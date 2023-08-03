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[生産完了品]”ゼロ”クライアントモニターPシリーズ
全てのスペック
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メモリ
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128MB
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VDIソリューション
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VMware View
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ネットワーク
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10/100/1000 Ethernet
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プロセッサー
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Teradici Tera 1100
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画面サイズ
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23型
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パネル・タイプ
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IPS（AH-IPS）
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表面処理
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アンチグレア
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縦横比
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16:9
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解像度
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1920x1080
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コントラスト比
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1,000:1(Max5,000,000:1)
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応答時間（ms）
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14(GTG)
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視野角(水平/垂直)
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178°/178°
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表示色
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約1,670万色
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輝度
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250 nits
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画素ピッチ
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0.265mmx0.265mm
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バックライト
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LED
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垂直走査周波数
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57Hz～63Hz
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水平走査周波数
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30kHz～66kHz
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電源タイプ（アダプタまたはLIPS）
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アダプタ
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入力
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100-240V
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uPoE Ready（オプション）
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○（DC 19V, 60W）
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Plug&Play（DDC2AB:RGB Input）
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○
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Auto Resolution
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○
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USB Port
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○
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規格
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UL（cUL）、FCC-B、CE、VESAmount、J-MOSS、VCCI
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D-sub入力
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○
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USB（2.0）
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○（4）
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その他
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LAN（Ethernet）
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DVI-I出力（Dual Mode）
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○
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ビルトインスピーカー
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1Wx2
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オーディオ入力（Mic In）
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○
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ヘッドフォン端子
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○
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D-sub出力（Clone Mode）
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○
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