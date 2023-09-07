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Серия VH7E-H

Функции

Галерея

Характеристики

Поддержка

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Серия VH7E-H

55VH7E-H

Серия VH7E-H

Безупречные большие экраны с ультратонкой рамкой1

Эффектное погружение, полный захват внимания

Впечатляющий эффект погружения, создаваемый ультратонкой рамкой одинаковой ширины 0,9 миллиметров со всех сторон, становится еще более мощным при высоком значении затемнения. 55VH7E-H передает яркий контент без отражений даже при ярком освещении, что позволяет эффективно привлекать внимание зрителей и приводить клиентов в места, где он установлен.

Достижение невероятного эффекта погружения
Достижение невероятного эффекта погружения

Безупречные большие экраны с ультратонкой рамкой

Безрамочный дизайн с рамкой шириной 0,9 мм* со всех сторон и шириной стыка 1,8 мм* (BtB), проверенный Nemko, представляет безупречный контент с эффектом погружения на видеостене, собранной из экранов, рамки которых становятся практически незаметными.

*Равномерная панель толщиной 0,9 мм и размер BTB 1,8 мм (без рамки, без металлической панели) были проверены Nemko, международным институтом, который проводит испытания и сертификацию электрооборудования.

Достижение невероятного эффекта погружения

Достижение невероятного эффекта погружения

Устранение смещения изображения

55VH7E-H включает алгоритм улучшения изображения, который может уменьшить смещения изображения плиточных дисплеев при воспроизведении видео. Объекты, расположенные на границах рамки, настраиваются для создания ощущения просмотра на одном большом экране.

*«Обычный» относится к дисплеям, которые не включают алгоритм улучшения изображения.

Качество яркого и динамичного изображения

Качество яркого и динамичного изображения

Более широкий угол обзора

Большие экраны обычно располагаются выше уровня человеческого глаза, поэтому для видеостен важно одинаковое качество изображения. Угол обзора 55VH7E-H достаточно широк, чтобы отображать яркие цвета на всем экране без искажений.

*Результаты основаны на внутреннем тестировании. Фактические результаты испытаний могут отличаться в зависимости от окружающей среды и измерительного оборудования.

Качество яркого и динамичного изображения

Качество яркого и динамичного изображения

Четкое изображение с антибликовым покрытием

Зрителей могут раздражать отражения на экране во время просмотра при ярком освещении. 55VH7E-H решил эту проблему, увеличив значение затемнения до 44 ％, что повышает видимость контента и читаемость текста.

Мощная платформа для цифровых панелей

Мощная платформа для цифровых панелей

Высокая производительность и великолепная масштабируемость

Благодаря встроенной SoC и платформе для интеллектуальных цифровых панелей webOS 55VH7E-H может выполнять несколько задач одновременно, обеспечивая плавное воспроизведение контента без необходимости использования медиаплеера. Так как webOS поддерживает HTML5 в качестве веб-платформы

и предлагает SDK(Soft Development Kit), СИ еще проще создавать и оптимизировать приложения.

 

Удобная интеллектуальная панель

Удобная интеллектуальная панель

Интуитивно понятная структура меню

Структура меню была оптимизирована для использования в коммерческой сфере. Она упрощает доступ и группирует похожие функции, применяя более интуитивно понятный графический интерфейс для простоты использования. Таким образом, пользователи могут избежать проб и ошибок при изучении желаемых функций и управлении дисплеями.

Удобная интеллектуальная панель

Удобная интеллектуальная панель

Специальный графический интерфейс для портретной ориентации

Традиционный GUI(графический пользовательский интерфейс) был разработан на основе использования телевизора в альбомной ориентации, поэтому OSD(экранное изображение) не подходило для экранов в портретном режиме. При этом OSD 55VH7E-H состоит из меню широкого диапазона, которое создает комфортную и эффективную бизнес-среду.

Удобство для пользователей

Удобство для пользователей

Простая настройка цвета

В зависимости от контента цветовую температуру дисплея можно легко отрегулировать с шагом 100 К с помощью пульта дистанционного управления.

 

Удобство для пользователей

Удобство для пользователей

Простая настройка баланса белого

В обычных видеостенах баланс белого можно регулировать только в режиме «full-white», но 55VH7E-H позволяет изменять каждое значение шкалы серого для обеспечения более подробной и точной корректировки баланса белого.

Удобство для пользователей

Удобство для пользователей

Управление последовательным подключением по локальной сети

 

Последовательное подключение по локальной сети позволяет управлять видеостенами и даже одновременно обновлять их встроенное ПО.

Удобство для пользователей

Удобство для пользователей

Служба обслуживания в режиме реального времени

Техническое обслуживание становится проще и быстрее благодаря дополнительной услуге Signage 365 Care*, облачной службе, предоставляемой LG. С ее помощью осуществляется дистанционное управление состоянием дисплеев на рабочих местах клиента для диагностики неисправностей и предоставления услуг дистанционного управления, что обеспечивает стабильную работу бизнеса клиента.

*Доступность услуги «Signage365Care» может отличаться в зависимости от региона, поэтому для получения более подробной информации свяжитесь с торговым представителем LG в вашем регионе.

Печать

Все характеристики

ПАНЕЛЬ

Размер экрана

55"

Собственное разрешение

1920 x 1080 (FHD)

Яркость (стандартная, кд/м²)

700

Коэффициент контрастности

1200:1

Коэффициент динамического сжатия

500 000) 1 (Соотношение яркости цвета Full Black/Full White видеосигнала на входе.)

Угол обзора (Г x В)

178 x 178

Обработка поверхности

Затемнение на 44 %

Срок службы (стандартный)

60 000 часов

Время работы

24 часа

Ориентация

Альбомная и портретная

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Вход

HDMI (2), DP, DVI-D, аудио, USB 2.0

Выход

DP, аудио

Внешнее управление

Вход/выход RS232C, вход/выход RJ45(LAN), ИК-вход

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина рамки

0,9 мм (со всех сторон), ширина стыка 1,8 мм

Размеры монитора (Ш × В × Г)

1211,4 x 682,2 x 86,5 мм

Вес (основной)

18,6 кг

Размеры упаковки (Ш × В × Г)

1353 x 855 x 263 мм

Вес с упаковкой

25,3 кг

Крепление по стандарту VESA™

600 x 400 мм

ОКРУЖАЮЩИЕ УСЛОВИЯ

Рабочая температура

0–40 °C

Рабочая влажность

10–80 %

ПИТАНИЕ

Источник питания

100–240 В переменного тока, 50/60 Гц

Тип источника питания

Встроенный

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Стандарт

220 Вт

Максимальное

260 Вт

Smart Energy Saving

110 Вт

СЕРТИФИКАЦИЯ

Безопасность

CB / NRTL

EMC

FCC (класс A), CE и KC

ErP/Energy Star

Да (только страны ЕС) / Нет

СОВМЕСТИМОСТЬ С МЕДИАПЛЕЕРАМИ

Совместимость со стандартом OPS

Да (Piggyback)

СОВМЕСТИМОСТЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПО для управления контентом

SuperSign CMS

ПО для управления и мониторинга

SuperSign Control/Control+

АКСЕССУАРЫ

Основные

Пульт ДУ, кабель питания, кабель RS232C, кабель LAN, кабель DP, ИК-приемник, направляющий кронштейн, винты, руководство пользователя

Дополнительные

Настенное крепление (в альбомной ориентации: WM-L640V, в портретной: WM-P640V), комплект OPS (KT-OPSF)

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