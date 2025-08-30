¹ Las funciones pueden variar según el modelo y el tamaño de la pantalla. Consulta las especificaciones detalladas en la página de cada producto.

² Imágenes en pantalla simuladas.

³La compatibilidad con algunas funciones puede variar según la región y el país.

⁴ Las LG OLED G5 de 83/77/65/55 pulgadas solamente funcionan con juegos o entradas de PC que admitan 165Hz. Y funcionan hasta a 144Hz en entradas Dolby Vision.

⁵ HGiG es un grupo de empresas de la industria de los videojuegos y las pantallas para televisiones que trabajan de forma voluntaria, y se reúnen para definir y poner a disposición del público guías para mejorar la experiencia de juego en HDR de los consumidores. La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

⁶VRR oscila entre 60Hz y 165Hz, y es una especificación certificada de HDMI 2.1. El rendimiento real puede variar en función de la configuración, la conexión de red y el entorno de uso.

⁷La compatibilidad con el portal de juegos puede variar según el país.

La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube y los juegos del portal de juegos puede variar según el país.

Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un control de juegos.

⁸ClearMR es un programa de certificación de VESA que evalúa el desenfoque de movimiento de la pantalla.

La compatibilidad con esta característica puede variar según el modelo. ClearMR 10000: Certificado para LG OLED G5 (83, 77, 65 y 55 pulgadas).

ClearMR 9000: certificado para LG OLED M5 (83, 77, 65 pulgadas), LG OLED G5 (48 pulgadas) y LG OLED C5.

⁹ La tecnología 4K 144Hz se aplica a LG OLED M5 de 83/77/65 pulgadas. Los 144Hz solamente funcionan con juegos o entradas de PC que admiten 144Hz.

La LG OLED M5 de 97 pulgadas es compatible con 120 Hz.

144Hz es la frecuencia de actualización máxima basada en la frecuencia de actualización variable (VRR).

La LG OLED TV inalámbrica se refiere a la conectividad entre la Caja de conexión cero y la pantalla.

Ubicar la Caja de conexión cero dentro de un armario podría generar una interferencia de señal, según el material y el grosor del armario.

La Caja de conexión cero debe estar instalada a una altura inferior a la del receptor inalámbrico de la televisión.

Los dispositivos deben conectarse por cable a la Caja de conexión cero.

Es necesario conectar el cable de alimentación a la pantalla de la televisión y a la Caja de conexión cero.

La tecnología True Wireless se basa en la validación NVIDIA G-Sync compatible para reducir las interferencias, el bajo desfase de entrada y conseguir un rendimiento sin parpadeo.

¹⁰ La validación de Nvidia G-Sync y AMD FreeSync se basa en el bajo desfase de entrada, la reducción de interferencias y el rendimiento sin parpadeo.