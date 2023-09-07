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75'' UHD-панель
* Сцены смоделированы в иллюстративных целях. Фактический графический интерфейс может отличаться от прилагаемого изображения.
* Все дисплеи должны быть подключены к одной сети.
Простое техническое обслуживание
Дистанционный мониторинг в режиме реального времени
Питание и сеть в одной линии
Все характеристики
-
Размер экрана
-
75"
-
Разрешение
-
3840 x 2160 (UHD)
-
Яркость (стандартная, кд/м²)
-
350
-
Вход
-
HDMI (3), USB 2.0
-
Выход
-
Аудио (оптический цифровой аудиовыход)
-
Внешнее управление
-
Вход RS232C (штекер телефонного типа), вход RJ45
-
Ширина рамки
-
20,2 мм (сверху, слева, справа), 21,5 мм (снизу)
-
Размеры монитора (Ш × В × Г)
-
1693 x 978 x 88,8 мм
-
Вес (основной)
-
34,6 кг
-
Размеры упаковки (Ш × В × Г)
-
1839 x 1116 x 231 мм
-
Вес с упаковкой
-
45,7 кг
-
Крепление по стандарту VESA™
-
600 x 400 мм
-
Рабочая температура
-
0–40 °C
-
Рабочая влажность
-
10–80 %
-
Источник питания
-
100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
-
Тип источника питания
-
Встроенный
-
Стандарт
-
220 Вт
-
Макс.
-
243 Вт
-
Безопасность
-
CB
-
EMC
-
CE
-
ErP
-
Да (класс A)
-
Совместимость со стандартом OPS
-
Нет
-
Подключение внешнего медиаплеера
-
Нет
-
ПО для управления контентом
-
SuperSign CMS
-
ПО для управления и мониторинга
-
SuperSign Control+
-
Основные
-
Пульт ДУ (в комплекте с 2 аккумуляторами), нормативно-правовой документ, разъем для подключения телефона ко входу RS232C
-
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