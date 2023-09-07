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75'' UHD-панель

Функции

Галерея

Характеристики

Поддержка

Источник

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75'' UHD-панель

75ul3e-t

75'' UHD-панель

Четкая цветопередача контента в формате ULTRA HD

Большой дисплей ULTRA HD серии UL3E представляет зрителям более четкое изображение с яркими цветами и точными деталями. Беспроводные решения и функции высокой совместимости повысят эффективность бизнеса в любом месте.

Превосходное качество изображения

Реалистичные цвета, широкий угол обзора
Панель LG IPS имеет широкий угол обзора, чтобы четко представлять контент независимо от угла просмотра.
Яркие цвета и четкие детали с ULTRA HD
Разрешение ULTRA HD позволяет пользователям рассматривать детали даже при увеличении изображения на дисплее, при этом четкость в четыре раза выше, чем у Full HD.

Беспроводное решение

Демонстрация контента
Демонстрировать контент на устройствах удобнее по сети Wi-Fi.
Промоакции в режиме реального времени
Благодаря тому, что модель поддерживает технологии Beacon и BLE (Bluetooth LE), магазины могут предоставлять купоны и информацию в режиме реального времени.

Точка беспроводного доступа

Серия UL3E функционирует как виртуальный маршрутизатор, который может быть точкой беспроводного доступа для мобильных устройств.
Управление контентом без ПК

Встроенное средство управления контентом

Встроенная CMS (система управления контентом) позволяет редактировать и воспроизводить контент, составлять графики для показа списка воспроизведения, а также группировать цифровые панели и управлять ими с помощью пульта дистанционного управления, мыши или даже мобильного телефона без необходимости использования отдельного ПК или программного обеспечения. Это делает управление контентом значительно проще и удобнее.

* Сцены смоделированы в иллюстративных целях. Фактический графический интерфейс может отличаться от прилагаемого изображения.
* Все дисплеи должны быть подключены к одной сети.

Управление контентом без ПК

Клонирование данных через USB

Клонирование данных через USB делает управление несколькими дисплеями более эффективным, что обеспечивает оптимальную работу, так как пользователям не нужно настраивать каждый дисплей отдельно. Как только пользователи копируют данные одного дисплея на USB-носитель, их легко распространить среди других дисплеев с помощью USB.
Простое техническое обслуживание

Совместимость с системой управления через интерфейсAV

Серия UL3E была сертифицирована Crestron Connected как имеющая более высокий уровень совместимости с профессиональными системами управления через интерфейс AV для обеспечения беспроблемной интеграции и автоматизированного управления 1, что повышает эффективность управления бизнесом.

Простое техническое обслуживание

Дистанционный мониторинг в режиме реального времени

В случае неисправностей или ошибок, дистанционная помощь в режиме реального времени доступна. При возникновении ошибки уведомление можно отправить по протоколу SNMP (Simple Network Management Protocol).

Питание и сеть в одной линии

Технология WOL (Wake-on LAN) позволяет пользователям отправлять сообщения по сети для включения дисплеев. Это значительно упрощает процессы установки и обслуживания, так как для питания и сетевого подключения требуется только один провод.
Печать

Все характеристики

ПАНЕЛЬ

Размер экрана

75"

Разрешение

3840 x 2160 (UHD)

Яркость (стандартная, кд/м²)

350

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Вход

HDMI (3), USB 2.0

Выход

Аудио (оптический цифровой аудиовыход)

Внешнее управление

Вход RS232C (штекер телефонного типа), вход RJ45

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина рамки

20,2 мм (сверху, слева, справа), 21,5 мм (снизу)

Размеры монитора (Ш × В × Г)

1693 x 978 x 88,8 мм

Вес (основной)

34,6 кг

Размеры упаковки (Ш × В × Г)

1839 x 1116 x 231 мм

Вес с упаковкой

45,7 кг

Крепление по стандарту VESA™

600 x 400 мм

ОКРУЖАЮЩИЕ УСЛОВИЯ

Рабочая температура

0–40 °C

Рабочая влажность

10–80 %

ПИТАНИЕ

Источник питания

100–240 В переменного тока, 50/60 Гц

Тип источника питания

Встроенный

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Стандарт

220 Вт

Макс.

243 Вт

СТАНДАРТЫ(СЕРТИФИКАЦИЯ)

Безопасность

CB

EMC

CE

ErP

Да (класс A)

СОВМЕСТИМОСТЬ С МЕДИАПЛЕЕРАМИ

Совместимость со стандартом OPS

Нет

Подключение внешнего медиаплеера

Нет

СОВМЕСТИМОСТЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПО для управления контентом

SuperSign CMS

ПО для управления и мониторинга

SuperSign Control+

АКСЕССУАРЫ

Основные

Пульт ДУ (в комплекте с 2 аккумуляторами), нормативно-правовой документ, разъем для подключения телефона ко входу RS232C

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