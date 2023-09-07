Серия VH7E-H

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Эффектное погружение, полный захват внимания
Впечатляющий эффект погружения, создаваемый ультратонкой рамкой одинаковой ширины 0,9 миллиметров со всех сторон, становится еще более мощным при высоком значении затемнения. 55VH7E-H передает яркий контент без отражений даже при ярком освещении, что позволяет эффективно привлекать внимание зрителей и приводить клиентов в места, где он установлен.