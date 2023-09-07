Серия VH7E-H

Благодаря встроенной SoC и платформе для интеллектуальных цифровых панелей webOS 55VH7E-H может выполнять несколько задач одновременно, обеспечивая плавное воспроизведение контента без необходимости использования медиаплеера. Так как webOS поддерживает HTML5 в качестве веб-платформы

и предлагает SDK(Soft Development Kit), СИ еще проще создавать и оптимизировать приложения.