77V型 LG SIGNATURE OLED T 世界初透過型＆ワイヤレス4K有機ELテレビ

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世界初透過型＆ワイヤレス4K有機ELテレビ
ついに日本上陸
透過型という革命
ワイヤレスという解放
世界初の“透過型＆ワイヤレス4K有機ELテレビ”が、リビングを未来に変える。
黒の深さも、透明の美しさも、かつてないリアリティで。
新たな視聴体験が、
ここから始まる
透明から黒へ、滑らかに
切り替わるディスプレイ
透明モードでは、映像は空間の一部に。
黒いディスプレイに切り替えれば、
息をのむ4K OLEDの映像美が広がります。
*本映像は説明のためのイメージ映像です。
透過型ディスプレイのために
デザインされた
専用コンテンツ
視聴していない時も、アートやアクアリウム、
インフォメーションバーなど
暮らしを彩るコンテンツで、
リビングが生まれ変わる。
リビングに情報が浮かぶ
カレンダーや天気が、ディスプレイに
表示され、視聴しない時は便利な
情報デバイスとして活躍します。
*国や地域により表示されるコンテンツが異なる場合がございます。
*画像はイメージです。
ディスプレイの常識を
超えていく
空間に調和する、新しいテレビのカタチ。
映すも、隠すも、思いのままに。
Zero Connect Boxが、4K映像をロスなく低遅延で届けます。
配線のストレスなく、スマートにコンテンツをお楽しみいただけます。
*テレビ本体とZero Connect Boxには、それぞれ電源ケーブルの接続が必要です。
*Zero Connect Boxはテレビのワイヤレスレシーバーより低い位置に設置してください。
*画像はイメージです。
専用ユニットシェルフ
OLED Tのために設計された、
特別なデザイン。
空間に静かな品格を添える、唯一無二の存在。
*専用ユニットシェルフは別売品です。
*専用ユニットシェルフは、テレビの左右どちらにも設置可能で、取り外しも可能です。設置方法は環境によって異なる場合がございます。詳細は設置ガイドをご覧ください。
*画像はイメージです。
美しいデザインにふさわしい、
卓越した映像クオリティ
*Dolby、Dolby Vision®、Dolby Atmos®、およびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの登録商標です。
*FILMMAKER MODE™はUHD Alliance, Inc.の商標です。
*画像はイメージです。
AIサウンドプロで、
空間全体が音に包まれる
*本プログラムは、5年間で計4回のOSアップデートを保証するサービスです。アップデートのタイミングは年ごとに変更になる場合があります。
*購入時期にかかわらず、2025年モデルの最終アップデートは2029年です。
*アップデート内容はモデルや国により異なります。
*2023年モデル以降のOLED、QNED、UHD全シリーズ、および2022年モデルのOLED全シリーズが対象となります。
*画像はイメージです。
仕様
-
AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー
●
-
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
●
-
画面タイプ
4K透過型有機ELテレビ
-
リフレッシュレート(垂直走査周波数)
120Hz
-
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
映像エンジン
α11 AI Processor 4K
-
Dolby Atmos
●
-
スピーカー
4.2ch
-
実用最大出力(JEITA)
60W
全てのスペック
アクセシビリティ機能
-
グレースケール
●
-
ハイコントラスト
●
-
色の反転
●
付属品
-
電源ケーブル
テレビ直付け
-
リモコン
マジックリモコン (MR24)
オーディオ
-
AIサウンド
α11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)
-
オートサウンドチューニング
●
-
オーディオコーデック
AC4、AC3、EAC3、HE-AAC、AAC、MP2、MP3、PCM、WMA、apt-X
-
実用最大出力(JEITA)
60W
-
Bluetoothサラウンド対応
● (2 Way再生)
-
クリアボイスプロ
● (AIボイスリマスタリング)
-
Dolby Atmos
●
-
サウンド同期
●
-
同時音声出力
●
-
テレビサウンドモード共有
●
-
スピーカー方式
ダウンファイアリング方式
-
スピーカー
4.2ch
-
WiSA
●（WiSA 2.1ch）
-
WOWオーケストラ
●
テレビ放送
-
デジタル放送受信機
ISDB-T (地上波), ISDB-S (衛星放送)
-
マルチチューナー
チューナー数 3
接続性
-
Bluetooth
Yes (v 5.3)
-
有線LAN(RJ45)
1
-
HDMI ARC(Audio Return Channel)
eARC(HDMI 2)
-
HDMI入力端子
3ポート (4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (3 port)対応)
-
ヘッドホン出力端子
1
-
RF入力端子(アンテナ/ケーブル)
2
-
Simplink (HDMI CEC)
●
-
光デジタル音声出力端子(S/PDIF)
1
-
USB端子
2(USB2.0)
-
Wi-Fi
Wi-Fi 6(IEEE802.11ax､a/b/g/n/ac対応)
ゲーム機能
-
ALLM(自動低遅延モード)
●
-
Dolby Vision for Gaming (4K 120Hz)
●
-
AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー
●
-
ゲームオプティマイザ
● (ゲームダッシュボード)
-
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
●
-
HGiGゲームモード
●
-
応答速度
0.1ms以下
-
VRR (可変リフレッシュレート)
最大 120Hz
映像(表示)
-
画素数(水平×垂直)
4K (3840 x 2160)
-
画面タイプ
4K透過型有機ELテレビ
-
リフレッシュレート(垂直走査周波数)
120Hz
映像(処理)
-
AI輝度
●
-
AIジャンル選択
●(SDR/HDR)
-
AI映像プロ
●
-
AI アップスケーリング
α11 AI Super Upscaling 4K
-
オートキャリブレーション
●
-
調光技術
ピクセル自発光
-
ダイナミックトーンマッピング
● (OLEDダイナミックトーンマッピングプロ)
-
FILMMAKER MODE™
●
-
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
FHR(ハイフレームレート)
4K 120fps (HDMI、USB)
-
動きくっきり
OLED Motion
-
映像モード
10モード
-
映像エンジン
α11 AI Processor 4K
-
QMS (Quick Media Switching)
●
電源
-
電源入力
AC 100V~ 50-60Hz
-
消費電力(待機時)
0.5W
SMART TV
-
AI Chatbot
●
-
いつでもOK
●
-
フルウェブブラウザ
●
-
Google Cast
●
-
Google Home / Hub
●
-
ハンズフリー音声認識
●
-
ホームハブ
●
-
音声認識
●
-
マジックリモコン対応
●（同梱)
-
マルチビュー
●
-
オペレーティングシステム
webOS 24
-
モバイルリモートアプリ
● (LG ThinQアプリ)
-
USBカメラ対応
●
-
Apple Airplay
●
-
Apple Home
●
おすすめ製品
-
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ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中