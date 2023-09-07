LED дисплей для внутреннего использования LG LAEC015-GN | Серия LAEC | шаг пикселя: 1.56 мм

С помощью пульта LG Magic Remote можно выбирать и запускать меню вывески так же, как с помощью мыши, а курсор можно использовать в качестве лазерной указки. Кроме того, благодаря недавно добавленной кнопке "FREEZE" на пульте дистанционного управления, пользователи могут временно заморозить экран во время переключения содержимого на ПК, чтобы пользователи могли проводить непрерывные встречи, не раскрывая процесс переключения.

