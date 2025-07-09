Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
77V型 LG SIGNATURE OLED T 世界初透過型＆ワイヤレス4K有機ELテレビ

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

77V型 LG SIGNATURE OLED T 世界初透過型＆ワイヤレス4K有機ELテレビ

77V型 LG SIGNATURE OLED T 世界初透過型＆ワイヤレス4K有機ELテレビ

OLED77T4PJA
  • LG SIGNATURE OLED Tの正面画像。12年連続1位のOLED Emblem、LG SIGNATURE OLED Tロゴの両方が、透明スクリーンに映し出された海岸上の月の背景に埋め込まれています。TVに接続された4K 120Hzワイヤレス映像＆音声転送内蔵のZero Connect Box、Wi-Fi信号はすぐにご利用になれます。
  • LG SIGNATURE OLED Tの正面画像。12年連続1位のOLED Emblem、LG SIGNATURE OLED Tロゴの両方が、透明スクリーンに映し出された海岸上の月の背景に埋め込まれています。TVに接続された4K 120Hzワイヤレス映像＆音声転送内蔵のZero Connect Box、Wi-Fi信号はすぐにご利用になれます。
  • LG SIGNATURE OLED Tの斜め画像。
  • 透明スクリーンで海岸の上に浮かぶ月を映し出すLG SIGNATURE OLED T。海を臨むを映し出し、部屋の真ん中にたたずむLG SIGNATURE OLED T。右側にはベッドとラウンジチェア。
  • 空間に調和する新しいテレビのカタチ
  • 透明から黒背景への切り替えが可能
  • 透過型ディスプレイのためにデザインされた専用コンテンツが充実
  • 場所の制約から解き放つ
  • OLEDTのための特別なデザイン
  • 床に直接設置された、Zero Connect Boxを取り付けたLG SIGNATURE OLED Tの側面。
  • シェードが引き上げられ、黒い画面とZero Connect Boxの後ろ部分が表示されたLG SIGNATURE OLED Tの背面画像。
  • Zero Connect Boxの正面画像
  • Zero Connect Boxの背面画像
  • 付属のモジュラーシェルフを取り付けたLG SIGNATURE OLED Tの正面画像。寸法が示されたLG SIGNATURE OLED Tの側面。
  • 寸法が示されたZero Connect Boxのやや左に角度をつけた側面。
LG SIGNATURE OLED Tの正面画像。12年連続1位のOLED Emblem、LG SIGNATURE OLED Tロゴの両方が、透明スクリーンに映し出された海岸上の月の背景に埋め込まれています。TVに接続された4K 120Hzワイヤレス映像＆音声転送内蔵のZero Connect Box、Wi-Fi信号はすぐにご利用になれます。
LG SIGNATURE OLED Tの正面画像。12年連続1位のOLED Emblem、LG SIGNATURE OLED Tロゴの両方が、透明スクリーンに映し出された海岸上の月の背景に埋め込まれています。TVに接続された4K 120Hzワイヤレス映像＆音声転送内蔵のZero Connect Box、Wi-Fi信号はすぐにご利用になれます。
LG SIGNATURE OLED Tの斜め画像。
透明スクリーンで海岸の上に浮かぶ月を映し出すLG SIGNATURE OLED T。海を臨むを映し出し、部屋の真ん中にたたずむLG SIGNATURE OLED T。右側にはベッドとラウンジチェア。
空間に調和する新しいテレビのカタチ
透明から黒背景への切り替えが可能
透過型ディスプレイのためにデザインされた専用コンテンツが充実
場所の制約から解き放つ
OLEDTのための特別なデザイン
床に直接設置された、Zero Connect Boxを取り付けたLG SIGNATURE OLED Tの側面。
シェードが引き上げられ、黒い画面とZero Connect Boxの後ろ部分が表示されたLG SIGNATURE OLED Tの背面画像。
Zero Connect Boxの正面画像
Zero Connect Boxの背面画像
付属のモジュラーシェルフを取り付けたLG SIGNATURE OLED Tの正面画像。寸法が示されたLG SIGNATURE OLED Tの側面。
寸法が示されたZero Connect Boxのやや左に角度をつけた側面。

主な機能

  • 視界を遮らない、透過型ディスプレイを採用
  • テレビ設置位置の自由度を上げるワイヤレス技術
  • 最新AI Processorが描く高画質・高音質
  • OLED T専用メニュー
  • OSを5年間で4回無償アップグレード
もっと見る

世界初透過型＆ワイヤレス4K有機ELテレビ
ついに日本上陸

LG SIGNATURE OLED Tの左隅の背景の中で泳いでいるクジラ。水位が下がると透明スクリーンが現れます。フレームがズームアウトし、ロビーのソファに座る人々の前に置かれたLG SIGNATURE OLED Tが見えます。夜の空に浮かぶ街のスカイラインを透明スクリーンの向こうに見ながら、 画面上をクジラが泳いでいます。

透過型という革命
ワイヤレスという解放

 

世界初の“透過型＆ワイヤレス4K有機ELテレビ”が、リビングを未来に変える。

黒の深さも、透明の美しさも、かつてないリアリティで。

 

新たな視聴体験が、
ここから始まる

LG Signature OLED Tを透明モードにすると超現実的な映像となることいくつかの画像で示しています。打ち上げ花火を臨む街の風景、小さい木から何かをついばむ鳥、巨大な水槽の中を泳ぐ魚。これらの映像はすべて現実世界のもののように見えますが、LG Signature OLED Tの画面上で映し出されたものです。現実世界の実際の背景に溶け込んでいます。

3つの部屋に置かれたLG Signature OLED T。それぞれ美しい空間に置かれ、LG Signature OLED Tは透明モードに。TVの映像は空中に浮かんでいるかのよう。部屋に洗練された雰囲気を纏わせます。

LG SIGNATURE OLED Tは、
息をのむような圧倒的な映像体験で、
“テレビのカタチ”を再定義します

透明モードのLG Signature OLED Tに映し出されたT-Contentsを様々な角度から見た様子。片方には情報バーのクローズアップが示されています。もう片方には空中に浮いているかのようなLG webOSのアイコンが示されています。もう一方では、窓の外の夜の水平線になじむように月が見える様子が示されています。

透過型ディスプレイに描かれる
T-Contentsが、
ひと足先の未来を感じさせる

T-Curtain Call

透明から黒へ、滑らかに
切り替わるディスプレイ

LG SIGNATURE OLED Tが緑の木を映し出した透明スクリーンを示しています。季節が冬へと移るにつれ、木の上に雪が降ります。

透明モードでは、映像は空間の一部に。
黒いディスプレイに切り替えれば、
息をのむ4K OLEDの映像美が広がります。

*本映像は説明のためのイメージ映像です。

OLED T専用メニュー

透過型ディスプレイのために
デザインされた
専用コンテンツ

LG SIGNATURE OLED Tの画面にT-Homeが表示され、次に「Aquarium」とタイトルの付いたT-ObjetのAlways Readyに切り替わります。水族館の映像は、LG Signature OLED Tの透明スクリーン上に映し出されています。

視聴していない時も、アートやアクアリウム、
インフォメーションバーなど
暮らしを彩るコンテンツで、
リビングが生まれ変わる。

リビングに情報が浮かぶ

カレンダーや天気が、ディスプレイに

表示され、視聴しない時は便利な

情報デバイスとして活躍します。

*国や地域により表示されるコンテンツが異なる場合がございます。

*画像はイメージです。

透過型という、新しい選択

ディスプレイの常識を
超えていく

透明スクリーンで海岸の上に浮かぶ月を映し出すLG SIGNATURE OLED T。海を臨むを映し出し、部屋の真ん中にたたずむLG SIGNATURE OLED T。右側にはベッドとラウンジチェア。

空間に調和する、新しいテレビのカタチ。
映すも、隠すも、思いのままに。

モダンなリビングルームの真ん中に置かれ、ダンサーを映し出しているLG Signature OLED T。ソファの隣に置かれた小さなテーブルの上のZero Connect Box。

ワイヤレスという革新が、
インテリアの完成度を高める

ワイヤレスという革新が、場所の制約から解き放ち、空間本来の美しさを引き出す。

Zero Connect Boxが、4K映像をロスなく低遅延で届けます。

配線のストレスなく、スマートにコンテンツをお楽しみいただけます。

*テレビ本体とZero Connect Boxには、それぞれ電源ケーブルの接続が必要です。

*Zero Connect Boxはテレビのワイヤレスレシーバーより低い位置に設置してください。

*画像はイメージです。

専用ユニットシェルフ

 

OLED Tのために設計された、

特別なデザイン。

空間に静かな品格を添える、唯一無二の存在。

猫が透明スクリーンの中をジャンプしている様子を映しながら、その背景でインテリア空間も同時に見えるLG SIGNATURE OLED T。モジュラーセルフの左右のアタッチメントに設置されたもの。窓の前に透明TVがもう１つ設置され、家の外に広がる冬景色を縁どっています。スクリーンでは花弁が舞い散っています。初めの画面のLG SIGNATURE OLED Tに戻ると、3つの陶磁器が映し出され、輪郭がぼやけたものからはっきりとしていきます。

透明スクリーンに抽象的な背景を映しているLG SIGNATURE OLED Tの正面画像。 大都市の背景に、T-Barで時間と天気を表示しているLG SIGNATURE OLED Tの左隅。

*専用ユニットシェルフは別売品です。

*専用ユニットシェルフは、テレビの左右どちらにも設置可能で、取り外しも可能です。設置方法は環境によって異なる場合がございます。詳細は設置ガイドをご覧ください。

*画像はイメージです。

美しいデザインにふさわしい、
卓越した映像クオリティ

LGのalpha 11 AI Processor 4Kが青に光り、紫のグラデーションが光の筋をカラフルに染めます。マザーボード全体からさらに多くの光が現れ、長く伸びていく。

α11 AI Processor 4K

 

ディープラーニングで進化したAIエンジンが、ピクセル単位で映像を再構成します。

原作の感動そのままに

 

鮮やかな色彩と精細な表現を実現するDolby Vision®、さらに監督の意図を忠実に再現するFILMMAKER MODE™が、作品本来の感動を生き生きと届けます。

物語の中に入り込んだかのように

 

Dolby Atmos®が生み出すリアルなサウンドが、その場にいるかのような臨場感をもたらします。

*Dolby、Dolby Vision®、Dolby Atmos®、およびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの登録商標です。

*FILMMAKER MODE™はUHD Alliance, Inc.の商標です。

*画像はイメージです。


AIサウンドプロで、
空間全体が音に包まれる

壁掛けのLG TVがあるリビングルーム。音波がグラフィカルに表現されて空間を満たしており、これはバーチャル11.1.2チャネルがどのようにしてユーザーにサラウンドサウンド体験をもたらしているかを示している。

バーチャル11.1.2chの立体音響

まるで14台のスピーカーに囲まれているような豊かなサウンドと、AIによるクリアな音声が、映像への没入感を深めます。

人でごった返す通り。カップルが歩きながら会話している。2人のストリートパフォーマーがギターを演奏している。ギタープレイヤーから抽象的な音波が放たれる。カップルは、AI Object Remasteringを使用すると、あらゆる音の要素がクリアに聞こえることを示している。

声がクリアに、届く

AIが背景音と人物の声を識別し、セリフをはっきりと聞き取りやすくします。

主人公の大事な一言も、しっかりと届きます。

webOS Re:New Programロゴおよび名前と、CES Innovation Awards 2025 Honoreeバッジ。

webOS Re:New Program

5年間、webOSを
無償でアップデート

ご自宅でソフトウェアを更新すれば、OSが最新の状態に。

購入後も新機能が追加される

進化型テレビです。

*本プログラムは、5年間で計4回のOSアップデートを保証するサービスです。アップデートのタイミングは年ごとに変更になる場合があります。
*購入時期にかかわらず、2025年モデルの最終アップデートは2029年です。
*アップデート内容はモデルや国により異なります。
*2023年モデル以降のOLED、QNED、UHD全シリーズ、および2022年モデルのOLED全シリーズが対象となります。
*画像はイメージです。

OLED TVがいっぱいの白く大きなスペース。LGが10年以上にわたってどのように画期的な革新をもたらしてきたかを示している。「World's number 1 OLED TV for 12 Years（12年連続有機ELテレビ世界シェアNo.1）」のエンブレムが表示されている。

全ての有機ELテレビは、
LGから始まる。

全ての有機ELテレビは、<br>LGから始まる。 詳しくはこちら
プリント

仕様

  • AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー

  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible

  • 画面タイプ

    4K透過型有機ELテレビ

  • リフレッシュレート(垂直走査周波数)

    120Hz

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • 映像エンジン

    α11 AI Processor 4K

  • Dolby Atmos

  • スピーカー

    4.2ch

  • 実用最大出力(JEITA)

    60W

全てのスペック

アクセシビリティ機能

  • グレースケール

  • ハイコントラスト

  • 色の反転

付属品

  • 電源ケーブル

    テレビ直付け

  • リモコン

    マジックリモコン (MR24)

オーディオ

  • AIサウンド

    α11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)

  • オートサウンドチューニング

  • オーディオコーデック

    AC4、AC3、EAC3、HE-AAC、AAC、MP2、MP3、PCM、WMA、apt-X

  • 実用最大出力(JEITA)

    60W

  • Bluetoothサラウンド対応

    ● (2 Way再生)

  • クリアボイスプロ

    ● (AIボイスリマスタリング)

  • Dolby Atmos

  • サウンド同期

  • 同時音声出力

  • テレビサウンドモード共有

  • スピーカー方式

    ダウンファイアリング方式

  • スピーカー

    4.2ch

  • WiSA

    ●（WiSA 2.1ch）

  • WOWオーケストラ

テレビ放送

  • デジタル放送受信機

    ISDB-T (地上波), ISDB-S (衛星放送)

  • マルチチューナー

    チューナー数　3

接続性

  • Bluetooth

    Yes (v 5.3)

  • 有線LAN(RJ45)

    1

  • HDMI ARC(Audio Return Channel)

    eARC(HDMI 2)

  • HDMI入力端子

    3ポート (4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (3 port)対応)

  • ヘッドホン出力端子

    1

  • RF入力端子(アンテナ/ケーブル)

    2

  • Simplink (HDMI CEC)

  • 光デジタル音声出力端子(S/PDIF)

    1

  • USB端子

    2(USB2.0)

  • Wi-Fi

    Wi-Fi 6(IEEE802.11ax､a/b/g/n/ac対応)

ゲーム機能

  • ALLM(自動低遅延モード)

  • Dolby Vision for Gaming (4K 120Hz)

  • AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー

  • ゲームオプティマイザ

    ● (ゲームダッシュボード)

  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible

  • HGiGゲームモード

  • 応答速度

    0.1ms以下

  • VRR (可変リフレッシュレート)

    最大 120Hz

映像(表示)

  • 画素数(水平×垂直)

    4K (3840 x 2160)

  • 画面タイプ

    4K透過型有機ELテレビ

  • リフレッシュレート(垂直走査周波数)

    120Hz

映像(処理)

  • AI輝度

  • AIジャンル選択

    ●(SDR/HDR)

  • AI映像プロ

  • AI アップスケーリング

    α11 AI Super Upscaling 4K

  • オートキャリブレーション

  • 調光技術

    ピクセル自発光

  • ダイナミックトーンマッピング

    ● (OLEDダイナミックトーンマッピングプロ)

  • FILMMAKER MODE™

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FHR(ハイフレームレート)

    4K 120fps (HDMI、USB)

  • 動きくっきり

    OLED Motion

  • 映像モード

    10モード

  • 映像エンジン

    α11 AI Processor 4K

  • QMS (Quick Media Switching)

電源

  • 電源入力

    AC 100V~ 50-60Hz

  • 消費電力(待機時)

    0.5W

SMART TV

  • AI Chatbot

  • いつでもOK

  • フルウェブブラウザ

  • Google Cast

  • Google Home / Hub

  • ハンズフリー音声認識

  • ホームハブ

  • 音声認識

  • マジックリモコン対応

    ●（同梱)

  • マルチビュー

  • オペレーティングシステム

    webOS 24

  • モバイルリモートアプリ

    ● (LG ThinQアプリ)

  • USBカメラ対応

  • Apple Airplay

  • Apple Home

おすすめ製品