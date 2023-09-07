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LED дисплей для внутреннего использования LG LAEC015-GN | Серия LAEC | шаг пикселя: 1.56 мм
LED дисплей для внутреннего использования LG LAEC015-GN | Серия LAEC | шаг пикселя: 1.56 мм
LG LED серии Smart "всё в одном"
LG LED серии Smart "всё в одном"
* Все изображения на данной веб-странице приведены только для примера и могут отличаться от реального продукта.
* Сайт webOS Signage Developer (https://webossignage.developer.lge.com) предоставляет инструменты SDK и документацию для создания приложений на LG Digital Signage. Он открыт только для партнеров.
Беспроводное решение LG для совместного использования экрана, LG One : Quick Share
Беспроводное решение LG для совместного использования экрана, LG One : Quick Share
** Пользователи могут включить режим совещания в офисе в меню настройки EZ Signage.
*** LG One : Quick Share необходимо приобрести отдельно.
Простая установка
Простая установка
* Крепежные винты или установка настенного крепления / аксессуаров необходимы дополнительно.
Специализированные инструменты для установки
Специализированные инструменты для установки
* Для совместимости с Crestron Connected® требуется первоначальная настройка дисплея.
** Управление по сети.
* Доступность LG ConnectedCare зависит от региона.
Пульт ДУ Magic Remote обеспечивает простоту использования
Пульт ДУ Magic Remote обеспечивает простоту использования
* Пульт LG Magic Remote приобретается отдельно.
** Функция FREEZE доступна только при подключении LAEC к внешнему входному сигналу.
Все характеристики
-
Тип пикселя
-
3 в 1 SMD
-
Шаг пикселя (мм)
-
1.56
-
Разрешение модуля (Ш х В)
-
1920 x 1080
-
Размеры модуля (Ш х В, мм)
-
250 x 281.25
-
Количество кабинетов на экран (Ш х В)
-
12 × 6 (всего 72)
-
Размеры экрана (Ш x В x Г, мм, включая рамку)
-
3 004,6x1692,1x36,5 (макс. толщина 70)
-
Площадь поверхности панели (м2)
-
5.06
-
Вес модуля (кг)
-
129
-
Плотность пикселей (пиксель/м²)
-
409,600
-
Плоскостность (мм)
-
± 0.2
-
Материал корпуса
-
Алюминий
-
Сервисный доступ
-
Спереди
-
Контроллер
-
Встроенный
-
Яркость (после калибровки, кд/м²)
-
500
-
Цветовая температура
-
3200 ~ 9300
-
Угол обзора
-
160 х 160
-
Равномерность яркости
-
98%
-
Однородность цвета
-
± 0.015
-
Контрастность
-
3000:1
-
Глубина цвета
-
16 (HDR10, HDR10 Pro)
-
Энергопотребление (Вт / кабинет, макс.)
-
2000
-
Энергопотребление (Вт / кабинет, сред.)
-
800
-
Энергопотребление (Вт / м², макс.)
-
395
-
Энергопотребление (БТЕ / ч кабинет, макс.)
-
6824
-
Энергопотребление (БТЕ / ч кабинет, сред.)
-
2730
-
Энергопотребление (БТЕ / ч /м² макс.)
-
1348
-
Источник питания (В/Гц)
-
100 - 240/50 - 60
-
Частота обновления (Гц)
-
≥2880
-
Срок службы (продолжительность половиной яркости, ч)
-
100000
-
Температура в рабочем режиме
-
0 — 40 °C
-
Влажность в рабочем режиме
-
< 90% RH (без конденсации)
-
Степень защиты IP (спереди / сзади)
-
IP30 / IP20
-
Динамики (Выходная мощность)
-
Встроенные (9 Вт + 9 Вт)
-
CE
-
●
-
FCC
-
●
-
ETL
-
●
-
Стандарт EMC
-
Класс B
-
RoHS/REACH
-
●
-
Контроллер
-
Встроенный
-
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