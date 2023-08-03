LG Electronicsは、テレビ全体にわたる新しいイノベーションの開発に焦点を当てました。私たちは、企業の業績向上に役立つ商用電子製品の提供に取り組んでいます。これをサポートするために、テレビ製品を開発しました。情報ディスプレイ、広告用デジタルサイネージ、商用システムエアコン、VRFシステム、さまざまな垂直市場向けにカスタマイズされたソリューションなど、幅広い製品を提供しています。私たちのテレビ製品の詳細を今すぐご覧ください。詳細については、地元のLG担当者にお問い合わせください。