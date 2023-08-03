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8.4インチデジタルフォトフレーム（白）
全てのスペック
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画面サイズ
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8.4
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解像度
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800x600
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縦横比
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4:3
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液晶バックライトタイプ
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White LED
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静止画
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JPEG, BMP
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音楽
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MP3
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動画
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Motion-JPEG, MPEG1, MPEG4 (Part 2)
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内蔵メモリ
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128MB
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対応メモリ
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CF, SD, MMC, xD, MS, MS-Pro
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USB A-Type（USBメモリ）
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Yes
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USB Mini B Type（PC接続用）
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Yes
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音声出力
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0.5W モノラル
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最大/通常
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10W / 9W
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Off
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1W以下
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時計機能（アラーム）
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Yes
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DTS Headphone：X
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Yes
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節電モード
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Yes
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ギフトメッセージ機能
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Yes (41種類)
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キータイプ
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Yes
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フォト・エフェクト
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Yes
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フレーム効果
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Yes
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セキュリティー
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Kensington Lock
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色
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ホワイト
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電源アダプタ
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Yes
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取扱説明書
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Yes
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保証書
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Yes
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簡単セット・アップ・ガイド
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Yes
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USBケーブル（PC接続用）
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Yes
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取り外し式フレーム
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Yes
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壁掛けキット
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Yes
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スタンド
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Yes
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ご注意
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液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、画面の一部に点灯しないドットや常時点灯しているドットがある場合がありますが、これは故障ではありません。本製品の有効ドット数の割合は99.99％以上です。
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保証期間
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ご購入日より1年間(保証を受ける際は、製品と保証書が必要となります。大切に保管してください。)
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データ
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データの紛失に備え、データのバックアップを取っていただくことをおすすめ致します。
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製品の登録
長く安心して製品をお使いいただくための第一歩。ぜひご登録ください。
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製品サポートFAQ
製品の使い方やお困りごとの解決方法をご案内しています。
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お買い物サポート
注文履歴・FAQ
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修理のご相談・お申し込み
出張修理・宅配修理を承ります
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Live chat *オンラインショップ専用
オペレーターとWebチャット
月～土(年末年始は除く) 10時～17時
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LINE
オペレーターとLINE
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ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中
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お電話
日本人スタッフが対応
月～土(年末年始は除く) 9時～18時
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Eメール
月～日(年末年始は除く)
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