1,379gであることが強調され、左下にはMIL-STDの耐久性認証バッジが表示されており、軍用規格に基づく耐久テストをクリアしていることを示しています。
ノートパソコンの画面が2つのセクションに分かれており、片側にはAI gram chat on-device、もう片側にはCloud上のAI gram chat cloudが表示されている画像。On-DeviceとCloudのAIチャットインターフェースを対比して示している。
青から紫へのグラデーション背景の中に Intel® Core™ Ultra プロセッサーが配置され、その背後に大きな半透明の「AI」という文字が重ねて表現されている画像。
グラデーション背景の中で、鮮やかでカラフルな液体のスプラッシュ表現が画面に映し出されたLG gram ノートパソコンのディスプレイ正面を示している画像。ディスプレイの上部には、17インチのIPSディスプレイ（視野角178°）、DCI-P3 99％（標準値）の色域、1200:1（標準値）のコントラスト比といった主要仕様を示すアイコンが表示されています。右側にはVESA DisplayHDR True Black 1000の認証バッジが表示されており、高いコントラストと豊かな色表現性能が強調されています。
開いているgramノートパソコンの画像。画面にはデータダッシュボードが映し出され、製品の下に表示された「27.5時間」と「77 Wh」の文字が長いバッテリー駆動時間を表している。
'画面上に動画編集コンテンツを表示したLG gram Proノートパソコンと、キーボード下部に配置された2つの青い円形ビジュアル要素を示す画像。

主な機能

  • 軽さ・薄さ・剛性を研ぎ澄ましたプレミアムモビリティ¹ ²
  • 17インチ高解像度・広色域の没入ディスプレイ
  • インテル® Core™ UltraとNPUが引き出す高度なAIパフォーマンス
  • デュアルファン冷却が支える安定した持続性能
  • 長時間駆動
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LG会員様限定 LG公式オンラインショップでご購入の全製品の保証期間を5年まで延長

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*「安心の最長5年保証」の適用は、LG公式オンラインショップでのご購入後、製品登録をしていただくことが条件となります

LG指定販売店でのご購入製品も製品登録いただくと保証期間を“無料で” 4年まで延長いたします。詳しくはこちら

LG gram Pro AIロゴ。
2026年モデルのLG gram Pro AIノートパソコン（17Z90U）は、超軽量・スリムなデザインとデュアルAIパフォーマンスを融合し、場所を選ばない生産性を実現します。
LG gram Pro 17インチノートパソコンの主な特長。超軽量かつ高い耐久性を両立したデザインに、17インチの2.5Kディスプレイを搭載。Copilot+ PCに対応し、On-DeviceとCloudの両環境でデュアルAI機能を活用できます。さらに、Intel AIプロセッサーを採用。LG gram Linkによる接続機能により、iOS、Android、webOSデバイスとのワイヤレス連携も可能です。
ディスプレイポータビリティパフォーマンスコネクティビティ＆セキュリティ
壮観な大画面。

17インチ WQXGA⁴ IPS液晶

17インチ・WQXGA（2560×1600）⁴の広い表示領域で、複数ウィンドウもゆとりをもって配置できます。IPS液晶とアンチグレアにより、細かな文字も見やすく。DCI‑P3 99%（標準値）⁵の広色域で、写真や映像の色も自然に再現します。 

グラデーション背景の中で、鮮やかでカラフルな液体のスプラッシュ表現が画面に映し出されたLG gram ノートパソコンのディスプレイ正面を示している画像。ディスプレイの上部には、17インチのIPSディスプレイ（視野角178°）、DCI-P3 99％（標準値）の色域、1200:1（標準値）のコントラスト比といった主要仕様を示すアイコンが表示されています。右側にはVESA DisplayHDR True Black 1000の認証バッジが表示されており、高いコントラストと豊かな色表現性能が強調されています。
究極のポータビリティ。

17インチの大画面でありながら、1,379g¹、薄さ15.98mm¹。持ち運びを前提に設計されたスリムなボディは、米国MIL規格準拠の耐久性²で、日常の衝撃や振動に耐える構造です。大画面と高性能、そのすべてを、どこへでも。

LG gram Proノートパソコンの多様な使用シーンを示す画像。デスクでのクリエイティブ作業、ゲームやエンターテインメント、屋外でのフィールドワーク、移動中のデータ分析など、さまざまな環境で活躍する様子を通じて、その優れた携帯性、汎用性、柔軟性を表現している。

身軽さを形に、
軽量極薄¹ ボディ。

バッグに美しく収まるスリムなボディと、わずか1,379g¹の軽さ。かさばらず、ストレスなく、どこへでも連れ出せます。

実証された² 堅牢性。

米国MIL規格の厳格な耐久テストを7項目クリア²。軽さを損なうことなく、衝撃や振動、温度変化に耐え抜くタフネスを実現しました。毎日の移動を揺るぎない安心で支えます。

圧倒的なスタミナ。

大容量バッテリーと AI による省電力制御により、外出先でも電力を気にせず使え、最大 17.5時間（動画）／24時間（アイドル）⁶の持続時間で、時間や場所を選ばずやりたいことに没頭できます。

すべて、流れるように。

AIの輝きと出会う

CPU／GPU／NPU × LPDDR5X 7467MHz× NVMe（Gen4）

インテル® Core Ultra 7 プロセッサー 355とIntel® Graphics、オンデバイスAIを担うNPUが連携し、編集や生成タスクを軽快に処理します。高速 32GB LPDDR5Xと1TB NVMe（Gen4）、さらに M.2 拡張スロット×1を実装。起動から読み書きまで俊敏。マルチタスクでも作業の流れを止めません。

49TOPS

インテル® Core Ultra プロセッサー

4Xe

Intel® Graphics 

青から紫へのグラデーション背景の中に Intel® Core™ Ultra プロセッサーが配置され、その背後に大きな半透明の「AI」という文字が重ねて表現されている画像。

※ NPU/GPUの性能はプロセッサーにより異なり、記載のTOPSは最大値です。LGでは、SSDの増設については有償オプションサービス（国内販売品対象）を提供しています。対応可否・価格はモデルにより異なります。詳細はノートPC アップグレードサービスをご確認ください。

AIがいつもそばに。
Dual AIとCopilot+ PC

LG独自のDual AIは、オンラインとオフライン、両方の環境でシームレスなAI体験を提供します。ネット環境がない場所でも、オンデバイスAIが作業をサポート。Copilot+ PCの先進機能とともに、進化したAIアシスタントを体感してください。

※ 本サービスは GPT4oの有料機能を提供しますが、検索連携およびコード編集機能には対応していません。gram chat Cloudはユーザー登録後の初年度は無料で、その後は有料サービスとなります。期間中に個別に通知され、任意で解除が可能です。また、gram On-Deviceは特定の単発リクエスト向けに設計されており、継続的な会話には対応しません。シンプルな一回完結の指示での利用を推奨します。

ミニマルな背景に映し出される、正面向きのスリムなLG gram AIノートパソコンの画像。

Dual AI

オンデバイスとクラウド､
AIを切れ目なく。

LG独自のAIモデル「EXAONE 3.5」を搭載。

gram chat On‑Device は、ネット接続がなくてもPC内の文書検索⁷や要約が可能です。
gram chat Cloud は、オンラインの情報から回答を生成し、必要な情報にすぐアクセスできます。
2つのAIが連携し、シーンに応じて最適なサポートを提供します。



対応言語は英語・韓国語のみです。（2026年1月時点）

※ gram chat On‑DeviceはPC内に保存された文書と対話する機能であり、日常的な情報の応答やインターネット検索を要する質問は扱いません。

※ 初期利用時はOn‑Device AIが利用者に適応するための事前学習時間を要するため、一部機能が十分に動作しない場合があります。① gram chat On‑DeviceはPC内コンテンツのインデックス作成を必要とし、結果の提示まで時間を要することがあります。② バッテリー使用量の検知通知の利用には少なくとも80時間のパターン学習が必要です。

オフラインでも使える、オンデバイスAI。

ローカルファイルをもとに回答を生成

キーワードで最近見た画面を呼び出し

テキストやドキュメントをすぐに要約

音声コマンドで一部の設定を操作

※ 文書は20万文字以上は保存されません。上限1,000件まで保存できます。Dual AIはノートPC内のデータを用いて検索結果と回答を提供します。また、回答内容は状況により変わる可能性があり、必ずしも正確な結果を得られるとは限りません。

※ PC画面は約2秒ごとにキャプチャされ、保存の最大容量は約13GBです。キャプチャ画像は一定の時間が経過すると自動削除されます。機能の有無・保存期間・容量は、gram chat上部の歯車アイコンから設定できます。

※ 本機能の基本設定は無効になっています。利用時は有効化してください。

※ 制限事項：①手書き文字・ぼやけた画像・装飾フォントの検索は困難な場合があります。②検索はスペースを含む完全一致のみです。③音声キャプチャの使用は計算処理性能を低下させる場合があります。

※ 本機能は失われたファイルを復元するものではなく、キーワード検索で直前の画面へ戻るための補助機能です。必要なファイルはコピー＆ペーストで取得できます。

※ 音声コマンドで操作できる主な設定：ダークモード／[Fn]ロック／バッテリーいたわり充電／AIバッテリー使用量検知／リーダーモード／タッチパッド／バッテリー節約モード／USB Type-Cオフライン充電／明るさ／音量

Copilot+ PC
かつてない知性を。

重い作業も、スムーズに

要求の高い編集や大きなタスクもスムーズに処理し、作業の流れを止めずに続けられます。

ワンクリックで、即実行。

理解・生成・編集、移動まで。画像の内容認識にも対応し、作業をすばやく進められます。

すぐ見つかる、言葉で探せる

過去に見た画面をすばやく呼び出し、自然な言葉でPC内の情報を探せます。

大切なものを、守り抜く

Windows PC の中でも高いレベルのハードウェアベースのセキュリティを備え、大切なデータを確実に保護します。

※ Copilotを利用するにはWindows 11が必要です。一部の機能にはNPUが必要です。機能の提供時期や提供範囲は地域やデバイスにより異なります。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 一部のアクションの利用にはサブスクリプションが必要です。詳細はこちらをご覧ください。

※ 特定のテキスト・画像・ドキュメント形式のみ対応します。最適化された言語（英語、中国語［簡体字］、フランス語、ドイツ語、日本語、スペイン語）の一部で動作します。詳細はこちらをご覧ください。

※ Windows Helloの顔認証は、対応する一部のCopilot+ PCで利用できます。

パフォーマンスを支える冷却設計

デュアルファン設計によりエアフローを高め、AI処理を含む高負荷時の安定動作を支援します。

包まれる、立体音響。

Dolby Atmos⁷ が生み出す立体的なサウンドにより、音の広がりと奥行きを自然に再現します。

自由につながる、安心が続く。
タブレット、スマートフォン、デスクトップディスプレイに接続されたLG gramノートパソコンの画像。LG gram Linkを使用して、iOS、Android、webOS間でのシームレスなマルチデバイス同期とコンテンツ共有を行えることを表している。

LG gram Link

マルチデバイスで、つながる。
Android･iOS･webOSに対応｡

Androidでも､iOSでも､webOSでも。

LG gram Linkなら､ファイル共有､画面のミラーリングや拡張､
通知連携まで､デバイス間の操作をひとつにつなぎます。
OSの違いを気にせず､すべての端末をスムーズに使いこなせます。

※ モバイル端末にLG gram Linkアプリのインストールが必要です（iOS 16.4以降／Android 9以上）。

※ PC側のLG gram Linkのインストールには［LG Update］プログラムを利用できます。お使いのシステムに適したアプリを自動検索・インストールします（2024年以降発売モデルが対象）。

LG gram Linkの主な機能

複数デバイス間のファイル共有

クロスデバイスでの画面表示と操作

写真の検索と整理

PCでのモバイル通知・音声の確認

※ webOS連携機能は、webOS 26を搭載する製品のみ対応します。

※ ファイル共有はBluetooth経由により、ネットワーク接続なしで利用可能です。その他の機能は、ノートPCとモバイル端末が同一ネットワークに接続されている必要があります。

※ SmartMonitorへの対応は後日提供予定です。一部のスマートTVやモニターでは非対応の場合があります。

黒を背景にしたLG gram AIノートパソコンの画像。ThinQを介したリモートセキュリティ保護を示している。リモートでアクセスまたは操作されているときでもデバイスが安全に管理および保護されていることを表す。

LG ThinQ

リモートでロック・消去
LG ThinQでPCを遠隔管理

LG ThinQ により、紛失時でも LG gram を遠隔でロックしたり、端末内のデータを消去したりできます。消去データは復元されにくい形で処理され、情報への不正アクセスを防ぎます。

※ 本機能のご利用にはインターネット接続が必要です。

※ 本機能は2026年初頭から順次対応する予定です。対応機種および提供状況は国やモデルにより異なる場合があります。

ノートパソコンのサイドポートを強調する画像。これにはHDMI、USB 3.2、USB 4 Type-C (Thunderbolt™ 4)、HP/MICコンボジャックが含まれる。これによって、ドッキングステーション不要のシンプルなプラグアンドプレイ接続で充電、データ転送、外部ディスプレイを実行できる。

シンプルに、
すぐつながる。

LG gram +view、高速ストレージ、大型モニターなど、さまざまな機器にすぐに接続できます。

LG gram +view、高速ストレージ、大型モニターなど、さまざまな機器にすぐに接続できます。

海外出張や旅行の際も安心
 

国際保証サービス

詳しくはこちら

画面を見ながら相談できる
 

PCリモートサポートサービス

詳しくはこちら

購入前にノートPCに関する疑問やお悩みを相談できる

学生向けサービス

詳しくはこちら

SSDの増設にも対応
 

アップグレードサービス

詳しくはこちら

* 本ページに記載するすべての内容は、予告なく変更される可能性があります。

* 本ページに掲載するすべての画像はイメージです。画像は機能理解を高めるために演出されており、実際の使用体験とは異なる場合があります。

* 本ページに掲載するすべての画像内のタブレットとモバイルデバイス、その他、パソコン以外の機器は、パッケージに含まれません。

* 本製品は日本語キーボードを搭載しています。一部製品画像において日本仕様と異なるキーボードとなっている場合がございます。

* Intel®、Intelロゴ、Intel CoreはIntel Corporationまたは子会社の登録商標です。

* Dolby、Dolby Atmos およびダブルDシンボルは、Dolby Laboratories Licensing Corporationの登録商標です。

* Microsoft、Windows は Microsoft Corporationの商標です。

* iOS、Androidロゴは、それぞれApple Inc. および Google LLCの登録商標です。

* webOSはLG Electronics Inc. の商標です。

* USB Type-C™とUSB-C™は、USB Implementers Forumの商標です。

 

*1 厚さおよび重量の数値は、最薄部および最軽量構成での測定値です。実際の値は構成や測定条件により異なる場合があります。寸法の詳細は製品仕様をご確認ください。

*2 LG gramは、KOLAS認定の独立試験機関にて米国軍用規格MIL‑STD‑810Hに準拠した耐久試験（7項目）に合格しています。適用メソッド：500.6 低圧（高度）［手順I：保管／手順II：動作］、501.7 高温［手順I：保管／手順II：動作］、502.7 低温［手順I：保管／手順II：動作］、509.7 塩水噴霧、514.8 振動、516.8 衝撃［手順I：機能／手順IV：輸送落下］。すべての環境・条件で同様の性能を保証するものではありません。試験は管理された環境下で実施されたものであり、お客様による実験行為や故意による損傷は保証対象外です。これらの試験合格は軍事用途への適合を意味するものではありません。

*3 WUXGA（1920×1200）は、標準的なフルHD（1920×1080）よりも垂直方向の画素数が多い解像度です。

*4 DCI‑P3 99%（標準値）。DCI‑P3はDigital Cinema Initiatives（DCI）が定義した色域規格です。

*5 記載されている駆動時間はJEITAバッテリ動作時間測定法（Ver. 3.0）に基づいて測定した結果です。使用する環境、使用状況、接続機器、システムの設定等に応じて大きく変わります。

*6 検索結果は検索時点のデータにより変動し、内容の正確性は保証されません。必要に応じてご確認ください。

*7 Dolby Atmosに関する性能記載は、Dolby Atmos 公式サイトの情報に基づきます。

プリント

全てのスペック

付属品

  • その他付属品

    インストールガイド、保証書

  • AC-DC アダプター

  • USB Type-Cケーブル

バッテリー

  • バッテリー容量

    77Wh リチウムイオン(4セル)

  • 動作時間(動画再生時/アイドル時) *JEITAバッテリ動作時間測定法

    17.5時間/24時間

  • 充電時間

    最大3時間

通信機能

  • Bluetooth®

    Bluetooth® 5.4

  • ウェブカメラ

    FHD(1080p)

  • Wi-Fi

    Wi-Fi 7 (IEEE802.11be、a/b/g/n/ac/ax対応)

デザイン

  • 本体カラー

    オブシディアンブラック

外形寸法/重量

  • 外形寸法(幅×奥行×高さ) *突起部含まず

    379.4×265.4×15.98 mm

  • 梱包時外形寸法

    499×307×60 mm

  • 梱包時重量

    2270g

  • 重量

    1379g

ディスプレイ

  • 輝度(標準値)

    350cd/㎡

  • 表示色

    約1620万色(6bit+FRC)

  • 色域(標準値)

    DCI-P3 99%

  • コントラスト比(標準値)

    1,200:1

  • パネルタイプ

    IPS

  • 表面処理

    アンチグレア

  • アスペクト比(水平:垂直)

    16:10

  • 最大リフレッシュレート(垂直走査周波数)

    60Hz

  • 解像度

    2560×1600(WQXGA)

  • 画面サイズ

    17.0型

省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度基準)

  • 区分

    12区分 19.7kWh/年(AAA)

基本仕様

  • 製品名

    17Z90U-GU88J

  • JANコード

    49-89027-033177

入力装置

  • キーボード

    日本語100キー(キーピッチ19.05×18.5mm、キ－ストローク1.0±0.2mm、10キー付、バックライト) ※一般的なJIS規格とは一部のキー配列が異なりますのでご注意ください。

  • ポインティングデバイス

    タッチパッド(131.5 x 83.6mm､スクロール/ジェスチャー機能対応)

出入力端子

  • HDMI出力

    ×1

  • ヘッドホン出力

    ステレオミニジャック(ヘッドホン出力､マイク入力共用)

  • USB Type-A

    ×2(USB 3.2 Gen1x1 最大5Gbps)

  • USB Type-C™

    ×2(USB4 Gen3x2(Thunderbolt™ 4) 最大40Gbps)

AC/DCアダプター

  • ACアダプター種類

    65W (AC 100V-240V 50/60Hz)

ソフトウェア

  • Dolby Atmos

  • Intel® Connectivity Performance Suite

  • LG Display Extension

  • LG Easy Guide / Troubleshooting Guide

  • LG gram Link

  • LG Lively Theme (Wall-paper/ icon)

  • LG On Screen Display 3

  • マカフィー® リブセーフ™ (30日無料体験版)

セキュリティ

  • 顔認証

  • TPM

    ハードウェアTPM

サウンド

  • 内蔵スピーカー

    3W+3W ステレオスピーカー(最大5W スマートアンプ)

記憶装置

  • 内蔵ストレージ

    NVMe™ 1TB(PCIe4.0､空きスロット(M.2 )×1)

システム

  • グラフィックアクセラレーター

    Intel® Graphics

  • メモリ容量

    32GB(デュアルチャネル LPDDR5X 7467MHz / 増設不可)

  • オペレーティングシステム

    Windows 11 Home

  • プロセッサー

    インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 355

その他

  • 保証期間

    1年間(バッテリー6か月間)

レビュー

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