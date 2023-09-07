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55'' 700 нит, FHD видеостена с размером рамки 0,44 мм

Функции

Галерея

Характеристики

Поддержка

Источник

Найти дилера

55'' 700 нит, FHD видеостена с размером рамки 0,44 мм

55VSH7J-H

55'' 700 нит, FHD видеостена с размером рамки 0,44 мм

Видеостена с рамками одинаковой со всех сторон ширины 0,44 мм

Внешние и внутренние помещения торгового центра контролируются на большой видеостене в комнате видеонаблюдения.

*Все изображения этой веб-страницы приводятся только в качестве иллюстрации.

Инновационная рамка одинаковой со всех сторон ширины 0,44 мм

Беспрецедентно тонкая рамка шириной 0,44 мм со всех сторон и стык шириной 0,88 мм, сертифицированные Nemko*, делают контент более реалистичным, верно отображая объекты без каких-либо искажений. Благодаря возможности компоновки в одну большую видеостену, экраны серии VSH7J создают для зрителей еще более впечатляющий эффект погружения.

Экранная стена позади стойки новостей составлена из экранов с очень тонкими рамками.

Женщина, смотрящая на экран, установленный на возвышении.

Увеличенный угол обзора

Большие экраны обычно располагаются выше уровня человеческого глаза, поэтому для видеостен важно одинаковое качество изображения. Угол обзора серии VSH7J достаточно широк, чтобы отображать яркие цвета на всем экране без искажений.

* По результатам внутреннего тестирования. Результаты тестирования могут отличаться в зависимости от фактических условий использования и измерительного оборудования

Несколько экранов, установленных с обеих сторон, и фронтальная стена создают более яркое и широкое изображение.

Широкий угол обзора

Хорошо известно, что технология панелей LG IPS обеспечивает лучшее управление жидкими кристаллами, поэтому изображение на экране хорошо видно практически под любым углом. Таким образом, серия VSH7J привлекает внимание большего количества зрителей реалистичными цветами независимо от угла просмотра.
Экраны с низкой равномерностью имеют затемнение по углам рамки, в то время как серия VSH7J обеспечивает сбалансированную цветопередачу по всей площади дисплея.

Равномерная цветопередача

Плохая однородность вокруг границ может привести к затемнению по углам, что не очень хорошо выглядит на большом экране. VSH7J имеет улучшенную однородность, в том числе по всем четырем углам дисплея, обеспечивая яркость и равномерность цветов по всему экрану.

* Равномерность между 13 точками экрана. Результаты основаны на внутреннем тестировании. Результаты тестирования могут отличаться в зависимости от фактических условий использования и измерительного оборудования

Серия 55VSH7J обеспечивает меньшее расстояние между частями изображения на видеостене, чем серия 55SVH7F. Это улучшает качество изображения и минимизирует визуальные помехи, вызванные промежутками между дисплеями.

Устранение смещения изображения

Серия VSH7J включает алгоритм улучшения изображения, который позволяет уменьшить эффект смещения изображения плиточных дисплеев при воспроизведении видео. Объекты, расположенные на границах рамки, настраиваются для создания ощущения просмотра на одном большом экране.

*»Серия 55SVH7F2 обозначает дисплеи, в которых не используется алгоритм улучшения качества изображения.

Умная калибровка

Умная калибровка — это решение, которое значительно сокращает время и затраты по сравнению с существующими методами калибровки датчиком. Решение анализирует различия в свойствах цвета не только на каждом отдельном дисплее, но также между подключенными дисплеями. Для выполнения калибровки достаточно несколько нажатий на пульте дистанционного управления. Кроме того, для обеспечения оптимального качества изображения калибровку можно запрограммировать на регулярное выполнение через заданный промежуток времени.

Слева показан человек, использующий внешний калибратор, подключенный к ноутбуку, для настройки цветопередачи видеостены. Другой человек стоит на лестнице и оценивает ошибки цветопередачи экрана. Справа показан пользователь умной калибровки LG, который просто и удобно настраивает цветопередачу с пульта дистанционного управления.

* Некоторые пользователи могут заметить разницу в цвете после умной калибровки. В таком случае рекомендуется выполнить коррекцию цвета вручную.

Четкий вид с антибликовой панелью

Зрителей могут раздражать блики на экране во время просмотра при ярком освещении. В серии VSH7J эти неудобства были устранены путем повышения уровня затемнения до 28％, что улучшило видимость и читаемость текста.

На серию 55SVH7F влияет яркий свет, создающий белый блик поверх изображения. Серия 55VSH7J, напротив, способна поддерживать необходимую яркость цветов при ярком освещении.

SoC и платформа webOS для цифровых панелей демонстрируют возможность одновременного выполнения нескольких задач.

Высокая производительность и великолепная масштабируемость

Благодаря встроенной SoC и платформе для интеллектуальных цифровых панелей webOS, VSH7J может выполнять несколько задач одновременно, обеспечивая плавное воспроизведение контента без необходимости использования медиаплеера. Благодаря тому, что платформа webOS поддерживает HTML5 и имеет SDK (Soft Development Kit), она позволяет системным интеграторам проще создавать и оптимизировать приложения.

* SDK можно скачать по ссылке: (https://webossignage.developer.lge.com)

На одной стороне видеостены идет вещание футбольного матча, а на другой стороне экрана демонстрируется другой контент с использованием CSS-эффектов.

Создание контента в разных форматах

Четыре различных видео можно воспроизводить одновременно через веб-приложения, а различные анимационные эффекты, такие как масштабирование или вращение, добавляются к контенту с помощью эффектов перехода CSS (Cascading Style Sheets). Также доступна потоковая передача в режиме реального времени*, что обеспечивает гибкость организации и диверсификации контента без ограничений по объему.

* Поддерживаемые протоколы: RTSP, RTP, HLS, UDP Multicast

Благодаря интуитивному графическому интерфейсу несколько задач могут выполняться одновременно.

Интуитивно понятная структура меню

Структура меню была оптимизирована для использования в коммерческой сфере. Она упрощает доступ и группирует похожие функции, применяя более интуитивно понятный графический интерфейс для простоты использования. Таким образом, пользователи могут избежать проб и ошибок при изучении желаемых функций и управлении дисплеями.
Экранное меню может использоваться при альбомной и портретной ориентации.

Специальный графический интерфейс для портретной ориентации

Традиционный GUI (графический пользовательский интерфейс) был разработан на основе использования телевизора в альбомной ориентации, поэтому OSD (экранное изображение) не подходило для экранов в портретном режиме. При этом OSD серии VSH7J состоит из расширенного меню с более крупным шрифтом для экрана с соотношением сторон 9:16, что создает комфортное и эффективное пространство для использования в коммерческой сфере.
Управление несколькими дисплеями осуществляется одновременно через LAN-подключение. Подключение по UHD с использованием HDMI и DisplayPort позволяет легко менять настройки UHD.

Возможность последовательного подключения

Последовательное подключение по локальной сети позволяет управлять видеостенами и даже одновременно обновлять их встроенное ПО. Кроме того, за счет последовательного подключения экранов ULTRA HD с помощью HDMI и DisplayPort вы можете легко настроить видеостену ULTRA HD без необходимости использования DisplayPort MST или графической карты Matrox.
Сотрудник LG удаленно управляет панелями серии VSH7J, установленными в разных местах, с помощью облачного сервиса для управления LG.

Служба поддержки в реальном времени LG ConnectedCare

Техническое обслуживание простое и быстрое благодаря дополнительной услуге ConnectedCare* – облачному сервису от LG. С его помощью проводится дистанционное управление состоянием дисплеев на рабочих местах клиента для диагностики неисправностей и дистанционного управления предоставлением услуг, что обеспечивает стабильную работу бизнеса клиента.

*LG ConnectedCare – это торговая марка сервиса LG Signage365Care. Доступность зависит от региона.

 

Печать

Все характеристики

CONNECTIVITY

HDMI In

ДА (2 шт.)

Audio In

ДА

Audio Out

ДА

Daisy Chain

Вход: HDMI, DP, DVI-D / Выход: DP

DP In

ДА (HDCP 2.2)

DP Out

ДА

DVI-D In

ДА (HDCP 1.4)

External Speaker Out

НЕТ

HDMI In (HDCP Ver.)

2.2

HDMI Out

НЕТ

IR In

ДА

IR Out

НЕТ

RGB In

НЕТ

RJ45(LAN) In

ДА (1 шт.)

RJ45(LAN) Out

ДА

RS232C In

ДА

RS232C Out

ДА

Touch USB

НЕТ

USB In

USB2.0 Type A (1 шт.)

CERTIFICATION

EMC

FCC Class "B" / CE / KC

ePEAT(US only)

НЕТ

ERP / Energy Star

YES / Energy Star 8.0

Safety

CB / NRTL

OPS COMPATIBILITY

OPS Power Built-in

НЕТ

OPS Type compatible

ДА (Piggyback)

PANEL

Aspect Ratio

16:9

Transparency

Нет данных

Contrast Ratio

1,100:1

Viewing Angle (H x V)

178º x 178º

Back Light Type

Прямой

Brightness

700nit (Typ.)

Color Depth (Number of Colors)

1,07 млрд. цветов

Color Gamut

NTSC 72%

Dynamic CR

500,000:1

Life time

60 000 часов (станд.)

Native Resolution

1920 x 1080 (FHD)

Operation Hours (Hours/Day)

24/7

Panel Technology

IPS

Portait / Landscape

ДА / ДА

QWP (Quarter Wave Plate)

Нет данных

Refresh Rate

60 Гц

Response Time

8ms (G to G)

Screen Size (Inch)

55

Surface Treatment (Haze)

Haze 28%

POWER

Power Supply

AC 100-240V~, 50/60Hz

Power Type

Встроенное питание

SOFTWARE COMPATIBILITY

Connected Care

ДА

Mobile CMS

НЕТ

Promota

НЕТ

SuperSign Cloud

НЕТ

SuperSign CMS

ДА

SuperSign Control+

ДА

SuperSign WB

ДА

SOUND

Speaker (Built-in)

НЕТ

SPECIAL FEATURE

Conformal Coating (Power Board)

ДА

Direct Sunlight

Нет данных

IP Rating

IP5X tested

Overlay Touch Compatibility

Нет данных

Power Protection

Нет данных

Smart Calibration

ДА

Tilt (Face down)

Нет данных

Tilt (Face up)

Нет данных

POWER CONSUMPTION

DPM

0.5W

Max.

250W

Power off

0.5W

Smart Energy Saving (70%)

110W

Typ.

210W

BTU (British Thermal Unit)

717 BTU/Hr(Typ.), 853 BTU/Hr(Max.)

ACCESSORY

Basic

Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, RS232C cable, Lan cable, DP cable, IR Receiver, Guide Bracket, Screws, Manual

Optional

OPS Kit(KT-OPSF)

ENVIRONMENT CONDITIONS

Operation Humidity

10 % to 80 %

Operation Temperature

0 °C to 40 °C

FEATURE - HARDWARE

Acceleration(Gyro) Sensor

ДА

Auto Brightness Sensor

НЕТ

BLU Sensor

ДА

Current Sensor

НЕТ

FAN (Built-in)

НЕТ

Humidity Sensor

НЕТ

Internal Memory (eMMC)

8 ГБ

Local Key Operation

ДА

Pixel Sensor

НЕТ

Power Indicator

НЕТ

Proximity Sensor

НЕТ

Temperature Sensor

ДА

Wi-Fi/BT (Built-in)

НЕТ

FEATURE - SOFTWARE

Auto Set ID

ДА

Backlight Sync

НЕТ

Beacon

НЕТ

Booting Logo Image

НЕТ

Brightness Compensation

НЕТ

Cisco Certification

НЕТ

Control Manager

ДА

Crestron Connected

ДА

External Input Rotation

ДА

Fail over

ДА

Gapless Playback

ДА

Group Manager

ДА

HDMI-CEC

ДА

ISM Method

ДА

Local Contents Scheduling

ДА

Local Network Sync

ДА

Network Ready

ДА

No Signal Image

ДА

OS Ver. (webOS)

webOS 4.1

PBP

НЕТ

PIP

НЕТ

Play via URL

ДА

PM mode

ДА

Pro:Idiom

ДА

RS232C Sync

ДА

Scan Inversion

ДА

Screen Rotation

ДА

Screen Share

НЕТ

Setting Data Cloning

ДА

SI Server Setting

ДА

Smart Energy Saving

ДА

SNMP

ДА

Status Mailing

ДА

Tile Mode Setting

ДА

USB Plug & Play

ДА

Video Tag

ДА (4 метки видео)

Wake on LAN

ДА

webRTC

ДА

W/B Setting by Grey scale

ДА

LANGUAGE

OSD

English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Japanese, Russian, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

MECHANICAL SPECIFICATION

Bezel Color

Black

Bezel Width

Even bezel : 0.44mm

Carton Dimensions (W x H x D)

1353 x 855 x 263mm

Handle

ДА

Monitor Dimensions (W x H x D)

1210.51 x 681.22 x 86.5mm

Monitor Dimension with Stand (W x H x D)

Нет данных

Packed Weight

23.6Kg

VESA Standard Mount Interface

600 x 400 мм

Weight (Head)

18.4Kg

Weight (Head+Stand)

Нет данных

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