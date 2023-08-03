お部屋の空気はきれいにしたいけれど、無機質な機械で空間の雰囲気を壊したくというない方にぴったりの空気清浄機がLGのAeroFurnitureです。これまでの空気清浄機の概念を崩すようなデザインで、一見、空気清浄機には見えません。上部はちょっとした物の置けるテーブルとして使っていただける上、スマホのワイヤレス充電もできます。テーブルの下にはやわらかい光を出すライトが備えられていて、お部屋のムードを演出します。おしゃれなだけでなく、空気清浄機としての機能も高く、花粉やアレル物質を強力に360°の全方向から吸引し、きれいな空気をお部屋の隅々にまで届けます。さあ、マルチ機能かつスタイリッシュなLGのAeroFurnitureで、お部屋の空気と空間をスタイリングしましょう。