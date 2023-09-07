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LED дисплей для внутреннего использования LG LAEC015-GN | Серия LAEC | шаг пикселя: 1.56 мм

Функции

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Характеристики

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LED дисплей для внутреннего использования LG LAEC015-GN | Серия LAEC | шаг пикселя: 1.56 мм

LAEC015-GN

LED дисплей для внутреннего использования LG LAEC015-GN | Серия LAEC | шаг пикселя: 1.56 мм

Front view

LG LED серии Smart "всё в одном"

LG LED серии Smart "всё в одном"

* Все изображения на данной веб-странице приведены только для примера и могут отличаться от реального продукта.

Светодиодный дисплей со встроенным динамиком
Всё в одном

Светодиодный дисплей со встроенным динамиком

Серия LAEC - это 136-дюймовый большой экран, который предлагается в виде пакета "всё в одном", включая встроенный контроллер и встроенный динамик. Устраняя предубеждение, что светодиодные дисплеи трудно и сложно устанавливать, он не требует подключения контроллера или настройки модуля. После простого процесса установки всё, что вам нужно сделать, - это включить экран с помощью пульта дистанционного управления, как домашний телевизор.
Высокая производительность с webOS

Высокая производительность с webOS

Встроенная четырехъядерная SoC (система на кристалле) может выполнять несколько задач одновременно для обеспечения плавного воспроизведения контента. Кроме того, LG webOS Smart Platform повышает удобство пользователя благодаря интуитивно понятному графическому интерфейсу и предоставляет СИ или разработчикам простые инструменты разработки приложений*, такие как SDK (Software Development Kit), SCAP, примеры приложений.

* Сайт webOS Signage Developer (https://webossignage.developer.lge.com) предоставляет инструменты SDK и документацию для создания приложений на LG Digital Signage. Он открыт только для партнеров.

Беспроводное решение LG для совместного использования экрана, LG One : Quick Share

LG One:Quick Share - это беспроводное решение для совместного использования экрана, доступное через серию LAEC, USB-передатчик и приложение. Вы можете просто передать экран персонального компьютера на дисплей с помощью USB-ключа и встроенного Wi-Fi*, а также настроить основные параметры (громкость, режим изображения, автояркость и т.д.) подключенного дисплея без пульта дистанционного управления. Кроме того, режим офисного совещания** поможет вам отобразить повестку дня, записку перед началом совещания.

Беспроводное решение LG для совместного использования экрана, LG One : Quick Share

** Пользователи могут включить режим совещания в офисе в меню настройки EZ Signage.
*** LG One : Quick Share необходимо приобрести отдельно.

Простая установка

Процесс установки серии All-in-One Smart очень прост. Закрепив два шкафа, которые входят в комплект поставки, прикрепите к ним каждый модуль светодиодного дисплея. И наконец, подключите кабель питания. Такая простая установка экономит время и трудозатраты, тем самым позволяя пользователям с легкостью работать со светодиодным экраном.

Простая установка

* Крепежные винты или установка настенного крепления / аксессуаров необходимы дополнительно.

Оперативное техническое обслуживание

Оперативное техническое обслуживание

В случае выхода из строя светодиодного модуля или системной платы их можно заменить с фронтальной стороны. Светодиодный модуль можно легко отсоединить с помощью прилагаемого магнитного инструмента и быстро заменить без необходимости подключения кабелей.

Специализированные инструменты для установки

Изделие поставляется с кейсом, в который входят все необходимые комплектующие, включая настенное крепление для установки и инструменты для монтажа. Моторизированная подставка поставляется в качестве дополнительной опции, чтобы вы могли легко разместить ее в зависимости от места установки. С помощью этой подставки вы можете регулировать высоту экрана, включая опору, от 2,0 до 2,5 м.

Специализированные инструменты для установки

LG ConnectedCare работает в режиме реального времени

Совместима с AV системами управления

Серия LAEC поддерживает Crestron Connected®* для высокой совместимости с профессиональными системами управления AV, что позволяет достичь бесшовной интеграции и автоматизированного управления**, повышая эффективность управления бизнесом.

* Для совместимости с Crestron Connected® требуется первоначальная настройка дисплея.
** Управление по сети.

LG ConnectedCare работает в режиме реального времени

LG ConnectedCare работает в режиме реального времени

Обслуживание осуществляется легко и быстро благодаря дополнительной услуге LG ConnectedCare* - облачному сервису, предоставленному компанией LG. Она удаленно управляет состоянием дисплеев на рабочих местах клиентов для диагностики неисправностей и предоставления услуг дистанционного управления, обеспечивая стабильную работу бизнеса клиентов.

* Доступность LG ConnectedCare зависит от региона.

Пульт ДУ Magic Remote обеспечивает простоту использования

С помощью пульта LG Magic Remote можно выбирать и запускать меню вывески так же, как с помощью мыши, а курсор можно использовать в качестве лазерной указки. Кроме того, благодаря недавно добавленной кнопке "FREEZE" на пульте дистанционного управления, пользователи могут временно заморозить экран во время переключения содержимого на ПК, чтобы пользователи могли проводить непрерывные встречи, не раскрывая процесс переключения.

Пульт ДУ Magic Remote обеспечивает простоту использования

* Пульт LG Magic Remote приобретается отдельно.
** Функция FREEZE доступна только при подключении LAEC к внешнему входному сигналу.

 

Печать

Все характеристики

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип пикселя

3 в 1 SMD

Шаг пикселя (мм)

1.56

Разрешение модуля (Ш х В)

1920 x 1080

Размеры модуля (Ш х В, мм)

250 x 281.25

Количество кабинетов на экран (Ш х В)

12 × 6 (всего 72)

Размеры экрана (Ш x В x Г, мм, включая рамку)

3 004,6x1692,1x36,5 (макс. толщина 70)

Площадь поверхности панели (м2)

5.06

Вес модуля (кг)

129

Плотность пикселей (пиксель/м²)

409,600

Плоскостность (мм)

± 0.2

Материал корпуса

Алюминий

Сервисный доступ

Спереди

Контроллер

Встроенный

ОПТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Яркость (после калибровки, кд/м²)

500

Цветовая температура

3200 ~ 9300

Угол обзора

160 х 160

Равномерность яркости

98%

Однородность цвета

± 0.015

Контрастность

3000:1

Глубина цвета

16 (HDR10, HDR10 Pro)

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Энергопотребление (Вт / кабинет, макс.)

2000

Энергопотребление (Вт / кабинет, сред.)

800

Энергопотребление (Вт / м², макс.)

395

Энергопотребление (БТЕ / ч кабинет, макс.)

6824

Энергопотребление (БТЕ / ч кабинет, сред.)

2730

Энергопотребление (БТЕ / ч /м² макс.)

1348

Источник питания (В/Гц)

100 - 240/50 - 60

Частота обновления (Гц)

≥2880

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Срок службы (продолжительность половиной яркости, ч)

100000

Температура в рабочем режиме

0 — 40 °C

Влажность в рабочем режиме

< 90% RH (без конденсации)

Степень защиты IP (спереди / сзади)

IP30 / IP20

АУДИО

Динамики (Выходная мощность)

Встроенные (9 Вт + 9 Вт)

СТАНДАРТЫ

CE

FCC

ETL

Стандарт EMC

Класс B

RoHS/REACH

КОНТРОЛЛЕР

Контроллер

Встроенный

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