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Costco限定モデル バッテリー内蔵コンパクトプロジェクター

仕様

レビュー

サポート

Costco限定モデル バッテリー内蔵コンパクトプロジェクター

CJH310N

Costco限定モデル バッテリー内蔵コンパクトプロジェクター

プリント

全てのスペック

仕様

解像度

1280×720

明るさ（ANSIルーメン）

250

コントラスト比

100,000:1

画面サイズ （必要距離）

25～100インチ(83～332cm)

本体カラー

ホワイト

スピーカー

1W (モノラル)

Bluetooth

バッテリー

天吊り

外形寸法

W×D×H

129×129×39 mm

重量

約0.51kg

プロジェクションシステム

光源

RGB LED

投影方式

DLP

機能

自動キーストーン

○(垂直)

スクリーンシェア

入出力端子

HDMI

1

USB

1 (USB2.0)

ヘッドホン

1

電源

消費電力(最大)

42W

省電力/スリープ・モード

0.5W以下

入力

100V @ 50~60 Hz

付属品

取扱説明書

1

保証書

1

AC-DCアダプター

1

電源コード

1

リモコン

1 (単4形乾電池×2)

その他

JANCODE

49-89027-017955

保証期間

ご購入後1年間 ※但しバッテリーは6ヶ月間