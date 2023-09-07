We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
55'' 700 нит, FHD видеостена с размером рамки 0,44 мм
55'' 700 нит, FHD видеостена с размером рамки 0,44 мм
Видеостена с рамками одинаковой со всех сторон ширины 0,44 мм
Внешние и внутренние помещения торгового центра контролируются на большой видеостене в комнате видеонаблюдения.
Инновационная рамка одинаковой со всех сторон ширины 0,44 мм
Экранная стена позади стойки новостей составлена из экранов с очень тонкими рамками.
* По результатам внутреннего тестирования. Результаты тестирования могут отличаться в зависимости от фактических условий использования и измерительного оборудования
* Равномерность между 13 точками экрана. Результаты основаны на внутреннем тестировании. Результаты тестирования могут отличаться в зависимости от фактических условий использования и измерительного оборудования
*»Серия 55SVH7F2 обозначает дисплеи, в которых не используется алгоритм улучшения качества изображения.
Умная калибровка
Слева показан человек, использующий внешний калибратор, подключенный к ноутбуку, для настройки цветопередачи видеостены. Другой человек стоит на лестнице и оценивает ошибки цветопередачи экрана. Справа показан пользователь умной калибровки LG, который просто и удобно настраивает цветопередачу с пульта дистанционного управления.
Четкий вид с антибликовой панелью
На серию 55SVH7F влияет яркий свет, создающий белый блик поверх изображения. Серия 55VSH7J, напротив, способна поддерживать необходимую яркость цветов при ярком освещении.
* SDK можно скачать по ссылке: (https://webossignage.developer.lge.com)
* Поддерживаемые протоколы: RTSP, RTP, HLS, UDP Multicast
*LG ConnectedCare – это торговая марка сервиса LG Signage365Care. Доступность зависит от региона.
Все характеристики
-
HDMI In
-
ДА (2 шт.)
-
Audio In
-
ДА
-
Audio Out
-
ДА
-
Daisy Chain
-
Вход: HDMI, DP, DVI-D / Выход: DP
-
DP In
-
ДА (HDCP 2.2)
-
DP Out
-
ДА
-
DVI-D In
-
ДА (HDCP 1.4)
-
External Speaker Out
-
НЕТ
-
HDMI In (HDCP Ver.)
-
2.2
-
HDMI Out
-
НЕТ
-
IR In
-
ДА
-
IR Out
-
НЕТ
-
RGB In
-
НЕТ
-
RJ45(LAN) In
-
ДА (1 шт.)
-
RJ45(LAN) Out
-
ДА
-
RS232C In
-
ДА
-
RS232C Out
-
ДА
-
Touch USB
-
НЕТ
-
USB In
-
USB2.0 Type A (1 шт.)
-
EMC
-
FCC Class "B" / CE / KC
-
ePEAT(US only)
-
НЕТ
-
ERP / Energy Star
-
YES / Energy Star 8.0
-
Safety
-
CB / NRTL
-
OPS Power Built-in
-
НЕТ
-
OPS Type compatible
-
ДА (Piggyback)
-
Aspect Ratio
-
16:9
-
Transparency
-
Нет данных
-
Contrast Ratio
-
1,100:1
-
Viewing Angle (H x V)
-
178º x 178º
-
Back Light Type
-
Прямой
-
Brightness
-
700nit (Typ.)
-
Color Depth (Number of Colors)
-
1,07 млрд. цветов
-
Color Gamut
-
NTSC 72%
-
Dynamic CR
-
500,000:1
-
Life time
-
60 000 часов (станд.)
-
Native Resolution
-
1920 x 1080 (FHD)
-
Operation Hours (Hours/Day)
-
24/7
-
Panel Technology
-
IPS
-
Portait / Landscape
-
ДА / ДА
-
QWP (Quarter Wave Plate)
-
Нет данных
-
Refresh Rate
-
60 Гц
-
Response Time
-
8ms (G to G)
-
Screen Size (Inch)
-
55
-
Surface Treatment (Haze)
-
Haze 28%
-
Power Supply
-
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
Power Type
-
Встроенное питание
-
Connected Care
-
ДА
-
Mobile CMS
-
НЕТ
-
Promota
-
НЕТ
-
SuperSign Cloud
-
НЕТ
-
SuperSign CMS
-
ДА
-
SuperSign Control+
-
ДА
-
SuperSign WB
-
ДА
-
Speaker (Built-in)
-
НЕТ
-
Conformal Coating (Power Board)
-
ДА
-
Direct Sunlight
-
Нет данных
-
IP Rating
-
IP5X tested
-
Overlay Touch Compatibility
-
Нет данных
-
Power Protection
-
Нет данных
-
Smart Calibration
-
ДА
-
Tilt (Face down)
-
Нет данных
-
Tilt (Face up)
-
Нет данных
-
DPM
-
0.5W
-
Max.
-
250W
-
Power off
-
0.5W
-
Smart Energy Saving (70%)
-
110W
-
Typ.
-
210W
-
BTU (British Thermal Unit)
-
717 BTU/Hr(Typ.), 853 BTU/Hr(Max.)
-
Basic
-
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, RS232C cable, Lan cable, DP cable, IR Receiver, Guide Bracket, Screws, Manual
-
Optional
-
OPS Kit(KT-OPSF)
-
Operation Humidity
-
10 % to 80 %
-
Operation Temperature
-
0 °C to 40 °C
-
Acceleration(Gyro) Sensor
-
ДА
-
Auto Brightness Sensor
-
НЕТ
-
BLU Sensor
-
ДА
-
Current Sensor
-
НЕТ
-
FAN (Built-in)
-
НЕТ
-
Humidity Sensor
-
НЕТ
-
Internal Memory (eMMC)
-
8 ГБ
-
Local Key Operation
-
ДА
-
Pixel Sensor
-
НЕТ
-
Power Indicator
-
НЕТ
-
Proximity Sensor
-
НЕТ
-
Temperature Sensor
-
ДА
-
Wi-Fi/BT (Built-in)
-
НЕТ
-
Auto Set ID
-
ДА
-
Backlight Sync
-
НЕТ
-
Beacon
-
НЕТ
-
Booting Logo Image
-
НЕТ
-
Brightness Compensation
-
НЕТ
-
Cisco Certification
-
НЕТ
-
Control Manager
-
ДА
-
Crestron Connected
-
ДА
-
External Input Rotation
-
ДА
-
Fail over
-
ДА
-
Gapless Playback
-
ДА
-
Group Manager
-
ДА
-
HDMI-CEC
-
ДА
-
ISM Method
-
ДА
-
Local Contents Scheduling
-
ДА
-
Local Network Sync
-
ДА
-
Network Ready
-
ДА
-
No Signal Image
-
ДА
-
OS Ver. (webOS)
-
webOS 4.1
-
PBP
-
НЕТ
-
PIP
-
НЕТ
-
Play via URL
-
ДА
-
PM mode
-
ДА
-
Pro:Idiom
-
ДА
-
RS232C Sync
-
ДА
-
Scan Inversion
-
ДА
-
Screen Rotation
-
ДА
-
Screen Share
-
НЕТ
-
Setting Data Cloning
-
ДА
-
SI Server Setting
-
ДА
-
Smart Energy Saving
-
ДА
-
SNMP
-
ДА
-
Status Mailing
-
ДА
-
Tile Mode Setting
-
ДА
-
USB Plug & Play
-
ДА
-
Video Tag
-
ДА (4 метки видео)
-
Wake on LAN
-
ДА
-
webRTC
-
ДА
-
W/B Setting by Grey scale
-
ДА
-
OSD
-
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Japanese, Russian, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic
-
Bezel Color
-
Black
-
Bezel Width
-
Even bezel : 0.44mm
-
Carton Dimensions (W x H x D)
-
1353 x 855 x 263mm
-
Handle
-
ДА
-
Monitor Dimensions (W x H x D)
-
1210.51 x 681.22 x 86.5mm
-
Monitor Dimension with Stand (W x H x D)
-
Нет данных
-
Packed Weight
-
23.6Kg
-
VESA Standard Mount Interface
-
600 x 400 мм
-
Weight (Head)
-
18.4Kg
-
Weight (Head+Stand)
-
Нет данных
-
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
-
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
-
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
-
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
-
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
-
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
-
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
-
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.