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Flex
Easel/ART

4 台の LG OLED Flex テレビが 45 度の角度で並んでいる。それぞれの曲率レベルは異なっている。2台のテレビが正面を向いてレーシングゲームを映し出しており、別の2台は背面を向けてフュージョンライティングが際立っている。

あふれ出る衝撃、
果てしない没入感

あふれ出る衝撃、<br>果てしない没入感 詳しくはこちら

EASEL の全体画像とベージュ色の建築物が画面上に表示されています。EASEL は深い青色の壁に立てかけられています。その右側には、イーゼルに置かれた青い絵が、45 度の角度で置かれています。「10年間 有機 EL テレビ 世界シェアNo.1」エンブレムも、その画像の中に映されている。

テレビを
上質なアート作品へ

テレビを<br>上質なアート作品へ 詳しくはこちら

ライフスタイルスクリーンを選ぶ理由

モダンで風変わりなニューヨークのアパートの壁に、ロマンチックな夜景が流れるLG OLED evo G3のイメージ。 10年世界No.1有機ELテレビのエンブレム。

曲率を自在に調整

曲率を自在に調整 詳しくはこちら
2台のLG製有機ELフレックステレビが向かい合っている空撮写真。一方はディスプレイが見え、画面上でレースゲームがプレイされている。もう一方は背面のシールドデザインが見える。

曲率調整可能なテレビ

20の顔をもつテレビ

LG OLED Flexでドライビングゲームをプレイしているところ。ディスプレイは半分に分割され、左側はぼやけ、右側は鮮明で、0.1 Response Timeの効果を示している。

応答速度0.1ms

遅延なく､クッキリ､鮮明に

LG OLED Flexを側面と正面から見たイメージ。横から見るとチルト機能を、正面から見ると高さ調節機能を示している。

高さ/チルト調節

高さと傾きもお好みで

装飾的なモールディングが施された壁にもたれかかる「イーゼル・イン・ラインビュー」。壁の絵画の隣、複雑なデザインのラグの後ろに置かれている。10年世界No.1有機ELテレビのエンブレム。

空間を
凌駕する存在に

空間を<br>凌駕する存在に 詳しくはこちら
横から見たイーゼル。壁と同じ高さに設置され、リビングルームのインテリアに溶け込んでいる。

壁密着設置

まるでギャラリーの芸術作品

ネイビーブルーの壁を背景にした2台のLG製有機ELイーゼルテレビ。ひとつはLine Viewで、時刻と天気情報を表示。もう1台はフルビューで、アート作品が画面に表示されている。

ラインビューとフルビュー

2通りのビューを搭載

太陽の光が上から差し込む中、水中のクジラを映し出すフルビューのEASEL。映像はテレビを飛び越え、没入感のある映像を見せている。

OLED evo

高輝度・高純度の色を実現

ライフスタイルスクリーン製品を見る

Flex

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