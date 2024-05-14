テレビ製品初！「Apple Music」のDolby Atmos® に対応　『Apple Music 3ヵ月無料キャンペーン』を実施

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ） 本社：東京都中央区）は、LGのスマートテレビが、テレビ製品では初めて「Apple Music」のDolby Atmos® に対応するのを記念し、「Apple Music 3ヵ月無料キャンペーン」を実施します。



この度のサービス開始によって、LGのスマートテレビで「Apple Music」アプリから対応曲を再生すれば、自動でDolby Atmos® のサウンドで再生されるようになります。

さらに、Dolby Atmos® 対応のLGサウンドバーと組み合わせると、よりサウンドが調和した、ワンランク上のリスニング体験を提供します。

なお、Dolby Atmos® で楽しめる楽曲やアルバムは、「Apple Music」のアルバム詳細ページに表示されるバッジで確認することができます。





当社は今後も、使いやすいwebOSプラットフォームを通じて、新しい機能やサービスをお客様に提供し続けてまいります。







－ キャンペーン概要 －

■キャンペーン対象期間： 2025年4月29日（火）まで ■対象製品： webOS 4.0以降の（2018年以降に発売した）LG製有機ELテレビ、液晶テレビ ※Dolby Atmos® 非対応モデルもキャンペーン対象に含まれます。Dolby Atmos® 非対応モデルの場合は、Dolby Atmos® 対応のLGサウンドバー（別売）に接続することで、Dolby Atmos® のサウンドを楽しむことができます。 ■利用方法： 対象製品からApple Musicアプリにアクセスして登録することで、3ヶ月間の無料サービスをご利用いただけます。





※本仕様は予告なく変更される場合があります

※画像はすべてイメージです

※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です

■ブランドスローガン「Life's Good」に込めた想い

「Life's Good」というLGエレクトロニクスのブランドスローガンは、消費者のニーズが多様化する中、より良い生活のため「世界中のお客様をワクワクさせ、感動を提供する」という想いを象徴的に表現しています。LGエレクトロニクスはこのスローガンのもと、革新的なスマートソリューションを通じた「Innovation for a Better Life」というミッションを掲げ、主役であるお客様の日常をより豊かに、より健やかに、より創造的なひとときを堪能する喜びをもたらしてまいります。また、持続可能な社会の実現に向け、循環型社会の構築に着手しています。2030年までに、二酸化炭素排出量を50％削減（2017年比）し、2050年までに再生可能エネルギーに完全移行することを公約とし、炭素排出量の削減や環境に配慮したエコプロダクト設計の製品を通して、国際的な責任を果たしてまいります。



■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名： LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.） 本社： 〒104-8301 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階 URL： https://www.lg.com/jp/ 設立： 1981年1月 代表者： 代表取締役 孫 成周（ソン・ソンジュウ） 事業内容： LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は4事業を展開

【ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション】衣類リフレッシュ機、空気清浄機等

【ホーム・エンターテインメント】テレビ、オーディオ、ブルーレイプレーヤー等

【ビジネス・ソリューションズ】モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、デジタルサイネージ、ロボット事業等

【ビークルコンポーネント・ソリューションズ】車載用機器等

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に141の事業拠点を持ち、約74,000人以上の従業員を擁しています。

2023年の世界売上高は約84兆ウォン（KRW）で、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ホーム・エンターテインメント」、「ビークルコンポーネント・ソリューションズ」、「ビジネス・ソリューションズ」の4カンパニーを展開。テレビ、生活家電、エアコン、モニター、デジタルサイネージ、ロボット、車載用機器などを製造する世界有数の総合家電ブランドです。また、IoT家電として様々な家電同士を連携させることで、Life’s Goodな毎日を提案し続けています。