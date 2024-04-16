About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Комм. комплект AHU (контроль потока воздуха)

Функции

Галерея

Характеристики

Поддержка

Источник

Найти дилера

Комм. комплект AHU (контроль потока воздуха)

PAHCMR000

Комм. комплект AHU (контроль потока воздуха)

()
  • Air Handling Unit PAHCMR000 от LG имеет белую квадратную форму и логотип LG вверху.
Air Handling Unit PAHCMR000 от LG имеет белую квадратную форму и логотип LG вверху.

Основные характеристики

  • Контроль исходящего воздуха / воздуха в помещении
  • Простая и легкая интеграция
  • Большая мощность до 112 кВ на один змеевик DX

Контроль исходящего воздуха / воздуха в помещении

Функция зависит от контроля температуры выходящего из pahcmr000 воздуха. Он измеряет температуру входящего и выходящего воздуха змеевика DX и изменяет режим работы наружного блока и блока расширения.

Гибкая интеграция

Комплект AHU Communications Kit можно подключить к различным устройствам и сторонним контроллерам. Совместимость с контроллерами LG или системами DDC обеспечивает отличную интеграцию.

Большая емкость

AHU в моделях большой емкости до 112 кВ на один змеевик DX подойдет для любой площадки. Благодаря гибкости и совместимости со многими внешними контроллерами его легко адаптировать.

Печать

Все характеристики

КЛАССИФИКАЦИЯ

  • Ходовая часть

    Accessory

НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ

  • Заводская модель

    PAHCMR000

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

  • Случай 1

    220-230-240, 1, 50/60

РАЗМЕРЫ

  • Нетто (W x H x D) (mm)

    300 x 300 x 155

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами

Для того, чтобы получить больше технической информации, пожалуйста, посетите