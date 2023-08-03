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ふとんパンチクリーナー

仕様

レビュー

サポート

ふとんパンチクリーナー

VH9201DSW

ふとんパンチクリーナー

プリント

全てのスペック

基本仕様

JANコード

49-89027-006980

カラー

ホワイト

外形寸法（本体）

W65.5 x D26.4 x H27.5(cm)

重量（本体）

1.9kg

外形寸法（ステーション）

W26.5×D30.0×21.4(cm)

質量（ステーション）

0.9kg

吸込仕事率

16W

タイプ

コードレス、ステーション付

電源

充電時間

約3時間

本体電源方式

リチウムイオン電池(DC18V)

最長運転時間

約25分

定格出力（ステーション）

DC 21V/0.85A

電源（ステーション）

AC100V、50/60Hz

定格消費電力 本体/ステーション

100W/30W

特徴

ダストボックス集塵容積

0.2ℓ

充電ステーション（ＵＶ除菌ステーション）

付属品

ダストフィルター

ダストボックス

お手入れブラシ

保証書

交換用スポンジフィルター

UV除菌ステーション

取扱説明書