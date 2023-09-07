75'' UHD-панель

Клонирование данных через USB делает управление несколькими дисплеями более эффективным, что обеспечивает оптимальную работу, так как пользователям не нужно настраивать каждый дисплей отдельно. Как только пользователи копируют данные одного дисплея на USB-носитель, их легко распространить среди других дисплеев с помощью USB.

