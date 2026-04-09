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55V型 4K有機ELテレビ LG OLED evo AI G6

55V型 4K有機ELテレビ LG OLED evo AI G6

OLED55G6PJB
Front view of 55V型 4K有機ELテレビ LG OLED evo AI G6 OLED55G6PJB
LG Shield, applied to LG OLED evo AI G6, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
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主な機能

  • 最新のAIエンジン「alpha 11 AI Processor 4K Gen3」が映像やサウンドを最適化
  • Brightness Booster Ultraによる鮮烈で鮮やかな映像再現
  • 環境の明暗に左右されない忠実で変化の少ない画質
  • 壁に密着した壁掛けができるOne Wall Designがインテリアを演出
  • 4K/165HzとVRRに対応。有機ELの美しい画面でスムーズなゲームプレイ環境を提供
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2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Cybersecurity category for LG Shield

CES Innovation Awards – 2026 Honoree

LG Shield-Applied TV OS Platform

2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category for Multi-AI

CES Innovation Awards – 2026 Honoree

Multi-AI architecture

AVForums Editor’s Choice badge as Best Smart TV System for 8 consecutive years, including 2025/26

AVForums Editor's Choice – Best Smart TV System 2025/26

「8年連続で最優秀スマートTVシステムに選出」

*CES Innovation Awardsは、審査員に提出される説明文書に基づいて決定されます。全米家電協会（CTA）は、いかなる提出書類あるいは主張に関しても、その正確性の検証は行っていません。また、受賞製品の試験も行っていません。

LG OLED evo AI G6が選ばれる理由

Hyper Radiant Color Tech

Hyper Radiant Colorテクノロジー

昼夜で変わらない黒と色

昼夜で変わらない黒と色

大画面で臨場感あふれるゲームプレイ

大画面で臨場感あふれるゲームプレイ

AIがテレビを進化させる

AIがテレビを進化させる

パーソナライズできるAI Hub

直感的でスマートな操作

LG Shieldで保護

強固なセキュリティ対策

Hyper Radiant Colorテクノロジー

より明るく、より高純度な色

Hyper Radiant ColorテクノロジーのBrightness Booster UltraとプライマリーRGBタンデム構造によって、従来＊１の有機ELと比較して、最大で3. 9倍＊２もの明るさを実現。LGの先進技術が引き出す高純度な色彩が、これまでにない美しくリアルな映像を描き出します。

Hyper Radiant Color Tech搭載のLG OLED evo AI G6が、画面に鮮やかで抽象的なペーパーアート画像を映し出している。ピーク輝度3.9倍、Perfect Black、Perfect Color、第3世代alpha 11 AIプロセッサー4K Dual AI Engine、Reflection Free Premiumのアイコンも表示されている。

Hyper Radiant Color Tech搭載のLG OLED evo AI G6が、画面に鮮やかで抽象的なペーパーアート画像を映し出している。ピーク輝度3.9倍、Perfect Black、Perfect Color、第3世代alpha 11 AIプロセッサー4K Dual AI Engine、Reflection Free Premiumのアイコンも表示されている。

Hyper Radiant Color
テクノロジーによる
卓越した画質

*出典: Omdia‒TV Sets(Emerging Technologies)Market Tracker、2013‒2025年、有機ELテレビ出荷台数ベース。本データは出典元のレポートを根拠としたものであり、LG Electronicsが保証するものではありません。詳しくはOmdiaのホームページをご確認ください。 *画像はすべてイメージです。

Brightness Booster Ultra

より明るくなって
映像の表現力がさらに向上

「alpha 11 AI Processor 4K Gen3」の新たな輝度向上アルゴリズムと光制御アルゴリズムにより、ピーク輝度が最大3.9倍(*1)に向上。ハイライト（明るい部分）をより鮮やかに、ディテールまでくっきりと描き出します。

輝く粒子がクジラのシルエットを取り囲む暗いシーンを、Brightness Booster Ultra搭載のLG OLED evo AI G6が映し出す。ピーク輝度最大3.9倍を実現し、より明るくクリアかつきめ細やかな映像を実現している。

LG OLED evo AI G6, powered by Hyper Radiant Color Tech, displays a vivid abstract paper art image on screen with icons for X3.9 Brighter peak brightness, Perfect Black, Perfect Color, alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, and Reflection Free Premium.

Perfect Black / Perfect Color / 100% Color Fidelity / 100% Color Volume(*2)

明るい環境でも暗い環境でも
忠実で変化の少ない画質

LGの有機ELテレビは、正確な色再現性に加え、0～500ルクスというさまざまな明るさの環境下でも、一貫した黒や色を表示できることが特長です。その卓越した色再現力は、米国の安全と信頼の代名詞として絶大な影響力を持つ「UL」や、世界的な認証機関「INTERTEK」によって証明されています。

LG OLED evo AI G6が惑星と星の分割画面を表示し、他のOLED TVのマットディスプレイと、あらゆる光の下でより鮮明な画質を実現する本物の黒とありのままの色ディスプレイを比較しています。UL認証とIntertekの色精度および反射フリー認証によってサポートされています。

Intertek Reflection Free Premium

驚くべき低反射で
明るい環境下でも漆黒の再現

明るい環境下で気になる、画面への光の映り込み。特に暗い映像では、画面が見えづらくなった経験がある方も少なくないと思います。LG OLED evo AI G6の有機ELディスプレイは、驚くほどの低反射を実現。一般的なアンチグレアコーティングのように、光の吸収・拡散による顕著な黒の浮き(グレー化)や再現性の低下を起こすことなく、高い色再現性を維持します。この卓越した低反射性能は、世界的な認証機関「Intertek」によっても証明されています。

LG OLED evo AI G6はUL認証バッジのEyesafe RPF 40を取得。ブルーライト削減性能が認証されていることを示しています。

LG OLED evo AI G6はUL認証バッジのEyesafe RPF 40を取得。ブルーライト削減性能が認証されていることを示しています。

「Eyesafe認証」が証明する、ブルーライトを抑えた目に優しいパネル(*3)

Alpha 11 AI Processor 4K Gen3(*4)

映像の処理も､サウンドの臨場感も､AIが最適化

第3世代alpha 11 AIプロセッサーは、830万個の自発光ピクセルを精密に制御し、OLED性能の限界を超越。Dual AI Engine搭載で、さらに強力な性能を実現します。単一のAIエンジンを超えた、この高度な処理技術がシャープさと質感の調整を同時に行い、より鮮明で自然な4K画質を実現します.8)

LG OLED evo G6 AI TVの第3世代alpha 11 AIプロセッサー4Kが、暗い回路基板の上で紫と青の光を放っている。Dual AI Engine搭載で、最大5.6倍高速化されたNPU、50%高速化されたCPU、70%強化された性能を発揮するGPUを提供することを示している。

安心のパネル5年保証(*5)

LG公式ホームページで製品登録(無料)を行うと、通常1年間のパネル保証が5年間に延長されます。

世界中から愛されるLG有機ELテレビ

AIがもたらす美しい映像、臨場感あふれるサウンド、そしてユーザビリティ。テレビの理想を追いかけてきたLGの有機ELテレビで最高の視聴体験を。

AI HDRリマスター

従来の映像も美しいHDR画質に

従来の映像(SDR)画質もAIが色や明るさ、コントラストを最適化してHDR品質に変換。まるで、目の前に広がる実際の風景のようなダイナミックで美しい画質を提供します。

3つのAI機能でもっと便利に

Google GeminiとMicrosoft Copilotにいろんなことを話してみよう

やってみたいことや、もっと詳しく知りたいことがあれば、Google GeminiやMicrosoft Copilotに相談してみましょう。あなたが知りたいことをテレビが答えてくれます。(*6)

あなた好みのコンテンツをおすすめ

AIコンシェルジュがあなたの視聴傾向を分析し、好みにぴったりの映像コンテンツや、視聴中の番組に関連する最新情報をご提案します。

リモコンに話しかければあなたに最適な視聴環境に

AIボタンを押しながら話しかければ、音声操作はもちろん、アカウントが自動的に切り替わり、個人個人の視聴傾向に応じたおすすめコンテンツや、よく使用するアプリの順番、さらに、表示された複数枚の画像や音を選ぶだけであなた好みの画質・音質に切り換わります。

LG Shieldエンブレムが、セキュリティアイコンと共に暗い背景に表示され、プライバシー、データセキュリティ、システム整合性に対するwebOSの保護を強調している。CES Innovation Awards 2026 Honoreeバッジも表示されている。

LG Shieldエンブレムが、セキュリティアイコンと共に暗い背景に表示され、プライバシー、データセキュリティ、システム整合性に対するwebOSの保護を強調している。CES Innovation Awards 2026 Honoreeバッジも表示されている。

LG Shield

インターネットに
接続するからこそ、
確かな安心を

7つの強固なセキュリティ技術を誇るLG Shieldが、あなたの大切な個人情報やプライバシーを強力に保護します。

インターネットに<br>接続するからこそ、<br>確かな安心を 詳しくはこちら

webOS Re:New Program

テレビを最大5年間無料でアップグレード(*8)

LG Quad Protectionが、黄色の背景に4つの保護アイコンで示される。各アイコンは、落雷保護、湿気保護、サージ保護、LG ShieldによるwebOS保護を表している。

LG Quad Protectionが、黄色の背景に4つの保護アイコンで示される。各アイコンは、落雷保護、湿気保護、サージ保護、LG ShieldによるwebOS保護を表している。

4つの保護機構

より永く使っていただきたいから

LG Shieldによるソフトウェア面の保護に加え、コーティングによる基板の保護、コンデンサによる落雷などの高電圧からの保護、サージ保護機能による半導体の保護など、ハードウェア面も故障が起きづらいよう設計されています。

AIマジックリモコン(*9)

直感的でスマートな操作を実現

便利になった反面、少し操作が複雑になった近年のスマートテレビ。LGテレビとAIマジックリモコンがその悩みを解決します。リモコンを上下左右に振ってポインタを動かし、目的の場所でホイールボタンを押し込むだけ。まるでPCのマウスのような、快適な使い心地を提供します。

LG OLED evo AI G6 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.

ゲーミングデバイスとしても最高峰の
LG有機ELテレビ

ターゲットを逃さないくっきりした表示

LG有機ELテレビの0.1msの応答速度によって、残像を感じさせないクリアな映像表示を実現。高速な動きの画面遷移の際のにじみを抑え、ターゲットをしっかりと視認できます。また、テレビがゲーム信号を受信すると、各種映像補正を自動的にオフにして映像を画面に最短で届けるALLMに対応。遅延が少なくクリアな映像で、ゲームを優位に導きます。

高速な応答速度の証明

その高速な応答速度は、ディスプレイの統一団体であるVESAから「ClearMR 10000」の認証を取得したことによって証明されています。また、HDRゲームの安定した画質の提供を目的とした業界団体「HGiG」の基準に準拠。HDRゲームも安定した美しい映像でプレイできます。

VRR(AMD FreeSync Premiumテクノロジー/NVIDIA® G-SYNC® Compatible)

画面の表示エラーを軽減して
より高まるリアリティ(*10)

画面のズレやカクつきを軽減するVRR(可変リフレッシュレート)適用時に4K解像度で165Hzまで対応｡PCのゲームでも表示のエラーの少ない、なめらかでリアリティあふれる動きで楽しめます。PCのゲーム表示でも安心のNVIDIA G-SYNC Compatible､AMD FreeSync Premium テクノロジーに対応しています｡

 

4K 165Hzで圧倒的なゲームプレイを実現するLG OLED evo AI G6が、黄色のオープンホイールカーが疾走する高速レースゲームを映し出している。画面上部に太字の「WIN」という文字、NVIDIA G-SYNCおよびAMD FreeSync Premiumのロゴが表示されている。

高精細な美しいゲーム世界を楽しもう

4Kの高精細かつ高リフレッシュレートでも視覚的な劣化を抑えて圧縮するVESAのDSCに対応。高精細でありながら、遅延の影響が少ないままゲームの世界を美しく表現します。

高精細なゲームをゲーム機なしで

HDRの4K/120Hz対応ゲームをクラウドで提供するNVIDIA GeForce Nowに対応。高性能なゲーム機を購入しなくても、コントローラーさえあれば高精細で滑らかな動きでゲームを楽しめます。

Game DashboardとOptimizer搭載のLG OLED evo AI G6が、ゲーム画面を並べて表示すると同時に、リフレッシュレート、レイテンシー、ビジュアルモードなどのゲームプレイ設定をリアルタイムで調整できる画面メニューを映し出す。

Game DashboardとOptimizer搭載のLG OLED evo AI G6が、ゲーム画面を並べて表示すると同時に、リフレッシュレート、レイテンシー、ビジュアルモードなどのゲームプレイ設定をリアルタイムで調整できる画面メニューを映し出す。

ゲームダッシュボード / ゲームオプティマイザ

ゲーム設定も手軽に

テレビがゲームの映像信号を受信すると、自動的にゲーム専用のインターフェースに切り替わります。ゲームの状態確認や変更頻度の高い機能の調整ができるゲームダッシュボードと、ゲームに関連する設定項目を集約したゲームオプティマイザで、設定変更もスムーズに。

リアルタイムで進行するゲームでも、短時間でより有利な設定に素早く調整できます。

インテリアを演出するLG OLED evo AI G6

モダンなリビングに壁面一体型で設置されたLG OLED evo AI G6が、雪に覆われた海岸の村の上に鮮やかなオーロラを映し出す。ソファに座った男女がリモコンを手にしながらそれを見つめている。

One Wall Design
壁にぴたりと密着し、空間に美しく調和

壁と完全に一体化する「One Wall Design」により、テレビと壁の隙間をなくし、壁に密着(*13)するスマートな配置は、こだわりのインテリアと調和し、洗練されたリビングを演出します。

LG OLED evo AI G6は、壁にぴったりと取り付けられた状態で側面から撮影されており、画面には明るい橋の風景が映し出されている。右側には、ミニマリストのリビングルームに隙間なく壁掛けされており、木目調のインテリアに溶け込むカラフルな絵画風の風景を描いている。

インテリアも演出

LG Gallery+(*14)

テレビが、あなた好みのインテリアに

空間を彩る100種類以上のアート作品やアンビエント動画などのビジュアルコンテンツをご用意。ライブラリーは定期的に更新されるため、その時々の気分やお部屋の雰囲気にマッチしたコンテンツをいつでもお楽しみいただけます。

BGMとMusic Lounge機能を搭載したLG OLED evo AI G6のLG Gallery+が、画面に『Forest Evening』の森の湖の情景を映し出す。ムード音楽、Bluetooth再生、操作を行うミュージックラウンジUIパネルが見える。

ミュージックラウンジ

お部屋を彩るBGMプレイヤー

おすすめの音楽を再生したり、Bluetoothでスマホの曲を流したり。テレビをオーディオとして活用し、心地よい空間を演出します。

LG OLED evo AI G6がGoogleフォトの家族スナップショットをグリッド表示している。一方スマートフォンにはアルバムリストが表示され、家族旅行アルバムの切り替えがオンになっている。

LG OLED evo AI G6がGoogleフォトの家族スナップショットをグリッド表示している。一方スマートフォンにはアルバムリストが表示され、家族旅行アルバムの切り替えがオンになっている。

マイフォト(*15)

お気に入りの写真で、
お部屋を自分らしく

スマホのGoogle Photoと簡単にリンク。フォトライブラリに保存した思い出の写真を、テレビを大画面のフォトフレームにして楽しめます。

赤いコンソールの上にある緑の壁に壁掛けで設置されたLG OLED evo AI G6が、天気、スポーツスコア、TV Scheduler、Home Hubを含む情報ボードを表示している。

LG OLED evo AI G6 is wall-mounted on a green wall above a red console, displaying an information board including weather, sports scores, TV Scheduler, and Home Hub.

インフォメーションボード

知りたい情報を
ひとまとめに

天気予報やスポーツニュース、Googleカレンダーの予定など、日常に必要な情報を一画面で確認できるダッシュボード機能を搭載。スマート家電の通知や見たい番組の視聴予約も、この画面ひとつでスマートに管理できます。

ギャラリーモード(*16)

空間インテリアを演出

ギャラリーモードをオンにすると、省エネモードでアート作品を表示。お部屋のインテリアを彩ります。

自動輝度調整

環境に合わせて画面を最適化

環境光センサーが周囲の明るさを認識して、画面の明るさを調整します。昼夜問わず鮮やかで美しい画質を提供します。

モーションセンサー

人の動きに反応

モーション検出機能でインテリジェントにTVが反応し、視聴者の距離に応じてモードを切り替えます。

LG Channels

日本でお馴染みの動画サービスも、無料のコンテンツも

日本国内で人気の主要ストリーミングサービスに幅広く対応。無料でさまざまな映像コンテンツを楽しめる「LG Channels」で新しい発見や楽しいコンテンツに出会えるかもしれないので、ぜひ試してみてください。

Smart Connectivity搭載のLG OLED evo AI G6が、画面にHome Hubのインターフェースを映し出す。テレビ、デバイス、アプリ用のパネルを単一のコントロールレイアウトに統合し、Google HomeとLG ThinQとの接続状態を示している。

ホームハブ(*18)

テレビが
スマートホームの拠点に

家中のスマートデバイスを一つにまとめる便利な機能。Google HomeなどのIoTデバイスと連携し、テレビのリモコンや画面から直感的にコントロールできます。

あらゆるコンテンツを極上の環境で

FILMMAKER MODE™(*19)

映画そのものの魅力をありのままに

映画製作者の意図を忠実に再現する「FILMMAKER MODE」は、フレーム補間などの映像補正をオフにし、ありのままの美しさを表現。まるで映画館にいるかのような、本格的な映画体験をもたらします。

Dolby Atmos®(*20)

全方位から音が降り注ぐ

「Dolby Atmos®」 映像と調和しながら、あらゆる方向を縦横無尽に音が移動。まるで映画の世界に飛び込んだような、リアルで没入感あふれる視聴体験をお届けします。

あらゆるスポーツの試合に没頭

明るいリビングルームで、子どもたちと祖父母がソファに並んで座り、リモコンを手にテレビを見ている。

明るいリビングルームで、子どもたちと祖父母がソファに並んで座り、リモコンを手にテレビを見ている。

すべての人が映像を
心から楽しめるように

多様な色覚特性に合わせて配色を最適化する機能(*21)や、対応する人工内耳と接続して音声をよりクリアにお届けする機能(*22)、そして目への負担を軽減するブルーライト低減機能などを搭載しています。LGエレクトロニクスは、すべてのお客様が快適に製品をお使いいただけるよう、多様なニーズに寄り添ったアクセシビリティ機能を提供します。

免責事項

* この製品詳細ページの上記の画像はすべてイメージです。 

* 仕様および機能は、地域、モデル、サイズによって異なります。

* サービス可用性は国と地域によって異なります。

* パーソナライズサービスは、サードパーティ製のアプリケーションのポリシーによって使用できない場合があります。

* ネットワークを介するスマートサービスおよび機能(ストリーミングアプリを含む)を利用するには、LGアカウント(作成無料)と、それに関連する利用規約への同意が必要です。LGアカウントを使用しない場合、外部デバイス接続(HDMI経由など)および地上波テレビとしてのみご利用いただけます。

* 本ページに表示されているコンテンツは、実際のGallery+サービスで利用可能なコンテンツと異なる場合があります。

1) OLED B5(2025年モデル)シリーズとのAPL 3%時の比較です。

2) 取得した認証番号および内容は以下の通りとなります。

  UL Perfecrt Black(Verify ID V183632)：0～500lxの環境下で黒の輝度が0.24nit以下であること

  UL Perfect Color(Verify ID V569367)：環境光0～500lxで色の変化が99%以上維持さること

  Intertek 100% Color Fidelity(Certification No：24KRQ0950-02)：500lxの環境下でCIE DE2000基準の125のカラーパターンすべての色差(ΔE)が2未満であること

  Intertek 100% Color Volume(Certification No：25KRQ1124-01)：デジタルシネマ規格の色域DCI-P3に対して100%以上のカラーボリューム性能を有すること

3) UL eyesafe® CPF 60(Verify ID: V745354)：高い概日リズム保護性能60%以上(CPF60)を達成し、可視光全域(380‒780nm)における概日リズム刺激量(ΔCI)を18%低減すること

4) 性能比はC5シリーズ(2025年モデル)のα9 AI Processor 4K Gen8との比較です。

5) 2年目以降は、技術料・出張料が別途発生します。

6) ご利用にはインターネット接続が必要です。

7) インターネットの接続が必要です。また、LGのアカウント登録が必要になります。

8) webOS Re:Newはソフトウェアアップグレードプログラムであり、一部のモデルでのみご利用いただけます。アップグレードの適用日や機能、アプリケーション、サービスはモデルや地域によって異なる場合があります。

9) AIマジックリモコンのデザインや機能は地域と対応言語によって異なります。

10) VRRは対応した機器、GPUを搭載したPCまたはグラフィックカードとの接続が必要です。また165Hz以下対応の出力機器の場合、機器側の最大リフレッシュレートに依存します。

11) 接続するPCまたはゲーム機がDSCをサポートしている必要があります。

12) NVIDIA GeForce Nowのご利用にはインターネットの接続が必要です。また、サービスプロバイダーとの契約およびゲームタイトルには別料金が発生します。ゲームパッドは別売です。

13) 設置環境により、テレビと壁の間にわずかな隙間が生じるなど、実際の壁との密着具合は異なる場合があります。 壁への設置は資格を持つ専門業者にご依頼ください。

14) LG Gallery+のサブスクリプションが必要です。これにより、すべてのコンテンツと機能にアクセスできます。

15) Google Photoアカウントへログインしていて、アプリ内に10枚以上の写真がある場合に使えます。

16) 提供されるコンテンツは地域によって異なり、変更される場合があります。

17) 設定を有効にする必要があります。なお、機能オン時は待機中の消費電力が若干高くなります。

18) Matter対応のWi-Fiデバイスをサポートしています。「Matter」対応のサービスと機能は、接続デバイスによって異なる場合があります。ThinQとMatterの最初の接続はThinQモバイルアプリ経由で行う必要があります。

19) FILMMAKER Ambient MODEは、UHD Alliance, Inc.の商標です。アンビエントFILMMAKER MODEは環境光センサーの設定を有効にする必要があります。有効の場合AppleTV+およびAmazon Primeビデオでは自動的に開始されます。

20) Dolby、ドルビー、Dolby Atmos、Dolby Vision、およびダブルD記号は、アメリカ合衆国またはその他の国におけるドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。

21) 色覚を調整する機能はすべての方が見えることを保証するものではありません。 

22) LE Audio対応かつ機器として対応する人工内耳に接続が必要です。

プリント

仕様

  • ゲーム機能 - AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー

  • ゲーム機能 - NVIDIA® G-SYNC® Compatible

  • 映像(表示) - 画面タイプ

    4K OLED

  • 映像(表示) - リフレッシュレート(垂直走査周波数)

    120Hz (VRR 165Hz)

  • 映像(処理) - HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • 映像(処理) - 映像エンジン

    デュアルエンジン搭載α11 AI Processor 4K Gen3

  • オーディオ - Dolby Atmos

  • オーディオ - スピーカー

    4.2ch

  • オーディオ - 実用最大出力(JEITA)

    60W

  • 映像(表示) - 広色域

    Perfect Color

  • 外形寸法/重量 - 外形寸法 (WxHxD, mm) テレビスタンド含まず

    1222 x 703 x 27.2

  • 外形寸法/重量 - 本体質量 テレビスタンド含まず (kg)

    16.8

全てのスペック

映像(表示)

  • 画面タイプ

    4K OLED

  • 画素数(水平×垂直)

    4K (3840 x 2160)

  • リフレッシュレート(垂直走査周波数)

    120Hz (VRR 165Hz)

  • 広色域

    Perfect Color

映像(処理)

  • 映像エンジン

    デュアルエンジン搭載α11 AI Processor 4K Gen3

  • QFT (Quick Frame Transport)

  • 動きくっきり

    OLED Motion

  • 映像モード

    9モード

  • FHR(ハイフレームレート)

    4K 120fps (HDMI、USB)

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

  • ダイナミックトーンマッピング

    ●(ダイナミックトーンマッピングウルトラ)

  • 調光技術

    ピクセル自発光

  • オートキャリブレーション

  • AI アップスケーリング

    α11 AI アップスケーリング 4K

  • AI映像プロ

  • AIジャンル選択

    ●(SDR/HDR)

  • QMS (Quick Media Switching)

ゲーム機能

  • HGiGゲームモード

  • ALLM(自動低遅延モード)

  • Dolby Vision for Gaming (4K 120Hz)

  • AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー

  • ゲームオプティマイザ

    ● (ゲームダッシュボード)

  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible

  • 応答速度

    0.1ms以下

  • VRR(可変リフレッシュレート)

    最大 165Hz

SMART TV

  • オペレーティングシステム

    webOS 26

  • モバイルリモートアプリ

    ●(LG ThinQ)

  • Apple Airplay

  • USBカメラ対応

  • マルチビュー

  • LG Channels

  • 音声認識

  • ホームハブ

    ●(Google Home, LG ThinQ)

  • ハンズフリー音声認識

  • Google Cast

  • フルウェブブラウザ

  • Apple Home

  • いつでもOK

  • AI Chatbot

オーディオ

  • 実用最大出力(JEITA)

    60W

  • テレビサウンドモード共有

  • AIサウンド

    α11 AIサウンドプロ ( 11.1.2chバーチャルサウンド)

  • オーディオコーデック

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (マニュアル参照)

  • クリアボイスプロ

  • Dolby Atmos

  • サウンド同期

  • 同時音声出力

  • スピーカー方式

    ダウンファイアリング方式

  • スピーカー

    4.2ch

  • WOWオーケストラ

接続性

  • HDMI入力端子

    4ポート ( 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • USB端子

    3(USB2.0)

  • Wi-Fi

    Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax､a/b/g/n/ac対応)

  • 光デジタル音声出力端子(S/PDIF)

    1

  • Simplink (HDMI CEC)

  • RF入力端子(アンテナ/ケーブル)

    2

  • Bluetooth

    Yes (v 5.3)

  • 有線LAN(RJ45)

    1

  • HDMI ARC(Audio Return Channel)

    eARC(HDMI 2)

アクセシビリティ機能

  • ハイコントラスト

  • グレースケール

  • 色の反転

外形寸法/重量

  • 外形寸法 (WxHxD, mm) テレビスタンド含まず

    1222 x 703 x 27.2

  • VESA規格 (WxH, mm)

    300 x 200

  • 本体質量 テレビスタンド含まず (kg)

    16.8

  • テレビスタンド (WxD, mm)

    485 x 263

  • 外形寸法 (WxHxD, mm) テレビスタンド含む

    1222 x 742/787 x 263

  • 梱包質量 (kg)

    27.1

  • 梱包サイズ (WxHxD, mm)

    1360 x 810 x 172

  • 本体質量 テレビスタンド含む (kg)

    22.1

電源

  • 電源入力

    AC 100V~ 50/60Hz

  • 消費電力(待機時)

    0.5W

付属品

  • リモコン

    AIマジックリモコン(MR26)

  • 電源ケーブル

    テレビ直付け

テレビ放送

  • デジタル放送受信機

    ISDB-T (地上波), ISDB-S (衛星放送)

  • マルチチューナー

    チューナー数　3

レビュー

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